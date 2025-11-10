Мои заказы

Путешествие на Соловки

Увлекательное путешествие на Соловки откроет перед вами легендарный архипелаг.

В рамках этого тура вас ждут познавательные экскурсии, прогулки по живописным природным местам и морские поездки. Тур проводится ежедневно от 1 человека.
Ближайшие даты:
Программа тура по дням

1 день

Прибытие на Соловки. Экскурсия по Соловецкому монастырю. Большой Заяцкий остров

Вам необходимо прибыть в Кемь не позднее 07:00.

07:30 Посадка на теплоход на Соловки.

08:00 Выезд на теплоходе с причала поселка Рабочеостровск, где проведем 2 часа в пути, наблюдая за морскими животными и птицами, а также любуясь красотой островов.

10:00 Прибытие. Вас встретят на причале и на организованном трансфере отправитесь в гостиницу, где можно оставить вещи.

10:30 Обзорная экскурсия по Соловецкому монастырю.

Осторожно: мы не можем гарантировать, что эта экскурсия не изменит ваше мировоззрение навсегда. Монастырь не только историческая достопримечательность. Это действующая обитель и возможность встретиться с людьми, посвятившими себя посту и молитве.

Вы посетите территорию центрального комплекса монастыря, действующие храмы, памятники, включенные в Список ЮНЕСКО, объекты хозяйственной деятельности и узнаете подробнее его непростую, как жизнь, историю.

13:30 Обед в кафе на Соловках и заселение в гостиницу.

14:30 Экскурсия Большой Заяцкий остров — одна из самых популярных на Соловках.

Заяцкий остров уникален. Он особенный даже в списке Соловецких островов, ведь с него открывается удивительной красоты панорама на Соловецкий монастырь.

Нежный цветочно-ягодный ковёр, танцующие берёзки и седые ледниковые валуны. Атмосфера безмерного спокойствия и счастья.

18:00 Ужин в кафе.

И, конечно же, выделяем свободное время для прогулки по острову, можно арендовать велосипед в пункте проката или посмотреть на необыкновенные виды острова.

Прибытие на Соловки. Экскурсия по Соловецкому монастырю. Большой Заяцкий островПрибытие на Соловки. Экскурсия по Соловецкому монастырю. Большой Заяцкий островПрибытие на Соловки. Экскурсия по Соловецкому монастырю. Большой Заяцкий островПрибытие на Соловки. Экскурсия по Соловецкому монастырю. Большой Заяцкий островПрибытие на Соловки. Экскурсия по Соловецкому монастырю. Большой Заяцкий островПрибытие на Соловки. Экскурсия по Соловецкому монастырю. Большой Заяцкий остров
2 день

Морская прогулка по заливу Долгая губа

08:00 Начинаем наш второй день с сытного завтрака, набираемся сил на насыщенный день.

09:00 Экскурсия «Долгая губа» с дегустацией беломорских мидий.

Увлекательная экологическая морская прогулка по заливу Долгая губа – «внутреннему морю» Соловков, где даже в штормовую погоду редко бывают волнения.

Лодка-карбас с мотором, подгоняемый свежим солёным ветром, побежит мимо песчаных пляжей, бесчисленных островов и каменистых гряд, врезающихся в воду. На одной из них птичье семейство, а на другой, кажется, пригрелся на солнышке тюлень.

Малые глубины позволяют разглядеть подводный мир: морские звёзды уткнулись в песчаное дно, в воде парят полупрозрачные ультрамариновые медузы, водоросли колышутся и тянутся куда-то вместе с морскими течениями.

14:00 Соловецкий обед в кафе.

15:00 Вы забираете вещи из гостиницы. Трансфер на причал.

15:30 Посадка на теплоход.

16:00 Выезд на теплоходе с Соловков в Рабочеостровск.

Отправление из Кеми не ранее 19:00.

Морская прогулка по заливу Долгая губаМорская прогулка по заливу Долгая губаМорская прогулка по заливу Долгая губаМорская прогулка по заливу Долгая губа
Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице или частном секторе.

Стоимость на 1 человека в зависимости от размещение, руб:

ГостиницаДвухместное размещениеОдноместное размещение
«Соло Норд»26 00029 250
«Приют» (без обедов)24 00027 750
Гостевой дом на Флоренского27 00030 750
«Соловецкая слобода»30 00037 000
«Соловки-отель»31 50039 500

Возможно размещение в частном секторе (без питания) – 20 000 руб.

Возможна доставка на Соловки из Рабочеостровска и обратно скоростным глиссером за 1 час 20 минут в пути в удобное для вас время (под запрос).

Подселение в туре не предусмотрено.

Варианты проживания

Отель «Соло Норд»

1 ночь

Отель «Соло Норд» располагается в центре поселка, недалеко от пристани и аэропорта, рядом с экскурсионным бюро.

Из окон отеля виднеется главная достопримечательность Соловков: Соловецкий Кремль.

Все это в совокупности с северным гостеприимством, чистыми комфортабельными номерами, с хорошим питанием делают отель очень привлекательным для наших гостей.

Отель «Соло Норд»Отель «Соло Норд»Отель «Соло Норд»Отель «Соло Норд»Отель «Соло Норд»Отель «Соло Норд»
Гостиница «Соловецкая слобода»

1 ночь

Гостиница «Соловецкая слобода» находится в центре поселка, в 3-х минутах ходьбы от всемирно известного Соловецкого монастыря и в 187 м от музея ГУЛАГа.

Из 45 комфортных и уютных номеров каждый гость сможет выбрать для себя подходящий вариант проживания. Все номера оснащены Wi-Fi, спальным местом, телевизором с плоским экраном. На территории гостиницы есть бильярдная и библиотека. По запросу предоставляют трансфер.

В стоимость проживания включен завтрак. За дополнительную стоимость в ресторане гостиницы гости могут приобрести вкусные блюда местной кухни, а также обеды и ужины. На территории гостиницы работает ресторан с баром.

Гостевой дом предоставляет своим гостям просторный конференц-зал для проведения деловых мероприятий и банкетов. Зал оборудован необходимой мебелью и техникой.

Соловецкий порт расположен в 20 минутах ходьбы. На расстоянии пешей доступности есть Надворная Благовещенская церковь, Соловецкий монастырь и Успенская церковь. Расстояние до аэропорта составляет 1,4 км, до ж/д вокзала Кемь — 54,2 км.

Гостиница «Соловецкая слобода»Гостиница «Соловецкая слобода»Гостиница «Соловецкая слобода»Гостиница «Соловецкая слобода»Гостиница «Соловецкая слобода»
Гостиница «Соловки-отель»

1 ночь

Гостиница «Соловки Отель» находится в поселке Соловецкий в лесной зоне, вблизи берега Белого моря. Рядом расположен мыс Лабиринтов и Соловецкий монастырь. Гостиница состоит из 5 корпусов, построенных в традиционном русском стиле. В административном корпусе располагается ресторан, бар, сувенирная лавка и служба размещения.

В отеле 46 номеров категории «Стандарт» и «Полулюкс». Номерной фонд оформлен в стиле бревенчатых домиков с москитной сеткой на окнах. В каждом номере своя ванная комната.

На обед и ужин гости могут заказать блюда местной кухни. По запросу предоставляются упакованные ланчи. В баре гостям предложат интернациональные коктейли.

Гостям предоставляется конференц-зал, оборудованный самой необходимой мебелью и техникой для комфортного проведения семинаров, тренингов или конференций.

Аэропорт Архангельска находится на расстоянии 240 км, железнодорожный вокзал отдален на 235 км. В пешей доступности есть несколько церквей, монастырь и Святое озеро.

Гостиница «Соловки-отель»Гостиница «Соловки-отель»Гостиница «Соловки-отель»Гостиница «Соловки-отель»
Отель «Приют»

1 ночь

«Приют» — это небольшая гостиница, радушно распахнувшая двери в поселке Соловецкий. Здесь для вас предоставлен доступ к Wi-Fi и сауна.

Номера оформлены в стиле кантри и располагают всем необходимым для проживания. Уютная атмосфера и домашняя обстановка сделают ваш отдых максимально комфортным.

Парковочные места также предоставляются без дополнительной платы.

Местность отлично подходит для велопрогулок.

Отель «Приют»Отель «Приют»Отель «Приют»Отель «Приют»Отель «Приют»Отель «Приют»
Гостевой дом на Флоренского

1 ночь

В южной части посёлка Соловецкий, в пяти минутах ходьбы от Кремля, расположен кирпичный коттедж.

В распоряжении гостей уютные номера на двоих и троих человек, оснащённые санузлом и душевой кабиной.

Максимальная вместимость — 11 человек.

Частный сектор

1 ночь

Размещение в частном секторе без питания.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Экскурсионная программа
  • Проживание в двухместном номере стандарт
  • Питание, указанное в программе (завтрак, 2 обеда, 1 ужин)
  • Трансфер до причала и обратно
Что не входит в цену
  • Ж/д билеты до г. Кеми и обратно
  • Билеты на теплоход Рабочеостровск - Соловки и обратно - 7200 руб. /чел
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Республика Карелия, Кемский район, Рабочеостровское сельское поселение, посёлок Рабочеостровск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

