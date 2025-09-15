2 день

Пешеходная экскурсия «История Соловецкого архипелага». Экскурсии за доп. плату

Завтрак в гостинице.

Пешеходная экскурсия «История Соловецкого архипелага» (продолжительность 3,5/4 ч.).

Основные природные и географические особенности архипелага, сведения о местной флоре и фауне, редких явлениях, наблюдающихся на островах – то с чего мы начнём и то, что прежде всего делает Соловки уникальными.

Далее Вас ждёт осмотр памятников посёлка Соловецкий с рассказом об основных исторических эпохах Соловков: от появления первых людей на островах в VI тысячелетии до нашей эры (остановка на мысе Лабиринтов) до событий нашего времени.

«Соловки как зеркало русской истории» – эта мысль «красной нитью» пронизывает повествование гида.

В увлекательном рассказе разворачивается сокровенный свиток соловецкой летописи, повествующий о регулярном участии островов в значимых для Отечества событиях и влиянии на их ход.

Строители загадочных лабиринтов, суровые православные подвижники, заключённые соловецких тюрем – главные герои этой истории.

В ходе экскурсии гости Соловецких островов на примере 30 достопримечательностей, расположенных на территории посёлка Соловецкий, познакомятся с историей Соловецкого архипелага от момента его геологического формирования до наших дней.

Для желающих за дополнительную плату (в рамках данного тура турист может забронировать 1 дополнительную экскурсию из 4-х доступных). Экскурсии бронируется при покупке тура.

Экскурсия «Долгая губа» (продолжительность – 4/5 ч.).

Увлекательная экологическая морская прогулка по заливу Долгая губа – «внутреннему морю» Соловков, где даже в штормливую погоду редко бывают волнения.

Открытые моторные лодки подгоняемые свежим солёным ветром, побегут мимо песчаных пляжей, бесчисленных островов и каменистых гряд, врезающихся в воду.

На одной из них птичье семейство, а на другой, кажется, пригрелся на солнышке тюлень. Малые глубины позволяют разглядеть подводный мир: морские звёзды уткнулись в песчаное дно, в воде парят полупрозрачные ультрамариновые медузы, водоросли колышутся и тянутся куда-то вместе с морским течением.

В стоимость экскурсии включён трансфер на автобусе в Долгую губу и обратно, а также дегустация беломорских мидий. Возможно, именно Вам посчастливиться найти в одной из них настоящую беломорскую жемчужину.

Не забудьте взять с собой лёгкий перекус и напитки.

Стоимость экскурсии: 4 000 руб. /чел.

«Острова Топы» (продолжительность 2 ч.).

Ценители безмятежности, спокойствия и тишины, а также фотографы – эта морская поездка для вас! За полчаса скоростная лодка домчит вас до крохотного островка Большой Топ посреди безбрежного моря, где стоит маяк, отмечающий опасности для больших судов. На соседнем Малом Топе, вдали от стандартных туристических маршрутов, гнездятся поморники и крачки, а в хорошую погоду отдыхают тюлени, кольчатые нерпы и морские зайцы.

Острова покрыты тундровым ковром, здесь растёт «северный женьшень» и находится самая большая кварцитовая плита на Белом море – сверкающие молочные кристаллы покрыли площадь около 30 квадратных метров. И не забывайте: главный принцип общения с нетронутой живой природой – «Ничего не трогать!».

При отсутствии волнения на море происходит высадка на необорудованный берег! Планируя участие в этой экскурсии, пожалуйста, рассчитывайте свои силы, чтобы иметь возможность спрыгнуть с носа катера на сушу.

Стоимость экскурсии: 4 000 руб. /чел.

Морская прогулка «Мыс Белужий» (продолжительность 2 ч.).

Зачастую для оказавшихся на Соловках самым желанным является увидеть белух – северных белых китов. Миролюбивые обитатели Ледовитого океана приходят на Белое море в летний период. Они не подплывают близко, появляются на поверхности на короткое время и после этого проплывают довольно большое расстояние.

Но есть на Соловках особое место – мыс Белужий. Морская поездка сюда запомнится каждой минутой. Акватория мыса – одно из немногих мест на планете, где можно наблюдать китов в дикой природе. С начала июня по середину августа, во время отлива на море, здесь проходят брачные игры китов, рождение и воспитание детёнышей. Здесь же находится станция океанологов, которые имеют возможность каждый день наблюдать за этими красивыми созданиями.

Привозите с собой хорошую погоду и намерение, не шумите, и, возможно, удастся увидеть белуху буквально на расстоянии вытянутой руки, ощутить мощь и красоту этих удивительных морских млекопитающих.

Примечание: доставка к берегу мыса Белужий осуществляется на морском катере. Наблюдение за белухами зависит от времени морских отливов, так как благоприятное время наблюдения – малая вода.

Стоимость экскурсии: 4 000 руб. /чел.

«Архипелаг Кузова – мир древнего человека» (продолжительность 5 ч.).

Готовьтесь испытать бурю эмоций: морской переход на скоростных катерах, высадка на скалистый берег Немецкого острова и подъём на самую высокую точку Беломорской акватории. Вы в сердце природного заказника «Архипелаг Кузова»! На подъёме сменяются от тайги к тундре климатические зоны, абрис скалы смотрит на путника то лягушкой, то шаманом, а с вершины открывается впечатляющая панорама: Соловки, карельские шхеры и россыпи беломорских архипелагов.

В путешествии Вас ждёт знакомство с археологическим наследием острова и древнее святилище – таинственное плато сейдов – «коллекция» мегалитов, загадочных камней Севера, оставленных нам первыми обитателями. Среди этого великолепия наслаждайтесь безмятежной тишиной и бескрайними морскими просторами, прочувствуйте особую энергетику Кузовов. В отсутствии цивилизации мир замирает и дарит возможность прочувствовать, и услышать себя и… Здесь можно дотянуться до небес!

Стоимость экскурсии: 5 000 руб. /чел.

