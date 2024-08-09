Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Соловецкому кремлю
Прибытие в город Кемь поездом № 012Ч (из Санкт-Петербурга). До 18.07 поезд прибывает в 10:39, с 19.07 поезд прибывает в 12:46.
В связи с тем, что с 18.07.24 изменилось расписание поезда № 012Ч, в заездах после 18 июля от времени прибытия поезда до отправления теплохода остается менее 45 минут, поэтому просим не задерживаться при выходе из вагонов поездов и оперативно подходить к месту встречи для трансфера к причалу.
Туристы, прибывающие другими поездами, ожидают прибытия поезда № 012Ч.
Встреча с гидом у входа в здание вокзала со стороны перрона.
Трансфер на причал в п. Рабочеостровск.
Посадка на теплоход. Переход на Большой Соловецкий остров.
Прибытие на Соловецкие острова.
Трансфер в гостиницу, размещение.
Обед в кафе.
Обзорная экскурсия по Соловецкому кремлю (продолжительность экскурсии 2,5 часа).
Экскурсия знакомит посетителей с историей Соловецкого монастыря. Экскурсанты посещают территорию центрального комплекса монастыря, действующие храмы, памятники, включенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, объекты хозяйственной деятельности монастыря.
Пешеходный переход в гостиницу.
Размещение. Отдых.
Экскурсии "Долгая губа", "От Хеты до лабиринтов"
Завтрак в гостинице.
Встреча с турлидером на ресепшене отеля.
Пешеходный переход к экскурсионному бюро.
Экскурсия «Долгая губа» (продолжительность — 4–5 часов).
Увлекательная экологическая морская прогулка по заливу Долгая губа — «внутреннему морю» Соловков, где даже в штормливую погоду редко бывают волнения.
Лодка-карбас с мотором, подгоняемый свежим солёным ветром, побежит мимо песчаных пляжей, бесчисленных островов и каменистых гряд, врезающихся в воду. На одной из них птичье семейство, а на другой, кажется, пригрелся на солнышке тюлень.
Малые глубины позволяют разглядеть подводный мир: морские звёзды уткнулись в песчаное дно, в воде парят полупрозрачные ультрамариновые медузы, водоросли колышутся и тянутся куда-то вместе с морскими течениями.
В стоимость экскурсии включён трансфер на автобусе в Долгую губу и обратно, а также дегустация беломорских мидий — возможно, именно Вам посчастливится найти в одной из них настоящую беломорскую жемчужину.
Обед.
Экскурсия «От Хеты до лабиринтов».
Прогулка от причала Хета вокруг бухты Благополучия — это обзор памятников поселка Соловецкий в контексте истории Соловецкого монастыря и лагерей.
В увлекательной и доступной форме Вам расскажут о ключевых событиях XVI–XX веков — времени, важном не только для самих Соловков, но и для России в целом.
Экскурсия пройдет через Филипповскую часовню, сухой ров, водоналивной док, Соловецкий камень и закончится рассказом о первобытных гостях архипелага на живописном мысе Лабиринтов, откуда открывается потрясающая панорама Заяцких остров.
Здесь лежат спиралевидные каменные выкладки, которые поморы называли «вавилонами», а ученые — «северными лабиринтами».
Обернитесь на шепот «танцующих» на берегу Белого моря берез, чтобы надолго запечатлеть в памяти «время Соловков».
Экскурсия «Соловецкие скиты. История и легенды»
Завтрак. Освобождение номеров. Вещи сдаются в камеру хранения.
Встреча с турлидером на ресепшене отеля.
Пешеходный переход к экскурсионному бюро.
Экскурсия «Соловецкие скиты. История и легенды» (продолжительность 4 часа).
Экскурсия на микроавтобусах по северной части Большого Соловецкого острова с осмотром широко известных мест и знаковых, но редко посещаемых памятников Соловков.
Первая остановка — Свято-Вознесенский скит с его противоречивой историей и Секирная гора — «крепость света и тьмы», где стоит церковь-маяк, во времена СЛОН ставшая штрафным изолятором.
От Секирки лесная дорога уводит в Савватиевский скит — первое поселение соловецких иноков, в начале 20 века ставшее командировкой СЛОН и местом первого расстрела политических заключённых на Соловках.
Дальше по маршруту Аллея Юнг — остатки землянок Соловецкой школы юнг — это здесь в военные годы из 14-летних подростков воспитали элиту Военно-морского флота СССР.
Оттуда маршрут ведёт на Красное озеро, где берут истоки знаменитые озёрно-канальные системы Соловков и материальны следы соловецкой истории.
Дамба 16 века — реализованная идея «повернуть реки вспять» — спустя столетия по-прежнему выполняет целый комплекс функций, изменивших практику хозяйственной деятельности монастыря и соловецкие ландшафты.
Достойные объекты показа — поклонные и памятные кресты — образцы кресторезного мастерства.
Насыщенная смыслами поездка также позволит насладиться пейзажами и прочувствовать красоту северной природы.
Обед в кафе.
Свободное время. Посещение сувенирных лавок, магазина продукции из морских водорослей Белого моря.
Пешеходный переход до причала.
Подвоз багажа на причал.
Отправление на материк.
Прибытие в Рабочеостровск.
Трансфер на ж/д вокзал.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница
|Двухместное размещение
|Одноместное размещение
|Дополнительное место
|«Соловки отель»
|39 300
|47 750
|32 000
|«Соловецкая слобода»
|38 700
|—
|32 000
|«Соло Норд»
|35 500
|41 500
|34 600
Повышенный тариф на заезд 16–18.08.2024 + 1 000 руб. /чел. к базовой стоимости тура.
Скидка детям до 18 лет — 2 000 руб. /чел.
Варианты проживания
Соловки Отель
Гостиница «Соловки Отель» — самая комфортабельная на Соловецких островах.
Расположена в одном из наиболее живописных мест архипелага на берегу бухты, в 5 минутах ходьбы от знаменитого Соловецкого монастыря и древнего языческого святилища.
Гостиница выдержана в традиционном русском стиле и построена в 2003 году по технологии северных мастеров.
Гостиница располагается в 6 зданиях, 5 из которых предназначены для размещения гостей (4 корпусов на 20 мест и 1 на 12 мест), а в шестом находится служба размещения, бар и ресторан.
Стандартный номер:
Площадь — 12 м кв.
В номере 2 кровати, 2 тумбочки, откидной столик, стулья. При входе шкаф для одежды.
Санузел оборудован душевой кабиной, унитазом, раковиной, водонагревателем, зеркалом и полотенцесушителем.
Есть фен и саше с туалетно-косметическими средствами, вода бутилированная.
Соловецкая слобода
Отель «Соловецкая слобода» находится в трех минутах ходьбы от Соловецкого монастыря и представляет собой четырехэтажное здание с отделкой фасада, стилизованной под старинную кирпичную кладку.
На цокольном этаже находится ресторан с баром и банкетным залом. В пристройке первого этажа находится бильярдная.
Номера отеля оформлены в нейтральных тонах, с использованием деревянных панелей, и оснащены ЖК телевизорами с приемом спутниковых каналов.
Все номера отеля располагают собственной ванной комнатой с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
Площадь и оформление номеров соответствует евро стандарту.
К услугам гостей бесплатный беспроводной доступ в сеть Internet (WiFi) в номерах и ресторане отеля, бильярд, пункт проката велосипедов и туристского оборудования, сувенирный киоск и экскурсионный центр.
В дневное время питание гостей организовано по предварительно утвержденному меню, вечером ресторан работает по меню "A-la carte". Алкогольные и безалкогольные напитки можно приобрести в баре ресторана. В ресторане имеется уютный банкетный зал на 24 места, где можно отпраздновать семейный или корпоративный праздник.
Номер Стандарт (max 2+1):
Площадь — 20 м кв. Расположен на 1–2 этажах.
В номере 2 раздельные кровати 90х200 или одна двуспальная кровать, 2 прикроватные тумбочки, рабочий стол, стулья, багажная полка. При входе шкаф для одежды.
Санузел оборудован душем, унитазом, раковиной, водонагревателем, зеркалом и полотенцесушителем.
Есть фен и саше с туалетно-косметическими средствами.
Возможно поставить одно дополнительное спальное место.
Соло Норд
Отель «Соло Норд» занимает двухэтажное здание в центре поселка Соловецкий, в двух минутах ходьбы от Соловецкого монастыря.
В отеле есть номера разного уровня комфорта: одно-, двух- и трехместное размещение.
На первом этаже отеля расположено кафе, есть Wi-Fi во всех номерах, организуются трансферы (микроавтобус на 8 мест и автобус на 22 места). Напротив расположен продуктовый магазин, в 10 минутах ходьбы — аэропорт.
Если главное требование к отдыху на Соловках — тишина, чистота и умеренные цены, то вы будете довольны, остановившись в отеле «Соло Норд».
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Экскурсионное и транспортное обслуживание на маршруте
- Входные билеты в музеи
- Размещение в гостинице в номерах выбранной категории
- Питание: день 1: обеддень 2: завтрак, обеддень 3: завтрак, обед
- День 1: обед
- День 2: завтрак, обед
- День 3: завтрак, обед
- Работа турлидера
Что не входит в цену
- Ж/д билеты до Кеми и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Страховка
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- обязательно иметь тёплую, непродуваемую одежду для морских прогулок;
- дождевик;
- удобная обувь для длительных пеших прогулок;
- мазь от комаров;
- по желанию купальный костюм;
- фотоаппарат.
Входят ли ж/д билеты в стоимость тура?
Билеты на поезд до Кеми и обратно не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какая погода на Соловках?
Соловецкий Архипелаг находится в сердце Белого моря. Погода на Белом море может меняться несколько раз за день. Утром Вас может приветствовать Солнце, а вечером настигнуть шторм и температура в районе +5°C.
Необходимо предусмотреть набор одежды, который был бы для Вас при любом ненастье. Крайне рекомендуется удобная спортивная обувь для пеших прогулок по пересеченной местности. Треккинговые ботинки или кроссовки.
Как будем передвигаться по морю?
Морские экскурсии предполагают переходы на небольших судак и лодках. Если Вас укачивает, лучше взять таблетки, которые помогут Вам справиться с этим недугом.
Какие есть рекомендации по билетам?
Белое море — это Северное море, где зачастую случаются шторма.
Рекомендуем брать железнодорожные билеты с возможностью сдачи онлайн, на тот случай, если море не позволит Вам покинуть остров по плану.
Есть ли мобильная связь на островах?
На Соловках работают только операторы мобильной связи Мегафон и МТС.
Если Вы пользуетесь другой связью, предупредите родственников, что можете находиться «вне зоны действия сети».
Нужно ли брать с собой наличные деньги?
На Соловках мало банкоматов. Единственное отделение Сбербанка работает по расписанию, неудобному для туристов. На Соловках вам точно понадобятся наличные деньги, позаботитесь об этом.
Когда начинается и заканчивается туристический сезон на Соловках?
Туристический сезон на Соловецком Архипелаги, традиционно начинается 1 июня. Окончания сезона, обычно, не позднее 15 сентября. Это связано с регулярной навигацией теплоходов с материка на остров.
Какие дороги на Соловках?
На Соловках нет дорог, в привычном понимание городского жителя. Внутри поселка дороги грунтовые или бетонные. По острову проходят грунтовые дорогие разного состояния.
Данная особенность влияет на транспорт, на котором передвигаются туристы по острову. Большие туристические автобусы не используются на Соловках.
Где начинаются экскурсии?
Все экскурсии начинаются из экскурсионного бюро в центре поселка, либо с причала близь кремля. Из гостиницы, до места начала экскурсии, туристы идут пешком.
Продолжительность перехода 5–15 минут, в зависимости от выбранного отеля.
Мне требуется специальное питание, смогу ли я его получить?
В туре комплексное питание, оно не предусматривает специальные потребности.
Возможны ли изменения в программе?
Указанный порядок услуг в программе является ориентировочным.
Туроператор имеет право менять порядок оказания экскурсионных услуг, без уменьшения их объема.
В случае невозможности проведения экскурсии по погодным условиям — 100% возврат стоимости экскурсии.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Понравилось все.
Сказать, что впечатлений много, это ничто. Просто не ожидали столь увлекательной поездки.
Буквально во всех местах было очень интересно и познавательно.
Со стороны организации.
Плюсы:
Встреча, проводы - все четко, групповоды всегда
Большое спасибо за обратную связь. Мы рады что путешествие оставило неизгладимое впечатление на вас.
Что касается питания и экскурсии, то