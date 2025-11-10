Мои заказы

Лучшее на Соловках за 4 дня

Давно мечтали побывать на Соловках, но теряетесь во множестве программ и маршрутов? Отличным решением будет тур, который собрал поистине всё самое лучшее на Соловках! Вас ждёт программа с отличным соотношением экскурсий и свободного времени, а оно может вам понадобиться, например, прокатиться на велосипеде или арендовать лодку для круиза по озёрам. Тур проводится ежедневно от 1 человека.
Лучшее на Соловках за 4 дняФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Лучшее на Соловках за 4 дняФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Лучшее на Соловках за 4 дняФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Ближайшие даты:
1
июн2
июн3
июн4
июн5
июн6
июн7
июн

Программа тура по дням

1 день

Прибытие на Соловки. Экскурсия по Соловецкому монастырю

Прибыть в Кемь необходимо не позднее 07:00.

08:00 Отправляемся из Рабочеостровска на теплоходе в сторону долгожданных Соловков.

10:00 Прибываем на остров, где нас встречают и отвозят в гостиницу, чтобы по-быстрому оставить вещи и отправиться на первую экскурсию.

10:45 Обзорная экскурсия по Соловецкому монастырю (2,5 часа).

Осторожно: мы не можем гарантировать, что эта экскурсия не изменит ваше мировоззрение навсегда. Монастырь не только историческая достопримечательность – это обитель, в которой живут иноки — люди, удалившиеся от мирского общества, посвятившие себя посту и молитве. Даже наше с вами посещение этого места будет подстроено под его внутренний распорядок.

Мы посетим территорию центрального комплекса монастыря, действующие храмы, памятники, включенные в Список ЮНЕСКО, объекты хозяйственной деятельности и узнаем подробнее эту непростую, как жизнь, историю.

14:00 Отдыхаем и обедаем в кафе, набираемся сил в номере. И, конечно же, выделяем свободное время для прогулки по острову, можно арендовать велосипед в пункте проката или посмотреть на необыкновенные виды острова.

Вечером нас ждет пикник на берегу Белого моря.

Пикник за доп. плату 3500 руб. с человека при группе 10 человек, на другое количество человек стоимость по запросу.

Представьте: на берегу бесконечного Белого моря накрыт стол, вы болтаете с друзьями, разжигаете костер, а повара готовят настоящий поморский обед.

Меню? Пожалуйста: уха из трески, жареная сельдь, салат из ламинарии, калитки с ягодой, чай на травах, настоечки. Конечно, и травы, и ягода, и рыба, и овощи выращены, пойманы и собраны здесь, на островах.

Прибытие на Соловки. Экскурсия по Соловецкому монастырюПрибытие на Соловки. Экскурсия по Соловецкому монастырюПрибытие на Соловки. Экскурсия по Соловецкому монастырюПрибытие на Соловки. Экскурсия по Соловецкому монастырюПрибытие на Соловки. Экскурсия по Соловецкому монастырю
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Большой Заяцкий остров. Долгая губа

Начинаем наш второй день релаксации с сытного завтрака, набираемся сил на насыщенный экскурсионный день.

09:30 Морская экскурсия «Достопримечательности Большого Заяцкого острова» (3 часа).

Заяцкий остров уникален. Он особенный даже в списке Соловецких островов, ведь с него открывается удивительной красоты панорама на Соловецкий монастырь. Нежный цветочно-ягодный ковёр, танцующие берёзки и седые ледниковые валуны. Атмосфера безмерного спокойствия и счастья.

После того как мы утолили душевный голод, идем утолять физический — обед и отдых.

15:00 Вторая на сегодня морская прогулка на остров Долгая губа (5 часов).

Знаете ли вы, что в Белом море водятся мидии? Крупные, жирные и вкусные. На этой морской прогулке вы не только продегустируете местных моллюсков, но и научитесь их ловить, готовить на костре.

Водная прогулка к Большой Муксалме — вообще экскурсия 5 в 1.

Во-первых, чудесна сама поездка на катере по живописному заливу Долгая губа.

Во-вторых, впечатляет грандиозная рукотворная валунная дамба длиной более километра, которая соединяет острова Большой Соловецкий и Большая Муксалма.

В третьих, нас познакомят с историей Сергиевского скита Соловецкого монастыря и удивят островными ландшафтами.

Плюс мидии и атмосфера отличного морского приключения для семей или компаний друзей — легкое, красивое, познавательное.

Возвращаемся в гостиницу и планируем, как проведем свободное время и ужин.

Большой Заяцкий остров. Долгая губаБольшой Заяцкий остров. Долгая губаБольшой Заяцкий остров. Долгая губаБольшой Заяцкий остров. Долгая губа
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Гора Секирная. Свято-Вознесенский скит. Ботанический сад «Макарьевская пустынь»

Традиционно утро начинает вкусный завтрак и сборы на экскурсии.

09:30 Автобусно-пешеходная экскурсия «Гора Секирная. Свято-Вознесенский скит» (3,5 часов).

Можно ли найти в этом мире место более уединенное, спокойное и склоняющее к созерцательности? Скит действует, и у каждого, кто приезжает сюда, есть шанс на особую встречу с человеком, который знает о нашем мире что-то большее.

Мы посетим одну из самых высоких точек Большого Соловецкого острова – гору Секирную, с вершины которой открывается незабываемый вид на северную часть Большого Соловецкого острова и Белое море.

Узнаем историю памятников действующего Свято-Вознесенского скита, где во времена Соловецкого лагеря находился штрафной изолятор.

Совет: не забудьте сфотографироваться с уникальной церковью-маяком, ставшей во времена СЛОН штрафным изолятором.

Далее направляемся в красивейшее место – «Ботанический сад – Макарьевская пустынь».

Мы посетим один из самых северных ботанических садов России, который расположен на территории бывшей Макарьевской пустыни, увидим уникальные посадки и потрясающий вид со стороны на ансамбль Соловецкого монастыря, открывающийся с Александровской горки.

14:00 Вкусно обедаем.

У нас появилось свободное время, можно просто погулять или, например, арендовать лодочку напрокат и отправиться на прогулку по озерам и каналам Соловков.

Гора Секирная. Свято-Вознесенский скит. Ботанический сад «Макарьевская пустынь»Гора Секирная. Свято-Вознесенский скит. Ботанический сад «Макарьевская пустынь»Гора Секирная. Свято-Вознесенский скит. Ботанический сад «Макарьевская пустынь»Гора Секирная. Свято-Вознесенский скит. Ботанический сад «Макарьевская пустынь»Гора Секирная. Свято-Вознесенский скит. Ботанический сад «Макарьевская пустынь»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Экскурсия «История Соловецкого архипелага»

08:00 Завтракаем, собираем вещи и сдаем ключи от ставших родными номеров.

Экскурсия «История Соловецкого архипелага» (3 часа).

Увлекательная пешеходная экскурсия посвящена той части острова, что расположена за монастырскими стенами, в миру.

Как древний свиток, разворачиваются соловецкие истории в южной части посёлка, и из слов гида век за веком вырастает сегодняшний мир.

Заключительный обед.

Трансфер везет нас на причал, где все происходит так же, как и в дороге вперед.

15:30/19:30 Отправление в Рабочеостровск.

Окончание программы.

Отправление из Кеми не ранее 19:00.

Экскурсия «История Соловецкого архипелага»Экскурсия «История Соловецкого архипелага»Экскурсия «История Соловецкого архипелага»Экскурсия «История Соловецкого архипелага»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице или частном секторе.

Возможна доставка на Соловки из Рабочеостровска и обратно скоростным глиссером 1 час 20 минут в пути в удобное для вас время (под запрос).

Наличие мест в заездах уточняйте при бронировании.

Подселение в туре не предусмотрено.

Стоимость тура с размещением в частном секторе (без питания) – 44 000 руб.

Стоимость на 1 человека в зависимости от размещение, руб:

ГостиницаДвухместное размещениеОдноместное размещение
«Приют» (без обеда)48 00055 000
«Соло Норд»52 00059 700
Гостевой дом на Флоренского53 50060 000
«Соловецкая слобода»65 00079 600
«Соловки-отель»70 00080 100

Варианты проживания

Отель «Соло Норд»

3 ночи

Отель «Соло Норд» располагается в центре поселка, недалеко от пристани и аэропорта, рядом с экскурсионным бюро.

Из окон отеля виднеется главная достопримечательность Соловков: Соловецкий Кремль.

Все это в совокупности с северным гостеприимством, комфортабельными номерами, с хорошим питанием.

Отель «Соло Норд»Отель «Соло Норд»Отель «Соло Норд»Отель «Соло Норд»Отель «Соло Норд»Отель «Соло Норд»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Соловецкая слобода»

3 ночи

Отель «Соловецкая слобода» находится в центральной части посёлка, в трёх минутах ходьбы от всемирно известного Соловецкого монастыря и в 187 метрах от музея ГУЛАГа.

В отеле 45 комфортабельных номеров, каждый из которых предлагает гостям возможность выбрать наиболее подходящий вариант размещения. Все номера оснащены Wi-Fi, спальным местом и телевизором с плоским экраном. На территории отеля есть бильярдная и библиотека.

В стоимость проживания входит завтрак. В ресторане отеля гости могут заказать вкусные блюда местной кухни, а также обеды и ужины за дополнительную плату. На территории отеля работает ресторан с баром.

Соловецкий порт находится в 20 минутах ходьбы от отеля. В пешей доступности расположены Надворная Благовещенская церковь, Соловецкий монастырь и Успенская церковь. Расстояние до аэропорта составляет 1,4 км, до железнодорожного вокзала Кемь — 54,2 км.

Гостиница «Соловецкая слобода»Гостиница «Соловецкая слобода»Гостиница «Соловецкая слобода»Гостиница «Соловецкая слобода»Гостиница «Соловецкая слобода»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Приют»

3 ночи

В посёлке Соловецкий есть небольшая гостиница «Приют», которая с радостью принимает гостей. Здесь вы можете воспользоваться Wi-Fi и посетить сауну.

Номера оформлены в стиле кантри и оснащены всем необходимым для комфортного проживания. В уютной и домашней атмосфере вы сможете отдохнуть и расслабиться.

Если вы путешествуете с домашним животным, то можете взять его с собой. Парковка предоставляется бесплатно.

Это место отлично подходит для велопрогулок.

Гостиница «Приют»Гостиница «Приют»Гостиница «Приют»Гостиница «Приют»Гостиница «Приют»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

На Флоренского

3 ночи

Кирпичный коттедж в южной части пос. Соловецкий, в 5 мин. ходьбы от Кремля.

Уютные двух- и трёхместные номера, оборудованные санузлом и душевой кабиной.

Максимальная вместимость – 11 человек.

Гостиница «Соловки-отель»

3 ночи

Отель «Соловки Отель» расположен в посёлке Соловецкий, в окружении лесов, недалеко от побережья Белого моря. Рядом с отелем находятся мыс Лабиринтов и Соловецкий монастырь.

Отель состоит из пяти корпусов, выполненных в традиционном русском стиле. В административном корпусе находятся ресторан, бар, сувенирная лавка и стойка регистрации.

В отеле 46 номеров категорий «Стандарт» и «Полулюкс». Номера оформлены в стиле деревянных домиков, с москитными сетками на окнах. В каждом номере есть собственная ванная комната.

Расстояние до аэропорта Архангельска составляет 240 км, до железнодорожного вокзала — 235 км. В пешей доступности находятся несколько церквей, монастырь и Святое озеро.

Гостиница «Соловки-отель»Гостиница «Соловки-отель»Гостиница «Соловки-отель»Гостиница «Соловки-отель»Гостиница «Соловки-отель»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Частный сектор

3 ночи

2-3-комнатные благоустроенные квартиры в жилых двухэтажных деревянных домах в центре поселка.

Размещение с подселением, общий санузел и кухня.

Стоимость проживания указана без завтрака.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице
  • Групповые экскурсии по программе
  • Трансферы по программе
  • Питание, указанное в программе (3 завтрака, 4 обеда)
Что не входит в цену
  • Ж/д билеты до Кеми и обратно
  • Билеты Рабочеостровск - Соловки - Рабочеостровск - 7200 руб. /чел. (3600 руб. /чел. в одну сторону)
  • Питание, не указанное в программе тура (ужины)
  • Пикник в первый день тура - 3500 руб. /чел. при группе 10 человек, на другое количество человек стоимость по запросу
Место начала и завершения?
Республика Карелия, Кемский район, Рабочеостровское сельское поселение, посёлок Рабочеостровск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Защита от комаров;
  • Наличные (на личные расходы);
  • Лекарства, которые вам необходимы;
  • Удобная обувь и одежда;
  • Дождевики.
Входят ли билеты на поезд в стоимость тура?

Ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Как добраться до Соловков и обратно?

В первый день тура отправление из Рабочеостровска на теплоходе в Соловки в 08:00.

В последний день тура отправление в Рабочеостровск в 15:30/19:30.

Возможна доставка на Соловки из Рабочеостровска и обратно скоростным глиссером за 1 час 20 минут в пути в удобное для вас время (под запрос).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Похожие туры из Соловецкого

Соловки: заглянуть в вечность. Экскурсионный тур
На автобусе
3 дня
3 отзыва
Соловки: заглянуть в вечность. Экскурсионный тур
Начало: Г. Петрозаводск
1 июн в 10:00
5 июн в 10:00
53 900 ₽ за человека
Соловецкие острова и Беломорск
На теплоходе
5 дней
2 отзыва
Соловецкие острова и Беломорск
Начало: Республика Карелия, Беломорск
1 июн в 10:00
8 июн в 10:00
от 65 800 ₽ за человека
Из Беломорска до Соловков
На теплоходе
2 дня
2 отзыва
Из Беломорска до Соловков
Начало: Республика Карелия, Беломорск
1 июн в 10:00
8 июн в 10:00
28 850 ₽ за человека