1 день

Прибытие в Петрозаводск. Центр Шунгита. Заповедник Кивач. Прибытие в Кемь

Встреча с гидом в г. Петрозаводск.

Отправление на комфортабельном автобусе в г. Кемь (470 км).

Посещение центра шунгита.

Вас ждет знакомство с загадочным минералом, здесь Вы узнаете о свойствах шунгита и его применении, посетите шунгитовую релакс-комнату, отдых в которой подарит вам невероятный заряд живой энергии.

После мы угостим Вас карельским иван-чаем.

В пути — загородная экскурсия в заповедник «Кивач» — старейший в России и первый в Карелии.

Во время экскурсии по заповеднику Вы увидите самый известный водопад Карелии — Кивач и дендрарий знаменитой карельской березы.

Обед в кафе в пути.

Прибытие в г. Кемь (п. Рабочеостровск), размещение в гостинице «Причал», расположенной на берегу Белого моря (гостиница эконом, номера с удобствами).

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160