1 день

Прибытие на Соловки. Экскурсия по Соловецкому монастырю. Большой Заяцкий остров

Вам необходимо прибыть в Кемь не позднее 07:00.

07:30 Посадка на теплоход на Соловки.

08:00 Выезд на теплоходе с причала поселка Рабочеостровск, где проведем 2 часа в пути, наблюдая за морскими животными и птицами, а также любуясь красотой островов.

10:00 Прибытие. Вас встретят на причале и на организованном трансфере отправитесь в гостиницу, где можно оставить вещи.

10:30 Обзорная экскурсия по Соловецкому монастырю.

Осторожно: мы не можем гарантировать, что эта экскурсия не изменит ваше мировоззрение навсегда. Монастырь не только историческая достопримечательность. Это действующая обитель и возможность встретиться с людьми, посвятившими себя посту и молитве.

Вы посетите территорию центрального комплекса монастыря, действующие храмы, памятники, включенные в Список ЮНЕСКО, объекты хозяйственной деятельности и узнаете подробнее его непростую, как жизнь, историю.

13:30 Обед в кафе на Соловках и заселение в гостиницу.

14:30 Экскурсия Большой Заяцкий остров — одна из самых популярных на Соловках.

Заяцкий остров уникален. Он особенный даже в списке Соловецких островов, ведь с него открывается удивительной красоты панорама на Соловецкий монастырь.

Нежный цветочно-ягодный ковёр, танцующие берёзки и седые ледниковые валуны. Атмосфера безмерного спокойствия и счастья.

18:00 Ужин в кафе.

И, конечно же, выделяем свободное время для прогулки по острову, можно арендовать велосипед в пункте проката или посмотреть на необыкновенные виды острова.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160