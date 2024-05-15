5 день

Свободный день. Дополнительные экскурсии (по желанию)

Завтрак в гостинице.

Свободный день.

Для желающих предлагается совершить факультативные экскурсии за дополнительную плату. Дополнительные экскурсии бронируются и оплачиваются при бронировании тура, количество мест ограничено:

1. «Остров Топ» (продолжительность — 2,5 часа).

Ценители безмятежности, спокойствия и тишины, а также фотографы — эта морская поездка для вас!

За полчаса скоростная лодка домчит вас до крохотного островка Большой Топ посреди безбрежного моря, где стоит маяк, отмечающий опасности для больших судов.

На соседнем Малом Топе, вдали от стандартных туристических маршрутов, гнездятся поморники и крачки, а в хорошую погоду отдыхают тюлени, кольчатые нерпы и морские зайцы.

Острова покрыты тундровым ковром, здесь растет «северный женьшень» и находится самая большая кварцитовая плита на Белом море — сверкающие молочные кристаллы покрыли площадь около 30 квадратных метров.

И не забывайте: главный принцип общения с нетронутой живой природой — «Ничего не трогать!».

При отсутствии волнения на море происходит высадка на необорудованный берег! Планируя участие в этой экскурсии, пожалуйста, рассчитывайте свои силы, чтобы иметь возможность спрыгнуть с носа катера на сушу.

Стоимость экскурсии — 3 000 руб. /чел.

2. «Морская прогулка "Мыс Белужий"» (продолжительность — 2 часа).

Белухи — белые северные киты, миролюбивые обитатели Ледовитого океана — приходят на Белое море в летний период. Морская поездка на Белужий мыс запомнится каждой минутой: акватория мыса — одно из немногих мест на планете, где можно наблюдать китов в дикой природе.

С середины июня, во время отлива на море, здесь проходят брачные игры китов, рождение и воспитание детёнышей. Здесь же находится станция океанологов, которые имеют возможность каждый день наблюдать за этими красивыми созданиями. Не упустите свою единственную возможность заглянуть китам в глаза, ощутить мощь и красоту этих удивительных морских млекопитающих.

Примечание: доставка к берегу мыса Белужий осуществляется на морском катере.

Наблюдение за белухами зависит от времени морских отливов, так как благоприятное время наблюдения — малая вода.

Стоимость экскурсии — 3 000 руб. /чел.

3. «Малая Муксалма» (продолжительность — 3–3,5 часа).

Остров Малая Муксалма — отдельный мир за туристическим фасадом Соловков — всегда был закрыт для массового туриста. Но мы открыли этот маршрут!

На скоростном катере мы пойдем вдоль берега Большого Соловецкого острова к южной части Соловецкого архипелага.

Пройдем, маневрируя среди каменистых мелей, огромный муксаломский риф, прикрывающий подходы к Малой Муксалме.

Этот риф — одна из причин недоступности острова. Даже среди местных беломорских капитанов только самые опытные и надежные знают этот маршрут.

Наконец, высадимся на причале поселка заготовителей водорослей — это цель нашей экскурсии — место уникальное не только в масштабах Беломорья, но и, пожалуй, всей России.

Здесь, с июня по октябрь, вручную, как и 100 лет назад, на традиционных беломорских лодках-карбасах добывают водоросли.

Мы увидим как заготавливают и сушат ламинарию перед отправкой в Архангельск, откуда водоросли снова вернутся на Соловки уже в виде косметики и БАДов.

И конечно, узнаем массу подробностей о быте и работе здешних промысловиков, и о том, что и как делают из водорослей.

Промысловый поселок — «не туристическое» место. Никаких лощеных «потемкинских» избушек и аниматоров, имитирующих традиционные промыслы. Здесь не ждут туристов — работы много.

Нам же представится возможность понаблюдать за суровой жизнью беломорских промысловиков и почувствовать своеобразный брутальный дух этого места.

Стоимость экскурсии — 3 500 руб. /чел.