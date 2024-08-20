Ретрит у Чёрного моря: практики в лесу, на крыше и прогулки

Позаниматься йогой и помедитировать в живописных местах, ощутить спокойствие и отдохнуть на пляже
Приглашаем начинающих и продолжающих практиков йоги на побережье Чёрного моря в ретритный центр с собственным SPA-комплексом и тропическим лесом на территории. Каждое утро будем выбирать одну из площадок на свежем
читать дальше

воздухе или просторные залы для занятий.

Попрактикуем йогу и на крыше с видом на морские просторы, и среди деревьев под пение птиц и журчание ручья. Дополним обновление отдыхом на пляже, прогулками и тёплыми вечерами у костра. Занятия проводятся в мини-группе профессиональным инструктором.

Ретрит у Чёрного моря: практики в лесу, на крыше и прогулки
Ретрит у Чёрного моря: практики в лесу, на крыше и прогулки
Ретрит у Чёрного моря: практики в лесу, на крыше и прогулки
Ближайшие даты:
Время начала: 14:00

Описание тура

Организационные детали

Адрес ретрит-центра «Нараяна» — г. Сочи, улица Декабристов 167/70. Ближайшая ж. -д. станция — Горный Воздух. Заезд с 14:00.

Проживание. В ретритном центре «Нараяна» в 600 метрах от моря. На территории в 2 га есть открытые и закрытые площадки для практик (включая пространство на крыше и оборудованные места в лесу), спа-комплекс с бассейном и банями, тренажёрный зал, зоны отдыха с качелями и гамаками, растут редкие фруктовые деревья и тропические растения. Размещение в 2-местных стандартных номерах с собственными ванными комнатами. За доплату возможно повышение категории номера и 1-местное размещение.

Питание. Включено 3-разовое питание по системе «шведский стол» в ресторане ретритного центра.

Уровень сложности. Все практики подойдут как для опытных, так и для новичков. Занятия проходят в мини-группе под руководством профессионального инструктора.

Программа тура по дням

1 день

Заезд

Встречаемся в ретритном центре. Заселение с 14:00.

Вечером соберёмся вместе за ужином, познакомимся, обсудим план на ближайшие дни и прогуляемся по побережью Чёрного моря.

ЗаездЗаездЗаездЗаездЗаездЗаездЗаездЗаездЗаездЗаездЗаездЗаездЗаездЗаезд
2 день

Начало практик, пляжный отдых и прогулка по лесным тропам

Ежедневно с 7:00 до 8:15 вас ждут занятия хатха-йогой на свежем воздухе — на площадках в лесу или на крыше центра. Сделаем дыхательную практику, помедитируем и позаботимся о теле и душе.

С 8:30 до 9:30 в ресторане отеля подаётся завтрак.

Сегодня в первой половине дня вы сами решите, чем хотите заняться. Рекомендуем прогуляться по окрестностям и территории ретритного центра, отдохнуть на пляже и искупаться в море.

13:00-14:00 — обед в ресторане отеля.

Во второй половине дня отправимся гулять по лесным тропам. Дойдём до развалин и рассмотрим остатки от византийского храма.

18:00-19:00 — ужин в ресторане отеля. Вечерами будем собираться вместе у костра и в других общих зонах и общаться.

Начало практик, пляжный отдых и прогулка по лесным тропамНачало практик, пляжный отдых и прогулка по лесным тропамНачало практик, пляжный отдых и прогулка по лесным тропамНачало практик, пляжный отдых и прогулка по лесным тропамНачало практик, пляжный отдых и прогулка по лесным тропамНачало практик, пляжный отдых и прогулка по лесным тропамНачало практик, пляжный отдых и прогулка по лесным тропамНачало практик, пляжный отдых и прогулка по лесным тропам
3 день

Утренняя йога и поездка в Сочи по желанию

Каждый день будем придерживаться расписания. Сегодня вновь встретимся на утренней йоге. А после завтрака с желающими отправимся гулять в Сочи (поездка за доплату). Маршрут обсудим накануне.

Утренняя йога и поездка в Сочи по желаниюУтренняя йога и поездка в Сочи по желаниюУтренняя йога и поездка в Сочи по желаниюУтренняя йога и поездка в Сочи по желаниюУтренняя йога и поездка в Сочи по желаниюУтренняя йога и поездка в Сочи по желаниюУтренняя йога и поездка в Сочи по желаниюУтренняя йога и поездка в Сочи по желанию
4 день

Практика, забота о теле и прогулка к водопаду

Следуем расписанию.

В любой из дней вы можете воспользоваться спа-комплексом при ретритном центре (за доплату). А сегодня будет ещё возможность отправиться в аквапарк «АкваЛоо» (оплачивается дополнительно).

Во второй половине дня прогуляемся к водопаду и насладимся единением с природой. Треккинг туда-обратно со временем на отдых не займёт более 4 часов. К ужину вернёмся в отель.

Практика, забота о теле и прогулка к водопадуПрактика, забота о теле и прогулка к водопадуПрактика, забота о теле и прогулка к водопадуПрактика, забота о теле и прогулка к водопадуПрактика, забота о теле и прогулка к водопадуПрактика, забота о теле и прогулка к водопадуПрактика, забота о теле и прогулка к водопадуПрактика, забота о теле и прогулка к водопаду
5 день

Продолжение практики

Вновь встретим утро с йогой и медитацией. После завтрака у вас будет свободное время.

С 14:00 до 18:00 проведём сильную практику — побудем наедине с собой в тишине, постараемся найти спокойствие и умиротворение. С желающими обсудим полученный опыт вечером.

Продолжение практикиПродолжение практикиПродолжение практикиПродолжение практикиПродолжение практикиПродолжение практикиПродолжение практикиПродолжение практики
6 день

Утренняя практика и отъезд

Сегодня вас ждёт последняя утренняя практика нашего ретрита. Насладимся моментом под пение птиц и журчание ручья. После чего позавтракаем, поделимся эмоциями и соберём вещи. Отъезд после 12:00.

Утренняя практика и отъездУтренняя практика и отъездУтренняя практика и отъездУтренняя практика и отъезд

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет32 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Пользование услугами отеля (тренажёрный зал, настольный теннис, зоны отдыха, гладильная станция, открытый бассейн)
  • Питание
  • Йога-программа
  • Медитации
  • Прогулки
Что не входит в цену
  • Проезд до ретритного центра и обратно в ваш город
  • 1-местное размещение - по запросу
  • SPA и дополнительные услуги отеля
  • Посещение аквапарка и другие дополнительные развлечения
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Сочи, ретрит-центр «Нараяна», с 14:00
Завершение: Г. Сочи, ретрит-центр «Нараяна», с 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Сочи

ИндивидуальныеГрупповыеЛетниеПрирода и пейзажиАктивный отдыхДендрарийПопулярные местаВсе турыКрышиПляжиИз центра

Похожие туры из Сочи

На тихом берегу реки, недалеко от моря: прогулки и отдых на природе
3 отзыва
4 дня
На тихом берегу реки, недалеко от моря: прогулки и отдых на природе
Пожить в доме в окружении лесов, погулять по ущельям и послушать шум прибоя
Начало: Сочи, ж. - д. станция "Якорная щель", до 09:00. Из...
29 июля в 08:00
5 авг в 08:00
20 000 за человека
Восхождение на вершину Ачишхо
Пешая
3 отзыва
3 дня
Восхождение на вершину Ачишхо
Начало: Г. Адлер
19 июля в 10:00
26 июля в 10:00
от 9 500 за человека
Отдых на Красной Поляне
Пешая
Джиппинг
На автобусе
3 отзыва
7 дней
Отдых на Красной Поляне
Начало: Красная Поляна
21 июля в 10:00
28 июля в 10:00
54 000 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Сочи
Все туры из Сочи
ХорошоТам