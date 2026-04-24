Обычно для осмотра этих мест планируют многодневные поездки, но мы разработали оптимальный маршрут. За один день вы побываете сразу в 4 знаковых локациях Белого моря. Едем на таинственный остров Немецкий Кузов, будем наблюдать за тюленями на острове Большой Топ, а за белухами — у Белужьего мыса. А ещё вы узнаете о богатом историческом наследии Соловецкого острова.

Описание экскурсии

7:30 — начало экскурсии в посёлке Рабочеостровск

Перед отплытием — инструктаж по технике безопасности.

8:00–12:00 — остров Немецкий Кузов (3,5–4 ч)

Местный гид познакомит вас с историей и расскажет, какие загадки хранят северные земли. Экскурсия включает подъём на высшую точку острова, откуда открываются потрясающие виды на архипелаг. Если вы не решитесь подниматься, то отдохнёте внизу в ожидании группы.

12:00–12:30 — свободное время на острове

12:30–13:10 — остров Большой Топ (15–20 мин)

Капитан расскажет о лежбище тюленей в Белом море, а вы и понаблюдаете за животными в их естественной среде.

13:10–13:30 — переход к Соловецкому острову

13:30–13:50 — Соловецкий остров (санитарная остановка, 15–20 мин)

Капитан коротко расскажет об историческом наследии и освоении Русского Севера.

13:50–15:50 — Белужий мыс (1,5–2 ч)

Вы с воды понаблюдаете за величественными беломорскими белухами, узнаете об их повадках, особенностях поведения и значении для экосистемы региона.

15:50 — Прибытие на остров Соловецкий (конечная остановка)

Организационные детали