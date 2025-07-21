Мои заказы

Соловки из Петрозаводска

Двухдневное интересное приключение ждёт вас в Карелии и на Соловецких островах.

Вы окунетесь в особую атмосферу Соловков во время экскурсии по Центральной усадьбе монастыря и прогуляетесь к мысу лабиринтов. А еще узнаете о свойствах загадочного шунгита и посетите знаменитый заповедник Кивач.
4.4
3 отзыва
Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Петрозаводск. Центр Шунгита. Заповедник Кивач. Прибытие в Кемь

Встреча с гидом в г. Петрозаводск.

Отправление на комфортабельном автобусе в г. Кемь (470 км).

Посещение центра шунгита.

Вас ждет знакомство с загадочным минералом, здесь Вы узнаете о свойствах шунгита и его применении, посетите шунгитовую релакс-комнату, отдых в которой подарит вам невероятный заряд живой энергии.

После мы угостим Вас карельским иван-чаем.

В пути — загородная экскурсия в заповедник «Кивач» — старейший в России и первый в Карелии.

Во время экскурсии по заповеднику Вы увидите самый известный водопад Карелии — Кивач и дендрарий знаменитой карельской березы.

Обед в кафе в пути.

Прибытие в г. Кемь (п. Рабочеостровск), размещение в гостинице «Причал», расположенной на берегу Белого моря (гостиница эконом, номера с удобствами).

2 день

Центральная усадьба Соловецкого монастыря. Мыс лабиринтов

Ранний подъем.

Завтрак в ресторане «Кемская волость».

Отправление теплохода на Соловки. Переход по Белому морю (в пути 2–2,5 часа).

Прибытие на остров.

Трансфер вещей в гостиницу.

Обзорная экскурсия по Центральной усадьбе монастыря (пешеходная, продолжительность 2,5 часа).

Экскурсия знакомит посетителей с историей Соловецкого монастыря. Экскурсанты посещают территорию центрального комплекса монастыря, действующие храмы, памятники, включенные в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, объекты хозяйственной деятельности монастыря, Соловецкую крепость.

Обед в кафе.

Размещение в отеле на Соловках.

Прогулка к Мысу лабиринтов на живописный берег Белого моря. Здесь вы сможете увидеть пляшущие березки и лабиринты из камней.

Свободное время для приобретения сувениров, посещения магазинов.

Самостоятельное прибытие в порт.

Переход по Белому морю на теплоходе (2–2,5 часа в пути).

Прибытие в пос. Рабочеостровск.

Трансфер на ж/д вокзал г. Кемь.

Отправление на поезде в Москву / в Санкт-Петербург.

Возможно забронировать дополнительную ночь в гостинице «Причал» с 2-го на 3-й день.

Проживание

В рамках тура предусмотрено размещение в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

ГостиницаТуркомплекс «Причал»
Двухместный с удобствами28 900
Одноместный с удобствами30 200
Доп. место28 400

Скидки:

  • детям до 9 лет включительно – 2000 руб.;
  • пенсионеры, школьники – 300 руб.

При заселении иностранных граждан в туркомплексе «Причал» взимается регистрационный сбор (самостоятельная оплата на месте).

Варианты проживания

Туркомплекс «Причал»

1 ночь

«Причал» — это крупнейшая гостиница в Кемском районе Республики Карелия, насчитывающая 8 коттеджей.

До поселка Рабочеостровск, который расположен на западном побережье Кемской губы Белого моря, очень легко добраться (12 км от железнодорожной станции Кемь).

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице по программе
  • Питание, указанное в программе тура: 1 завтрак, 2 обеда
  • Входные билеты в музеи
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Петрозаводска и обратно из Кеми
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Дополнительная ночь в гостинице «Причал» с 2 на 3 день: двухместный номер - 4800 руб. /номеродноместный номер - 3900 руб. /номердоп. место - 1600 руб. завтрак - 800 руб. /чел
  • Двухместный номер - 4800 руб. /номер
  • Одноместный номер - 3900 руб. /номер
  • Доп. место - 1600 руб
  • Завтрак - 800 руб. /чел
  • Сбор за регистрацию иностранных граждан (все граждане, кроме граждан РФ) в гостинице «Причал» (самостоятельная оплата)
Место начала и завершения?
Республика Карелия, Петрозаводск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • документ, удостоверяющий личность, в герметичной упаковке (для детей — свидетельство о рождении);
  • полис обязательного медицинского страхования;
  • удобная обувь — кроссовки или кеды;
  • непромокаемая, ветрозащитная куртка;
  • дождевик;
  • теплый свитер или теплый спортивный костюм (толстовка, штаны);
  • брюки спортивные;
  • легкий головной убор;
  • купальный костюм;
  • солнцезащитные очки;
  • предметы личной гигиены: мыло, полотенце, зубная щетка и зубная паста;
  • репелленты и средства от укусов комаров и клещей;
  • личная аптечка;
  • фото и видеоаппаратура + герметичная упаковка к ним на случай дождя;
  • небольшой рюкзак (20–30 л).

Во время посещения святых мест просьба соблюдать дресс-код (женщины — юбка, платок, покрытые плечи, мужчины — брюки (не шорты)).

Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена. На территории РФ действует полис ОМС, при необходимости доп. страхование осуществляется самостоятельно. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Что важно знать перед отправлением в тур?

В день начала тура встреча с гидом на вокзале. Табличка с названием тура. Встреча с поезда № 18 (Москва — Петрозаводск). Если приезжаете раньше — ожидание. Если приезжаете более поздними поездами, чем поезд № 18 — трансфер к месту нахождения группы, с частичной потерей программы, без перерасчета.

Рекомендуем покупать электронные ж/д билеты, чтобы была возможность их сдать/обменять в случае необходимости. На Соловках нет касс РЖД.

Обращаем Ваше внимание на расчетный час в отеле: заселение после 15:00, выселение до 12:00! Расчетный час в отелях на Соловках: заселение после 13:00, выселение до 10:00!

На о. Соловки все экскурсии имеют право проводить только сотрудники соответствующего музея.

При заселении детей без сопровождения родителей (например, с бабушкой, дедушкой и др.) должна быть оформлена доверенность.

При заселении иностранных граждан в туркомплексе «Причал» (п. Рабочеостровск, Кемь) взимается регистрационный сбор (самостоятельная оплата на месте).

На Соловках работают только операторы мобильной связи «Мегафон» и «МТС». Если Вы пользуетесь другой связью, предупредите родственников, что можете находиться «вне зоны действия сети».

Возможны ли изменения в программе?

Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий, не меняя программы в целом.

Экскурсии на о. Соловки зависят от погодных условий. В случае возникновения форс-мажорных ситуаций (шторм, туман, неисправность водного транспорта) экскурсии отменяются с последующим перерасчетом.

Неявка или опоздание более 10 минут экскурсанта ко времени отправления однодневной экскурсии по любым причинам приравнивается к отказу и не влечёт за собой возврат денежных средств, перечисленных Исполнителю, за исключением факта заболевания, подтвержденного документально из медицинского учреждения.

Отказ от продолжения по маршруту в составе групповой экскурсии и самостоятельное возвращение к месту начала экскурсии по любым причинам приравнивается к добровольному отказу от экскурсии. Погодно-климатические факторы, которые не угрожают жизни и здоровью экскурсантов, не могут являться основанием для обоснованного отказа от экскурсии и рассматриваются как добровольный отказ.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
2
3
2
1
Н
Наталья
21 июл 2025
Поездка очень понравилась. Ещё раз убедилась в велеколепии природы Карелии. Очень содержательная и интересная экскурсия по Соловецкому монастырю. Завораживающие красоты побережья Белого моря. Не хотелось уезжать. Особую благодарность и восхищение
читать дальше

отношением к своему делу хочу выразить гиду Вере Ивановне Кацнельсон. Профессионал своего дела. Знающая историю Карелии и умеющая заинтересовать и увлечь туристов. Очень ответственно и заботливо относилась к каждому из нашей группы. Спасибо что сделали это путешествие таким содержательным и интересным

С
Сергей
18 июн 2025
1 день в туре Петрозаводск-Соловки с посещением центра шунгита и водопада Кивач - впечатлил водопадом и музеем в заповеднике, этот день полностью держался на информации от гида Веры Ивановны.
2 день
читать дальше

в туре переход по Белому морю на теплоходе, Соловецкий монастырь с местным гидом, мыс лабиринтов, и я вне программы тура дополнительно проплыл в составе 2 моторных лодок по озерно-канальной системе большого Соловецкого острова и посетил экспозицию Соловецкие лагеря и тюрьма.

1 день в туре Петрозаводск-Соловки с посещением центра шунгита и водопада Кивач - впечатлил водопадом и1 день в туре Петрозаводск-Соловки с посещением центра шунгита и водопада Кивач - впечатлил водопадом и1 день в туре Петрозаводск-Соловки с посещением центра шунгита и водопада Кивач - впечатлил водопадом и1 день в туре Петрозаводск-Соловки с посещением центра шунгита и водопада Кивач - впечатлил водопадом и1 день в туре Петрозаводск-Соловки с посещением центра шунгита и водопада Кивач - впечатлил водопадом и1 день в туре Петрозаводск-Соловки с посещением центра шунгита и водопада Кивач - впечатлил водопадом и1 день в туре Петрозаводск-Соловки с посещением центра шунгита и водопада Кивач - впечатлил водопадом и
Е
Екатерина
16 июн 2025
Большое спасибо за тур, 2 волшебных дня просто. Все очень грамотно организовано: и трансферы, и питание, и ночевка. Наконец осуществила свою мечту и побывала не Соловках! Огромное спасибо гиду Вере Ивановне! Она о каждом члене группы заботилась, как о родном человеке. Масса позитивных впечатлений!

