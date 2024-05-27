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Авторский тур
7 дней
Треккинг в Сочи. Каникулы в субтропиках
Начало: Россия, Краснодарский край, Сочи, жилой район Адле...
20 окт в 10:00
от 49 400₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Секреты Большого Сочи. Экскурсии и активный отдых
Начало: г. Сочи
9 июня в 10:00
16 июня в 10:00
от 47 600₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Сочинский эксклюзив
Начало: г. Сочи
9 июня в 10:00
16 июня в 10:00
от 53 500₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Лесной лагерь в Сочи
Начало: г. Сочи
9 июня в 10:00
16 июня в 10:00
от 25 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
6 окт в 10:00
13 окт в 10:00
от 47 600₽ за человека
Авторский тур
2 дня
В Сочи солнечный уикенд
Побывать в знаковых местах города, пройтись по набережной и подняться в горы
Начало: Сочи, микрорайон Центральный, ул. Роз, 82/18, кафе...
15 июня в 08:00
20 июля в 08:00
16 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Дни и ночи в дивном Сочи: город и окрестности
Увидеть олимпийские объекты, погулять по нацпарку, насладиться курортной атмосферой
Начало: Сочи, 13:00
18 авг в 13:00
25 авг в 13:00
56 000₽ за человека
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Авторский тур
5 дней
Весело, винно и вкусно: тур по Абхазии с застольями, релаксом на море и топовыми локациями
Побывать в городах-призраках, исследовать подземное царство и увидеть страну с местным другом
Начало: Аэропорт Сочи, до 14:00
18 июня в 14:00
1 июля в 14:00
5850046 800₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Глэмпинг, горы и топовые локации: выходные в Абхазии
Пожить выше облаков, взойти на вершину горы и посетить главные достопримечательности республики
Начало: Адлер, 08:00
28 авг в 08:00
2 сен в 08:00
45 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Абхазские выходные с традиционным застольем, мастер-классом и дегустацией
Искупаться в горячих термах, научиться готовить абхазские блюда и послушать фольклорный ансамбль
Начало: Привокзальная площадь у ж. - д. вокзала Адлера, 11...
27 сен в 11:15
3 янв в 11:15
23 900₽ за человека
Авторский тур
1.5 день
Тур «Аибга Черничная тропа»
Начало: Сочи, ул. Несербская, д. 3
Завтра в 07:30
9 июня в 07:30
10 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Ретрит в Абхазии: йога, медитации и знакомство с местными достопримечательностями
Помедитировать на Иверской горе, увидеть Рицу и погулять по живописным локациям Нового Афона
Начало: Аэропорт Сочи/ж. - д. вокзал Адлера, 10:00
22 июля в 10:00
5 авг в 10:00
54 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ДДмитрий27 мая 2024Благодаря Алексею и организации тура ни на секунду не усомнился в правильности принятого решения отправиться в горы.
- ВВалентина16 апреля 2024Добрый день! Тут неплохой, в целом достаточно активный и разнообразный. Понравились походы, несмотря на то, что я не назвала бы их
- ВВалерия15 марта 2024Делюсь впечатлениями от туристической программы «Сочинский эксклюзив» в период с 03.03. по 08.03.2024. Отдыхали вдвоём с ребёнком (14 лет). Последний раз посещала
- ААлексей15 ноября 2023С организатором было интересно, надёжно и комфортно. Сразу сложились дружеские доверительные отношения и расставались лучшими друзьями. С технической стороны организация была если не безупречной, то близкой к тому.
- ННикита17 октября 2023Сочинский осенне-зимний эксклюзивНикогда не видел такое огромное количество документации для клиента, очень внимательно отнеслись к организации похода и сопровождали на всём протяжении.
- ААнна30 сентября 2023Сочинский осенне-зимний эксклюзивМы с мужем Евгением выражаем благодарность Вашим сотрудникам, обеспечившим нам великолепный отдых и ознакомление с достопримечательностями ещё одного региона России. Узнали
- ИИрина1 августа 2023Программа тура очень понравилась. Может, стоит оставить один свободный день для моря. Большое спасибо всем, кто проводил экскурсии и походы. Было интересно.
- ТТатьяна21 июля 2023Даже не ожидали, что так понравится. Гидом был Сергей. Начитанный, умный, интересно рассказывает, с чувством юмора. Нас встретили на вокзале
- ААнна16 мая 2023Несмотря на погоду, отдых удался! Группа была не большая, 7 человек. Маршрут прекрасно продуман, прогулки по горам великолепны. Во время похода на ура пошли горячие сосиски, сваренные гидом на месте, горячий чай, бутерброды. С гидом считаю нам очень повезло.
- ЕЕкатерина17 ноября 2022Тур необычный в той части, что достаточно интенсивная физическая нагрузка. Но эмоции при этом зашкаливают, те ощущения, которые я испытала, возможно, были в моей жизни в первый раз. В целом я очень довольна, спасибо. Рекомендую. Но учитывайте свои силы.
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