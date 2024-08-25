По пути из Петрозаводска вы побываете в Центре шунгита, где познакомитесь с загадочным минералом, а также посетите первый в Карелии заповедник.
А после вы оправитесь теплоходом по Белому морю на Соловки, где прогуляетесь по Центральной усадьбе монастыря и услышите таинственные истории этих мест.
Программа тура по дням
Прибытие в Петрозаводск. Центр Шунгита. Заповедник Кивач. Переезд в Кемь
Встреча с гидом на вокзале г. Петрозаводска. Гид будет с табличкой, на которой указано название тура.
Встреча приезжающих на поезде № 18 (Москва — Петрозаводск). Если вы приезжаете раньше, то необходимо будет подождать. Для приезжающих более поздними поездами будет организован трансфер к месту нахождения группы, с частичной потерей программы, без перерасчета.
Отправление на автобусе в г. Кемь (470 км).
Посещение центра Шунгита.
Вас ждет знакомство с загадочным минералом, здесь вы узнаете о свойствах шунгита и его применении, посетите шунгитовую релакс-комнату, отдых в которой подарит вам невероятный заряд живой энергии.
После мы угостим вас карельским иван-чаем.
В пути — загородная экскурсия в заповедник Кивач — старейший в России и первый в Карелии. Во время экскурсии по заповеднику Вы увидите самый известный водопад Карелии — Кивач и дендрарий знаменитой карельской березы.
Обед в кафе в пути.
Прибытие в Кемь, размещение в гостинице «Причал», расположенной на берегу Белого моря (гостиница эконом, номера с удобствами).
Свободное время.
Морской переход на Соловки. Центральная усадьба монастыря. Мыс лабиринтов
Ранний подъем.
Завтрак в кафе гостиницы.
Отправление теплохода на Соловки.
Переход по Белому морю (в пути 2 часа).
Прибытие на остров. Трансфер вещей в гостиницу.
Экскурсия по Центральной усадьбе монастыря.
Обед в кафе.
Размещение в гостинице, номера стандарт, с удобствами.
Прогулка к Мысу лабиринтов на живописный берег Белого моря. Здесь вы сможете увидеть пляшущие березки и лабиринты из камней.
Свободное время для приобретения сувениров, посещения магазинов.
Секирная гора. Ботанический сад. Возвращение в Кемь
Завтрак в кафе гостиницы.
Освобождение номеров к расчетному часу.
Вещи можно оставить в камере хранения гостиницы.
Автобусная экскурсия на Секирную гору, где во времена соловецких лагерей находился штрафной изолятор — место наказания заключенных.
Вы увидите уникальную церковь-маяк.
Экскурсия «Ботанический сад — Макарьевская пустынь».
Вы увидите один из самых северных ботанических садов России, который расположен на территории бывшей монастырской Макарьевской пустыни.
Обед.
Свободное время.
Отправление в 16:30, 18:30, 20:30.
Важно! Пожалуйста, укажите необходимый рейс заранее.
В связи с ограниченным количеством мест на теплоходы — данные об убытии должны быть предоставлены, не позднее чем за 2 недели до начала тура. При отсутствии данных распределение по остаточному принципу — возможны опоздания на ж/д поезда.
Трансфер на ж/д вокзал г. Кеми.
Возможно забронировать доп. ночь в гостинице «Причал».
Проживание
В рамках тура предусмотрено размещение в гостинице и туркомплексе.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Причал + Соловецкая Слобода / Соловки отель / Приют
|Двухместный с удобствами
|34 400
|Одноместный с удобствами
|46 500
|Доп. место
|28 500
Скидки:
- детям до 9 лет включительно — 3 300 руб.;
- детям до 17 лет включительно — 300 руб.
- пенсионерам (женщинам старше 55 лет, мужчинам старше 60 лет) — 300 руб.
Возможно забронировать доп. ночь в гостинице «Причал»:
- двухместный номер — 4 500 руб.;
- одноместный номер — 4 000 руб.;
- завтрак — 750 руб.
При заселении иностранных граждан в туркомплексе «Причал» взимается регистрационный сбор (самостоятельная оплата на месте).
Варианты проживания
Туркомплекс «Причал»
Туркомплекс «Причал» в городе Кемь расположился на самом берегу Белого моря в поселке Рабочеостровск, насчитывает 8 больших коттеджей различной вместимости и различного уровня комфорта.
Размещение в туркомплексе «Причал» при путешествии на Соловки хорошо тем, что он располагается прямо на берегу Белого моря и дополнительные перемещения в порт не требуются.
Теплоход на Соловки отходит от туркомплекса «Причал» и время в пути составляет всего 2 часа.
Инфраструктура: ресторан, бар, сауна, сувенирный киоск, открытая охраняемая автостоянка.
Гостиница «Соловки отель»
Отель «Соловки» расположен в посёлке Соловецкий, в окружении лесов и недалеко от берега Белого моря. Рядом находятся мыс Лабиринтов и Соловецкий монастырь.
Отель состоит из пяти зданий, построенных в традиционном русском стиле. В административном здании находятся ресторан, бар, сувенирный магазин и стойка регистрации.
В отеле 46 номеров категорий «стандарт» и «полулюкс». Номера оформлены в стиле деревянных домиков с москитными сетками на окнах. В каждом номере есть собственная ванная комната.
Для проведения семинаров, тренингов и конференций в отеле есть конференц-зал со всем необходимым оборудованием.
Аэропорт Архангельска находится в 240 км от отеля, а железнодорожный вокзал — в 235 км. В пешей доступности есть несколько церквей, монастырь и Святое озеро.
Отель «Соловецкая слобода»
Отель «Соловецкая слобода» расположен в самом центре посёлка, всего в трёх минутах ходьбы от всемирно известного Соловецкого монастыря и в 187 метрах от музея ГУЛАГа.
В отеле 45 комфортабельных номеров, каждый из которых предлагает гостям уютное и удобное проживание. В номерах есть Wi-Fi, спальное место и телевизор с плоским экраном. На территории отеля есть бильярдная и библиотека.
Завтрак включён в стоимость проживания. В ресторане отеля гости могут заказать вкусные блюда местной кухни, а также обеды и ужины. На территории отеля есть ресторан с баром.
Для проведения деловых мероприятий и банкетов в отеле есть просторный конференц-зал, оборудованный всем необходимым.
Соловецкий порт находится в 20 минутах ходьбы от отеля. В пешей доступности расположены Надворная Благовещенская церковь, Соловецкий монастырь и Успенская церковь. Расстояние до аэропорта составляет 1,4 км, до железнодорожного вокзала Кемь — 54,2 км.
Отель «Приют»
«Приют» — это небольшая гостиница, радушно распахнувшая двери в поселке Соловецкий. Здесь для Вас предоставлен доступ к Wi-Fi и сауна.
Номера оформлены в стиле кантри и располагают всем необходимым для проживания. Уютная атмосфера и домашняя обстановка сделают Ваш отдых максимально комфортным.
При желании Вы можете приехать в гостевой дом с домашним питомцем. Парковочные места также предоставляются без дополнительной платы.
Местность отлично подходит для велопрогулок.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостиницах по программе
- Питание, указанное в программе тура (2 завтрака, 3 обеда)
- Входные билеты в музеи
- Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Петрозаводска и обратно из Кеми
- Питание, не указанное в программе тура
- Доп. ночь в гостинице «Причал»:двухместный номер - 4 500 руб. одноместный номер - 4 000 руб. завтрак - 750 руб
- Двухместный номер - 4 500 руб
- Одноместный номер - 4 000 руб
- Завтрак - 750 руб
- Сбор за регистрацию иностранных граждан (все граждане, кроме граждан РФ) в гостинице «Причал» (самостоятельная оплата)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Документ, удостоверяющий личность, в герметичной упаковке (для детей — свидетельство о рождении);
- Полис обязательного медицинского страхования;
- Удобная обувь — кроссовки или кеды;
- Непромокаемая, ветрозащитная куртка;
- Дождевик;
- Теплый свитер или теплый спортивный костюм (толстовка, штаны);
- Брюки спортивные;
- Легкий головной убор;
- Купальный костюм;
- Солнцезащитные очки;
- Предметы личной гигиены: мыло, полотенце, зубная щетка и зубная паста;
- Репелленты и средства от укусов комаров и клещей;
- Личная аптечка;
- Фото и видеоаппаратура + герметичная упаковка к ним на случай дождя;
- Небольшой рюкзак (20–30 л).
Во время посещения святых мест просьба соблюдать дресс-код: женщины — юбка, платок, покрытые плечи; мужчины — брюки (не шорты).
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
На какое время брать билеты?
В первый день тура встреча с гидом на ж/д вокзале г. Петрозаводска по прибытии поезда №18, табличка с названием тура.
Если вы приезжаете раньше — ожидание, если позже — трансфер к месту нахождения группы, с частичной потерей программы, без перерасчета.
В последний день тура отправление с Соловков в 16:30, 18:30, 20:30 (заранее сообщайте, какой рейс нужен), трансфер на вокзал Кеми.
В связи с ограниченным количеством мест на теплоходы с Соловков — данные об убытии должны быть предоставлены, не позднее чем за 2 недели до начала тура. При отсутствии данных распределение по остаточному принципу — возможны опоздания на ж/д поезда.
Рекомендуем обратно покупать электронные ж/д билеты, чтобы была возможность их сдать/обменять в случае необходимости — на Соловках нет касс РЖД.
Какие есть особенности тура?
Будет ли мобильная связь на маршруте?
На Соловках работают только операторы мобильной связи Мегафон и МТС. Если Вы пользуетесь другой связью, предупредите родственников, что можете находиться «вне зоны действия сети».
Что важно знать перед отправлением в тур?
Встреча с гидом на вокзале г. Петрозаводска. Гид будет с табличкой, на которой указано название тура.
Встреча приезжающих на поезде № 18 (Москва — Петрозаводск). Если вы приезжаете раньше, то необходимо будет подождать. Для приезжающих более поздними поездами будет организован трансфер к месту нахождения группы, с частичной потерей программы, без перерасчета.
Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий, не меняя программы в целом.
Экскурсии на о. Соловки зависят от погодных условий. В случае возникновения форс-мажорных ситуаций (шторм, туман, неисправность водного транспорта) экскурсии отменяются с последующим перерасчетом.
При заселении иностранных граждан в туркомплексе «Причал» (п. Рабочеостровск, Кемь) взимается
регистрационный сбор (самостоятельная оплата на месте).
Рекомендуем покупать электронные ж/д билеты, чтобы была возможность их сдать/обменять в случае необходимости. На Соловках нет касс РЖД.
Неявка или опоздание более 10 минут экскурсанта ко времени отправления однодневной экскурсии по любым причинам приравнивается к отказу и не влечёт за собой возврат денежных средств, за исключением факта заболевания, подтвержденным документально из медицинского учреждения.
Отказ от продолжения по маршруту в составе групповой экскурсии и самостоятельное возвращение к месту начала экскурсии по любым причинам приравнивается к добровольному отказу экскурсии.
Погодно-климатические факторы, которые не угрожают жизни и здоровью экскурсантов, не могут являться основанием для обоснованного отказа от экскурсии и рассматриваются как добровольный отказ.
На территории Российской Федерации действует ПОЛИС ОМС, при необходимости доп. страхование осуществляется самостоятельно.