1 день

Прибытие на Соловки. Экскурсия по Соловецкому монастырю

Прибыть в Кемь необходимо не позднее 07:00.

08:00 Отправляемся из Рабочеостровска на теплоходе в сторону долгожданных Соловков.

10:00 Прибываем на остров, где нас встречают и отвозят в гостиницу, чтобы по-быстрому оставить вещи и отправиться на первую экскурсию.

10:45 Обзорная экскурсия по Соловецкому монастырю (2,5 часа).

Осторожно: мы не можем гарантировать, что эта экскурсия не изменит ваше мировоззрение навсегда. Монастырь не только историческая достопримечательность – это обитель, в которой живут иноки — люди, удалившиеся от мирского общества, посвятившие себя посту и молитве. Даже наше с вами посещение этого места будет подстроено под его внутренний распорядок.

Мы посетим территорию центрального комплекса монастыря, действующие храмы, памятники, включенные в Список ЮНЕСКО, объекты хозяйственной деятельности и узнаем подробнее эту непростую, как жизнь, историю.

14:00 Отдыхаем и обедаем в кафе, набираемся сил в номере. И, конечно же, выделяем свободное время для прогулки по острову, можно арендовать велосипед в пункте проката или посмотреть на необыкновенные виды острова.

Вечером нас ждет пикник на берегу Белого моря.

Пикник за доп. плату 3500 руб. с человека при группе 10 человек, на другое количество человек стоимость по запросу.

Представьте: на берегу бесконечного Белого моря накрыт стол, вы болтаете с друзьями, разжигаете костер, а повара готовят настоящий поморский обед.

Меню? Пожалуйста: уха из трески, жареная сельдь, салат из ламинарии, калитки с ягодой, чай на травах, настоечки. Конечно, и травы, и ягода, и рыба, и овощи выращены, пойманы и собраны здесь, на островах.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160