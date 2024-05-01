Возможна организация круиза по любому маршруту под ваш запрос.

Проживание. Вы проведёте ночь на яхте. Размещение в каютах по 2 человека. На борту 2 каюты, 2 кают-компании, 2 туалета с раковиной, душевая кабина, оборудованные камбуз (газовая плита, с духовкой и электрическим грилем, холодильник, морозильная камера, стиральная машина). Длина судна около 15 м, ширина 4,1 м. Яхта недавно прошла полное техобслуживание, укомплектована всем необходимым оборудованием (электричество, солнечные батареи, ветрогенератор и др.)

Питание. В программу включено трехразовое питание на яхте. Если у вас есть ограничения в еде, обязательно скажите об этом заранее, мы учтем все пожелания.