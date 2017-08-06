Сочи является самым главным курортом России, а так же столицей зимних олимпийских игры 2014. О Сочи знают во всём мире, но совсем немного. Поэтому исправляем ситуацию, рассказываем о самых интересных места курорта, о природных памятниках, архитектуре, истории, с фотографиями и описанием

Вид на Морской порт Сочи, Россия

Сочи – уникальный город, расположенный на берегу Черного моря. За последние 10 лет курорт преобразился до неузнаваемости. Из небольшого прибрежного городка он вырос до настоящего мегаполиса, отличающегося высоким уровнем развития инфраструктуры и сервисом, предоставляемым в отелях и санаториях.

В рамках данной статьи мы собрали для вас самую подробную информацию о Сочи: от особенностей отдыха и климатических условий до лучших объектов размещения и ресторанов, которые обязательно стоит посетить в рамках вашего путешествия!

Привлекательность Сочи, как города для отдыха, обусловлена большим количеством факторов. Курорт отличается уникальными климатическими условиями, позволяющими практически одновременно наслаждаться солнечными ванными в прибрежном кластере и покорять горные вершины на лыжах или сноуборде. Туристы со всей России приезжают сюда для того, чтобы насладиться прекрасной экологией, погулять по уютным зеленым улочкам и, конечно же, лично познакомиться со всеми достопримечательностями!

Общая информация

Город-курорт Сочи входит в Состав Краснодарского края. В составе самого города 4 района – Адлерский, Хостинский, Центральный и Лазаревский. По данным на начало 2019 года, население Сочи составляет почти 444 тысячи человек.

Жители курорта – сочинцы. Мужчина – сочинец, а женщина – сочинка. В настоящее время на территории города проживают достаточно большое количество представителей различных национальностей. Русских жителей больше всего – 69% (по данным последней переписи). На втором месте – армяне 20,3%, на третьем – украинцы 2,3%. Также в Сочи живет достаточно много грузин, абхазов, греков, белорусов и татар.

Валюта в Сочи, как и во всей России, – рубль. Однако, ввиду того, что город пользуется большой популярностью у туристов из других стран, в некоторых заведениях можно расплатиться американскими долларами или же евро.

В Сочи говорят на русском языке, хотя, если вы приедете на курорт впервые и первым делом отправитесь на прогулку по местному рынку, у вас может сложиться иное впечатление.

Что касается вопроса религии, то большая часть жителей исповедуют христианство. В Сочи находится более 30 православных церквей и храмов. Кроме того, на курорте живут приверженцы Армянской церкви, мусульмане.

Телефонный код Сочи – 8622. Как и в других городах РФ, вызвать экстренную службу можно по телефону 112.

Расположение

Сочи на карте России

Расположенный на берегу Черного моря, Сочи является самым длинным городом России. Его границы очерчены морским берегом с юго-западной части, с востока – Абхазией, с севера – Кавказским Хребтом, а с запада – рекой Магри.

Граничит Сочи с городом Туапсе и с поселком Цандрыпш, который входит в Состав Абхазии.

На курорте находится большое количество водоемов. Разумеется, что самый известный среди них – это Черное Море. Здесь очень много рек и озер. Самые знаменитые – Мзымта, Кадывач, Калиновое и Серебряное озера.

В северной части находится Кавказский хребет. Он надежно защищает город от холодов, присущих центральной части и удерживает тепло, исходящее от моря.

Сочи, Россия

Курорты и самые значимые места

Роза Пик, 2320 метров над уровнем моря🗻

Сочи – это один сплошной курорт! В какой бы части курортной столицы вы бы не остановились, здесь всегда есть куда пойти и чем заняться. Особняком стоит Красная Поляна – курортный поселок в горном кластере. Казалось бы, дорога от моря занимает всего полчаса, а складывается стойкое впечатление, что вы попали в швейцарские Альпы!

Для того, чтобы лично познакомиться со всеми достопримечательностями Сочи не хватит и месяца, поэтому предлагаем вам подборку мест, которые рекомендованы к посещению в первую очередь. Они максимально раскроют историю курорта и позволят насладиться его колоритом!

Олимпийский Парк. Расположен в Адлерском районе. Здесь сосредоточены все стадионы, которые были задействованы во время проведения Олимпиады – 2014. В настоящее время они активно эксплуатируются. В «Айсберге» можно покататься на коньках, а на «Фиште» посмотреть матчи футбольных команд; Курорты «Роза Хутор» и «Горки Город» (в 2019-ом году Горки Город был переименован в «Курорт Красная Поляна». Они расположены в горах Красной Поляны! Сюда стоит приезжать в любое время года. Можно просто гулять по уютным улочкам, а можно отправиться в путешествие к горным вершинам на канатной дороге! Дельфинарий и Океанариум. Классика! Особенно эти места пользуются популярностью у семей, путешествующих вместе с детьми! «Дендрарий» и «Южные Культуры». Первый находится в центральном районе Сочи, второй – в Адлере. Очень красивые и ухоженные парки, покоряющие буйством зелени и редкими деревьями. Морской Порт. Здесь просто приятно гулять. Здание порта покоряет своей эстетикой и величием. Отсюда можно пешком пройтись через Центральную набережную к Зимнему театру или концертному залу «Фестивальный». К слову, даже если вы приехали в Сочи в межсезонье, то обязательно добавьте данную локацию в перечень мест, обязательных для посещения. Весной здесь можно встретить белух, а осенью – стаи дельфинов. Скайпарк AJ Hackett Sochi. Именно здесь расположены самый длинный подвесной мост в РФ. Его высота – 207 квадратных метров. Самые отъявленные и бесстрашные люди могут совершить прыжок с тарзанкой или прокатиться над пропастью на качелях.

Разумеется, что список достопримечательностей и важных локаций в Сочи намного больше. Перед поездкой в город настоятельно рекомендуем составить свой личный чек-лист!

Особенности Сочи

Памятник той самой Гамбузии, Сочи, Россия

История Сочи берет свое начало еще в 1838 году. Именно в это время здесь появилось первое поселение. В апреле этого же года здесь высадился десант русской эскадры, которые дали поселению название – форт Александрия. Затем город сменил название на форт Навагинский и только в 1896 году курорт получил название Сочи.

Кто бы что не говорил, а на юге живут самые счастливые люди! Мягкий климат, отсутствие холодных зим, атмосфера вечного праздника – сказка, а не жизнь. Местные жители очень гостеприимны, любят свой город и его гостей. С негативом, конечно, можно столкнуться, но это скорее исключение, чем правило.

Что касается финансового вопроса, то отдых в Сочи доступен туристам с практически любым бюджетом. Понятное дело, что в разгар курортного сезона цены тут взлетают, но осенью или весной здесь можно отдохнуть очень даже дешево. На стоимость отдыха больше всего накладывает отпечаток дорога и выбранный вами объект размещения. Кроме этого нужно заблаговременно подумать о том, как вы планируете питаться. Самым экономичным вариантом будет размещение в гостевом доме с собственной кухней.

В плане безопасности город находится в лидерах. Улицы здесь оборудованы камерами видеонаблюдения, на вокзалах и в аэропорту проводится тщательный досмотр. Регулярно курсируют патрули ППС. Действует запрет на курение и распитие спиртных напитков в общественных местах. За нарушение можно получить штраф в районе 3 000 рублей.

Интересный факт: Субтропический климат Сочи и заболоченная ранее местность – рай для малярии. В начале 20 века эта проблема достигла просто невероятного масштаба! В 1925 году из Америки на курорт была привезена гамбузия – крошечная рыбка, уничтожавшая все личинки в зоне своего обитания. Благодаря своей неприхотливости и огромному аппетиту, рыбкам удалось справиться с переносчиком лихорадки. К слову, памятник гамбузии установлен в Адлере на улице Ромашек.

Климат Сочи

Климат Сочи уникален, поэтому город прекрасен в любое время года

Сочи – единственный город России с субтропическим климатом. Температура воздуха даже зимой редко опускается ниже нулевой отметки. Исключение составляет только Красная Поляна – здесь четко выражена смена сезонов, а толщина снежного покрова в зимний сезон позволяет кататься на лыжах и сноубордах.

Путешествие в Сочи можно планировать в любое время года! Здесь гарантировано найдутся развлечения на ваш вкус и отдых точно запомнится надолго. Важно понимать, что зимой и осенью в море искупаться удастся едва ли. Альтернативой могут стать бассейны с морской водой, коих в Сочи предостаточно.

Осенью на курорте могут идти дожди, поэтому планируя поездку нужно захватить с собой зонтик или дождевик!

Погода

Средняя температура днём

t℃ Воздух Вода Январь

+10 +10 Февраль

+10 +9 Март +12 +13 Апрель +17 +11 Май +21 +16 Июнь +25 +21 Июль +28 +24 Август +28 +25 Сентябрь +25 +23 Октябрь +21 +19 Ноябрь +15 +15 Декабрь +12 +11

Виды отдыха в Сочи

Катание на сноубордах и лыжах, популярный вид отдыха в Сочи

Как мы уже говорили выше, в Сочи можно отдыхать и летом, и зимой! Даже весна и осень оставят от поездки только самые положительные впечатления, ведь на курорте всегда есть чем заняться.

Основные виды отдыха в Сочи:

Лечение в пансионатах и санаториях;

Отдых на пляже;

Катание на лыжах и сноубордах;

Походы в горы и леса;

Экскурсии по достопримечательностям;

Творческие туры;

Спортивный туризм;

Экстремальный отдых.

Данный список можно продолжать до бесконечности. Каждый путешественник сможет подобрать для себя оптимальный формат времяпрепровождения.

В Сочи проводится большое количество фестивалей и концертов. Самые яркие события – это фестиваль «Новая Волна», гонки «Формула – 1», футбольные и хоккейные матчи.

Праздники

Празднование в честь открытия Курортного сезона в Сочи

Праздники в Сочи ничем не отличаются от общероссийских. Здесь также празднуют Новый Год, Пасху, Масленицу. «Своих» праздников у города только 2:

День Города – последнее воскресенье ноября;

Открытие курортного сезона – последние выходные мая.

Открытие сезона, к слову, впечатляет. По центральным городским улицам проходит карнавальная колона. На площадях играет музыка, выступают различные творческие коллективы.

Традиционная кухня

Хинкали, одно из главных блюд в кафе и ресторанах Сочи

Приехав в Сочи с целью гастрономического туризма, обязательно нужно попробовать блюда кавказской кухни. Здесь их готовят просто великолепно!

Мамалыга;

Хинкали;

Лобио;

Хачапури по-аджарски;

Осетинские пироги;

Аджапсандал;

Пхали.

Также нельзя обойти вниманием и дары Черного моря – мидии, копченая барабуля, хамса, сарган. Также обязательно нужно попробовать местную чурчхелу, аджику, адыгейский сыр и скушать сувлак – местный аналог шаурмы

Из ресторанов, в которых эти блюда представлены в меню можно отправиться в следующие заведения:

Ресторанный комплекс D.O.M, Сочи, Россия

Хинкали Танцевали (Адлер);

Бригантина (центральный район);

D.O.M. (центр);

Улькер (Хоста);

Гостидзе (Красная Поляна);

Парус (Олимпийский Парк).

Сочи славится большим количеством столовых, в которых можно недорого и вкусно покушать. Многие кафе и рестораны предлагают бизнес-ланчи по очень выгодным ценам.

Интересный факт: В Сочи растет самый северный чай в мире. Плантации находятся в Хосте, в Дагомысе и на Мацесте. Попробовать местный чай нужно в обязательном порядке! Можно сделать это в рамках экскурсии.

Где лучше размещаться в Сочи

Отель Богатырь лучшее место для отдыха с детьми, Сочи, Россия

Ответ на этот вопрос, в первую очередь, должен быть основан на ваших финансовых возможностях. Объектов размещения в Сочи очень много. В их число входят и элитные отели, и пансионаты, и хостелы, и частные гостевые дома.

Второй момент – это расположение. Интересует пляжный отдых? Обратите внимание на Адлер. Хотите зажигать в ночных клубах и гулять по центральным улочкам с пальмами – в центр. Ваш идеальный отдых – это тишина, комфорт и спокойствие? Можно сделать выбор в пользу Хосты или Лазаревки.

Как добраться до Сочи

Добраться до Сочи быстро и комфортно, будет проще на самолёте (если конечно данный способ подходит вам)

Жителям России виза, разумеется не нужна. Достаточно купить билет на поезд или самолёт из своего родного города. Также не требуется каких-либо специальных документов для посещения Абхазии, границу можно перейти по паспорту гражданина РФ.

Добраться в Сочи можно любым видом транспорта – на поезде, на автомобиле или на самолете. Аэропорт, имеющий статус международного, находится в Адлерском районе. Планировать поездку лучше заранее – так вы получаете шанс приобрести билеты по максимально выгодной цене.

Цена перелета в Сочи из Москвы зависит от сезона и ажиотажа. Зимой, например, можно долететь до курорта за 2-3 тысячи рублей. В пик туристической активности эта сумма, соответственно, становится больше. Летом может превышать десятитысячную отметку.

По поводу длительности перелета:

Из Москвы – 2 часа;

Из Санкт-Петербурга – 3 часа;

Из Екатеринбурга – 3 часа 10 минут;

Из Казани – 2 часа 45 минут;

Из Владивостока прямых рейсов нет. Необходима пересадка в Москве или любом другом городе. В среднем путь занимает около 10 часов.

По городу удобнее всего перемещаться на каршеринге или общественном транспорте. Между районами регулярно курсируют электрички.

Что можно привезти из Сочи

Чурчхела или Армянский сникерс :), вкусный и недорогой сувенир из Сочи

Лучше всего везти из Сочи всякие местные вкусности. Идеальным вариантом станет чурчхелла, которая точно не испортится в дорожной сумке. Можно привезти специи, мед, орехи, аджику и пастилу.

Конечно же, нельзя обойтись без традиционного магнитика или колокольчика. Приобрести их можно в любой сувенирной лавке.

Оптимальным подарком для представительниц прекрасного пола станет Краснополяская косметика – шампуни, макси, гели с потрясающим ароматом. Кстати, купить их можно и в аэропорту в зоне вылета. Цена будет дороже, но вариант стоит оставить про запас – вдруг вы про кого-то забыли?

Вино и чачу везти не стоит. Как бы это печально не звучало, но 90% продукции – откровенная гадость, приготовленная из порошка и спирта.

Заключение

Ротонда в парке "Дендрарий", Сочи, Россия

Сочи – это на самом деле отличный город для отдыха. Когда нет возможность поехать куда-нибудь заграницу, а отдохнуть хочется, то можно не раздумывая покупать билеты. Уровень сервиса ничуть не уступает!

Преимущества курорта:

Доступен для бюджетных путешественников;

Отдых и летом, и зимой;

Невероятно красивая природа и развитая инфраструктура.

Недостатки Сочи выделить сложно, но и они имеют место быть:

Хамоватые таксисты в аэропорту и на вокзалах;

На рынке могут спокойно обвесить на 200-300 грамм;

Зимой многие заведения на набережной закрываются.

Каждый турист, приехавший в Сочи на отдых, обязательно должен сделать следующее:

Посетить Олимпийский Парк;

Съездить в Красную Поляну;

Скушать что-то из местной кухни;

Встретить закат на море.

В первый день, когда вы только приехали в Сочи, рекомендуем просто насладиться атмосферой Сочи, погулять и привыкнуть. В последний день не забудьте бросить монетку в море, чтобы обязательно вернуться сюда еще раз!

Планируя путешествие в Сочи, обязательно посмотрите наш видеоролик. Он позволит вам заочно познакомиться с курортом!

Видео-обзор главных достопримечательностей Сочи

Полезные ссылки о Сочи

Сочи является самым длинным городом не только в России, но и во всей Европе!