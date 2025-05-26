Программа тура по дням
Знакомство с Беломорском
Прибытие в г. Беломорск:
- вечерним поездом №092А или ночным поездом №016А (Москва — Беломорск, необходима дополнительная ночь в городе);
- утренним поездом №012Ч (Санкт-Петербург — Беломорск, до 18.07 поезд прибывает в 09:44, с 19.07 — в 11:51).
Встреча с гидом у главного здания ж/д вокзала со стороны перрона.
Завтрак в ресторане гостиницы «Гандвик».
Экскурсия на 19 шлюз Беломорско-Балтийского канала.
По указанию И. В. Сталина канал длиной в 227 км был построен за двадцать месяцев — с сентября 1931 г. по апрель 1933 г. 19 шлюзов, 15 плотин, 12 водоспусков, 49 дамб — такое количество гидротехнических сооружений было воздвигнуто заключенными без помощи машин и привлеченной валюты.
Самостоятельный обед в ресторане Поморской кухни при гостинице «Гандвик».
Отправление на обзорную экскурсию по Беломорску.
Маленький городок величественно растянулся вдоль побережья Белого моря на несколько километров.
Посещение Музея Карельского фронта, расположенного в одном из значимых на сей день памятников военной истории Карелии и воинской славы Севера России — в здании бывшего Штаба Карельского фронта.
В музее вы сможете побывать в самых разных местах Карельского фронта — экспозиция выстроена по географическому принципу, а во дворе Музея располагается знаменитая военная техника с орудиями разного калибра.
Экскурсия на Беломорские Петроглифы — памятник, поражающий воображение каждого человека.
Наскальные рисунки древнего человека, возраст которых, по разным оценкам, достигает 7,5 тысячи лет! Богатейший археологический комплекс, пользующийся мировой известностью, включает в себя более 2000 наскальных изображений.
Размеры картин поражают своим размахом: от 5 см. до 2,5 м. Изображения, выбитые на горизонтальных гранитных скалах кварцевым отбойником, — это не только подлинный шедевр мирового искусства, но и история наших предков!
Выезд в г. Кемь (пос. Рабочеостровск).
Размещение в тур. комплексе «Причал».
Свободное время.
Группа освобождается около 21:00.
Дневные переезды: 140 км.
Знакомство с Соловками
Завтрак в ресторане тур. комплекса.
Освобождение номеров. Вещи сдаются в камеру хранения тур. комплекса.
Отправление в рейс на Соловки по Белому морю (2 интереснейших часа в пути).
Во время рейса вы можете полюбоваться живописными островами архипелага «Кузова», понаблюдать за морскими утками и полярными крачками, покормить чаек, а если повезет — увидеть беломорских тюленей и белух.
Прибытие на Большой Соловецкий остров.
Обзорная экскурсия по Соловецкому монастырю (продолжительность: 3 часа).
Экскурсия знакомит посетителей с историей Соловецкого монастыря. Экскурсанты посещают территорию Центрального комплекса монастыря, действующие храмы, памятники, включенные в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, объекты хозяйственной деятельности монастыря, экспозиции.
Обед в кафе острова.
Свободное время с 14:30 до 18:30.
18:30 Посадка на теплоход, отправление в пос. Рабочеостровск.
21:00 Прибытие в пос. Рабочеостровск.
На причале вас будет ожидать трансфер, который доставит вас на ж/д вокзал г. Кеми.
Трансфер на ж/д вокзал, отправление ночными поездами.
Внимание:
- Для туристов, уезжающих в г. Санкт-Петербург, возможно отправление с Соловков дневным рейсом в 16:00 и трансфер к поезду №011Ч с отправлением из г. Кеми в 20:40.
- Для туристов, уезжающих утренними и дневными поездами, возможно размещение в тур. комплексе «Причал» за доп. плату.
Проживание
Тур предусматривает проживание в туркомплексе «Причал».
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|Взрослый
|Ребенок до 12 лет
|Двухместное
|21 900
|20 400
|Одноместное
|22 700
|—
|Доп. место
|20 805
|19 710
Доп. ночь в туркомплексе «Причал» (завтрак не включен):
- одноместный номер — 3 200 руб. /сутки;
- двухместный номер — 4 000 руб. /сутки;
- доп. место — 1 800 руб. /сутки.
Варианты проживания
Туркомплекс «Причал»
«Причал» — это крупнейший гостиничный комплекс в Кемском районе Республики Карелия, насчитывающий 8 коттеджей.
До поселка Рабочеостровск, который расположен на западном побережье Кемской губы Белого моря, очень легко добраться (12 км от железнодорожной станции Кемь).
Здесь действительно умеют позаботиться о путешественнике. Несмотря на то, что ветры Белого моря порой бывают сильными и холодными, каждого приезжего ожидает по-настоящему радушный и теплый прием.
Добро пожаловать к нам в любое время года. Здесь редкая по красоте северная природа.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание по программе
- Питание: 2 завтрака, 1 обед
- Транспортное обслуживание по программе
- Работа гида
- Входные билеты
- Экскурсии и посещения: экскурсия на 19 шлюз Беломорско-Балтийского каналаобзорная экскурсия по городу Беломорскпосещение Музея Карельского фронтаэкскурсия на Беломорские Петроглифыобзорная экскурсия по Соловецкому монастырю
- Экскурсия на 19 шлюз Беломорско-Балтийского канала
- Обзорная экскурсия по городу Беломорск
- Посещение Музея Карельского фронта
- Экскурсия на Беломорские Петроглифы
- Обзорная экскурсия по Соловецкому монастырю
Что не входит в цену
- Ж/д билеты до станции Беломорск и от станции Кемь
- Питание, не указанное в программе тура
- Доп. ночь в тур. комплексе «Причал» (завтрак не включен):одноместный номер - 3 200 руб. /сутки двухместный номер - 4 000 руб. /сутки доп. место - 1 800 руб. /сутки
- Одноместный номер - 3 200 руб. /сутки
- Двухместный номер - 4 000 руб. /сутки
- Доп. место - 1 800 руб. /сутки
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Паспорт РФ (для граждан РФ); полис ОМС.
- Личные медикаменты. Мы не можем гарантировать наличие необходимых для Вас медикаментов по пути следования группы в аптеках.
- Сим-карта только МТС или МегаФон.
- Дождевик до пола (не зонт, а именно дождевик, зонт, как таковой, не берем с собой).
- Таблетки от укачивания (Драмина слишком сильная, вызывает ярко-выраженный снотворный эффект после основного действия; лучше — Авиаморе или Авиаморин — не такие сильные).
- Репелленты.
- Средство от загара (при солнечной погоде на воде можно вмиг обгореть и приехать домой как полярник).
- Наличные деньги (расчет картой может быть затруднен на островах).
Одежда и обувь:
- теплая куртка, обязательно, непродуваемая ветровка;
- свитер теплый;
- шапка + перчатки;
- теплые ботинки;
- кроссовки;
- термобелье (лучше оно не понадобится и пролежит в чемодане без дела, чем его будет не хватать);
- теплые носки;
- купальник;
- 2 комплекта легкой одежды (пара футболок, шорты, легкие штаны).
Женщинам — юбка и платок (головной убор) для посещения действующих монастырей и храмов.
Входят ли билеты на поезд в стоимость тура?
Ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.
По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какими поездами можно приехать и уехать?
Приехать в Беломорск к началу тура можно поездами:
- Москва — Беломорск: Поезд №016А «Арктика». Требуется дополнительная ночь в гостинице. Отправление из Москвы в 00:41. Прибытие в Беломорск в 00:26.
- Москва — Беломорск: Поезд № 092А. Требуется дополнительная ночь в гостинице. Отправление из Москвы в 20:10. Прибытие в Беломорск в 19:19.
- Санкт-Петербург — Беломорск: Поезд №022У. Дополнительная ночь в гостинице не нужна. Отправление из Санкт-Петербурга в 21:24. Прибытие в Беломорск в 09:44.
Уехать из Кеми после окончания тура можно поездами:
- Кемь — Москва: Поезд №285А или №225А. Дополнительная ночь в тур. комплексе не нужна. Отправление из Кеми в 01:45. Прибытие в Москву в 01:03.
- Кемь — Москва: Поезд №015А «Арктика». Требуется дополнительная ночь в тур. комплексе. Отправление из Кеми в 06:17. Прибытие в Москву в 07:19.
- Кемь — Санкт-Петербург: Поезд №021Ч. Дополнительная ночь в тур. комплексе не нужна. Отправление из Кеми в 20:38. Прибытие в Санкт-Петербург в 10:09.
- Кемь — Санкт-Петербург: Поезд №015А «Арктика». Требуется дополнительная ночь в тур. комплексе. Отправление из Кеми в 06:17. Прибытие в Санкт-Петербург в 21:49.
Каковы правила посещения храмов и монастырей?
При посещении действующих монастырей и храмов женщинам не рекомендуется входить на территорию в брюках или шортах и без головного убора.
Возможны ли изменения в программе тура?
Организатор тура оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг, не уменьшая их качества и объема.
Экскурсии, включающие в себя переезд по воде: Кижи — Онежское озеро, Валаам — Ладожское озеро, Соловки — Белое море осуществляются при благоприятных метеоусловиях и отсутствии штормового предупреждения. При штормовом предупреждении экскурсии заменяются на равноценные, либо производится компенсация стоимости неиспользованных услуг.
Что еще нужно знать?
Гражданам РФ при себе в туре необходимо иметь паспорт гражданина РФ (не загран. паспорт и не водительские права) и полис ОМС.
При наличии аллергии и ограничении в питаниях — необходимо обязательно указывать детальную и подробную информацию в заявке на бронирование.