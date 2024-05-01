Отправится в морское путешествие на легендарной яхте океанского класса и встретить закат в море
А в Новороссийске отправимся на экскурсии в Абрау Дюрсо и посетим легендарный крейсер «Михаил Кутузов».
мая
мая
мая
мая
мая
мая
мая
даты
Описание
Организационные детали
Возможна организация круиза по любому маршруту под ваш запрос.
Проживание. Вы проведёте ночь на яхте. Размещение в каютах по 2 человека. На борту 2 каюты, 2 кают-компании, 2 туалета с раковиной, душевая кабина, оборудованные камбуз (газовая плита, с духовкой и электрическим грилем, холодильник, морозильная камера, стиральная машина). Длина судна около 15 м, ширина 4,1 м. Яхта недавно прошла полное техобслуживание, укомплектована всем необходимым оборудованием (электричество, солнечные батареи, ветрогенератор и др.)
Питание. В программу включено трехразовое питание на яхте. Если у вас есть ограничения в еде, обязательно скажите об этом заранее, мы учтем все пожелания.
Программа тура по дням
Морской закат и скалы «Парус»
Встречаемся в Морском порту Сочи. Вы познакомитесь с яхтой «Джованита» и командой. «Джованита» — это эксклюзивное голландское парусно-моторное судно, не имеет аналогов и строилось по спецзаказу, в том числе с возможностью плавания в северных морях.
За 4 часа до заката выйдем в море и будем держать курс прямо навстречу уходящему солнцу. Это невероятно красиво!
Пообедаем на яхте, доберёмся до скалы «Парус», на «тузике» высадимся на берег. Затем отправимся в Геленджикскую бухту и встретим закат на горе Олимп, откуда открывается потрясающий вид.
Из Геленджика поедем в Новороссийск (в ночь).
Экскурсии в Новороссийске
Позавтракаем на яхте и доберёмся до Новороссийска. Там можно заказать экскурсии: Абрау Дюрсо, крейсер «Михаил Кутузов». По запросу (за дополнительную стоимость) можно организовать обратный маршрут на яхте из Новороссийска до Сочи.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Путешествие на яхте океанского класса категории А
- Размещение в каюте
- Байки и морские истории от капитана
- Питание во время путешествия
- Проведение тура возможно и в другие удобные вам даты и время
- Актуальность цен на праздничные даты - обязательно, уточняйте
- Стоимость яхты не зависит от количества человек - 63000 руб. за сутки. То есть при группе 2 человека - 31500 руб./чел., 3 человека - 21 000 руб, / чел., 4 человека - 15 750 руб, / чел., 5 человек - 12 600 руб, / чел., 6 человек - 10500 руб, / чел
Что не входит в цену
- Экскурсионная программа в Новороссийске