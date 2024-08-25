1 день

Прибытие в Петрозаводск. Центр Шунгита. Заповедник Кивач. Переезд в Кемь

Встреча с гидом на вокзале г. Петрозаводска. Гид будет с табличкой, на которой указано название тура.

Встреча приезжающих на поезде № 18 (Москва — Петрозаводск). Если вы приезжаете раньше, то необходимо будет подождать. Для приезжающих более поздними поездами будет организован трансфер к месту нахождения группы, с частичной потерей программы, без перерасчета.

Отправление на автобусе в г. Кемь (470 км).

Посещение центра Шунгита.

Вас ждет знакомство с загадочным минералом, здесь вы узнаете о свойствах шунгита и его применении, посетите шунгитовую релакс-комнату, отдых в которой подарит вам невероятный заряд живой энергии.

После мы угостим вас карельским иван-чаем.

В пути — загородная экскурсия в заповедник Кивач — старейший в России и первый в Карелии. Во время экскурсии по заповеднику Вы увидите самый известный водопад Карелии — Кивач и дендрарий знаменитой карельской березы.

Обед в кафе в пути.

Прибытие в Кемь, размещение в гостинице «Причал», расположенной на берегу Белого моря (гостиница эконом, номера с удобствами).

Свободное время.