Описание тура
Организационные детали
Адрес ретрит-центра «Нараяна» — г. Сочи, улица Декабристов 167/70. Ближайшая ж. -д. станция — Горный Воздух. Заезд с 14:00.
Проживание. В ретритном центре «Нараяна» в 600 метрах от моря. На территории в 2 га есть открытые и закрытые площадки для практик (включая пространство на крыше и оборудованные места в лесу), спа-комплекс с бассейном и банями, тренажёрный зал, зоны отдыха с качелями и гамаками, растут редкие фруктовые деревья и тропические растения. Размещение в 2-местных стандартных номерах с собственными ванными комнатами. За доплату возможно повышение категории номера и 1-местное размещение.
Питание. Включено 3-разовое питание по системе «шведский стол» в ресторане ретритного центра.
Уровень сложности. Все практики подойдут как для опытных, так и для новичков. Занятия проходят в мини-группе под руководством профессионального инструктора.
Программа тура по дням
Заезд
Встречаемся в ретритном центре. Заселение с 14:00.
Вечером соберёмся вместе за ужином, познакомимся, обсудим план на ближайшие дни и прогуляемся по побережью Чёрного моря.
Начало практик, пляжный отдых и прогулка по лесным тропам
Ежедневно с 7:00 до 8:15 вас ждут занятия хатха-йогой на свежем воздухе — на площадках в лесу или на крыше центра. Сделаем дыхательную практику, помедитируем и позаботимся о теле и душе.
С 8:30 до 9:30 в ресторане отеля подаётся завтрак.
Сегодня в первой половине дня вы сами решите, чем хотите заняться. Рекомендуем прогуляться по окрестностям и территории ретритного центра, отдохнуть на пляже и искупаться в море.
13:00-14:00 — обед в ресторане отеля.
Во второй половине дня отправимся гулять по лесным тропам. Дойдём до развалин и рассмотрим остатки от византийского храма.
18:00-19:00 — ужин в ресторане отеля. Вечерами будем собираться вместе у костра и в других общих зонах и общаться.
Утренняя йога и поездка в Сочи по желанию
Каждый день будем придерживаться расписания. Сегодня вновь встретимся на утренней йоге. А после завтрака с желающими отправимся гулять в Сочи (поездка за доплату). Маршрут обсудим накануне.
Практика, забота о теле и прогулка к водопаду
Следуем расписанию.
В любой из дней вы можете воспользоваться спа-комплексом при ретритном центре (за доплату). А сегодня будет ещё возможность отправиться в аквапарк «АкваЛоо» (оплачивается дополнительно).
Во второй половине дня прогуляемся к водопаду и насладимся единением с природой. Треккинг туда-обратно со временем на отдых не займёт более 4 часов. К ужину вернёмся в отель.
Продолжение практики
Вновь встретим утро с йогой и медитацией. После завтрака у вас будет свободное время.
С 14:00 до 18:00 проведём сильную практику — побудем наедине с собой в тишине, постараемся найти спокойствие и умиротворение. С желающими обсудим полученный опыт вечером.
Утренняя практика и отъезд
Сегодня вас ждёт последняя утренняя практика нашего ретрита. Насладимся моментом под пение птиц и журчание ручья. После чего позавтракаем, поделимся эмоциями и соберём вещи. Отъезд после 12:00.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|32 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Пользование услугами отеля (тренажёрный зал, настольный теннис, зоны отдыха, гладильная станция, открытый бассейн)
- Питание
- Йога-программа
- Медитации
- Прогулки
Что не входит в цену
- Проезд до ретритного центра и обратно в ваш город
- 1-местное размещение - по запросу
- SPA и дополнительные услуги отеля
- Посещение аквапарка и другие дополнительные развлечения