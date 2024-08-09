Соловецкие выходные

Окунуться в увлекательные, противоречивые, а порой и страшные истории Соловков, посетить объекты из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО и отправиться на экологическую морскую прогулку – всё это можно сделать в этом путешествии! Насыщенная смыслами поездка также позволит насладиться пейзажами и прочувствовать красоту северной природы.
4.67
3 отзыва
Соловецкие выходные
Соловецкие выходные
Соловецкие выходные
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по Соловецкому кремлю

Прибытие в город Кемь поездом № 012Ч (из Санкт-Петербурга). До 18.07 поезд прибывает в 10:39, с 19.07 поезд прибывает в 12:46.

В связи с тем, что с 18.07.24 изменилось расписание поезда № 012Ч, в заездах после 18 июля от времени прибытия поезда до отправления теплохода остается менее 45 минут, поэтому просим не задерживаться при выходе из вагонов поездов и оперативно подходить к месту встречи для трансфера к причалу.

Туристы, прибывающие другими поездами, ожидают прибытия поезда № 012Ч.

Встреча с гидом у входа в здание вокзала со стороны перрона.

Трансфер на причал в п. Рабочеостровск.

Посадка на теплоход. Переход на Большой Соловецкий остров.

Прибытие на Соловецкие острова.

Трансфер в гостиницу, размещение.

Обед в кафе.

Обзорная экскурсия по Соловецкому кремлю (продолжительность экскурсии 2,5 часа).

Экскурсия знакомит посетителей с историей Соловецкого монастыря. Экскурсанты посещают территорию центрального комплекса монастыря, действующие храмы, памятники, включенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, объекты хозяйственной деятельности монастыря.

Пешеходный переход в гостиницу.

Размещение. Отдых.

Обзорная экскурсия по Соловецкому кремлюОбзорная экскурсия по Соловецкому кремлюОбзорная экскурсия по Соловецкому кремлю
2 день

Экскурсии "Долгая губа", "От Хеты до лабиринтов"

Завтрак в гостинице.

Встреча с турлидером на ресепшене отеля.

Пешеходный переход к экскурсионному бюро.

Экскурсия «Долгая губа» (продолжительность — 4–5 часов).

Увлекательная экологическая морская прогулка по заливу Долгая губа — «внутреннему морю» Соловков, где даже в штормливую погоду редко бывают волнения.

Лодка-карбас с мотором, подгоняемый свежим солёным ветром, побежит мимо песчаных пляжей, бесчисленных островов и каменистых гряд, врезающихся в воду. На одной из них птичье семейство, а на другой, кажется, пригрелся на солнышке тюлень.

Малые глубины позволяют разглядеть подводный мир: морские звёзды уткнулись в песчаное дно, в воде парят полупрозрачные ультрамариновые медузы, водоросли колышутся и тянутся куда-то вместе с морскими течениями.

В стоимость экскурсии включён трансфер на автобусе в Долгую губу и обратно, а также дегустация беломорских мидий — возможно, именно Вам посчастливится найти в одной из них настоящую беломорскую жемчужину.

Обед.

Экскурсия «От Хеты до лабиринтов».

Прогулка от причала Хета вокруг бухты Благополучия — это обзор памятников поселка Соловецкий в контексте истории Соловецкого монастыря и лагерей.

В увлекательной и доступной форме Вам расскажут о ключевых событиях XVI–XX веков — времени, важном не только для самих Соловков, но и для России в целом.

Экскурсия пройдет через Филипповскую часовню, сухой ров, водоналивной док, Соловецкий камень и закончится рассказом о первобытных гостях архипелага на живописном мысе Лабиринтов, откуда открывается потрясающая панорама Заяцких остров.

Здесь лежат спиралевидные каменные выкладки, которые поморы называли «вавилонами», а ученые — «северными лабиринтами».

Обернитесь на шепот «танцующих» на берегу Белого моря берез, чтобы надолго запечатлеть в памяти «время Соловков».

Экскурсии "Долгая губа", "От Хеты до лабиринтов"Экскурсии "Долгая губа", "От Хеты до лабиринтов"Экскурсии "Долгая губа", "От Хеты до лабиринтов"Экскурсии "Долгая губа", "От Хеты до лабиринтов"
3 день

Экскурсия «Соловецкие скиты. История и легенды»

Завтрак. Освобождение номеров. Вещи сдаются в камеру хранения.

Встреча с турлидером на ресепшене отеля.

Пешеходный переход к экскурсионному бюро.

Экскурсия «Соловецкие скиты. История и легенды» (продолжительность 4 часа).

Экскурсия на микроавтобусах по северной части Большого Соловецкого острова с осмотром широко известных мест и знаковых, но редко посещаемых памятников Соловков.

Первая остановка — Свято-Вознесенский скит с его противоречивой историей и Секирная гора — «крепость света и тьмы», где стоит церковь-маяк, во времена СЛОН ставшая штрафным изолятором.

От Секирки лесная дорога уводит в Савватиевский скит — первое поселение соловецких иноков, в начале 20 века ставшее командировкой СЛОН и местом первого расстрела политических заключённых на Соловках.

Дальше по маршруту Аллея Юнг — остатки землянок Соловецкой школы юнг — это здесь в военные годы из 14-летних подростков воспитали элиту Военно-морского флота СССР.

Оттуда маршрут ведёт на Красное озеро, где берут истоки знаменитые озёрно-канальные системы Соловков и материальны следы соловецкой истории.

Дамба 16 века — реализованная идея «повернуть реки вспять» — спустя столетия по-прежнему выполняет целый комплекс функций, изменивших практику хозяйственной деятельности монастыря и соловецкие ландшафты.

Достойные объекты показа — поклонные и памятные кресты — образцы кресторезного мастерства.

Насыщенная смыслами поездка также позволит насладиться пейзажами и прочувствовать красоту северной природы.

Обед в кафе.

Свободное время. Посещение сувенирных лавок, магазина продукции из морских водорослей Белого моря.

Пешеходный переход до причала.

Подвоз багажа на причал.

Отправление на материк.

Прибытие в Рабочеостровск.

Трансфер на ж/д вокзал.

Экскурсия «Соловецкие скиты. История и легенды»Экскурсия «Соловецкие скиты. История и легенды»Экскурсия «Соловецкие скиты. История и легенды»

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

ГостиницаДвухместное размещениеОдноместное размещениеДополнительное место
«Соловки отель» 39 30047 75032 000
«Соловецкая слобода»38 70032 000
«Соло Норд»35 50041 50034 600

Повышенный тариф на заезд 16–18.08.2024 + 1 000 руб. /чел. к базовой стоимости тура.

Скидка детям до 18 лет — 2 000 руб. /чел.

Варианты проживания

Соловки Отель

2 ночи

Гостиница «Соловки Отель» — самая комфортабельная на Соловецких островах.

Расположена в одном из наиболее живописных мест архипелага на берегу бухты, в 5 минутах ходьбы от знаменитого Соловецкого монастыря и древнего языческого святилища.

Гостиница выдержана в традиционном русском стиле и построена в 2003 году по технологии северных мастеров.

Гостиница располагается в 6 зданиях, 5 из которых предназначены для размещения гостей (4 корпусов на 20 мест и 1 на 12 мест), а в шестом находится служба размещения, бар и ресторан.

Стандартный номер:

Площадь — 12 м кв.

В номере 2 кровати, 2 тумбочки, откидной столик, стулья. При входе шкаф для одежды.

Санузел оборудован душевой кабиной, унитазом, раковиной, водонагревателем, зеркалом и полотенцесушителем.

Есть фен и саше с туалетно-косметическими средствами, вода бутилированная.

Соловки ОтельСоловки ОтельСоловки ОтельСоловки Отель

Соловецкая слобода

2 ночи

Отель «Соловецкая слобода» находится в трех минутах ходьбы от Соловецкого монастыря и представляет собой четырехэтажное здание с отделкой фасада, стилизованной под старинную кирпичную кладку.

На цокольном этаже находится ресторан с баром и банкетным залом. В пристройке первого этажа находится бильярдная.

Номера отеля оформлены в нейтральных тонах, с использованием деревянных панелей, и оснащены ЖК телевизорами с приемом спутниковых каналов.

Все номера отеля располагают собственной ванной комнатой с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

Площадь и оформление номеров соответствует евро стандарту.

К услугам гостей бесплатный беспроводной доступ в сеть Internet (WiFi) в номерах и ресторане отеля, бильярд, пункт проката велосипедов и туристского оборудования, сувенирный киоск и экскурсионный центр.

В дневное время питание гостей организовано по предварительно утвержденному меню, вечером ресторан работает по меню "A-la carte". Алкогольные и безалкогольные напитки можно приобрести в баре ресторана. В ресторане имеется уютный банкетный зал на 24 места, где можно отпраздновать семейный или корпоративный праздник.

Номер Стандарт (max 2+1):

Площадь — 20 м кв. Расположен на 1–2 этажах.

В номере 2 раздельные кровати 90х200 или одна двуспальная кровать, 2 прикроватные тумбочки, рабочий стол, стулья, багажная полка. При входе шкаф для одежды.

Санузел оборудован душем, унитазом, раковиной, водонагревателем, зеркалом и полотенцесушителем.

Есть фен и саше с туалетно-косметическими средствами.

Возможно поставить одно дополнительное спальное место.

Соловецкая слободаСоловецкая слободаСоловецкая слобода

Соло Норд

2 ночи

Отель «Соло Норд» занимает двухэтажное здание в центре поселка Соловецкий, в двух минутах ходьбы от Соловецкого монастыря.

В отеле есть номера разного уровня комфорта: одно-, двух- и трехместное размещение.

На первом этаже отеля расположено кафе, есть Wi-Fi во всех номерах, организуются трансферы (микроавтобус на 8 мест и автобус на 22 места). Напротив расположен продуктовый магазин, в 10 минутах ходьбы — аэропорт.

Если главное требование к отдыху на Соловках — тишина, чистота и умеренные цены, то вы будете довольны, остановившись в отеле «Соло Норд».

Соло НордСоло НордСоло НордСоло Норд

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Экскурсионное и транспортное обслуживание на маршруте
  • Входные билеты в музеи
  • Размещение в гостинице в номерах выбранной категории
  • Питание: день 1: обеддень 2: завтрак, обеддень 3: завтрак, обед
  • День 1: обед
  • День 2: завтрак, обед
  • День 3: завтрак, обед
  • Работа турлидера
Что не входит в цену
  • Ж/д билеты до Кеми и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Страховка
Место начала и завершения?
Кемь
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • обязательно иметь тёплую, непродуваемую одежду для морских прогулок;
  • дождевик;
  • удобная обувь для длительных пеших прогулок;
  • мазь от комаров;
  • по желанию купальный костюм;
  • фотоаппарат.
Входят ли ж/д билеты в стоимость тура?

Билеты на поезд до Кеми и обратно не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какая погода на Соловках?

Соловецкий Архипелаг находится в сердце Белого моря. Погода на Белом море может меняться несколько раз за день. Утром Вас может приветствовать Солнце, а вечером настигнуть шторм и температура в районе +5°C.

Необходимо предусмотреть набор одежды, который был бы для Вас при любом ненастье. Крайне рекомендуется удобная спортивная обувь для пеших прогулок по пересеченной местности. Треккинговые ботинки или кроссовки.

Как будем передвигаться по морю?

Морские экскурсии предполагают переходы на небольших судак и лодках. Если Вас укачивает, лучше взять таблетки, которые помогут Вам справиться с этим недугом.

Какие есть рекомендации по билетам?

Белое море — это Северное море, где зачастую случаются шторма.

Рекомендуем брать железнодорожные билеты с возможностью сдачи онлайн, на тот случай, если море не позволит Вам покинуть остров по плану.

Есть ли мобильная связь на островах?

На Соловках работают только операторы мобильной связи Мегафон и МТС.

Если Вы пользуетесь другой связью, предупредите родственников, что можете находиться «вне зоны действия сети».

Нужно ли брать с собой наличные деньги?

На Соловках мало банкоматов. Единственное отделение Сбербанка работает по расписанию, неудобному для туристов. На Соловках вам точно понадобятся наличные деньги, позаботитесь об этом.

Когда начинается и заканчивается туристический сезон на Соловках?

Туристический сезон на Соловецком Архипелаги, традиционно начинается 1 июня. Окончания сезона, обычно, не позднее 15 сентября. Это связано с регулярной навигацией теплоходов с материка на остров.

Какие дороги на Соловках?

На Соловках нет дорог, в привычном понимание городского жителя. Внутри поселка дороги грунтовые или бетонные. По острову проходят грунтовые дорогие разного состояния.

Данная особенность влияет на транспорт, на котором передвигаются туристы по острову. Большие туристические автобусы не используются на Соловках.

Где начинаются экскурсии?

Все экскурсии начинаются из экскурсионного бюро в центре поселка, либо с причала близь кремля. Из гостиницы, до места начала экскурсии, туристы идут пешком.

Продолжительность перехода 5–15 минут, в зависимости от выбранного отеля.

Мне требуется специальное питание, смогу ли я его получить?

В туре комплексное питание, оно не предусматривает специальные потребности.

Возможны ли изменения в программе?

Указанный порядок услуг в программе является ориентировочным.

Туроператор имеет право менять порядок оказания экскурсионных услуг, без уменьшения их объема.

В случае невозможности проведения экскурсии по погодным условиям — 100% возврат стоимости экскурсии.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
А
9 авг 2024
Организация выше всех похвал. Быстро чётко и грамотно проконсультируют и найдут варианты тура по вашим запросам!
Организация выше всех похвал. Быстро чётко и грамотно проконсультируют и найдут варианты тура по вашим запросам!Организация выше всех похвал. Быстро чётко и грамотно проконсультируют и найдут варианты тура по вашим запросам!Организация выше всех похвал. Быстро чётко и грамотно проконсультируют и найдут варианты тура по вашим запросам!Организация выше всех похвал. Быстро чётко и грамотно проконсультируют и найдут варианты тура по вашим запросам!Организация выше всех похвал. Быстро чётко и грамотно проконсультируют и найдут варианты тура по вашим запросам!Организация выше всех похвал. Быстро чётко и грамотно проконсультируют и найдут варианты тура по вашим запросам!Организация выше всех похвал. Быстро чётко и грамотно проконсультируют и найдут варианты тура по вашим запросам!Организация выше всех похвал. Быстро чётко и грамотно проконсультируют и найдут варианты тура по вашим запросам!Организация выше всех похвал. Быстро чётко и грамотно проконсультируют и найдут варианты тура по вашим запросам!Организация выше всех похвал. Быстро чётко и грамотно проконсультируют и найдут варианты тура по вашим запросам!
Г
9 авг 2024
Спасибо всем организаторам, всем гидам, другим сотрудникам, принимавшим участие в организации нашей поездки.
Понравилось все.
И
6 авг 2024
Поездка на Соловки.
Сказать, что впечатлений много, это ничто. Просто не ожидали столь увлекательной поездки.
Буквально во всех местах было очень интересно и познавательно.

Со стороны организации.
Плюсы:
Встреча, проводы - все четко, групповоды всегда
читать дальше

на связи, держат в курсе следующих встреч на экскурсиях; сами экскурсии очень интересные, насыщенные. С отелем, выбранным никаких проблем. Есть нюансы, но это уже про сам отель, а не про организацию. Но свои 2⭐️ он оправдывает полностью.
Минусы:
Столкнувшись с людьми, у которых больше было экскурсий, и не только завтраки, но и обеды, стало обидно, что наш вариант этого не предусматривает. Хотя по количеству дней, у них было на один меньше.
Для нас было неожиданностью, когда нам в первый день объявили, что мы из всей команды не пойдём на обзорку и не будем обедать.
В принципе, обеды это не самое важное для меня и супруга, но почему бы и нет. Мы быстро приспособились и ходили кушать в монастырь. Но это сами и не всегда попутно от того места, где нас высаживали.
Ещё один минус для нас, не приехавших с питерской группой - организация трансфера от вокзала до отеля, в котором пришлось переночевать, так как поезд был на следующее утро. Сейчас, имея опыт, мы знаем что и куда, и сколько. Но ведь это тоже надо учесть ещё до того, как с этим столкнешься. Понимать примерное расположение, ценовую политику и качество отелей, в которых можно перекантоваться до своего поезда.

Помимо экскурсий, предложенных программой, мы брали ещё свои. Хорошо, что такая возможность есть.
Неописуемо воссторг от озёр и каналов, от Белужьего мыса (тут прям в азарт впадаешь в ожидании появления этих удивительных и умных животных), от Долгой губы,- потрясающий харизматичный местный ловец ламинарии - абориген, которых на этом острове очень немного.

Монастырь - это отдельная песня. У меня в голове не укладывается, что это творение рук человека.
Один из местных жителей сказал - здесь выживали и выживают только сильные духом, и становятся здесь ещё крепче. Здесь необыновенные духовные силы, которые делают людей чистых крепче и здоровее. И очень здорово, что мы здесь это почувствовали. Не случайно попали на молебен святым монастыря, дважды на елеопомазание. Торжественность и величие молитв в стенах этого монастыря, конечно, тоже оставили яркие искры в наших сердцах и душах.

В целом по насыщенность программ просто на 5+, и все очень интересно, увлекательно.
Мы ни на секунду не пожалели, что в этот раз выбрали не теплое южное море, а этот незабываемый остров, на который хочется опять приехать.

Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Ирина, здравствуйте!

Большое спасибо за обратную связь. Мы рады что путешествие оставило неизгладимое впечатление на вас.

Что касается питания и экскурсии, то
читать дальше

программа была выполнена согласно договора, в разделе "Включено в стоимость" мы указываем, какие именно услуги входят в стоимость тура. Часто бывает, что программы схожи и идут параллельно друг другу, поэтому вы могли пересекаться с другой группой, у которой была несколько другая программа.
Мы передали ваши замечания коллегам в регион, обязательно учтем на будущее.

Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!

Похожие туры из Соловецкого

Тайны Соловецкого Архипелага
На автобусе
3 отзыва
5 дней
Тайны Соловецкого Архипелага
Начало: Республика Карелия, Кемское городское поселение, К...
22 авг в 10:00
5 сен в 10:00
от 48 500 за человека
Соловки - тайны севера
На автобусе
3 отзыва
3 дня
Соловки - тайны севера
Начало: Кемь
29 авг в 10:00
5 сен в 10:00
34 500 за человека
Соловецкие острова и Беломорканал
На автобусе
3 отзыва
4 дня
Соловецкие острова и Беломорканал
Начало: Беломорск
26 авг в 10:00
от 42 400 за человека
ХорошоТам