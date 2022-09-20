Магия Соловецких островов

Скидка 5 000 руб. на заезд 24–28 июня при размещении в гостинице «Соло Норд». Скидка действует с 23.05 по 10.06, стоимость указана без скидки. Этот тур на Соловки отличается от прочих своей насыщенной экскурсионной программой.

Мы постарались максимально близко познакомить туристов с Соловецким Кремлем, с природой северного края, с историей Монастыря.
5
3 отзыва
Магия Соловецких островов
Магия Соловецких островов
Магия Соловецких островов
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Что вас ожидает:

Соловецкий архипелаг
Соловецкий архипелаг
Отправитесь в прошлое архипелага и осмотрите Соловецкий кремль
Большой Заяцкий остров
Большой Заяцкий остров
Повидаете удивительные каменные лабиринты, древние культовые сооружения и первую в России каменную гавань
Морская прогулка по заливу Долгая губа
Морская прогулка по заливу Долгая губа
Встретитесь с разнообразной морской живностью и насладитесь прозрачной водой и удивительными пейзажами, приправленными дегустацией беломорских мидий

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Кемь

Приезд в г. Кемь поездом № 092.

Встреча с гидом у входа в здание вокзала со стороны перрона.

Трансфер в гостиницу.

Размещение. Отдых.

2 день

Соловецкий кремль и пешеходная экскурсия «История Соловецкого архипелага»

Завтрак.

Посадка на теплоход.

Переход на Соловецкие острова.

Прибытие на Соловки.

Обзорная экскурсия по Соловецкому Кремлю (продолжительность экскурсии 2 часа 45 минут). Экскурсия знакомит посетителей с историей Соловецкого монастыря. Экскурсанты посещают территорию центрального комплекса монастыря, действующие храмы, памятники, включенные в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, объекты хозяйственной деятельности монастыря.

Трансфер в гостиницу. Размещение после 14:00.

Обед в кафе.

Пешеходная экскурсия «История Соловецкого архипелага» (продолжительность экскурсии 3,5 часа).

Основные природные и географические особенности архипелага, сведения о местной флоре и фауне, редких явлениях, наблюдающихся на островах – то с чего мы начнём и то, что прежде всего делает Соловки уникальными.

Далее Вас ждёт осмотр памятников посёлка Соловецкий с рассказом об основных исторических эпохах Соловков: от появления первых людей на островах в VI тысячелетии до нашей эры (остановка на мысе Лабиринтов) до событий нашего времени.

«Соловки как зеркало русской истории» – эта мысль «красной нитью» пронизывает повествование гида. В увлекательном рассказе разворачивается сокровенный свиток соловецкой летописи, повествующий о регулярном участии островов в значимых для Отечества событиях и влиянии на их ход. Строители загадочных лабиринтов, суровые православные подвижники, заключённые соловецких тюрем – главные герои этой истории.

Пешеходный переход в гостиницу.

Размещение. Отдых.

Соловецкий кремль и пешеходная экскурсия «История Соловецкого архипелага»Соловецкий кремль и пешеходная экскурсия «История Соловецкого архипелага»Соловецкий кремль и пешеходная экскурсия «История Соловецкого архипелага»Соловецкий кремль и пешеходная экскурсия «История Соловецкого архипелага»Соловецкий кремль и пешеходная экскурсия «История Соловецкого архипелага»Соловецкий кремль и пешеходная экскурсия «История Соловецкого архипелага»Соловецкий кремль и пешеходная экскурсия «История Соловецкого архипелага»
3 день

Большой Заяцкий остров

Завтрак в гостинице.

Встреча с турлидером на ресепшене отеля.

Пешеходный переход к экскурсионному бюро.

Экскурсия «Достопримечательности Большого Заяцкого острова» (продолжительность экскурсии 3 часа).

Морская прогулка на катере до Большого Заяцкого острова. Экскурсанты посетят крупнейшее языческое святилище II-I тысячелетий до нашей эры, увидят каменные лабиринты, комплекс культовых и погребальных сооружений, первую в России каменную гавань, памятники Андреевского скита.

Обед в кафе.

Свободное время.

Посещение сувенирных лавок, магазина продукции из морских водорослей Белого моря.

Большой Заяцкий островБольшой Заяцкий островБольшой Заяцкий остров
4 день

Долгая губа

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров. Вещи сдаются в камеру хранения.

Встреча с турлидером на ресепшене отеля.

Пешеходный переход к экскурсионному бюро.

Экскурсия «Долгая губа» (продолжительность – 4/5 ч.).

Увлекательная экологическая морская прогулка по заливу Долгая губа – «внутреннему морю» Соловков, где даже в штормливую погоду редко бывают волнения.

Лодка-карбас с мотором, подгоняемый свежим солёным ветром, побежит мимо песчаных пляжей, бесчисленных островов и каменистых гряд, врезающихся в воду. На одной из них птичье семейство, а на другой, кажется, пригрелся на солнышке тюлень.

Малые глубины позволяют разглядеть подводный мир: морские звёзды уткнулись в песчаное дно, в воде парят полупрозрачные ультрамариновые медузы, водоросли колышутся и тянутся куда-то вместе с морскими течениями.

В стоимость экскурсии включён трансфер на автобусе в Долгую губу и обратно, а также дегустация беломорских мидий – возможно, именно Вам посчастливиться найти в одной из них настоящую беломорскую жемчужину.

Обед.

Пешеходный переход до причала. Подвоз багажа на причал.

Отправление на материк.

Прибытие в Рабочеостровск.

Размещение в гостинице.

Долгая губаДолгая губа
5 день

Отправление домой

Завтрак в кафе гостиницы.

Освобождение номеров.

Групповой трансфер на ж/д вокзал Кеми к поездам № 015, № 091.

Отправление на поезде домой.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Скидка 5 000 руб. на заезд 24–28 июня при размещении в гостинице «Соло Норд». Скидка действует с 23.05 по 10.06, стоимость указана без скидки.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты заезда, руб:

Обычные даты:

ГостиницаДвухместное*ОдноместноеДоп. место
«Соло Норд», номер «Стандарт»490005950046900
«Соловецкая слобода», номер «Стандарт»52100 44100
«Соловки-отель», номер «Стандарт»527006560044100
«Соловки-отель», номер «Комфорт»54900

Пиковые даты 19–23.08.2024:

ГостиницаДвухместное*ОдноместноеДоп. место
«Соло Норд», номер «Стандарт»490005950046900
«Соловецкая слобода», номер «Стандарт»53100 45100
«Соловки-отель», номер «Стандарт»537006660045100
«Соловки-отель», номер «Комфорт»55900

Детям до 18 лет скидка – 2 000 руб. /чел.

Туристам уезжающим из Кеми накануне дня окончания тура (в день возвращения с Соловков) – скидка 2 100 руб. при двухместном размещении.

Варианты проживания

Соловки-Отель

2 ночи

Гостиница «Соловки-Отель» – самая комфортабельная на Соловецких островах. Расположена в одном из наиболее живописных мест архипелага на берегу бухты, в 5 минутах ходьбы от знаменитого Соловецкого монастыря и древнего языческого святилища.

Гостиница выдержана в традиционном русском стиле и построена в 2003 году по технологии северных мастеров. Гостиница располагается в 6 зданиях, 5 из которых предназначены для размещения гостей (4 корпуса на 20 мест и 1 на 12 мест), в шестом находится служба размещения, бар и ресторан.

Отель предлагает своим гостям 46 2-местных номеров (возможно 1-местное размещение): 34 стандартных, 10 номеров класса «полулюкс» и 2 номера «люкс». Стандартный номер - Однокомнатный номер площадью 12 м2. В номере две раздельные кровати, две тумбочки, стулья. При входе шкаф для одежды. Санузел оборудован душевой кабиной, туалетом, раковиной, феном.

Соловки-ОтельСоловки-ОтельСоловки-ОтельСоловки-ОтельСоловки-ОтельСоловки-ОтельСоловки-Отель

Соловецкая слобода

2 ночи

Отель "Соловецкая слобода" находится в трех минутах ходьбы от Соловецкого монастыря и представляет собой четырехэтажное здание с отделкой фасада, стилизованной под старинную кирпичную кладку. На цокольном этаже находится ресторан с баром и банкетным залом. На первом и втором этажах располагаются двухместные номера, люксы и апартаменты. В пристройке первого этажа находится бильярдная. На мансардном этаже расположены два номера "Люкс", одно- и четырехместные номера. Номера отеля оформлены в нейтральных тонах, с использованием деревянных панелей, и оснащены ЖК телевизорами с приемом спутниковых каналов. Все номера отеля располагают собственной ванной комнатой с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Площадь и оформление номеров соответствует евростандарту. К услугам гостей бесплатный беспроводной доступ в сеть Internet (WiFi) в номерах и ресторане отеля, бильярд, пункт проката велосипедов и туристского оборудования, сувенирный киоск и экскурсионный центр. В дневное время питание гостей организовано по предварительно утвержденному меню, вечером ресторан работает по меню "A-la carte". Алкогольные и безалкогольные напитки можно приобрести в баре ресторана. В ресторане имеется уютный банкетный зал на 24 места, где можно отпраздновать семейный или корпоративный праздник.

Соловецкая слободаСоловецкая слободаСоловецкая слободаСоловецкая слободаСоловецкая слободаСоловецкая слободаСоловецкая слобода

Соло

2 ночи

Гостиница «Соло Норд» расположена в 400-х метрах от центрального архитектурного комплекса Соловецкого Кремля, в центре поселка Соловецкий. Это одна из старейших гостиниц на Соловках. Она представляет собой двухэтажное здание, построенное из деревянного бруса, с пристройкой из того же материала. Стандартный номер. Площадь 18 кв. м. Номер состоит из одной комнаты и небольшой прихожей Номер оборудован современной удобной мебелью. В номере имеется: две 1.5- спальные кровати, две тумбочки, рабочий стол, ковровая дорожка. В номере есть туалетная комната с душем. Номер рассчитан на проживание двух человек.

СолоСолоСолоСолоСолоСолоСоло

Кемка

2 ночи

Отель «Кемка» расположен на окраине города Кеми, экологически чистом районе, на берегу роскошной речки в красивом лесном массиве.

Отель предлагает оптимальное сочетание уровня комфорта, тишины и покоя. В отеле: 28 номеров (2-х, 3-х местных, доп. места, и люкс), парковка, кафе, прачечная, бесплатный Wi-Fi, шашлычная / мангал.

В каждом стандартном номере отеля есть: кровать (двуспальная или полуторные кровати), прикроватная тумба, столик, стул, телевизор, зеркало. Санузел включает душевую, с/у, полотенца, увеличительное зеркало, а также банные косметические принадлежности.

КемкаКемкаКемкаКемка

Туркомплекс «Причал»

2 ночи

Гостиница Причал расположена в 12 км от железнодорожной станции Кемь. Это крупнейший гостиничный комплекс в Кемском районе Республики Карелия, насчитывающий 8 коттеджей. К услугам гостей 93 номера, на 190 мест. Каждый коттедж рассчитан на определенную категорию туристов, в зависимости от пожеланий и располагаемого бюджета.

Порт, откуда отправляются катера и теплоходы на Соловки, расположен в 100 метрах от гостиницы.

Мини-отель «Кемь»

2 ночи

Расположение:

Недорогой мини-отель «Кемь» находится в центре одноимённого города. Пятиэтажное здание расположено напротив железнодорожного вокзала. Поблизости есть столовые, банкомат и магазины. За несколько минут можно доехать до реки и песчаного пляжа.

В отеле:

Во дворе находится парковка. На общей кухне есть кофемашина, кулер, плита, чайник и холодильник.

В общественных зонах доступен бесплатный Wi-Fi. За дополнительную плату возможно заселение с домашними животными.

Описание номеров:

К услугам отдыхающих двухместные и трёхместные номера «эконом» и «стандарт». Из окон открывается вид на город. В номерах «эконом» личная ванная комната не предусмотрена. Гости могут пользоваться телевизором.

Мини-отель «Кемь»Мини-отель «Кемь»Мини-отель «Кемь»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Экскурсионное обслуживание
  • Транспортное обслуживание на маршруте
  • Входные билеты на объекты показа
  • Размещение в гостинице в номерах выбранной категории
  • Питание: 4 завтрака, 3 обеда
  • Работа турлидера
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Кемь и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Трансферы вне программы
Место начала и завершения?
г. Кемь
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

1. Медицинские препараты для индивидуальных нужд.

2. Документы:

  • паспорт;
  • страховой полис (медицинский).

3. Удобную спортивную обувь:

  • кроссовки или мокасины, но не новые, а привычные и удобные;
  • сменную обувь (легкие кроссовки или кеды).

4. Спортивную одежду для жаркой и прохладной погоды:

  • куртка ветрозащитная, водонепроницаемая;
  • дождевик;
  • теплый спортивный костюм (толстовка, штаны);
  • футболки с длинным (от обгорания на солнце) и коротким рукавом;
  • брюки спортивные;
  • шорты;
  • носки.

5. Головной убор: кепка, панама (с козырьком).

6. Купальный костюм.

7. Средства личной гигиены.

8. Полезное снаряжение:

  • небольшой рюкзак (20-30 л);
  • фонарик с запасными батарейками;
  • средство солнцезащитное (обязательно);
  • очки солнцезащитные.

9. Для фото и видеоаппаратуры позаботьтесь о герметичной упаковке на случай дождя.

10. Обязательно иметь тёплую одежду для морской прогулки, мазь от комаров.

Какие скидки есть в туре?

Детям до 18 лет скидка – 2 000 руб. /чел.

Туристам уезжающим из Кеми накануне, в день возвращения с Соловков, скидка – 2 100 руб.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какая нас ожидает погода в туре?

Климат в Карелии умеренно-континентальный.

Лето прохладное, но возможна продолжительная жара. Погода часто меняется, бывают грозы и затяжные дожди (в летний период, особенно в начале июня, возможны перепады температур от +30 до +10С).

Возьмите с собой теплые вещи, защиту от дождя (зонты, дождевик, ветровки и пр.), непромокаемую обувь, теплые носки, спортивный костюм, головной убор для защиты от солнца, рубашку с длинным рукавом, кроссовки.

Вода в реках и озерах прогревается в конце июня – июля до 18-20С.

До середины лета держатся белые ночи.

Будут ли маршруте клещи, комары, мошка?

Важно помнить, что период с начала мая до середины июня является особо опасным в связи с активностью энцефалитных клещей. Заранее подготовьтесь к поездке в Карелию в данный период – сделайте профилактическую прививку от клещевого энцефалита, возьмите с собой специальную мазь, а также одежду и головные уборы, максимально закрывающие все части тела.

Самый страшный «зверь» на Соловках в июне и в июле – комар и мошка, поэтому запаситесь в дорогу средствами от кровососущих насекомых: мазь и фумигаторы, которые можно включить на ночь в номере.

Каковы правила поведения в духовных центрах?

Если Ваше путешествие связано с посещением духовных центров (церковь св. апостола Петра, Валаамский, Соловецкий монастыри и т. д.), необходимо во время экскурсий соблюдать правила поведения, принятые в действующих монастырях, а также иметь соответствующую форму одежды (для женщин: закрытые плечи и декольте, юбка, головной убор; для мужчин: брюки или шорты, закрывающие колени).

Фото- и видеосъемка интерьеров действующих часовен, церквей и монастырей запрещены. В Валаамском монастыре фото- и видеосъемка церковных служителей и братии разрешена только с их благословления.

Будет ли мобильная связь на Соловках?

Мобильная связь на Соловках: МТС и Мегафон, а Билайн не ловит.

Мне требуется специальное питание, смогу ли я его получить?

В туре комплексное питание, оно не предусматривает специальные потребности.

Может ли измениться программа тура?

Указанный порядок услуг в программе является ориентировочным.

Туроператор имеет право менять порядок оказания экскурсионных услуг, без уменьшения их объема.

В случае невозможности проведения экскурсии по погодным условиям – 100% возврат стоимости экскурсии.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
20 сен 2022
Тур 5-8 сентября 2022 г. Все прошло отлично, спасибо организаторам! Особенное спасибо экскурсоводам за одухотворенность и любовь к Соловкам!
А
13 сен 2022
Тур замечательный. Экскурсии очень интересные. Прекрасные экскурсоводы.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день, Александр!

Спасибо за высокую оценку нашей работы. Будем рады видеть Вас снова!
С
5 июля 2022
Все прошло хорошо. Поездка нам понравилась.
К встречающей компании вопросов нет, все было хорошо организовано.
Спасибо.
До новых встреч.

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