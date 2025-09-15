Вы узнаете основные природные и географические особенности Соловецкого архипелага, сведения о местной флоре и фауне, редких явлениях, наблюдающихся на островах.
Программа тура по дням
Экскурсия по Соловецкому кремлю
Прибытие в город Кемь поездом № 012Ч в 10:39 (из Санкт-Петербурга).
Туристы, прибывающие другими поездами ожидают прибытия поезд № 012Ч.
Встреча с гидом с табличкой у входа в здание вокзала со стороны перрона.
Трансфер на причал в п. Рабочеостровск.
Переход на Большой Соловецкий остров по Белому морю.
Прибытие на Соловецкие острова.
Трансфер вещей в гостиницу.
Обед в кафе.
Обзорная экскурсия по Соловецкому кремлю (продолжительность экскурсии 2,5 ч.).
Экскурсия знакомит посетителей с историей Соловецкого монастыря.
Экскурсанты посещают территорию центрального комплекса монастыря, действующие храмы, памятники, включенные в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, объекты хозяйственной деятельности монастыря.
Пешеходный переход в гостиницу.
Размещение в номера.
Отдых.
Пешеходная экскурсия «История Соловецкого архипелага». Экскурсии за доп. плату
Завтрак в гостинице.
Пешеходная экскурсия «История Соловецкого архипелага» (продолжительность 3,5/4 ч.).
Основные природные и географические особенности архипелага, сведения о местной флоре и фауне, редких явлениях, наблюдающихся на островах – то с чего мы начнём и то, что прежде всего делает Соловки уникальными.
Далее Вас ждёт осмотр памятников посёлка Соловецкий с рассказом об основных исторических эпохах Соловков: от появления первых людей на островах в VI тысячелетии до нашей эры (остановка на мысе Лабиринтов) до событий нашего времени.
«Соловки как зеркало русской истории» – эта мысль «красной нитью» пронизывает повествование гида.
В увлекательном рассказе разворачивается сокровенный свиток соловецкой летописи, повествующий о регулярном участии островов в значимых для Отечества событиях и влиянии на их ход.
Строители загадочных лабиринтов, суровые православные подвижники, заключённые соловецких тюрем – главные герои этой истории.
В ходе экскурсии гости Соловецких островов на примере 30 достопримечательностей, расположенных на территории посёлка Соловецкий, познакомятся с историей Соловецкого архипелага от момента его геологического формирования до наших дней.
Для желающих за дополнительную плату (в рамках данного тура турист может забронировать 1 дополнительную экскурсию из 4-х доступных). Экскурсии бронируется при покупке тура.
- Экскурсия «Долгая губа» (продолжительность – 4/5 ч.).
Увлекательная экологическая морская прогулка по заливу Долгая губа – «внутреннему морю» Соловков, где даже в штормливую погоду редко бывают волнения.
Открытые моторные лодки подгоняемые свежим солёным ветром, побегут мимо песчаных пляжей, бесчисленных островов и каменистых гряд, врезающихся в воду.
На одной из них птичье семейство, а на другой, кажется, пригрелся на солнышке тюлень. Малые глубины позволяют разглядеть подводный мир: морские звёзды уткнулись в песчаное дно, в воде парят полупрозрачные ультрамариновые медузы, водоросли колышутся и тянутся куда-то вместе с морским течением.
В стоимость экскурсии включён трансфер на автобусе в Долгую губу и обратно, а также дегустация беломорских мидий. Возможно, именно Вам посчастливиться найти в одной из них настоящую беломорскую жемчужину.
Не забудьте взять с собой лёгкий перекус и напитки.
Стоимость экскурсии: 4 000 руб. /чел.
- «Острова Топы» (продолжительность 2 ч.).
Ценители безмятежности, спокойствия и тишины, а также фотографы – эта морская поездка для вас! За полчаса скоростная лодка домчит вас до крохотного островка Большой Топ посреди безбрежного моря, где стоит маяк, отмечающий опасности для больших судов. На соседнем Малом Топе, вдали от стандартных туристических маршрутов, гнездятся поморники и крачки, а в хорошую погоду отдыхают тюлени, кольчатые нерпы и морские зайцы.
Острова покрыты тундровым ковром, здесь растёт «северный женьшень» и находится самая большая кварцитовая плита на Белом море – сверкающие молочные кристаллы покрыли площадь около 30 квадратных метров. И не забывайте: главный принцип общения с нетронутой живой природой – «Ничего не трогать!».
При отсутствии волнения на море происходит высадка на необорудованный берег! Планируя участие в этой экскурсии, пожалуйста, рассчитывайте свои силы, чтобы иметь возможность спрыгнуть с носа катера на сушу.
Стоимость экскурсии: 4 000 руб. /чел.
- Морская прогулка «Мыс Белужий» (продолжительность 2 ч.).
Зачастую для оказавшихся на Соловках самым желанным является увидеть белух – северных белых китов. Миролюбивые обитатели Ледовитого океана приходят на Белое море в летний период. Они не подплывают близко, появляются на поверхности на короткое время и после этого проплывают довольно большое расстояние.
Но есть на Соловках особое место – мыс Белужий. Морская поездка сюда запомнится каждой минутой. Акватория мыса – одно из немногих мест на планете, где можно наблюдать китов в дикой природе. С начала июня по середину августа, во время отлива на море, здесь проходят брачные игры китов, рождение и воспитание детёнышей. Здесь же находится станция океанологов, которые имеют возможность каждый день наблюдать за этими красивыми созданиями.
Привозите с собой хорошую погоду и намерение, не шумите, и, возможно, удастся увидеть белуху буквально на расстоянии вытянутой руки, ощутить мощь и красоту этих удивительных морских млекопитающих.
Примечание: доставка к берегу мыса Белужий осуществляется на морском катере. Наблюдение за белухами зависит от времени морских отливов, так как благоприятное время наблюдения – малая вода.
Стоимость экскурсии: 4 000 руб. /чел.
- «Архипелаг Кузова – мир древнего человека» (продолжительность 5 ч.).
Готовьтесь испытать бурю эмоций: морской переход на скоростных катерах, высадка на скалистый берег Немецкого острова и подъём на самую высокую точку Беломорской акватории. Вы в сердце природного заказника «Архипелаг Кузова»! На подъёме сменяются от тайги к тундре климатические зоны, абрис скалы смотрит на путника то лягушкой, то шаманом, а с вершины открывается впечатляющая панорама: Соловки, карельские шхеры и россыпи беломорских архипелагов.
В путешествии Вас ждёт знакомство с археологическим наследием острова и древнее святилище – таинственное плато сейдов – «коллекция» мегалитов, загадочных камней Севера, оставленных нам первыми обитателями. Среди этого великолепия наслаждайтесь безмятежной тишиной и бескрайними морскими просторами, прочувствуйте особую энергетику Кузовов. В отсутствии цивилизации мир замирает и дарит возможность прочувствовать, и услышать себя и… Здесь можно дотянуться до небес!
Стоимость экскурсии: 5 000 руб. /чел.
Экскурсия «Соловецкие скиты. История и легенды»
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров.
Вещи сдаются в камеру хранения.
Встреча с турлидером на ресепшене.
Пешеходный переход к экскурсионному бюро.
Экскурсия «Соловецкие скиты. История и легенды» (продолжительность — 4 ч.).
Экскурсия на микроавтобусах по северной части Большого Соловецкого острова с осмотром широко известных мест и знаковых, но редко посещаемых памятников Соловков.
Первая остановка — Свято-Вознесенский скит с его противоречивой историей и Секирная гора — «крепость света и тьмы», где стоит церковь-маяк, во времена СЛОН ставшая штрафным изолятором.
От Секирки лесная дорога уводит в Савватиевский скит — первое поселение соловецких иноков, в начале 20 века ставшее командировкой СЛОН и местом первого расстрела политических заключённых на Соловках.
Из Савватиево отправимся на Аллею Юнг — остатки жилого городка- Соловецкой школы юнг — это здесь в военные годы из подростков воспитывали элиту Военно-морского флота СССР.
Далее маршрут ведёт на Красное озеро, где берут истоки знаменитые озёрно-канальные системы Соловков и материальны следы соловецкой истории.
Дамба 16 века — реализованная идея «повернуть реки вспять» — спустя столетия по-прежнему выполняет целый комплекс функций, изменивших практику хозяйственной деятельности монастыря и соловецкие ландшафты.
Достойные объекты показа — поклонные и кресты — образцы кресторезного мастерства.
Насыщенная смыслами поездка позволит, не только погрузиться в многовековую соловецкую историю, но и насладиться пейзажами и прочувствовать красоту северной природы.
Возвращение в посёлок. Свободное время.
Посещение сувенирных лавок, магазина продукции из морских водорослей Белого моря.
Пешеходный переход до причала.
Подвоз багажа на причал.
Отправление на материк.
Прибытие в Рабочеостровск.
Трансфер на ж/д вокзал.
Отправление домой после 19:30.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранного размещения, руб:
1. Гостиница «Соловки отель»:
- при размещении в двухместном «стандартном» номере – 49 300 руб. /чел.;
- при размещении в одноместном «стандартном» номере – 62 300 руб. /чел.
- при размещении в двухместном номере «стандарт лофт» – 52 800 руб. /чел.
2. Гостиница «Соловецкая слобода»:
- при размещении в двухместном «стандартном» номере – 48 100 руб. /чел.;
- при размещении в двухместном «стандартном» на доп. месте – 35 100 руб. /чел.
3. Гостиница «Соло Норд» – стоимость будет известна позже.
Скидка детям до 18 лет – 2 000 руб. /чел.
Варианты проживания
Гостиница «Соловки Отель»
Гостиница «Соловки Отель» находится в поселке Соловецкий в лесной зоне, вблизи берега Белого моря. Рядом расположен мыс Лабиринтов и Соловецкий монастырь. Гостиница состоит из 5 корпусов, построенных в традиционном русском стиле. В административном корпусе располагается ресторан, бар, сувенирная лавка и служба размещения.
В отеле 46 номеров категории «Стандарт» и «Полулюкс». Номерной фонд оформлен в стиле бревенчатых домиков с москитной сеткой на окнах. В каждом номере своя ванная комната.
На обед и ужин гости могут заказать блюда местной кухни. По запросу предоставляются упакованные ланчи. В баре гостям предложат интернациональные коктейли.
Аэропорт Архангельска находится на расстоянии 240 км, железнодорожный вокзал отдален на 235 км. В пешей доступности есть несколько церквей, монастырь и Святое озеро.
Гостиница «Соловецкая слобода»
Гостиница «Соловецкая слобода» находится в центре поселка, в 3-х минутах ходьбы от всемирно известного Соловецкого монастыря и в 187 м от музея ГУЛАГа.
Из 45 комфортных и уютных номеров каждый гость сможет выбрать для себя подходящий вариант проживания. Все номера оснащены Wi-Fi, спальным местом, телевизором с плоским экраном. На территории гостиницы есть бильярдная и библиотека. По запросу предоставляют трансфер.
В стоимость проживания включен завтрак. За дополнительную стоимость в ресторане гостиницы гости могут приобрести вкусные блюда местной кухни, а также обеды и ужины. На территории гостиницы работает ресторан с баром.
Гостевой дом предоставляет своим гостям просторный конференц-зал для проведения деловых мероприятий и банкетов. Зал оборудован необходимой мебелью и техникой.
Соловецкий порт расположен в 20 минутах ходьбы. На расстоянии пешей доступности есть Надворная Благовещенская церковь, Соловецкий монастырь и Успенская церковь. Расстояние до аэропорта составляет 1,4 км, до ж/д вокзала Кемь — 54,2 км.
Гостиница «Соло Норд»
Отель «Соло Норд» располагается в центре поселка, недалеко от пристани и аэропорта, рядом с экскурсионным бюро.
Из окон отеля виднеется главная достопримечательность Соловков: Соловецкий Кремль.
Все это в совокупности с северным гостеприимством, чистыми комфортабельными номерами, с хорошим питанием делают отель очень привлекательным для гостей.
Ответы на вопросы
Что включено
- Экскурсионное обслуживание по программе тура
- Транспортное обслуживание по программе тура
- Входные билеты на объекты показа
- Размещение в гостинице в номерах выбранной категории
- Питание, указанное в программе тура (2 завтрака, 1 обед)
- Работа турлидера
Что не входит в цену
- Ж/д билеты до г. Кеми и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Дополнительные экскурсии (бронируются при покупке тура):экскурсия "Долгая губа" - 4 000 руб. /чел. "Острова Топы" - 4 000 руб. /чел. "Морская прогулка "Мыс Белужий" "- 4 000 руб. /чел." Архипелаг Кузова - мир древнего человека " - 5 000 руб. /чел
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Рекомендации участникам экологических экскурсий: обязательно иметь тёплую одежду для морских прогулок, мазь от комаров, по желанию купальный костюм и фотоаппарат!
1. Медицинские препараты для индивидуальных нужд.
2. Документы: паспорт, страховой полис (медицинский).
3. Удобную спортивную обувь:
- кроссовки или мокасины, но не новые, а привычные и удобные;
- сменную обувь (легкие кроссовки или кеды).
4. Спортивную одежду для жаркой и прохладной погоды:
- куртка ветрозащитная, водонепроницаемая;
- дождевик;
- теплый спортивный костюм (толстовка, штаны);
- футболки с длинным (от обгорания на солнце) и коротким рукавом;
- брюки спортивные;
- шорты;
- носки.
5. Головной убор: кепка, панама (с козырьком).
6. Купальный костюм.
7. Средства личной гигиены.
8. Полезное снаряжение:
- небольшой рюкзак (20-30 л);
- фонарик с запасными батарейками;
- средство солнцезащитное (обязательно);
- очки солнцезащитные.
9. Для фото и видеоаппаратуры позаботьтесь о герметичной упаковке на случай дождя.
10. Средство от комаров.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Каковы правила поведения в духовных центрах?
Если ваше путешествие связано с посещением духовных центров (церковь св. апостола Петра, Валаамский, Соловецкий монастыри и т. д.), необходимо во время экскурсий соблюдать правила поведения, принятые в действующих монастырях, а также иметь соответствующую форму одежды (для женщин: закрытые плечи и декольте, юбка, головной убор; для мужчин: брюки или шорты, закрывающие колени).
Фото- и видеосъемка интерьеров действующих часовен, церквей и монастырей запрещены. В Валаамском монастыре фото- и видеосъемка церковных служителей и братии разрешена только с их благословения.
Будет ли мобильная связь на Соловках?
На Соловках работают только операторы мобильной связи «МегаФон» и «МТС». Если Вы пользуетесь другой связью, предупредите родственников, что можете находиться «вне зоны действия сети».
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Есть ли ограничения по возрасту?
Максимальный возраст – как такового нет, люди и в 85 лет приезжали на тур, вы должны оценивать свои силы самостоятельно.
Минимальный – от 2-3 лет.
Есть ли дополнительная информация про гостиницы?
1. Гостиница «Соловки – отель».
Самая комфортабельная на Соловецких островах – расположена в одном из наиболее живописных мест архипелага на берегу бухты, в 5 минутах ходьбы от знаменитого Соловецкого монастыря и древнего языческого святилища.
Гостиница выдержана в традиционном русском стиле и построена в 2003 году по технологии северных мастеров. Гостиница располагается в 6 зданиях, 5 из которых предназначены для размещения гостей (4 корпуса на 20 мест и 1 на 12 мест), а в шестом находится служба размещения, бар и ресторан.
Стандартный двухместный номер. Площадь – 12 м кв. В номере 2 кровати, 2 тумбочки, откидной столик, стулья. При входе шкаф для одежды. Санузел оборудован душевой кабиной, унитазом, раковиной, водонагревателем, зеркалом и полотенцесушителем. Есть фен и саше с туалетно-косметическими средствами, вода бутилированная.
Стандартный одноместный номер. В номере одна односпальная кровать, тумбочка с настольной лампой, стул, комод, откидной столик. При входе шкаф для одежды. Санузел оборудован душевой кабиной, унитазом, раковиной. В санузле имеется фен, набор одноразовых средств для гигиены (мыло, шампунь, гель для душа).
Стандарт Лофт. Площадь – 16 м кв. В номере 2 раздельные кровати или 1 большая сдвинутая кровать, 2 тумбочки, стул, встроенный шкаф, стеллаж с открытыми полками, стол под ТВ, зеркало в полный рост. На окнах антимоскитные сетки, шторы блэкаут. Номер дополнен чайным набором, телевизором и мини-холодильником, кварцевой панелью «ТеплЭко» в качестве обогревателя. Санузел оборудован душевой кабиной, унитазом, раковиной, водонагревателем, зеркалом, полотенцесушителем и феном. На каждого гостя выдаются полотенца, туалетно-косметические средства, халаты, тапочки, беруши и маски для сна.
2. Отель «Соловецкая слобода».
Отель находится в трех минутах ходьбы от Соловецкого монастыря и представляет собой четырехэтажное здание с отделкой фасада, стилизованной под старинную кирпичную кладку. На цокольном этаже находится ресторан с баром и банкетным залом. Номера отеля оформлены в нейтральных тонах, с использованием деревянных панелей, и оснащены ЖК-телевизорами с приемом спутниковых каналов.
Все номера отеля располагают собственной ванной комнатой с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Площадь и оформление номеров соответствует евростандарту. К услугам гостей бесплатный беспроводной доступ в сеть Internet (Wi-Fi) в номерах и ресторане отеля, сувенирный киоск и экскурсионный центр. В дневное время питание гостей организовано по предварительно утвержденному меню, вечером ресторан работает по меню «A-la carte». Алкогольные и безалкогольные напитки можно приобрести в баре ресторана. В ресторане имеется уютный банкетный зал на 24 места, где можно отпраздновать семейный или корпоративный праздник.
Стандарт (макс. 2+1). Площадь – 20 м кв. Расположен на 1-2 этажах. В номере 2 раздельные кровати 90х200 или одна двуспальная кровать, 2 прикроватные тумбочки, рабочий стол, стулья, багажная полка. При входе шкаф для одежды. Санузел оборудован душем, унитазом, раковиной, водонагревателем, зеркалом и полотенцесушителем. Есть фен и саше с туалетно-косметическими средствами. Возможно поставить одно дополнительное спальное место.
3. Гостиница «Соло Норд». Гостиница расположена в 400 метрах от центрального архитектурного комплекса Соловецкого Кремля, в центре поселка Соловецкий. Это одна из старейших гостиниц на Соловках. Она представляет собой двухэтажное здание, построенное из деревянного бруса, с пристройкой из того же материала.
Стандартный двухместный номер. Площадь 18 кв. м. Номер состоит из одной комнаты и небольшой прихожей. Номер оборудован современной удобной мебелью. В номере имеется: две 1,5-спальные кровати, две тумбочки, рабочий стол, ковровая дорожка. В номере есть туалетная комната с душем.
Одноместный стандартный номер. Площадь 16 кв. м. Однокомнатный номер, рассчитан на проживание 1 человека. В номере: односпальная кровать, прикроватная тумбочка, стол, стулья, вешалка для одежды, санузел с душем, Wi-Fi.
Что важно знать перед отправлением в тур?
Белое море — это Северное море, где зачастую случаются шторма. Рекомендуем брать железнодорожные билеты с возможностью сдачи онлайн, на тот случай, если море не позволит Вам покинуть остров по плану.
На Соловках мало банкоматов. Единственное отделение Сбербанка работает по расписанию, неудобному для туристов. На Соловках вам точно понадобятся наличные деньги, позаботьтесь об этом.
COVID-ограничений нет.
Туристический сезон на Соловецком архипелаге традиционно начинается 1 июня. Окончание сезона обычно не позднее 15 сентября. Это связано с регулярной навигацией теплоходов с материка на остров.
На Соловках нет дорог в привычном понимании городского жителя. Внутри поселка дороги грунтовые или бетонные. По острову проходят грунтовые дороги разного состояния. Данная особенность влияет на транспорт, на котором передвигаются туристы по острову. Большие туристические автобусы не используются на Соловках.
Все экскурсии начинаются из экскурсионного бюро в центре поселка либо с причала вблизи кремля. Из гостиницы до места начала экскурсии туристы идут пешком. Продолжительность перехода 5–15 минут, в зависимости от выбранного отеля.
В посёлке Соловецкий есть участковая больница. Возможности больницы ограничены. Не все специалисты представлены в больнице, ограничена техническая база. Людей с серьезными заболеваниями или беременностью просим принимать это во внимание и воздержаться от поездки, если их состояние может потребовать неотложной медицинской помощи, т. к. ближайшая большая больница находится в г. Кемь, для того чтобы попасть в неё, необходимо пройти по Белому морю на теплоходе и доехать из порта п. Рабочеостровск до больницы г. Кемь. В случае, если на море шторм, доставка пациента может иметь сложности, просим объективно оценивать свои возможности при планировании путешествия.
Какие скидки есть в туре?
Скидка детям до 18 лет – 2 000 руб. /чел.