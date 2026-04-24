Немецкий Кузов, тюлени, белухи и Соловки - за один день
Обычно для осмотра этих мест планируют многодневные поездки, но мы разработали оптимальный маршрут. За один день вы побываете сразу в 4 знаковых локациях Белого моря.
Едем на таинственный остров Немецкий Кузов, будем наблюдать за тюленями на острове Большой Топ, а за белухами — у Белужьего мыса. А ещё вы узнаете о богатом историческом наследии Соловецкого острова.
Описание экскурсии
7:30 — начало экскурсии в посёлке Рабочеостровск
Перед отплытием — инструктаж по технике безопасности.
8:00–12:00 — остров Немецкий Кузов (3,5–4 ч) Местный гид познакомит вас с историей и расскажет, какие загадки хранят северные земли. Экскурсия включает подъём на высшую точку острова, откуда открываются потрясающие виды на архипелаг. Если вы не решитесь подниматься, то отдохнёте внизу в ожидании группы.
12:00–12:30 — свободное время на острове
12:30–13:10 — остров Большой Топ (15–20 мин) Капитан расскажет о лежбище тюленей в Белом море, а вы и понаблюдаете за животными в их естественной среде.
13:10–13:30 — переход к Соловецкому острову
13:30–13:50 — Соловецкий остров (санитарная остановка, 15–20 мин) Капитан коротко расскажет об историческом наследии и освоении Русского Севера.
13:50–15:50 — Белужий мыс (1,5–2 ч) Вы с воды понаблюдаете за величественными беломорскими белухами, узнаете об их повадках, особенностях поведения и значении для экосистемы региона.
15:50 — Прибытие на остров Соловецкий (конечная остановка)
Организационные детали
Поездка проходит на крытом катере на 11 мест (без туалета). Для каждого пассажира предусмотрен спасжилет
Дополнительно оплачивается посещение заказника «Кузова» — 200 ₽ за чел.
Обед не предусмотрен программой — возьмите перекус с собой
Маршрут включает умеренную физическую активность и не подойдёт путешественникам с серьёзными заболеваниями сердца и опорно-двигательного аппарата
С вами будет опытный капитан из нашей команды, экскурсию на острове Немецкий кузов проведёт местный гид
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
8500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Рабочеостровске на ул. Набережная
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мажерин — Организатор на Соловецких островах
Я основатель и руководитель туристической компании. Мой путь к Северу начался в 2015 году, когда я переехал на берег Белого моря.
Я родился и вырос в южных краях и никогда не
думал, что найду свой дом там, где небо сливается с морем в бесконечной северной дали. Но именно здесь я ощутил полноту бытия — и захотел делиться этим ощущением с другими.
Сегодня наша туристическая компания растёт — пополняется флот, приходит новая команда. Каждый год приносит нам новые маршруты, новых гостей и новые истории.
Миссия нашей компании — обеспечить каждому путешественнику качественный отдых, наполненный яркими впечатлениями, положительными эмоциями и новыми знаниями. Мы верим, что путешествие должно не только радовать, но и расширять горизонты, открывая мир с неожиданных сторон.
