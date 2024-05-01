Морской круиз: на яхте в Новороссийск
Авторский тур в Сочи

Отправится в морское путешествие на легендарной яхте океанского класса и встретить закат в море

Устроить себе настоящее морское приключение и провести ночь на яхте! Отправимся из Сочи в Новороссийск с заездом в Геленджик и скалы «Парус». Будем любоваться волнами, слушать крики чаек и провожать уходящее за горизонт солнце.

А в Новороссийске отправимся на экскурсии в Абрау Дюрсо и посетим легендарный крейсер «Михаил Кутузов».
Морской круиз: на яхте в Новороссийск
Морской круиз: на яхте в Новороссийск
Морской круиз: на яхте в Новороссийск
Ближайшие даты:
1
мая
2
мая
3
мая
4
мая
5
мая
6
мая
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даты

Описание

Организационные детали

Возможна организация круиза по любому маршруту под ваш запрос.

Проживание. Вы проведёте ночь на яхте. Размещение в каютах по 2 человека. На борту 2 каюты, 2 кают-компании, 2 туалета с раковиной, душевая кабина, оборудованные камбуз (газовая плита, с духовкой и электрическим грилем, холодильник, морозильная камера, стиральная машина). Длина судна около 15 м, ширина 4,1 м. Яхта недавно прошла полное техобслуживание, укомплектована всем необходимым оборудованием (электричество, солнечные батареи, ветрогенератор и др.)

Питание. В программу включено трехразовое питание на яхте. Если у вас есть ограничения в еде, обязательно скажите об этом заранее, мы учтем все пожелания.

Программа тура по дням

1 день

Морской закат и скалы «Парус»

Встречаемся в Морском порту Сочи. Вы познакомитесь с яхтой «Джованита» и командой. «Джованита» — это эксклюзивное голландское парусно-моторное судно, не имеет аналогов и строилось по спецзаказу, в том числе с возможностью плавания в северных морях.

За 4 часа до заката выйдем в море и будем держать курс прямо навстречу уходящему солнцу. Это невероятно красиво!
Пообедаем на яхте, доберёмся до скалы «Парус», на «тузике» высадимся на берег. Затем отправимся в Геленджикскую бухту и встретим закат на горе Олимп, откуда открывается потрясающий вид.
Из Геленджика поедем в Новороссийск (в ночь).

2 день

Экскурсии в Новороссийске

Позавтракаем на яхте и доберёмся до Новороссийска. Там можно заказать экскурсии: Абрау Дюрсо, крейсер «Михаил Кутузов». По запросу (за дополнительную стоимость) можно организовать обратный маршрут на яхте из Новороссийска до Сочи.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Путешествие на яхте океанского класса категории А
  • Размещение в каюте
  • Байки и морские истории от капитана
  • Питание во время путешествия
  • Проведение тура возможно и в другие удобные вам даты и время
  • Актуальность цен на праздничные даты - обязательно, уточняйте
  • Стоимость яхты не зависит от количества человек - 63000 руб. за сутки. То есть при группе 2 человека - 31500 руб./чел., 3 человека - 21 000 руб, / чел., 4 человека - 15 750 руб, / чел., 5 человек - 12 600 руб, / чел., 6 человек - 10500 руб, / чел
Что не входит в цену
  • Экскурсионная программа в Новороссийске
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сочи, Морской порт
Завершение: Новороссийск, Морской порт
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Сочи

ИндивидуальныеГрупповыеВодные развлеченияМожно с детьмиЛетние2-дневные турыВсе турыНа яхтеВечерниеКруизы

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