Из Беломорска до Соловков

Приглашаем в двухдневный тур, в котором вы побываете на Беломорско-Балтийском канале, посетите Музея Карельского фронта, познакомитесь с Беломорском и Соловецким архипелагом.
Из Беломорска до Соловков
Из Беломорска до Соловков
Из Беломорска до Соловков
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Беломорском

Прибытие в г. Беломорск:

  • вечерним поездом №092А или ночным поездом №016А (Москва — Беломорск, необходима дополнительная ночь в городе);
  • утренним поездом №012Ч (Санкт-Петербург — Беломорск, до 18.07 поезд прибывает в 09:44, с 19.07 — в 11:51).

Встреча с гидом у главного здания ж/д вокзала со стороны перрона.

Завтрак в ресторане гостиницы «Гандвик».

Экскурсия на 19 шлюз Беломорско-Балтийского канала.

По указанию И. В. Сталина канал длиной в 227 км был построен за двадцать месяцев — с сентября 1931 г. по апрель 1933 г. 19 шлюзов, 15 плотин, 12 водоспусков, 49 дамб — такое количество гидротехнических сооружений было воздвигнуто заключенными без помощи машин и привлеченной валюты.

Самостоятельный обед в ресторане Поморской кухни при гостинице «Гандвик».

Отправление на обзорную экскурсию по Беломорску.

Маленький городок величественно растянулся вдоль побережья Белого моря на несколько километров.

Посещение Музея Карельского фронта, расположенного в одном из значимых на сей день памятников военной истории Карелии и воинской славы Севера России — в здании бывшего Штаба Карельского фронта.

В музее вы сможете побывать в самых разных местах Карельского фронта — экспозиция выстроена по географическому принципу, а во дворе Музея располагается знаменитая военная техника с орудиями разного калибра.

Экскурсия на Беломорские Петроглифы — памятник, поражающий воображение каждого человека.

Наскальные рисунки древнего человека, возраст которых, по разным оценкам, достигает 7,5 тысячи лет! Богатейший археологический комплекс, пользующийся мировой известностью, включает в себя более 2000 наскальных изображений.

Размеры картин поражают своим размахом: от 5 см. до 2,5 м. Изображения, выбитые на горизонтальных гранитных скалах кварцевым отбойником, — это не только подлинный шедевр мирового искусства, но и история наших предков!

Выезд в г. Кемь (пос. Рабочеостровск).

Размещение в тур. комплексе «Причал».

Свободное время.

Группа освобождается около 21:00.

Дневные переезды: 140 км.

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2 день

Знакомство с Соловками

Завтрак в ресторане тур. комплекса.

Освобождение номеров. Вещи сдаются в камеру хранения тур. комплекса.

Отправление в рейс на Соловки по Белому морю (2 интереснейших часа в пути).

Во время рейса вы можете полюбоваться живописными островами архипелага «Кузова», понаблюдать за морскими утками и полярными крачками, покормить чаек, а если повезет — увидеть беломорских тюленей и белух.

Прибытие на Большой Соловецкий остров.

Обзорная экскурсия по Соловецкому монастырю (продолжительность: 3 часа).

Экскурсия знакомит посетителей с историей Соловецкого монастыря. Экскурсанты посещают территорию Центрального комплекса монастыря, действующие храмы, памятники, включенные в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, объекты хозяйственной деятельности монастыря, экспозиции.

Обед в кафе острова.

Свободное время с 14:30 до 18:30.

18:30 Посадка на теплоход, отправление в пос. Рабочеостровск.

21:00 Прибытие в пос. Рабочеостровск.

На причале вас будет ожидать трансфер, который доставит вас на ж/д вокзал г. Кеми.

Трансфер на ж/д вокзал, отправление ночными поездами.

Внимание:

  • Для туристов, уезжающих в г. Санкт-Петербург, возможно отправление с Соловков дневным рейсом в 16:00 и трансфер к поезду №011Ч с отправлением из г. Кеми в 20:40.
  • Для туристов, уезжающих утренними и дневными поездами, возможно размещение в тур. комплексе «Причал» за доп. плату.
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Проживание

Тур предусматривает проживание в туркомплексе «Причал».

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

РазмещениеВзрослыйРебенок до 12 лет
Двухместное21 90020 400
Одноместное22 700
Доп. место20 80519 710

Доп. ночь в туркомплексе «Причал» (завтрак не включен):

  • одноместный номер — 3 200 руб. /сутки;
  • двухместный номер — 4 000 руб. /сутки;
  • доп. место — 1 800 руб. /сутки.

Варианты проживания

Туркомплекс «Причал»

1 ночь

«Причал» — это крупнейший гостиничный комплекс в Кемском районе Республики Карелия, насчитывающий 8 коттеджей.

До поселка Рабочеостровск, который расположен на западном побережье Кемской губы Белого моря, очень легко добраться (12 км от железнодорожной станции Кемь).

Здесь действительно умеют позаботиться о путешественнике. Несмотря на то, что ветры Белого моря порой бывают сильными и холодными, каждого приезжего ожидает по-настоящему радушный и теплый прием.

Добро пожаловать к нам в любое время года. Здесь редкая по красоте северная природа.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание по программе
  • Питание: 2 завтрака, 1 обед
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Работа гида
  • Входные билеты
  • Экскурсии и посещения: экскурсия на 19 шлюз Беломорско-Балтийского каналаобзорная экскурсия по городу Беломорскпосещение Музея Карельского фронтаэкскурсия на Беломорские Петроглифыобзорная экскурсия по Соловецкому монастырю
  • Экскурсия на 19 шлюз Беломорско-Балтийского канала
  • Обзорная экскурсия по городу Беломорск
  • Посещение Музея Карельского фронта
  • Экскурсия на Беломорские Петроглифы
  • Обзорная экскурсия по Соловецкому монастырю
Что не входит в цену
  • Ж/д билеты до станции Беломорск и от станции Кемь
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Доп. ночь в тур. комплексе «Причал» (завтрак не включен):одноместный номер - 3 200 руб. /сутки двухместный номер - 4 000 руб. /сутки доп. место - 1 800 руб. /сутки
  • Одноместный номер - 3 200 руб. /сутки
  • Двухместный номер - 4 000 руб. /сутки
  • Доп. место - 1 800 руб. /сутки
Место начала и завершения?
Республика Карелия, Беломорск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  1. Паспорт РФ (для граждан РФ); полис ОМС.
  2. Личные медикаменты. Мы не можем гарантировать наличие необходимых для Вас медикаментов по пути следования группы в аптеках.
  3. Сим-карта только МТС или МегаФон.
  4. Дождевик до пола (не зонт, а именно дождевик, зонт, как таковой, не берем с собой).
  5. Таблетки от укачивания (Драмина слишком сильная, вызывает ярко-выраженный снотворный эффект после основного действия; лучше — Авиаморе или Авиаморин — не такие сильные).
  6. Репелленты.
  7. Средство от загара (при солнечной погоде на воде можно вмиг обгореть и приехать домой как полярник).
  8. Наличные деньги (расчет картой может быть затруднен на островах).

Одежда и обувь:

  • теплая куртка, обязательно, непродуваемая ветровка;
  • свитер теплый;
  • шапка + перчатки;
  • теплые ботинки;
  • кроссовки;
  • термобелье (лучше оно не понадобится и пролежит в чемодане без дела, чем его будет не хватать);
  • теплые носки;
  • купальник;
  • 2 комплекта легкой одежды (пара футболок, шорты, легкие штаны).

Женщинам — юбка и платок (головной убор) для посещения действующих монастырей и храмов.

Входят ли билеты на поезд в стоимость тура?

Ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.

По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какими поездами можно приехать и уехать?

Приехать в Беломорск к началу тура можно поездами:

  • Москва — Беломорск: Поезд №016А «Арктика». Требуется дополнительная ночь в гостинице. Отправление из Москвы в 00:41. Прибытие в Беломорск в 00:26.
  • Москва — Беломорск: Поезд № 092А. Требуется дополнительная ночь в гостинице. Отправление из Москвы в 20:10. Прибытие в Беломорск в 19:19.
  • Санкт-Петербург — Беломорск: Поезд №022У. Дополнительная ночь в гостинице не нужна. Отправление из Санкт-Петербурга в 21:24. Прибытие в Беломорск в 09:44.

Уехать из Кеми после окончания тура можно поездами:

  • Кемь — Москва: Поезд №285А или №225А. Дополнительная ночь в тур. комплексе не нужна. Отправление из Кеми в 01:45. Прибытие в Москву в 01:03.
  • Кемь — Москва: Поезд №015А «Арктика». Требуется дополнительная ночь в тур. комплексе. Отправление из Кеми в 06:17. Прибытие в Москву в 07:19.
  • Кемь — Санкт-Петербург: Поезд №021Ч. Дополнительная ночь в тур. комплексе не нужна. Отправление из Кеми в 20:38. Прибытие в Санкт-Петербург в 10:09.
  • Кемь — Санкт-Петербург: Поезд №015А «Арктика». Требуется дополнительная ночь в тур. комплексе. Отправление из Кеми в 06:17. Прибытие в Санкт-Петербург в 21:49.
Каковы правила посещения храмов и монастырей?

При посещении действующих монастырей и храмов женщинам не рекомендуется входить на территорию в брюках или шортах и без головного убора.

Возможны ли изменения в программе тура?

Организатор тура оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг, не уменьшая их качества и объема.

Экскурсии, включающие в себя переезд по воде: Кижи — Онежское озеро, Валаам — Ладожское озеро, Соловки — Белое море осуществляются при благоприятных метеоусловиях и отсутствии штормового предупреждения. При штормовом предупреждении экскурсии заменяются на равноценные, либо производится компенсация стоимости неиспользованных услуг.

Что еще нужно знать?

Гражданам РФ при себе в туре необходимо иметь паспорт гражданина РФ (не загран. паспорт и не водительские права) и полис ОМС.

При наличии аллергии и ограничении в питаниях — необходимо обязательно указывать детальную и подробную информацию в заявке на бронирование.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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