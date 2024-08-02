5 дней
Тайны Соловецкого Архипелага
Начало: Республика Карелия, Кемское городское поселение, К...
22 авг в 10:00
5 сен в 10:00
от 48 500₽ за человека
3 дня
Соловки - тайны севера
Начало: Кемь
29 авг в 10:00
5 сен в 10:00
34 500₽ за человека
4 дня
Соловецкие острова и Беломорканал
Начало: Беломорск
26 авг в 10:00
от 42 400₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ООльга2 августа 2024Всем довольна.
- ВВиолетта30 июля 2024Всё прошло отлично спасибо!
- ООлег29 июля 2024Вы лучшие!
- ЕЕгоркин17 июля 2024Организация тура хорошая, своевременно получали необходимую информацию о туре, договор, оплата, ваучер, информация о курраторах тура и экскурсоводах с указанием телефонов для связи, на все просьбы реагировали своевременно, накладок не было.
- ННаталья8 июля 2024Все организовано отлично, в последний день погода подвела, но это не послужило отмене экскурсии на Секирную гору. Про Немецкий кузов отдельное спасибо, красота от которой дух захватывает.
- ДДмитрий25 июня 2024Поездкой впечатлён.
- ДДмитрий22 июня 2024Большое спасибо за предоставленные Вами услуги по организации тура Г. Беломорск - Большой Соловецкий остров. Всё получилось. Все лица сопровождения были
- ЕЕвгения20 июня 2024Поездка прошла прекрасно. Экскурсионная программа была хорошо организованна, материал подан с хорошим знанием истории, отели на всем маршруте были отличные,
- ФФедяевская27 июня 2023Мы взяли путёвку на 2 ночи и 3 дня и ни разу не пожалели! За один день этот чудесный остров
Ответы на вопросы от путешественников по Соловецкому в категории «Соловецкий монастырь»
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