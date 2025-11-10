Программа тура по дням
Прибытие на Соловки. Экскурсия по Соловецкому монастырю
Прибыть в Кемь необходимо не позднее 07:00.
08:00 Отправляемся из Рабочеостровска на теплоходе в сторону долгожданных Соловков.
10:00 Прибываем на остров, где нас встречают и отвозят в гостиницу, чтобы по-быстрому оставить вещи и отправиться на первую экскурсию.
10:45 Обзорная экскурсия по Соловецкому монастырю (2,5 часа).
Осторожно: мы не можем гарантировать, что эта экскурсия не изменит ваше мировоззрение навсегда. Монастырь не только историческая достопримечательность – это обитель, в которой живут иноки — люди, удалившиеся от мирского общества, посвятившие себя посту и молитве. Даже наше с вами посещение этого места будет подстроено под его внутренний распорядок.
Мы посетим территорию центрального комплекса монастыря, действующие храмы, памятники, включенные в Список ЮНЕСКО, объекты хозяйственной деятельности и узнаем подробнее эту непростую, как жизнь, историю.
14:00 Отдыхаем и обедаем в кафе, набираемся сил в номере. И, конечно же, выделяем свободное время для прогулки по острову, можно арендовать велосипед в пункте проката или посмотреть на необыкновенные виды острова.
Вечером нас ждет пикник на берегу Белого моря.
Пикник за доп. плату 3500 руб. с человека при группе 10 человек, на другое количество человек стоимость по запросу.
Представьте: на берегу бесконечного Белого моря накрыт стол, вы болтаете с друзьями, разжигаете костер, а повара готовят настоящий поморский обед.
Меню? Пожалуйста: уха из трески, жареная сельдь, салат из ламинарии, калитки с ягодой, чай на травах, настоечки. Конечно, и травы, и ягода, и рыба, и овощи выращены, пойманы и собраны здесь, на островах.
Большой Заяцкий остров. Долгая губа
Начинаем наш второй день релаксации с сытного завтрака, набираемся сил на насыщенный экскурсионный день.
09:30 Морская экскурсия «Достопримечательности Большого Заяцкого острова» (3 часа).
Заяцкий остров уникален. Он особенный даже в списке Соловецких островов, ведь с него открывается удивительной красоты панорама на Соловецкий монастырь. Нежный цветочно-ягодный ковёр, танцующие берёзки и седые ледниковые валуны. Атмосфера безмерного спокойствия и счастья.
После того как мы утолили душевный голод, идем утолять физический — обед и отдых.
15:00 Вторая на сегодня морская прогулка на остров Долгая губа (5 часов).
Знаете ли вы, что в Белом море водятся мидии? Крупные, жирные и вкусные. На этой морской прогулке вы не только продегустируете местных моллюсков, но и научитесь их ловить, готовить на костре.
Водная прогулка к Большой Муксалме — вообще экскурсия 5 в 1.
Во-первых, чудесна сама поездка на катере по живописному заливу Долгая губа.
Во-вторых, впечатляет грандиозная рукотворная валунная дамба длиной более километра, которая соединяет острова Большой Соловецкий и Большая Муксалма.
В третьих, нас познакомят с историей Сергиевского скита Соловецкого монастыря и удивят островными ландшафтами.
Плюс мидии и атмосфера отличного морского приключения для семей или компаний друзей — легкое, красивое, познавательное.
Возвращаемся в гостиницу и планируем, как проведем свободное время и ужин.
Гора Секирная. Свято-Вознесенский скит. Ботанический сад «Макарьевская пустынь»
Традиционно утро начинает вкусный завтрак и сборы на экскурсии.
09:30 Автобусно-пешеходная экскурсия «Гора Секирная. Свято-Вознесенский скит» (3,5 часов).
Можно ли найти в этом мире место более уединенное, спокойное и склоняющее к созерцательности? Скит действует, и у каждого, кто приезжает сюда, есть шанс на особую встречу с человеком, который знает о нашем мире что-то большее.
Мы посетим одну из самых высоких точек Большого Соловецкого острова – гору Секирную, с вершины которой открывается незабываемый вид на северную часть Большого Соловецкого острова и Белое море.
Узнаем историю памятников действующего Свято-Вознесенского скита, где во времена Соловецкого лагеря находился штрафной изолятор.
Совет: не забудьте сфотографироваться с уникальной церковью-маяком, ставшей во времена СЛОН штрафным изолятором.
Далее направляемся в красивейшее место – «Ботанический сад – Макарьевская пустынь».
Мы посетим один из самых северных ботанических садов России, который расположен на территории бывшей Макарьевской пустыни, увидим уникальные посадки и потрясающий вид со стороны на ансамбль Соловецкого монастыря, открывающийся с Александровской горки.
14:00 Вкусно обедаем.
У нас появилось свободное время, можно просто погулять или, например, арендовать лодочку напрокат и отправиться на прогулку по озерам и каналам Соловков.
Экскурсия «История Соловецкого архипелага»
08:00 Завтракаем, собираем вещи и сдаем ключи от ставших родными номеров.
Экскурсия «История Соловецкого архипелага» (3 часа).
Увлекательная пешеходная экскурсия посвящена той части острова, что расположена за монастырскими стенами, в миру.
Как древний свиток, разворачиваются соловецкие истории в южной части посёлка, и из слов гида век за веком вырастает сегодняшний мир.
Заключительный обед.
Трансфер везет нас на причал, где все происходит так же, как и в дороге вперед.
15:30/19:30 Отправление в Рабочеостровск.
Окончание программы.
Отправление из Кеми не ранее 19:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице или частном секторе.
Возможна доставка на Соловки из Рабочеостровска и обратно скоростным глиссером 1 час 20 минут в пути в удобное для вас время (под запрос).
Наличие мест в заездах уточняйте при бронировании.
Подселение в туре не предусмотрено.
Стоимость тура с размещением в частном секторе (без питания) – 44 000 руб.
Стоимость на 1 человека в зависимости от размещение, руб:
|Гостиница
|Двухместное размещение
|Одноместное размещение
|«Приют» (без обеда)
|48 000
|55 000
|«Соло Норд»
|52 000
|59 700
|Гостевой дом на Флоренского
|53 500
|60 000
|«Соловецкая слобода»
|65 000
|79 600
|«Соловки-отель»
|70 000
|80 100
Варианты проживания
Отель «Соло Норд»
Отель «Соло Норд» располагается в центре поселка, недалеко от пристани и аэропорта, рядом с экскурсионным бюро.
Из окон отеля виднеется главная достопримечательность Соловков: Соловецкий Кремль.
Все это в совокупности с северным гостеприимством, комфортабельными номерами, с хорошим питанием.
Гостиница «Соловецкая слобода»
Отель «Соловецкая слобода» находится в центральной части посёлка, в трёх минутах ходьбы от всемирно известного Соловецкого монастыря и в 187 метрах от музея ГУЛАГа.
В отеле 45 комфортабельных номеров, каждый из которых предлагает гостям возможность выбрать наиболее подходящий вариант размещения. Все номера оснащены Wi-Fi, спальным местом и телевизором с плоским экраном. На территории отеля есть бильярдная и библиотека.
В стоимость проживания входит завтрак. В ресторане отеля гости могут заказать вкусные блюда местной кухни, а также обеды и ужины за дополнительную плату. На территории отеля работает ресторан с баром.
Соловецкий порт находится в 20 минутах ходьбы от отеля. В пешей доступности расположены Надворная Благовещенская церковь, Соловецкий монастырь и Успенская церковь. Расстояние до аэропорта составляет 1,4 км, до железнодорожного вокзала Кемь — 54,2 км.
Гостиница «Приют»
В посёлке Соловецкий есть небольшая гостиница «Приют», которая с радостью принимает гостей. Здесь вы можете воспользоваться Wi-Fi и посетить сауну.
Номера оформлены в стиле кантри и оснащены всем необходимым для комфортного проживания. В уютной и домашней атмосфере вы сможете отдохнуть и расслабиться.
Если вы путешествуете с домашним животным, то можете взять его с собой. Парковка предоставляется бесплатно.
Это место отлично подходит для велопрогулок.
На Флоренского
Кирпичный коттедж в южной части пос. Соловецкий, в 5 мин. ходьбы от Кремля.
Уютные двух- и трёхместные номера, оборудованные санузлом и душевой кабиной.
Максимальная вместимость – 11 человек.
Гостиница «Соловки-отель»
Отель «Соловки Отель» расположен в посёлке Соловецкий, в окружении лесов, недалеко от побережья Белого моря. Рядом с отелем находятся мыс Лабиринтов и Соловецкий монастырь.
Отель состоит из пяти корпусов, выполненных в традиционном русском стиле. В административном корпусе находятся ресторан, бар, сувенирная лавка и стойка регистрации.
В отеле 46 номеров категорий «Стандарт» и «Полулюкс». Номера оформлены в стиле деревянных домиков, с москитными сетками на окнах. В каждом номере есть собственная ванная комната.
Расстояние до аэропорта Архангельска составляет 240 км, до железнодорожного вокзала — 235 км. В пешей доступности находятся несколько церквей, монастырь и Святое озеро.
Частный сектор
2-3-комнатные благоустроенные квартиры в жилых двухэтажных деревянных домах в центре поселка.
Размещение с подселением, общий санузел и кухня.
Стоимость проживания указана без завтрака.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице
- Групповые экскурсии по программе
- Трансферы по программе
- Питание, указанное в программе (3 завтрака, 4 обеда)
Что не входит в цену
- Ж/д билеты до Кеми и обратно
- Билеты Рабочеостровск - Соловки - Рабочеостровск - 7200 руб. /чел. (3600 руб. /чел. в одну сторону)
- Питание, не указанное в программе тура (ужины)
- Пикник в первый день тура - 3500 руб. /чел. при группе 10 человек, на другое количество человек стоимость по запросу
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Защита от комаров;
- Наличные (на личные расходы);
- Лекарства, которые вам необходимы;
- Удобная обувь и одежда;
- Дождевики.
Входят ли билеты на поезд в стоимость тура?
Ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Как добраться до Соловков и обратно?
В первый день тура отправление из Рабочеостровска на теплоходе в Соловки в 08:00.
В последний день тура отправление в Рабочеостровск в 15:30/19:30.
Возможна доставка на Соловки из Рабочеостровска и обратно скоростным глиссером за 1 час 20 минут в пути в удобное для вас время (под запрос).