2 день

Соловецкий кремль и Большой Заяцкий остров

Завтрак в ресторане.

Отправление на Соловецкий архипелаг на теплоходе по Белому морю (2,5 часа).

Обзорная экскурсия по Соловецкому Кремлю.

Вы познакомитесь с историей монастыря, посетите территорию центрального комплекса, действующие храмы, памятники. Вас поразит благородство пропорций, монументальность и гармония с суровой северной природой.

Обед в кафе.

Экскурсия на Большой Заяцкий остров — вы совершите морскую прогулку на катере на Большой Заяцкий остров, на котором Вы увидите крупнейшее языческое святилище II–I тысячелетий до н. э., уникальные каменные лабиринты, комплекс культовых и погребальных сооружений, первую в России каменную гавань и памятники Андреевского скита.

Внимание: Андреевский скит на о. Большой Заяцкий — действующий, просим вас соблюдать требования устава скитов и быть должным образом одетыми.

Размещение в гостинице «Соловки-Отель» в 1-2-местных номерах с удобствами.

Возможна замена на гостиницу «Соловецкая Слобода» / «Приют».