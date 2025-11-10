В рамках этого тура вас ждут познавательные экскурсии, прогулки по живописным природным местам и морские поездки. Тур проводится ежедневно от 1 человека.
Программа тура по дням
Прибытие на Соловки. Экскурсия по Соловецкому монастырю. Большой Заяцкий остров
Вам необходимо прибыть в Кемь не позднее 07:00.
07:30 Посадка на теплоход на Соловки.
08:00 Выезд на теплоходе с причала поселка Рабочеостровск, где проведем 2 часа в пути, наблюдая за морскими животными и птицами, а также любуясь красотой островов.
10:00 Прибытие. Вас встретят на причале и на организованном трансфере отправитесь в гостиницу, где можно оставить вещи.
10:30 Обзорная экскурсия по Соловецкому монастырю.
Осторожно: мы не можем гарантировать, что эта экскурсия не изменит ваше мировоззрение навсегда. Монастырь не только историческая достопримечательность. Это действующая обитель и возможность встретиться с людьми, посвятившими себя посту и молитве.
Вы посетите территорию центрального комплекса монастыря, действующие храмы, памятники, включенные в Список ЮНЕСКО, объекты хозяйственной деятельности и узнаете подробнее его непростую, как жизнь, историю.
13:30 Обед в кафе на Соловках и заселение в гостиницу.
14:30 Экскурсия Большой Заяцкий остров — одна из самых популярных на Соловках.
Заяцкий остров уникален. Он особенный даже в списке Соловецких островов, ведь с него открывается удивительной красоты панорама на Соловецкий монастырь.
Нежный цветочно-ягодный ковёр, танцующие берёзки и седые ледниковые валуны. Атмосфера безмерного спокойствия и счастья.
18:00 Ужин в кафе.
И, конечно же, выделяем свободное время для прогулки по острову, можно арендовать велосипед в пункте проката или посмотреть на необыкновенные виды острова.
Морская прогулка по заливу Долгая губа
08:00 Начинаем наш второй день с сытного завтрака, набираемся сил на насыщенный день.
09:00 Экскурсия «Долгая губа» с дегустацией беломорских мидий.
Увлекательная экологическая морская прогулка по заливу Долгая губа – «внутреннему морю» Соловков, где даже в штормовую погоду редко бывают волнения.
Лодка-карбас с мотором, подгоняемый свежим солёным ветром, побежит мимо песчаных пляжей, бесчисленных островов и каменистых гряд, врезающихся в воду. На одной из них птичье семейство, а на другой, кажется, пригрелся на солнышке тюлень.
Малые глубины позволяют разглядеть подводный мир: морские звёзды уткнулись в песчаное дно, в воде парят полупрозрачные ультрамариновые медузы, водоросли колышутся и тянутся куда-то вместе с морскими течениями.
14:00 Соловецкий обед в кафе.
15:00 Вы забираете вещи из гостиницы. Трансфер на причал.
15:30 Посадка на теплоход.
16:00 Выезд на теплоходе с Соловков в Рабочеостровск.
Отправление из Кеми не ранее 19:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице или частном секторе.
Стоимость на 1 человека в зависимости от размещение, руб:
|Гостиница
|Двухместное размещение
|Одноместное размещение
|«Соло Норд»
|26 000
|29 250
|«Приют» (без обедов)
|24 000
|27 750
|Гостевой дом на Флоренского
|27 000
|30 750
|«Соловецкая слобода»
|30 000
|37 000
|«Соловки-отель»
|31 500
|39 500
Возможно размещение в частном секторе (без питания) – 20 000 руб.
Возможна доставка на Соловки из Рабочеостровска и обратно скоростным глиссером за 1 час 20 минут в пути в удобное для вас время (под запрос).
Подселение в туре не предусмотрено.
Варианты проживания
Отель «Соло Норд»
Отель «Соло Норд» располагается в центре поселка, недалеко от пристани и аэропорта, рядом с экскурсионным бюро.
Из окон отеля виднеется главная достопримечательность Соловков: Соловецкий Кремль.
Все это в совокупности с северным гостеприимством, чистыми комфортабельными номерами, с хорошим питанием делают отель очень привлекательным для наших гостей.
Гостиница «Соловецкая слобода»
Гостиница «Соловецкая слобода» находится в центре поселка, в 3-х минутах ходьбы от всемирно известного Соловецкого монастыря и в 187 м от музея ГУЛАГа.
Из 45 комфортных и уютных номеров каждый гость сможет выбрать для себя подходящий вариант проживания. Все номера оснащены Wi-Fi, спальным местом, телевизором с плоским экраном. На территории гостиницы есть бильярдная и библиотека. По запросу предоставляют трансфер.
В стоимость проживания включен завтрак. За дополнительную стоимость в ресторане гостиницы гости могут приобрести вкусные блюда местной кухни, а также обеды и ужины. На территории гостиницы работает ресторан с баром.
Гостевой дом предоставляет своим гостям просторный конференц-зал для проведения деловых мероприятий и банкетов. Зал оборудован необходимой мебелью и техникой.
Соловецкий порт расположен в 20 минутах ходьбы. На расстоянии пешей доступности есть Надворная Благовещенская церковь, Соловецкий монастырь и Успенская церковь. Расстояние до аэропорта составляет 1,4 км, до ж/д вокзала Кемь — 54,2 км.
Гостиница «Соловки-отель»
Гостиница «Соловки Отель» находится в поселке Соловецкий в лесной зоне, вблизи берега Белого моря. Рядом расположен мыс Лабиринтов и Соловецкий монастырь. Гостиница состоит из 5 корпусов, построенных в традиционном русском стиле. В административном корпусе располагается ресторан, бар, сувенирная лавка и служба размещения.
В отеле 46 номеров категории «Стандарт» и «Полулюкс». Номерной фонд оформлен в стиле бревенчатых домиков с москитной сеткой на окнах. В каждом номере своя ванная комната.
На обед и ужин гости могут заказать блюда местной кухни. По запросу предоставляются упакованные ланчи. В баре гостям предложат интернациональные коктейли.
Гостям предоставляется конференц-зал, оборудованный самой необходимой мебелью и техникой для комфортного проведения семинаров, тренингов или конференций.
Аэропорт Архангельска находится на расстоянии 240 км, железнодорожный вокзал отдален на 235 км. В пешей доступности есть несколько церквей, монастырь и Святое озеро.
Отель «Приют»
«Приют» — это небольшая гостиница, радушно распахнувшая двери в поселке Соловецкий. Здесь для вас предоставлен доступ к Wi-Fi и сауна.
Номера оформлены в стиле кантри и располагают всем необходимым для проживания. Уютная атмосфера и домашняя обстановка сделают ваш отдых максимально комфортным.
Парковочные места также предоставляются без дополнительной платы.
Местность отлично подходит для велопрогулок.
Гостевой дом на Флоренского
В южной части посёлка Соловецкий, в пяти минутах ходьбы от Кремля, расположен кирпичный коттедж.
В распоряжении гостей уютные номера на двоих и троих человек, оснащённые санузлом и душевой кабиной.
Максимальная вместимость — 11 человек.
Частный сектор
Размещение в частном секторе без питания.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Экскурсионная программа
- Проживание в двухместном номере стандарт
- Питание, указанное в программе (завтрак, 2 обеда, 1 ужин)
- Трансфер до причала и обратно
Что не входит в цену
- Ж/д билеты до г. Кеми и обратно
- Билеты на теплоход Рабочеостровск - Соловки и обратно - 7200 руб. /чел
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.