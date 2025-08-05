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Двухдневные экскурсионные туры Сочи

Найдено 3 тура в категории «2-дневные туры» в Сочи, цены от 33 150 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Индивидуальное экспресс-путешествие по Сочи и Абхазии
На машине
2 дня
-
15%
Индивидуальное экспресс-путешествие по Сочи и Абхазии
Увидеть знаменитые горные курорты, полюбоваться озером Рица и погулять по Гагре
Начало: Выезд из любого удобного места в Сочи, Сириусе или...
5 авг в 09:00
9 авг в 09:00
33 150 ₽39 000 ₽ за всё до 5 чел.
Драйв, кайф, адреналин: экстрим-тур в горах Сочи с каньонингом, виа феррату, квадроциклами и сапами
На машине
На квадроциклах
2 дня
Драйв, кайф, адреналин: экстрим-тур в горах Сочи с каньонингом, виа феррату, квадроциклами и сапами
Покорить Белые и Орлиные скалы, промчать по пейзажным тропам и проследовать по руслу реки на доске
Начало: Любое удобное вам место в Сочи, утро, точное время...
Завтра в 10:00
9 авг в 10:00
35 000 ₽ за человека
Индивидуальный автотур по Геленджику, Новороссийску и окрестностям
На машине
2 дня
Индивидуальный автотур по Геленджику, Новороссийску и окрестностям
Осмотреть природные памятники Черноморья и полюбоваться озером Абрау
Начало: Красная Поляна / Сочи / Адлер, утро, точное место ...
55 000 ₽ за всё до 6 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «2-дневные туры»

Самые популярные туры этой рубрики в Сочи
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Индивидуальное экспресс-путешествие по Сочи и Абхазии
  2. Драйв, кайф, адреналин: экстрим-тур в горах Сочи с каньонингом, виа феррату, квадроциклами и сапами
  3. Индивидуальный автотур по Геленджику, Новороссийску и окрестностям
Какие места ещё посмотреть в Сочи
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Олимпийский Парк
  2. Озеро Рица
  3. Роза Хутор
  4. Юпшарский каньон
  5. Новоафонский монастырь
  6. Голубое озеро
  7. Белые скалы
  8. Дендропарк Южные Культуры
  9. Тисо-самшитовая роща
  10. Орлиные скалы
Сколько стоит тур в Сочи в августе 2025
Сейчас в Сочи в категории "2-дневные туры" можно забронировать 3 тура от 33 150 до 55 000 со скидкой до 15%.
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