Далее вы отправитесь по Белому морю
Программа тура по дням
Знакомство с Беломорском
Прибытие в г. Беломорск:
- вечерним поездом №092А или ночным поездом №016А (Москва — Беломорск, необходима дополнительная ночь в городе);
- утренним поездом №012Ч (Санкт-Петербург — Беломорск, до 18.07 поезд прибывает в 09:44, с 19.07 — в 11:51).
Встреча с гидом у главного здания ж/д вокзала со стороны перрона.
Завтрак в ресторане гостиницы «Гандвик».
Экскурсия на 19 шлюз Беломорско-Балтийского канала.
По указанию И. В. Сталина канал длиной в 227 км был построен за двадцать месяцев — с сентября 1931 г. по апрель 1933 г. 19 шлюзов, 15 плотин, 12 водоспусков, 49 дамб — такое количество гидротехнических сооружений было воздвигнуто заключенными без помощи машин и привлеченной валюты.
Самостоятельный обед в ресторане Поморской кухни при гостинице «Гандвик».
Отправление на обзорную экскурсию по Беломорску.
Маленький городок величественно растянулся вдоль побережья Белого моря на несколько километров.
Посещение Музея Карельского фронта, расположенного в одном из значимых на сей день памятников военной истории Карелии и воинской славы Севера России — в здании бывшего Штаба Карельского фронта.
В музее вы сможете побывать в самых разных местах Карельского фронта — экспозиция выстроена по географическому принципу, а во дворе Музея располагается знаменитая военная техника с орудиями разного калибра.
Экскурсия на Беломорские Петроглифы — памятник, поражающий воображение каждого человека.
Наскальные рисунки древнего человека, возраст которых, по разным оценкам, достигает 7,5 тысячи лет! Богатейший археологический комплекс, пользующийся мировой известностью, включает в себя более 2000 наскальных изображений.
Размеры картин поражают своим размахом: от 5 см. до 2,5 м. Изображения, выбитые на горизонтальных гранитных скалах кварцевым отбойником, — это не только подлинный шедевр мирового искусства, но и история наших предков!
Выезд в г. Кемь (пос. Рабочеостровск).
Размещение в тур. комплексе «Причал».
Свободное время.
Группа освобождается около 21:00.
Знакомство с Соловками
Внимание: Гид полноценно присутствует с группой на Соловках все 4 дня!
Завтрак в ресторане тур. комплекса.
Освобождение номеров.
Отправление в рейс на Соловки по Белому морю (2 интереснейших часа в пути).
Во время рейса вы можете полюбоваться живописными островами архипелага «Кузова», понаблюдать за морскими утками и полярными крачками, покормить чаек, а если повезет — увидеть беломорских тюленей и белух.
Прибытие на Большой Соловецкий остров.
Трансфер вещей в камеру хранения гостиницы.
Обзорная экскурсия по Соловецкому монастырю (продолжительность: 3 часа).
Экскурсия знакомит посетителей с историей Соловецкого монастыря. Экскурсанты посещают территорию Центрального комплекса монастыря, действующие храмы, памятники, включенные в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, объекты хозяйственной деятельности монастыря, экспозиции.
Обед в кафе острова.
Свободное время.
В свободное время вы сможете самостоятельно прогуляться по Большому Соловецкому острову, посетив при этом за все дни Вашего пребывания на нём также следующие достопримечательности:
- Мыс лабиринтов (1 км.). Главная достопримечательность мыса — северные лабиринты, один из наиболее загадочных памятников древности. По древности этот таинственный символ вполне может составить конкуренцию египетским пирамидам, а количество разнообразных гипотез и трактовок назначения лабиринтов исчисляется десятками.
- Филипповские садки (2 км.). Во время прогулки можно увидеть место поселения преподобных Зосимы и Германа Соловецких. Познакомится с геологическими и гидрологическими особенностями, флорой и фауной Белого моря, а также с уникальным гидротехническим сооружением, возведенным в XVI веке при Соловецком игумене Филиппе.
- Филиппову пустынь (2 км.). По преданию, когда Филипп ещё не был митрополитом Московским, во время очередного уединения в пустыне ему явился образ спасителя. Именно в тот момент забили святые источники из-под земли, где потом установили колодец. Затем была выстроена часовня, келейный корпус и церковь во имя «Святой Богородицы».
- «Переговорный» камень (2,5 км.). Памятник, связанный с событиями Крымской войны 1854 года в виде прямоугольной каменой плиты. Англичане предъявили ультиматум о сдаче Соловецкой крепости, который был отвергнут настоятелем монастыря архимандритом Александром. Камень отмечает памятное место переговоров настоятеля с английским офицером Антоном Н.
Рекомендуем вам посетить на острове кафе «Старый Карбас». Уголок цивилизации на суровых Соловках. Доступные цены и высокое качество обслуживания!
Историческое наследие Соловецких островов. Морская прогулка
Завтрак в ресторане гостиницы.
Свободное время (первая половина дня до 14:00).
В свободное время вы можете совершить за доп. плату морскую прогулку на катере до Большого Заяцкого острова (продолжительность экскурсии: 3 часа, время в пути на катере: 45 минут).
Экскурсанты посетят крупнейшее языческое святилище II–I тысячелетий до нашей эры, увидят каменные лабиринты, комплекс культовых и погребальных сооружений, первую в России каменную гавань, памятники Андреевского скита.
Экскурсия состоится только при отсутствии штормового предупреждения.
14:00 Экскурсия «История Соловецких лагерей особого назначения 1923–1939 гг.».
На этой экскурсии вам расскажут о Соловецком лагере особого назначения, этапах развития лагеря и переформировании его в 1937 году в Соловецкую тюрьму особого назначения, а также о судьбах заключенных.
Вы посетите новую экспозицию о лагере и памятник Соловецким заключенным.
Группа освобождается около 16:15.
Свободное время.
В свободное время вы можете посетить за доп. плату экскурсию на остров «Большая Муксалма» (продолжительность экскурсии: 4 часа, время в пути на катере: 40 минут).
Во время морской прогулки по живописному заливу Долгая губа до острова Большая Муксалма вы увидите грандиозное гидротехническое сооружение — рукотворную валунную дамбу длиной 1,2 км.
Дамба соединяет острова Большой Соловецкий и Большая Муксалма. Ваше внимание привлекут удивительные ландшафты!
Кроме того, вы познакомитесь с историей Сергиевского скита Соловецкого монастыря.
Экскурсия проводится только при благоприятных погодных условиях.
Возвращение с острова около 21:00.
Свободный день. Дополнительные экскурсии
Завтрак в ресторане гостиницы.
Свободный день.
Экскурсии по желанию за доп. плату:
- Морская прогулка на о. Анзер (продолжительность прогулки: 12 часов, время в пути на катере: 2 часа).
Второй по величине остров Соловецкого архипелага, где в XVII–XVIII вв. были организованы строгие молитвенные скиты Свято-Троицкий и Голгофо-Распятский.
Вы сможете увидеть разнообразные природные ландшафты, посетить действующие скиты, узнать историю монастырского, лагерного и современного периодов острова Анзер.
Экскурсия проводится с благословения наместника монастыря, паломники обязаны соблюдать требования устава скита и быть должным образом одеты.
Обращаем Ваше внимание на то, что протяженность пешеходной части маршрута составляет 12 км. и все необходимые вещи, включая питание, необходимо брать с собой!
Экскурсия состоится только при отсутствии штормового предупреждения.
- Морская прогулка на архипелаг Кузова (продолжительность прогулки: 5 часов, время в пути на катере: 50 минут).
Готовьтесь испытать бурю эмоций: морской переход на скоростных катерах, высадка на скалистый берег Немецкого острова, подъём «в лоб» по крутому склону — и вот вы на самой высокой точке Белого моря, в сердце природного заказника «Архипелаг Кузова»!
На подъёме отчётливо понятно, как меняются климатические зоны от тайги до тундры, абрис скалы смотрит на путника то лягушкой, то шаманом, а на вершине — умопомрачительная панорама: Соловки, карельские шхеры и россыпи беломорских архипелагов.
Среди этого великолепия наслаждайтесь безмятежной тишиной, бескрайним морем и почти нетронутой человеком природой.
В путешествии по острову путника ждёт отсутствие цивилизации, преодоление себя и. древнее святилище — таинственное плато сейдов — «коллекция» мегалитов, загадочных камней Севера.
Обращаем Ваше внимание на то, что во время экскурсии предполагается подъём на скалу высотой 126 метров!
Экскурсия состоится только при отсутствии штормового предупреждения, дождя и только при условии набора группы.
В свободное время вы сможете также взять в аренду лодку и совершить самостоятельный лодочный поход по озерно-канальной системе Большого Соловецкого острова.
Примечание: расстояние от экскурсионного отдела до лодочной станции (2,8 км.) и обратно необходимо будет пройти пешком!
Вместимость лодки «Пелла» составляет: 4 человека. Управление лодкой именно самостоятельное! При себе необходимо иметь перчатки и дождевики на случай дождя.
Проведение возможно только при отсутствии штормового предупреждения.
По самым популярным Соловецким маршрутам
Завтрак в ресторане гостиницы.
Освобождение номеров.
Вещи сдаются в камеру хранения гостиницы.
Экскурсия «Гора Секирная. Свято-Вознесенский скит» (продолжительность: 2 часа).
Вы посетите одну из самых высоких точек Большого Соловецкого острова — гору Секирную, с вершины которой открывается незабываемый вид на северную часть Большого Соловецкого острова и Белое море.
Познакомитесь с историей и памятниками действующего Свято-Вознесенского скита, где во времена Соловецкого лагеря находился штрафной изолятор — место содержания и наказания заключенных.
Увидите уникальную церковь-маяк.
Экскурсия «Ботанический сад — Макарьевская пустынь» (продолжительность: 1 час).
Вы посетите один из самых северных ботанических садов России, который расположен на территории бывшей Макарьевской пустыни, увидите памятники, уникальные посадки различных периодов истории Соловецких островов, насладитесь удивительным видом на ансамбль Соловецкого монастыря, открывающимся с Александровской горки.
Самостоятельный обед в кафе острова.
Группа освобождается около 15:00.
Дневные переезды: 30 км.
Для тех, кто уезжает вечерним рейсом в 19:00, по желанию самостоятельное посещение Соловецкого Морского Музея.
Свободное время до 18:30.
18:30 Посадка на теплоход, отправление в пос. Рабочеостровск.
21:00 Прибытие в пос. Рабочеостровск.
На причале вас будет ожидать трансфер, который доставит вас на ж/д вокзал г. Кеми.
Трансфер на ж/д вокзал, отправление ночными поездами.
Внимание:
- Для туристов, уезжающих в г. Санкт-Петербург, возможно отправление с Соловков дневным рейсом в 16:00 и трансфер к поезду №011Ч с временем отправления из г. Кеми в 20:40.
- Для туристов, уезжающих утренними и дневными поездами, возможно размещение в тур. комплексе «Причал» за доп. плату.
Проживание
Тур предусматривает проживание в тур. комплексе и гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|«Причал» +
«Соловецкая Слобода»
|«Причал» +
«Соловки Отель»
|Двухместное (взрослый)
|49 100
|52 100
|Двухместное (ребенок до 12 лет)
|—
|50 600
|Одноместное
|68 100
|71 750
|Доп. место (взрослый)
|—
|49 495
|Доп. место (ребенок до 12 лет)
|—
|46 890
Скидка за размещение в номере мансардного типа — 450 руб.
Доп. сутки перед туром (по запросу) при двухместном размещении в «Гандвик» — 4 000 руб. /номер.
Доп. ночь в туркомплексе «Причал» (завтрак не включен):
- одноместный номер — 3 200 руб. /сутки;
- двухместный номер — 4 000 руб. /сутки;
- доп. место — 1 800 руб. /сутки.
Варианты проживания
Гостиница «Соловецкая слобода»
Гостиница «Соловецкая слобода» расположена на о. Соловки в самом центре поселка, в трех минутах ходьбы от всемирно известного Соловецкого монастыря, памятника истории и архитектуры на Русском Севере.
2-местный «Стандарт» (количество номеров — 30). Однокомнатный 2-местный номер, оснащенный стандартной гостиничной мебелью: две отдельных кровати 90х200 или одна двуспальная кровать, прикроватные тумбочки, рабочий стол, стулья, спутниковое телевидение, телефон, WiFi.
4-местный (количество номеров — 10). Однокомнатный 4-местный номер, оснащенный стандартной гостиничной мебелью: четыре отдельных кровати 90х200, прикроватные тумбочки, рабочий стол, стулья, спутниковое телевидение, телефон, WiFi.
Люкс (количество номеров — 4). Двухкомнатный номер, оснащенный современной гарнитурной мебелью. Состоит из спальни (двуспальная кровать, зеркальный шкаф, туалетный столик) и гостиной (диван, рабочий стол, холодильник, спутниковое телевидение, телефон), WiFi. Полный санузел с ванной. Имеются фен, банные халаты, туалетные аксессуары и тапочки. Возможно размещение третьего человека на диване.
Апартамент (количество номеров — 1). Трехкомнатный номер, оснащенный современной гарнитурной мебелью. Состоит из спальни (двуспальная кровать), гостиной и кухни. Кухня оборудована необходимым набором посуды и инвентаря. В номере имеются все удобства: полный санузел, джакузи, фен, банные халаты, тапочки, туалетные аксессуары, спутниковое телевидение, телефон, WiFi.
Гостиница «Соловки-Отель»
Эта гостиница находится в 200 метрах от живописного берега Соловецкого острова. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, экскурсионное бюро, а для желающих ознакомиться с окрестностями - прокат велосипедов.
Номера гостиницы «Соловки-Отель» оформлены в стиле бревенчатых домиков с москитной сеткой на окнах. В вашем распоряжении собственная ванная комната с феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
Ежедневно в ресторане гостиницы «Соловки-Отель», оформленном в деревенском стиле, сервируются блюда местной русской кухни. В баре можно заказать интернациональные коктейли.
Гости смогут расслабиться в паровой бане отеля или провести время, играя в караоке.
Соловецкий аэропорт находится в 12 км от гостиницы. Гостям предлагаются услуги трансфера от/до аэропорта. До Кемского железнодорожного вокзала, расположенного на большой земле, 51 км.
Туркомплекс «Причал»
«Причал» — это крупнейший гостиничный комплекс в Кемском районе Республики Карелия, насчитывающий 8 коттеджей.
До поселка Рабочеостровск, который расположен на западном побережье Кемской губы Белого моря, очень легко добраться (12 км от железнодорожной станции Кемь).
Здесь действительно умеют позаботиться о путешественнике. Несмотря на то, что ветры Белого моря порой бывают сильными и холодными, каждого приезжего ожидает по-настоящему радушный и теплый прием.
Добро пожаловать к нам в любое время года. Здесь редкая по красоте северная природа.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание по программе
- Питание: 5 завтраков, 1 обед
- Транспортное обслуживание по программе
- Работа гида
- Входные билеты
- Экскурсии и посещения: экскурсия на 19 шлюз Беломорско-Балтийского каналаобзорная экскурсия по городу Беломорскпосещение Музея Карельского фронтаэкскурсия на Беломорские Петроглифыобзорная экскурсия по Соловецкому монастырюэкскурсия "История Соловецких лагерей особого назначения"экскурсия "Гора Секирная. Свято-Вознесенский скит"экскурсия "Ботанический сад - Макарьевская пустынь"
- Экскурсия на 19 шлюз Беломорско-Балтийского канала
- Обзорная экскурсия по городу Беломорск
- Посещение Музея Карельского фронта
- Экскурсия на Беломорские Петроглифы
- Обзорная экскурсия по Соловецкому монастырю
- Экскурсия «История Соловецких лагерей особого назначения»
- Экскурсия «Гора Секирная. Свято-Вознесенский скит»
- Экскурсия «Ботанический сад - Макарьевская пустынь»
Что не входит в цену
- Ж/д билеты до станции Беломорск и от станции Кемь
- Питание, не указанное в программе тура
- Морская прогулка на катере до Большого Заяцкого острова - 1 500 руб. /чел
- Экскурсия на остров «Большая Муксалма» - 1 900 руб. /чел
- Морская прогулка на о. Анзер - 2 800 руб. /чел
- Морская прогулка на архипелаг Кузова - 3 400 руб. /чел
- Доп. ночь в тур. комплексе «Причал» (завтрак не включен):одноместный номер - 3 200 руб. /сутки двухместный номер - 4 000 руб. /сутки доп. место - 1 800 руб. /сутки
- Одноместный номер - 3 200 руб. /сутки
- Двухместный номер - 4 000 руб. /сутки
- Доп. место - 1 800 руб. /сутки
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Паспорт РФ (для граждан РФ); полис ОМС.
- Личные медикаменты. Мы не можем гарантировать наличие необходимых для Вас медикаментов по пути следования группы в аптеках.
- Сим-карта только МТС или МегаФон.
- Дождевик до пола (не зонт, а именно дождевик, зонт, как таковой, не берем с собой).
- Таблетки от укачивания (Драмина слишком сильная, вызывает ярко-выраженный снотворный эффект после основного действия; лучше — Авиаморе или Авиаморин — не такие сильные).
- Репелленты.
- Средство от загара (при солнечной погоде на воде можно вмиг обгореть и приехать домой как полярник).
- Наличные деньги (расчет картой может быть затруднен на островах).
Одежда и обувь:
- теплая куртка, обязательно, непродуваемая ветровка;
- свитер теплый;
- шапка + перчатки;
- теплые ботинки;
- кроссовки;
- термобелье (лучше оно не понадобится и пролежит в чемодане без дела, чем его будет не хватать);
- теплые носки;
- купальник;
- 2 комплекта легкой одежды (пара футболок, шорты, легкие штаны).
Женщинам — юбка и платок (головной убор) для посещения действующих монастырей и храмов.
Входят ли билеты на поезд в стоимость тура?
Ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.
По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какими поездами можно приехать и уехать?
Приехать в Беломорск к началу тура можно поездами:
- Москва — Беломорск: Поезд №016А «Арктика». Требуется дополнительная ночь в гостинице. Отправление из Москвы в 00:41. Прибытие в Беломорск в 00:26.
- Санкт-Петербург — Беломорск: Поезд №022Ч. Дополнительная ночь в гостинице не нужна. Отправление из Санкт-Петербурга в 21:24. Прибытие в Беломорск в 09:44.
Уехать из Кеми после окончания тура можно поездами:
- Кемь — Москва: Поезд №285А или №225А (нумерация чередуется через день). Дополнительная ночь в тур. комплексе не нужна. Отправление из Кеми в 01:45. Прибытие в Москву в 01:03.
- Кемь — Москва: Поезд №015А «Арктика». Требуется дополнительная ночь в тур. комплексе. Отправление из Кеми в 06:17. Прибытие в Москву в 07:19.
- Кемь — Санкт-Петербург: Поезд №021Ч. Дополнительная ночь в тур. комплексе не нужна. Отправление из Кеми в 20:38. Прибытие в Санкт-Петербург в 10:09.
- Кемь — Санкт-Петербург: Поезд №015А «Арктика». Требуется дополнительная ночь в тур. комплексе. Отправление из Кеми в 06:17. Прибытие в Санкт-Петербург в 21:49.
Каковы правила посещения храмов и монастырей?
При посещении действующих монастырей и храмов женщинам не рекомендуется входить на территорию в брюках или шортах и без головного убора.
Возможны ли изменения в программе тура?
Организатор тура оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг, не уменьшая их качества и объема.
Экскурсии, включающие в себя переезд по воде: Кижи — Онежское озеро, Валаам — Ладожское озеро, Соловки — Белое море осуществляются при благоприятных метеоусловиях и отсутствии штормового предупреждения. При штормовом предупреждении экскурсии заменяются на равноценные, либо производится компенсация стоимости неиспользованных услуг.
Что еще нужно знать?
Гражданам РФ при себе в туре необходимо иметь паспорт гражданина РФ (не загран. паспорт и не водительские права) и полис ОМС.
При наличии аллергии и ограничении в питаниях — необходимо обязательно указывать детальную и подробную информацию в заявке на бронирование.
Если вы прибываете поездом №092А Москва — Беломорск, требуется доп. ночь в гостинице (отправление из Москвы в 20:10. прибытие в Беломорск в 19:19).