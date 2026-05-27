Здесь шёпот молитв пропитан отчаянием узников, а крики чаек звучат в унисон колоколам. Вы узнаете, где почти 6 веков назад монахи-отшельники устроили первые кельи. Поймёте, в каких условиях советских подростков готовили для флота в период ВОВ. Увидите церковь-маяк, ставшую светом для моряков и тьмой для жертв репрессий. И конечно, познаете суровую красоту беломорской природы.

День 1

10:40 — встреча и завтрак в Рабочеостровске

12:00 — отправление на остров Большой Соловецкий, заселение в отель, обед

14:30 — экскурсия по Соловецкому монастырю

Вы узнаете историю обители, посетите действующие храмы, хозпостройки, кремль и увидите памятники из списка ЮНЕСКО.

17:30 — свободное время

Рекомендуем прогуляться на Мыс лабиринтов с «танцующими» берёзами, посетить вечернюю службу или Морской музей в отреставрированном амбаре для гребных судов (вход свободный).

День 2

9:00 — завтрак, освобождение номеров

10:30 — поездка по северу острова

Вы познакомитесь с историей и легендами Соловецких скитов, полюбуетесь северными пейзажами и увидите:

Свято-Вознесенский скит и Секирную гору с церковью-маяком — штрафным изолятором Соловецкого лагеря

Савватиевский скит — первое поселение иноков

Аллею юнг — остатки землянок, в которых жили будущие моряки

Большое Красное озеро — крупнейший водоём архипелага

дамбу 16 века — реализованную идею «повернуть реки вспять»

15:30-17:30 — дорога в Рабочеостровск, трансфер на ж/д вокзал Кеми

