3 день

Гора Секирная и Ботанический Сад. Экскурсионная программа «Море, маяк, тюлень». Морской музей

Завтрак.

Экскурсионная программа «Гора Секирная и Ботанический Сад» (продолжительность: 4 часа).

В глубине острова Большой Соловецкий, в четырёх километрах от посёлка, среди леса, расположился оазис – Ботанический сад Соловецкого музея-заповедника, который мы предлагаем вам посетить.

Это один из самых высокоширотных садов в Европе, насчитывающий на сегодняшний день более 1600 видов и сортов растений из разных уголков мира.

В удалении от моря здесь стихает резкий ветер, с вершин холмов открываются захватывающие виды: озёра, монастырь и девственный лес.

Склоны холмов заботливо укрывают Ботанический сад от холодных арктических ветров и делают это место привлекательным для прогулок каждого, кто станет его гостем.

Вы неспешно прогуляетесь по величественной лиственничной аллее, высаженной заключёнными соловецкого лагеря, познакомитесь с архитектурными памятниками и растениями Ботанического сада, насладитесь видом на архитектурный ансамбль Соловецкого монастыря, открывающимся с Александровской горки.

Трансфер к Секирной горе.

Секирная гора – одна из самых высоких точек Соловецкого архипелага.

Рядом с ней обитали основатели соловецкого монашества – преподобные Савватий и Герман. В середине XIX здесь был организован Свято-Вознесенский скит, где в лагерное время располагался мужской штрафной изолятор. С историей этого места Вас познакомит экскурсовод Соловецкого музея-заповедника во время увлекательного путешествия по одному из самых красивых мест Большого Соловецкого острова.

Доминантой Свято-Вознесенского скита является уникальное архитектурное сооружение – храм-маяк, находящийся в верхнем ярусе церкви Вознесения Господня. До сих пор свет этого маяка в зимнее время можно увидеть на расстоянии нескольких десятков километров.

Свободное время.

16:00 Экскурсионная программа «Море, маяк, тюлень» (продолжительность: 3 часа).

Когда вы идёте морем на Соловки, по правому борту на острове Большой Топ стоит маяк – лёжка недалеко.

Редкий турист бывает здесь, но мы берёмся вас доставить туда, где гранитная плита под ногами, изумительный выступ белого кварцита, маяк, лежбище тюленей, гнездовья птиц, звуки дикой природы.

Посещение морского музея.

Соловецкий морской музей знакомит посетителей с малоизвестными значимыми страницами морской истории России.

Музей разместился в амбаре для гребных судов – памятнике монастырского морского хозяйства 1841 г.

Амбар был отреставрирован и возвращен к жизни усилиями ТСМ. До начала работ здание находилось в полуразрушенном состоянии.