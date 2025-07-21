Вы окунетесь в особую атмосферу Соловков во время экскурсии по Центральной усадьбе монастыря и прогуляетесь к мысу лабиринтов. А еще узнаете о свойствах загадочного шунгита и посетите знаменитый заповедник Кивач.
Программа тура по дням
Прибытие в Петрозаводск. Центр Шунгита. Заповедник Кивач. Прибытие в Кемь
Встреча с гидом в г. Петрозаводск.
Отправление на комфортабельном автобусе в г. Кемь (470 км).
Посещение центра шунгита.
Вас ждет знакомство с загадочным минералом, здесь Вы узнаете о свойствах шунгита и его применении, посетите шунгитовую релакс-комнату, отдых в которой подарит вам невероятный заряд живой энергии.
После мы угостим Вас карельским иван-чаем.
В пути — загородная экскурсия в заповедник «Кивач» — старейший в России и первый в Карелии.
Во время экскурсии по заповеднику Вы увидите самый известный водопад Карелии — Кивач и дендрарий знаменитой карельской березы.
Обед в кафе в пути.
Прибытие в г. Кемь (п. Рабочеостровск), размещение в гостинице «Причал», расположенной на берегу Белого моря (гостиница эконом, номера с удобствами).
Центральная усадьба Соловецкого монастыря. Мыс лабиринтов
Ранний подъем.
Завтрак в ресторане «Кемская волость».
Отправление теплохода на Соловки. Переход по Белому морю (в пути 2–2,5 часа).
Прибытие на остров.
Трансфер вещей в гостиницу.
Обзорная экскурсия по Центральной усадьбе монастыря (пешеходная, продолжительность 2,5 часа).
Экскурсия знакомит посетителей с историей Соловецкого монастыря. Экскурсанты посещают территорию центрального комплекса монастыря, действующие храмы, памятники, включенные в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, объекты хозяйственной деятельности монастыря, Соловецкую крепость.
Обед в кафе.
Размещение в отеле на Соловках.
Прогулка к Мысу лабиринтов на живописный берег Белого моря. Здесь вы сможете увидеть пляшущие березки и лабиринты из камней.
Свободное время для приобретения сувениров, посещения магазинов.
Самостоятельное прибытие в порт.
Переход по Белому морю на теплоходе (2–2,5 часа в пути).
Прибытие в пос. Рабочеостровск.
Трансфер на ж/д вокзал г. Кемь.
Отправление на поезде в Москву / в Санкт-Петербург.
Возможно забронировать дополнительную ночь в гостинице «Причал» с 2-го на 3-й день.
Проживание
В рамках тура предусмотрено размещение в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница
|Туркомплекс «Причал»
|Двухместный с удобствами
|28 900
|Одноместный с удобствами
|30 200
|Доп. место
|28 400
Скидки:
- детям до 9 лет включительно – 2000 руб.;
- пенсионеры, школьники – 300 руб.
При заселении иностранных граждан в туркомплексе «Причал» взимается регистрационный сбор (самостоятельная оплата на месте).
Варианты проживания
Туркомплекс «Причал»
«Причал» — это крупнейшая гостиница в Кемском районе Республики Карелия, насчитывающая 8 коттеджей.
До поселка Рабочеостровск, который расположен на западном побережье Кемской губы Белого моря, очень легко добраться (12 км от железнодорожной станции Кемь).
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице по программе
- Питание, указанное в программе тура: 1 завтрак, 2 обеда
- Входные билеты в музеи
- Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Петрозаводска и обратно из Кеми
- Питание, не указанное в программе тура
- Дополнительная ночь в гостинице «Причал» с 2 на 3 день: двухместный номер - 4800 руб. /номеродноместный номер - 3900 руб. /номердоп. место - 1600 руб. завтрак - 800 руб. /чел
- Двухместный номер - 4800 руб. /номер
- Одноместный номер - 3900 руб. /номер
- Доп. место - 1600 руб
- Завтрак - 800 руб. /чел
- Сбор за регистрацию иностранных граждан (все граждане, кроме граждан РФ) в гостинице «Причал» (самостоятельная оплата)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- документ, удостоверяющий личность, в герметичной упаковке (для детей — свидетельство о рождении);
- полис обязательного медицинского страхования;
- удобная обувь — кроссовки или кеды;
- непромокаемая, ветрозащитная куртка;
- дождевик;
- теплый свитер или теплый спортивный костюм (толстовка, штаны);
- брюки спортивные;
- легкий головной убор;
- купальный костюм;
- солнцезащитные очки;
- предметы личной гигиены: мыло, полотенце, зубная щетка и зубная паста;
- репелленты и средства от укусов комаров и клещей;
- личная аптечка;
- фото и видеоаппаратура + герметичная упаковка к ним на случай дождя;
- небольшой рюкзак (20–30 л).
Во время посещения святых мест просьба соблюдать дресс-код (женщины — юбка, платок, покрытые плечи, мужчины — брюки (не шорты)).
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена. На территории РФ действует полис ОМС, при необходимости доп. страхование осуществляется самостоятельно. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Что важно знать перед отправлением в тур?
В день начала тура встреча с гидом на вокзале. Табличка с названием тура. Встреча с поезда № 18 (Москва — Петрозаводск). Если приезжаете раньше — ожидание. Если приезжаете более поздними поездами, чем поезд № 18 — трансфер к месту нахождения группы, с частичной потерей программы, без перерасчета.
Рекомендуем покупать электронные ж/д билеты, чтобы была возможность их сдать/обменять в случае необходимости. На Соловках нет касс РЖД.
Обращаем Ваше внимание на расчетный час в отеле: заселение после 15:00, выселение до 12:00! Расчетный час в отелях на Соловках: заселение после 13:00, выселение до 10:00!
На о. Соловки все экскурсии имеют право проводить только сотрудники соответствующего музея.
При заселении детей без сопровождения родителей (например, с бабушкой, дедушкой и др.) должна быть оформлена доверенность.
При заселении иностранных граждан в туркомплексе «Причал» (п. Рабочеостровск, Кемь) взимается регистрационный сбор (самостоятельная оплата на месте).
На Соловках работают только операторы мобильной связи «Мегафон» и «МТС». Если Вы пользуетесь другой связью, предупредите родственников, что можете находиться «вне зоны действия сети».
Возможны ли изменения в программе?
Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий, не меняя программы в целом.
Экскурсии на о. Соловки зависят от погодных условий. В случае возникновения форс-мажорных ситуаций (шторм, туман, неисправность водного транспорта) экскурсии отменяются с последующим перерасчетом.
Неявка или опоздание более 10 минут экскурсанта ко времени отправления однодневной экскурсии по любым причинам приравнивается к отказу и не влечёт за собой возврат денежных средств, перечисленных Исполнителю, за исключением факта заболевания, подтвержденного документально из медицинского учреждения.
Отказ от продолжения по маршруту в составе групповой экскурсии и самостоятельное возвращение к месту начала экскурсии по любым причинам приравнивается к добровольному отказу от экскурсии. Погодно-климатические факторы, которые не угрожают жизни и здоровью экскурсантов, не могут являться основанием для обоснованного отказа от экскурсии и рассматриваются как добровольный отказ.
