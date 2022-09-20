Мы постарались максимально близко познакомить туристов с Соловецким Кремлем, с природой северного края, с историей Монастыря.
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие в Кемь
Приезд в г. Кемь поездом № 092.
Встреча с гидом у входа в здание вокзала со стороны перрона.
Трансфер в гостиницу.
Размещение. Отдых.
Соловецкий кремль и пешеходная экскурсия «История Соловецкого архипелага»
Завтрак.
Посадка на теплоход.
Переход на Соловецкие острова.
Прибытие на Соловки.
Обзорная экскурсия по Соловецкому Кремлю (продолжительность экскурсии 2 часа 45 минут). Экскурсия знакомит посетителей с историей Соловецкого монастыря. Экскурсанты посещают территорию центрального комплекса монастыря, действующие храмы, памятники, включенные в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, объекты хозяйственной деятельности монастыря.
Трансфер в гостиницу. Размещение после 14:00.
Обед в кафе.
Пешеходная экскурсия «История Соловецкого архипелага» (продолжительность экскурсии 3,5 часа).
Основные природные и географические особенности архипелага, сведения о местной флоре и фауне, редких явлениях, наблюдающихся на островах – то с чего мы начнём и то, что прежде всего делает Соловки уникальными.
Далее Вас ждёт осмотр памятников посёлка Соловецкий с рассказом об основных исторических эпохах Соловков: от появления первых людей на островах в VI тысячелетии до нашей эры (остановка на мысе Лабиринтов) до событий нашего времени.
«Соловки как зеркало русской истории» – эта мысль «красной нитью» пронизывает повествование гида. В увлекательном рассказе разворачивается сокровенный свиток соловецкой летописи, повествующий о регулярном участии островов в значимых для Отечества событиях и влиянии на их ход. Строители загадочных лабиринтов, суровые православные подвижники, заключённые соловецких тюрем – главные герои этой истории.
Пешеходный переход в гостиницу.
Размещение. Отдых.
Большой Заяцкий остров
Завтрак в гостинице.
Встреча с турлидером на ресепшене отеля.
Пешеходный переход к экскурсионному бюро.
Экскурсия «Достопримечательности Большого Заяцкого острова» (продолжительность экскурсии 3 часа).
Морская прогулка на катере до Большого Заяцкого острова. Экскурсанты посетят крупнейшее языческое святилище II-I тысячелетий до нашей эры, увидят каменные лабиринты, комплекс культовых и погребальных сооружений, первую в России каменную гавань, памятники Андреевского скита.
Обед в кафе.
Свободное время.
Посещение сувенирных лавок, магазина продукции из морских водорослей Белого моря.
Долгая губа
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров. Вещи сдаются в камеру хранения.
Встреча с турлидером на ресепшене отеля.
Пешеходный переход к экскурсионному бюро.
Экскурсия «Долгая губа» (продолжительность – 4/5 ч.).
Увлекательная экологическая морская прогулка по заливу Долгая губа – «внутреннему морю» Соловков, где даже в штормливую погоду редко бывают волнения.
Лодка-карбас с мотором, подгоняемый свежим солёным ветром, побежит мимо песчаных пляжей, бесчисленных островов и каменистых гряд, врезающихся в воду. На одной из них птичье семейство, а на другой, кажется, пригрелся на солнышке тюлень.
Малые глубины позволяют разглядеть подводный мир: морские звёзды уткнулись в песчаное дно, в воде парят полупрозрачные ультрамариновые медузы, водоросли колышутся и тянутся куда-то вместе с морскими течениями.
В стоимость экскурсии включён трансфер на автобусе в Долгую губу и обратно, а также дегустация беломорских мидий – возможно, именно Вам посчастливиться найти в одной из них настоящую беломорскую жемчужину.
Обед.
Пешеходный переход до причала. Подвоз багажа на причал.
Отправление на материк.
Прибытие в Рабочеостровск.
Размещение в гостинице.
Отправление домой
Завтрак в кафе гостиницы.
Освобождение номеров.
Групповой трансфер на ж/д вокзал Кеми к поездам № 015, № 091.
Отправление на поезде домой.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Скидка 5 000 руб. на заезд 24–28 июня при размещении в гостинице «Соло Норд». Скидка действует с 23.05 по 10.06, стоимость указана без скидки.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты заезда, руб:
Обычные даты:
|Гостиница
|Двухместное*
|Одноместное
|Доп. место
|«Соло Норд», номер «Стандарт»
|49000
|59500
|46900
|«Соловецкая слобода», номер «Стандарт»
|52100
|44100
|«Соловки-отель», номер «Стандарт»
|52700
|65600
|44100
|«Соловки-отель», номер «Комфорт»
|54900
Пиковые даты 19–23.08.2024:
|Гостиница
|Двухместное*
|Одноместное
|Доп. место
|«Соло Норд», номер «Стандарт»
|49000
|59500
|46900
|«Соловецкая слобода», номер «Стандарт»
|53100
|45100
|«Соловки-отель», номер «Стандарт»
|53700
|66600
|45100
|«Соловки-отель», номер «Комфорт»
|55900
Детям до 18 лет скидка – 2 000 руб. /чел.
Туристам уезжающим из Кеми накануне дня окончания тура (в день возвращения с Соловков) – скидка 2 100 руб. при двухместном размещении.
Варианты проживания
Соловки-Отель
Гостиница «Соловки-Отель» – самая комфортабельная на Соловецких островах. Расположена в одном из наиболее живописных мест архипелага на берегу бухты, в 5 минутах ходьбы от знаменитого Соловецкого монастыря и древнего языческого святилища.
Гостиница выдержана в традиционном русском стиле и построена в 2003 году по технологии северных мастеров. Гостиница располагается в 6 зданиях, 5 из которых предназначены для размещения гостей (4 корпуса на 20 мест и 1 на 12 мест), в шестом находится служба размещения, бар и ресторан.
Отель предлагает своим гостям 46 2-местных номеров (возможно 1-местное размещение): 34 стандартных, 10 номеров класса «полулюкс» и 2 номера «люкс». Стандартный номер - Однокомнатный номер площадью 12 м2. В номере две раздельные кровати, две тумбочки, стулья. При входе шкаф для одежды. Санузел оборудован душевой кабиной, туалетом, раковиной, феном.
Соловецкая слобода
Отель "Соловецкая слобода" находится в трех минутах ходьбы от Соловецкого монастыря и представляет собой четырехэтажное здание с отделкой фасада, стилизованной под старинную кирпичную кладку. На цокольном этаже находится ресторан с баром и банкетным залом. На первом и втором этажах располагаются двухместные номера, люксы и апартаменты. В пристройке первого этажа находится бильярдная. На мансардном этаже расположены два номера "Люкс", одно- и четырехместные номера. Номера отеля оформлены в нейтральных тонах, с использованием деревянных панелей, и оснащены ЖК телевизорами с приемом спутниковых каналов. Все номера отеля располагают собственной ванной комнатой с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Площадь и оформление номеров соответствует евростандарту. К услугам гостей бесплатный беспроводной доступ в сеть Internet (WiFi) в номерах и ресторане отеля, бильярд, пункт проката велосипедов и туристского оборудования, сувенирный киоск и экскурсионный центр. В дневное время питание гостей организовано по предварительно утвержденному меню, вечером ресторан работает по меню "A-la carte". Алкогольные и безалкогольные напитки можно приобрести в баре ресторана. В ресторане имеется уютный банкетный зал на 24 места, где можно отпраздновать семейный или корпоративный праздник.
Соло
Гостиница «Соло Норд» расположена в 400-х метрах от центрального архитектурного комплекса Соловецкого Кремля, в центре поселка Соловецкий. Это одна из старейших гостиниц на Соловках. Она представляет собой двухэтажное здание, построенное из деревянного бруса, с пристройкой из того же материала. Стандартный номер. Площадь 18 кв. м. Номер состоит из одной комнаты и небольшой прихожей Номер оборудован современной удобной мебелью. В номере имеется: две 1.5- спальные кровати, две тумбочки, рабочий стол, ковровая дорожка. В номере есть туалетная комната с душем. Номер рассчитан на проживание двух человек.
Кемка
Отель «Кемка» расположен на окраине города Кеми, экологически чистом районе, на берегу роскошной речки в красивом лесном массиве.
Отель предлагает оптимальное сочетание уровня комфорта, тишины и покоя. В отеле: 28 номеров (2-х, 3-х местных, доп. места, и люкс), парковка, кафе, прачечная, бесплатный Wi-Fi, шашлычная / мангал.
В каждом стандартном номере отеля есть: кровать (двуспальная или полуторные кровати), прикроватная тумба, столик, стул, телевизор, зеркало. Санузел включает душевую, с/у, полотенца, увеличительное зеркало, а также банные косметические принадлежности.
Туркомплекс «Причал»
Гостиница Причал расположена в 12 км от железнодорожной станции Кемь. Это крупнейший гостиничный комплекс в Кемском районе Республики Карелия, насчитывающий 8 коттеджей. К услугам гостей 93 номера, на 190 мест. Каждый коттедж рассчитан на определенную категорию туристов, в зависимости от пожеланий и располагаемого бюджета.
Порт, откуда отправляются катера и теплоходы на Соловки, расположен в 100 метрах от гостиницы.
Мини-отель «Кемь»
Расположение:
Недорогой мини-отель «Кемь» находится в центре одноимённого города. Пятиэтажное здание расположено напротив железнодорожного вокзала. Поблизости есть столовые, банкомат и магазины. За несколько минут можно доехать до реки и песчаного пляжа.
В отеле:
Во дворе находится парковка. На общей кухне есть кофемашина, кулер, плита, чайник и холодильник.
В общественных зонах доступен бесплатный Wi-Fi. За дополнительную плату возможно заселение с домашними животными.
Описание номеров:
К услугам отдыхающих двухместные и трёхместные номера «эконом» и «стандарт». Из окон открывается вид на город. В номерах «эконом» личная ванная комната не предусмотрена. Гости могут пользоваться телевизором.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
- Транспортное обслуживание на маршруте
- Входные билеты на объекты показа
- Размещение в гостинице в номерах выбранной категории
- Питание: 4 завтрака, 3 обеда
- Работа турлидера
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Кемь и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Трансферы вне программы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
1. Медицинские препараты для индивидуальных нужд.
2. Документы:
- паспорт;
- страховой полис (медицинский).
3. Удобную спортивную обувь:
- кроссовки или мокасины, но не новые, а привычные и удобные;
- сменную обувь (легкие кроссовки или кеды).
4. Спортивную одежду для жаркой и прохладной погоды:
- куртка ветрозащитная, водонепроницаемая;
- дождевик;
- теплый спортивный костюм (толстовка, штаны);
- футболки с длинным (от обгорания на солнце) и коротким рукавом;
- брюки спортивные;
- шорты;
- носки.
5. Головной убор: кепка, панама (с козырьком).
6. Купальный костюм.
7. Средства личной гигиены.
8. Полезное снаряжение:
- небольшой рюкзак (20-30 л);
- фонарик с запасными батарейками;
- средство солнцезащитное (обязательно);
- очки солнцезащитные.
9. Для фото и видеоаппаратуры позаботьтесь о герметичной упаковке на случай дождя.
10. Обязательно иметь тёплую одежду для морской прогулки, мазь от комаров.
Какие скидки есть в туре?
Детям до 18 лет скидка – 2 000 руб. /чел.
Туристам уезжающим из Кеми накануне, в день возвращения с Соловков, скидка – 2 100 руб.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какая нас ожидает погода в туре?
Климат в Карелии умеренно-континентальный.
Лето прохладное, но возможна продолжительная жара. Погода часто меняется, бывают грозы и затяжные дожди (в летний период, особенно в начале июня, возможны перепады температур от +30 до +10С).
Возьмите с собой теплые вещи, защиту от дождя (зонты, дождевик, ветровки и пр.), непромокаемую обувь, теплые носки, спортивный костюм, головной убор для защиты от солнца, рубашку с длинным рукавом, кроссовки.
Вода в реках и озерах прогревается в конце июня – июля до 18-20С.
До середины лета держатся белые ночи.
Будут ли маршруте клещи, комары, мошка?
Важно помнить, что период с начала мая до середины июня является особо опасным в связи с активностью энцефалитных клещей. Заранее подготовьтесь к поездке в Карелию в данный период – сделайте профилактическую прививку от клещевого энцефалита, возьмите с собой специальную мазь, а также одежду и головные уборы, максимально закрывающие все части тела.
Самый страшный «зверь» на Соловках в июне и в июле – комар и мошка, поэтому запаситесь в дорогу средствами от кровососущих насекомых: мазь и фумигаторы, которые можно включить на ночь в номере.
Каковы правила поведения в духовных центрах?
Если Ваше путешествие связано с посещением духовных центров (церковь св. апостола Петра, Валаамский, Соловецкий монастыри и т. д.), необходимо во время экскурсий соблюдать правила поведения, принятые в действующих монастырях, а также иметь соответствующую форму одежды (для женщин: закрытые плечи и декольте, юбка, головной убор; для мужчин: брюки или шорты, закрывающие колени).
Фото- и видеосъемка интерьеров действующих часовен, церквей и монастырей запрещены. В Валаамском монастыре фото- и видеосъемка церковных служителей и братии разрешена только с их благословления.
Будет ли мобильная связь на Соловках?
Мобильная связь на Соловках: МТС и Мегафон, а Билайн не ловит.
Мне требуется специальное питание, смогу ли я его получить?
В туре комплексное питание, оно не предусматривает специальные потребности.
Может ли измениться программа тура?
Указанный порядок услуг в программе является ориентировочным.
Туроператор имеет право менять порядок оказания экскурсионных услуг, без уменьшения их объема.
В случае невозможности проведения экскурсии по погодным условиям – 100% возврат стоимости экскурсии.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Спасибо за высокую оценку нашей работы. Будем рады видеть Вас снова!
К встречающей компании вопросов нет, все было хорошо организовано.
Спасибо.
До новых встреч.