читать дальше не узнать!!! Соловки-самобытное место с огромной историей! С большим разнообразием экскурсий. Каждый день был очень насыщен. В свободное время можно покататься на велосипедах или посетить местные кафе с отличной рыбной кухней! Соловки обязательно надо посетить каждому!!!

Мы взяли путёвку на 2 ночи и 3 дня и ни разу не пожалели! За один день этот чудесный остров