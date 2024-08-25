Соловецкие острова из Петрозаводска

Приглашаем в небольшое, но увлекательное путешествие на Соловецкие острова.

По пути из Петрозаводска вы побываете в Центре шунгита, где познакомитесь с загадочным минералом, а также посетите первый в Карелии заповедник.

А после вы оправитесь теплоходом по Белому морю на Соловки, где прогуляетесь по Центральной усадьбе монастыря и услышите таинственные истории этих мест.
5
3 отзыва
Соловецкие острова из Петрозаводска
Соловецкие острова из Петрозаводска
Соловецкие острова из Петрозаводска
Ближайшие даты:
4
июн11
июн18
июн25
июн2
июл9
июл16
июл
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Петрозаводск. Центр Шунгита. Заповедник Кивач. Переезд в Кемь

Встреча с гидом на вокзале г. Петрозаводска. Гид будет с табличкой, на которой указано название тура.

Встреча приезжающих на поезде № 18 (Москва — Петрозаводск). Если вы приезжаете раньше, то необходимо будет подождать. Для приезжающих более поздними поездами будет организован трансфер к месту нахождения группы, с частичной потерей программы, без перерасчета.

Отправление на автобусе в г. Кемь (470 км).

Посещение центра Шунгита.

Вас ждет знакомство с загадочным минералом, здесь вы узнаете о свойствах шунгита и его применении, посетите шунгитовую релакс-комнату, отдых в которой подарит вам невероятный заряд живой энергии.

После мы угостим вас карельским иван-чаем.

В пути — загородная экскурсия в заповедник Кивач — старейший в России и первый в Карелии. Во время экскурсии по заповеднику Вы увидите самый известный водопад Карелии — Кивач и дендрарий знаменитой карельской березы.

Обед в кафе в пути.

Прибытие в Кемь, размещение в гостинице «Причал», расположенной на берегу Белого моря (гостиница эконом, номера с удобствами).

Свободное время.

Прибытие в Петрозаводск. Центр Шунгита. Заповедник Кивач. Переезд в КемьПрибытие в Петрозаводск. Центр Шунгита. Заповедник Кивач. Переезд в КемьПрибытие в Петрозаводск. Центр Шунгита. Заповедник Кивач. Переезд в КемьПрибытие в Петрозаводск. Центр Шунгита. Заповедник Кивач. Переезд в КемьПрибытие в Петрозаводск. Центр Шунгита. Заповедник Кивач. Переезд в КемьПрибытие в Петрозаводск. Центр Шунгита. Заповедник Кивач. Переезд в Кемь
2 день

Морской переход на Соловки. Центральная усадьба монастыря. Мыс лабиринтов

Ранний подъем.

Завтрак в кафе гостиницы.

Отправление теплохода на Соловки.

Переход по Белому морю (в пути 2 часа).

Прибытие на остров. Трансфер вещей в гостиницу.

Экскурсия по Центральной усадьбе монастыря.

Обед в кафе.

Размещение в гостинице, номера стандарт, с удобствами.

Прогулка к Мысу лабиринтов на живописный берег Белого моря. Здесь вы сможете увидеть пляшущие березки и лабиринты из камней.

Свободное время для приобретения сувениров, посещения магазинов.

Морской переход на Соловки. Центральная усадьба монастыря. Мыс лабиринтовМорской переход на Соловки. Центральная усадьба монастыря. Мыс лабиринтовМорской переход на Соловки. Центральная усадьба монастыря. Мыс лабиринтовМорской переход на Соловки. Центральная усадьба монастыря. Мыс лабиринтовМорской переход на Соловки. Центральная усадьба монастыря. Мыс лабиринтов
3 день

Секирная гора. Ботанический сад. Возвращение в Кемь

Завтрак в кафе гостиницы.

Освобождение номеров к расчетному часу.

Вещи можно оставить в камере хранения гостиницы.

Автобусная экскурсия на Секирную гору, где во времена соловецких лагерей находился штрафной изолятор — место наказания заключенных.

Вы увидите уникальную церковь-маяк.

Экскурсия «Ботанический сад — Макарьевская пустынь».

Вы увидите один из самых северных ботанических садов России, который расположен на территории бывшей монастырской Макарьевской пустыни.

Обед.

Свободное время.

Отправление в 16:30, 18:30, 20:30.

Важно! Пожалуйста, укажите необходимый рейс заранее.

В связи с ограниченным количеством мест на теплоходы — данные об убытии должны быть предоставлены, не позднее чем за 2 недели до начала тура. При отсутствии данных распределение по остаточному принципу — возможны опоздания на ж/д поезда.

Трансфер на ж/д вокзал г. Кеми.

Возможно забронировать доп. ночь в гостинице «Причал».

Секирная гора. Ботанический сад. Возвращение в КемьСекирная гора. Ботанический сад. Возвращение в КемьСекирная гора. Ботанический сад. Возвращение в КемьСекирная гора. Ботанический сад. Возвращение в Кемь

Проживание

В рамках тура предусмотрено размещение в гостинице и туркомплексе.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Причал + Соловецкая Слобода / Соловки отель / Приют
Двухместный с удобствами34 400
Одноместный с удобствами46 500
Доп. место28 500

Скидки:

  • детям до 9 лет включительно — 3 300 руб.;
  • детям до 17 лет включительно — 300 руб.
  • пенсионерам (женщинам старше 55 лет, мужчинам старше 60 лет) — 300 руб.

Возможно забронировать доп. ночь в гостинице «Причал»:

  • двухместный номер — 4 500 руб.;
  • одноместный номер — 4 000 руб.;
  • завтрак — 750 руб.

При заселении иностранных граждан в туркомплексе «Причал» взимается регистрационный сбор (самостоятельная оплата на месте).

Варианты проживания

Туркомплекс «Причал»

1 ночь

Туркомплекс «Причал» в городе Кемь расположился на самом берегу Белого моря в поселке Рабочеостровск, насчитывает 8 больших коттеджей различной вместимости и различного уровня комфорта.

Размещение в туркомплексе «Причал» при путешествии на Соловки хорошо тем, что он располагается прямо на берегу Белого моря и дополнительные перемещения в порт не требуются.

Теплоход на Соловки отходит от туркомплекса «Причал» и время в пути составляет всего 2 часа.

Инфраструктура: ресторан, бар, сауна, сувенирный киоск, открытая охраняемая автостоянка.

Туркомплекс «Причал»Туркомплекс «Причал»Туркомплекс «Причал»Туркомплекс «Причал»

Гостиница «Соловки отель»

1 ночь

Отель «Соловки» расположен в посёлке Соловецкий, в окружении лесов и недалеко от берега Белого моря. Рядом находятся мыс Лабиринтов и Соловецкий монастырь.

Отель состоит из пяти зданий, построенных в традиционном русском стиле. В административном здании находятся ресторан, бар, сувенирный магазин и стойка регистрации.

В отеле 46 номеров категорий «стандарт» и «полулюкс». Номера оформлены в стиле деревянных домиков с москитными сетками на окнах. В каждом номере есть собственная ванная комната.

Для проведения семинаров, тренингов и конференций в отеле есть конференц-зал со всем необходимым оборудованием.

Аэропорт Архангельска находится в 240 км от отеля, а железнодорожный вокзал — в 235 км. В пешей доступности есть несколько церквей, монастырь и Святое озеро.

Гостиница «Соловки отель»Гостиница «Соловки отель»Гостиница «Соловки отель»Гостиница «Соловки отель»

Отель «Соловецкая слобода»

1 ночь

Отель «Соловецкая слобода» расположен в самом центре посёлка, всего в трёх минутах ходьбы от всемирно известного Соловецкого монастыря и в 187 метрах от музея ГУЛАГа.

В отеле 45 комфортабельных номеров, каждый из которых предлагает гостям уютное и удобное проживание. В номерах есть Wi-Fi, спальное место и телевизор с плоским экраном. На территории отеля есть бильярдная и библиотека.

Завтрак включён в стоимость проживания. В ресторане отеля гости могут заказать вкусные блюда местной кухни, а также обеды и ужины. На территории отеля есть ресторан с баром.

Для проведения деловых мероприятий и банкетов в отеле есть просторный конференц-зал, оборудованный всем необходимым.

Соловецкий порт находится в 20 минутах ходьбы от отеля. В пешей доступности расположены Надворная Благовещенская церковь, Соловецкий монастырь и Успенская церковь. Расстояние до аэропорта составляет 1,4 км, до железнодорожного вокзала Кемь — 54,2 км.

Отель «Соловецкая слобода»Отель «Соловецкая слобода»Отель «Соловецкая слобода»Отель «Соловецкая слобода»Отель «Соловецкая слобода»Отель «Соловецкая слобода»

Отель «Приют»

1 ночь

«Приют» — это небольшая гостиница, радушно распахнувшая двери в поселке Соловецкий. Здесь для Вас предоставлен доступ к Wi-Fi и сауна.

Номера оформлены в стиле кантри и располагают всем необходимым для проживания. Уютная атмосфера и домашняя обстановка сделают Ваш отдых максимально комфортным.

При желании Вы можете приехать в гостевой дом с домашним питомцем. Парковочные места также предоставляются без дополнительной платы.

Местность отлично подходит для велопрогулок.

Отель «Приют»Отель «Приют»Отель «Приют»Отель «Приют»Отель «Приют»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостиницах по программе
  • Питание, указанное в программе тура (2 завтрака, 3 обеда)
  • Входные билеты в музеи
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Петрозаводска и обратно из Кеми
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Доп. ночь в гостинице «Причал»:двухместный номер - 4 500 руб. одноместный номер - 4 000 руб. завтрак - 750 руб
  • Двухместный номер - 4 500 руб
  • Одноместный номер - 4 000 руб
  • Завтрак - 750 руб
  • Сбор за регистрацию иностранных граждан (все граждане, кроме граждан РФ) в гостинице «Причал» (самостоятельная оплата)
Место начала и завершения?
Республика Карелия, Петрозаводск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Документ, удостоверяющий личность, в герметичной упаковке (для детей — свидетельство о рождении);
  • Полис обязательного медицинского страхования;
  • Удобная обувь — кроссовки или кеды;
  • Непромокаемая, ветрозащитная куртка;
  • Дождевик;
  • Теплый свитер или теплый спортивный костюм (толстовка, штаны);
  • Брюки спортивные;
  • Легкий головной убор;
  • Купальный костюм;
  • Солнцезащитные очки;
  • Предметы личной гигиены: мыло, полотенце, зубная щетка и зубная паста;
  • Репелленты и средства от укусов комаров и клещей;
  • Личная аптечка;
  • Фото и видеоаппаратура + герметичная упаковка к ним на случай дождя;
  • Небольшой рюкзак (20–30 л).

Во время посещения святых мест просьба соблюдать дресс-код: женщины — юбка, платок, покрытые плечи; мужчины — брюки (не шорты).

Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

На какое время брать билеты?

В первый день тура встреча с гидом на ж/д вокзале г. Петрозаводска по прибытии поезда №18, табличка с названием тура.

Если вы приезжаете раньше — ожидание, если позже — трансфер к месту нахождения группы, с частичной потерей программы, без перерасчета.

В последний день тура отправление с Соловков в 16:30, 18:30, 20:30 (заранее сообщайте, какой рейс нужен), трансфер на вокзал Кеми.

В связи с ограниченным количеством мест на теплоходы с Соловков — данные об убытии должны быть предоставлены, не позднее чем за 2 недели до начала тура. При отсутствии данных распределение по остаточному принципу — возможны опоздания на ж/д поезда.

Рекомендуем обратно покупать электронные ж/д билеты, чтобы была возможность их сдать/обменять в случае необходимости — на Соловках нет касс РЖД.

Какие есть особенности тура?
Обращаем Ваше внимание на расчетный час в отеле: заселение после 15:00, выселение до 12:00!
Расчетный час в отелях на Соловках: заселение после 13:00, выселение до 10:00.
На о. Соловки все экскурсии имеют право проводить только сотрудники соответствующего музея.
При заселении детей без сопровождения родителей (например, с бабушкой, дедушкой и др.), должна быть оформлена доверенность.
Будет ли мобильная связь на маршруте?

На Соловках работают только операторы мобильной связи Мегафон и МТС. Если Вы пользуетесь другой связью, предупредите родственников, что можете находиться «вне зоны действия сети».

Что важно знать перед отправлением в тур?

Встреча с гидом на вокзале г. Петрозаводска. Гид будет с табличкой, на которой указано название тура.

Встреча приезжающих на поезде № 18 (Москва — Петрозаводск). Если вы приезжаете раньше, то необходимо будет подождать. Для приезжающих более поздними поездами будет организован трансфер к месту нахождения группы, с частичной потерей программы, без перерасчета.

Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий, не меняя программы в целом.

Экскурсии на о. Соловки зависят от погодных условий. В случае возникновения форс-мажорных ситуаций (шторм, туман, неисправность водного транспорта) экскурсии отменяются с последующим перерасчетом.

При заселении иностранных граждан в туркомплексе «Причал» (п. Рабочеостровск, Кемь) взимается
регистрационный сбор (самостоятельная оплата на месте).

Рекомендуем покупать электронные ж/д билеты, чтобы была возможность их сдать/обменять в случае необходимости. На Соловках нет касс РЖД.

Неявка или опоздание более 10 минут экскурсанта ко времени отправления однодневной экскурсии по любым причинам приравнивается к отказу и не влечёт за собой возврат денежных средств, за исключением факта заболевания, подтвержденным документально из медицинского учреждения.

Отказ от продолжения по маршруту в составе групповой экскурсии и самостоятельное возвращение к месту начала экскурсии по любым причинам приравнивается к добровольному отказу экскурсии.

Погодно-климатические факторы, которые не угрожают жизни и здоровью экскурсантов, не могут являться основанием для обоснованного отказа от экскурсии и рассматриваются как добровольный отказ.

На территории Российской Федерации действует ПОЛИС ОМС, при необходимости доп. страхование осуществляется самостоятельно.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
И
25 авг 2024
Впечатления о туре хорошее. Программа насыщенная. Экскурсоводы грамотные.
С
18 авг 2024
Сам тур шикарен… Соловецкий монастырь, природа, Белое море, размещение - все на 5+. Очень понравились экскурсии и особенно на Секирную гору с экскурсионным бюро и с независимыми гидами на Заяцкий
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остров… Суровая но безумно красивая природа Севера! Эх,еще бы этническо- культурную составляющую туда добавить типа мастер класса по вышивке, копчению рыбы (рыбалке) или «сбора ягод» или «послушать тундру», было бы совсем 👍.

Сам тур шикарен… Соловецкий монастырь, природа, Белое море, размещение - все на 5+. Очень понравились экскурсииСам тур шикарен… Соловецкий монастырь, природа, Белое море, размещение - все на 5+. Очень понравились экскурсииСам тур шикарен… Соловецкий монастырь, природа, Белое море, размещение - все на 5+. Очень понравились экскурсииСам тур шикарен… Соловецкий монастырь, природа, Белое море, размещение - все на 5+. Очень понравились экскурсииСам тур шикарен… Соловецкий монастырь, природа, Белое море, размещение - все на 5+. Очень понравились экскурсииСам тур шикарен… Соловецкий монастырь, природа, Белое море, размещение - все на 5+. Очень понравились экскурсииСам тур шикарен… Соловецкий монастырь, природа, Белое море, размещение - все на 5+. Очень понравились экскурсии
М
28 ноя 2024
Экскурсия понравилась. Красивые локации. Были в конце ноября и застали снежную Карелию. Фотографии получились сказочные.

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