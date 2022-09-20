2 день

Соловецкий кремль и пешеходная экскурсия «История Соловецкого архипелага»

Завтрак.

Посадка на теплоход.

Переход на Соловецкие острова.

Прибытие на Соловки.

Обзорная экскурсия по Соловецкому Кремлю (продолжительность экскурсии 2 часа 45 минут). Экскурсия знакомит посетителей с историей Соловецкого монастыря. Экскурсанты посещают территорию центрального комплекса монастыря, действующие храмы, памятники, включенные в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, объекты хозяйственной деятельности монастыря.

Трансфер в гостиницу. Размещение после 14:00.

Обед в кафе.

Пешеходная экскурсия «История Соловецкого архипелага» (продолжительность экскурсии 3,5 часа).

Основные природные и географические особенности архипелага, сведения о местной флоре и фауне, редких явлениях, наблюдающихся на островах – то с чего мы начнём и то, что прежде всего делает Соловки уникальными.

Далее Вас ждёт осмотр памятников посёлка Соловецкий с рассказом об основных исторических эпохах Соловков: от появления первых людей на островах в VI тысячелетии до нашей эры (остановка на мысе Лабиринтов) до событий нашего времени.

«Соловки как зеркало русской истории» – эта мысль «красной нитью» пронизывает повествование гида. В увлекательном рассказе разворачивается сокровенный свиток соловецкой летописи, повествующий о регулярном участии островов в значимых для Отечества событиях и влиянии на их ход. Строители загадочных лабиринтов, суровые православные подвижники, заключённые соловецких тюрем – главные герои этой истории.

Пешеходный переход в гостиницу.

Размещение. Отдых.