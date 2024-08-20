Ежедневно с 7:00 до 8:15 вас ждут занятия хатха-йогой на свежем воздухе — на площадках в лесу или на крыше центра. Сделаем дыхательную практику, помедитируем и позаботимся о теле и душе.

С 8:30 до 9:30 в ресторане отеля подаётся завтрак.

Сегодня в первой половине дня вы сами решите, чем хотите заняться. Рекомендуем прогуляться по окрестностям и территории ретритного центра, отдохнуть на пляже и искупаться в море.

13:00-14:00 — обед в ресторане отеля.

Во второй половине дня отправимся гулять по лесным тропам. Дойдём до развалин и рассмотрим остатки от византийского храма.

18:00-19:00 — ужин в ресторане отеля. Вечерами будем собираться вместе у костра и в других общих зонах и общаться.