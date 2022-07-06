1 день

Экскурсия «История Соловецкого архипелага»

Прибытие в город Кемь поездом № 012Ч (из Санкт-Петербурга). До 18.07 поезд прибывает в 10:39, с 19.07 поезд прибывает в 12:46.

В связи с тем, что с 18.07.24 изменилось расписание поезда № 012Ч, в заездах после 18 июля от времени прибытия поезда до отправления теплохода остается менее 45 минут, поэтому просим не задерживаться при выходе из вагонов поездов и оперативно подходить к месту встречи для трансфера к причалу.

Туристы, прибывающие другими поездами, ожидают прибытия поезда 012Ч.

Встреча с гидом с табличкой у входа в здание вокзала со стороны перрона.

Трансфер на причал в п. Рабочеостровск.

Посадка на теплоход.

Переход на Соловки.

Прибытие на Соловецкие острова.

Трансфер в гостиницу. Размещение.

Обед в кафе.

Пешеходная экскурсия «История Соловецкого архипелага» (продолжительность — 3,5 часа).

Основные природные и географические особенности архипелага, сведения о местной флоре и фауне, редких явлениях, наблюдающихся на островах — то с чего мы начнем и то, что прежде всего делает Соловки уникальными.

Далее Вас ждет осмотр памятников поселка Соловецкий с рассказом об основных исторических эпохах Соловков: от появления первых людей на островах в VI тысячелетии до нашей эры (остановка на мысе Лабиринтов) до событий нашего времени.

«Соловки как зеркало русской истории» — эта мысль «красной нитью» пронизывает повествование гида.

В увлекательном рассказе разворачивается сокровенный свиток соловецкой летописи, повествующий о регулярном участии островов в значимых для Отечества событиях и влиянии на их ход.

Строители загадочных лабиринтов, суровые православные подвижники, заключенные соловецких тюрем — главные герои этой истории.

Пешеходный переход в гостиницу.

Размещение.

Отдых.