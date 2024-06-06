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Авторский тур
3 дня
Соловки - тайны севера
Начало: Кемь
29 авг в 10:00
5 сен в 10:00
34 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Соловецкие острова и Беломорканал
Начало: Беломорск
24 июня в 10:00
29 июля в 10:00
от 42 400₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Гармония Севера на Соловках
Начало: г. Кемь
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
37 200₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Соловки - гармония Севера
Начало: Г. Кемь
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
33 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Тур выходного дня на Соловки
Начало: Г. Петрозаводск
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 29 950₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Соловецкий архипелаг
Начало: г. Кемь
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 30 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Пять чудес Соловецких островов
Начало: г. Петрозаводск
20 июня в 10:00
11 июля в 10:00
от 40 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЛЛина6 июня 2024Программа тура, размещение, питание, передвижения на маршруте - выше всяческих похвал. Хочу так же отметить прекрасную работу экскурсоводов на всех
- ААлександра15 мая 2024Организатор сопровождал нас на всех этапах тура. Было комфортно и спокойно с ними!
- ЕЕкатерина10 мая 2024Грамотно продумано время встречи группы, дорога, порядок посещений объектов. Все это позволяло не уставать на маршруте и чувствовать себя комфортно.
- ИИнга6 мая 2024Здравствуйте "Большая Страна". 5 дней по Карелии были незабываемыми: путешествие необычайно насыщенное, интересное, богатое на впечатления. Конечно главное - это
- ООльга5 мая 2024Не понятно, почему заселение в отель с 15.00. Пришлось ждать. Если отель 4 звезды, то заселение должно быть круглосуточным.
- ААнна3 мая 2024Спасибо экскурсоводу Людмиле)очень хорошая гостиница, вкусные обеды и завтраки.
- ГГеннадий2 мая 2024Организация тура отличная. Великолепные гиды. Квалифицированные специалисты.
- ММихаил30 января 2024Посетили в январе 2024 гостеприимный Петрозаводск с обзорной экскурсией, были в питомнике ездовых собак, это было классно, на следующий день
- ППавел3 сентября 2023Всё было исключительно хорошо подготовлено. Ничего не забыто, запасы продовольствия ещё остались с излишком на базе. Спальные мешки чистые и
- ННаталья1 сентября 2023Давно хотели на Соловки и наконец-то это чудо случилось! Совсем не пожалели что обратились в Большую Страну. Спасибо вам за организацию тура!
Ответы на вопросы от путешественников по Соловецкому в категории «Популярные места»
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