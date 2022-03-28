Финский Харлу: историческое поселение Карелии

Отправиться к фактурным пейзажам, старинным местам и заброшенным промышленным объектам

Индивидуальная
В получасе езды от Сортавалы вы откроете нетуристический уголок, который сто лет назад был индустриальным центром Финляндии.

Здесь вы познакомитесь с историей значимого бумажного предприятия.

Услышите о прошлом поселка и осмотрите жилые строения рубежа 19-20 веков.

А в окрестностях Харлу сделаете антуражные снимки старого арочного моста, ГЭС на реке Янисйоки и руин фабрик.
Финский Харлу: историческое поселение Карелии
Финский Харлу: историческое поселение Карелии
Финский Харлу: историческое поселение Карелии
Финский Харлу: историческое поселение Карелии
Финский Харлу: историческое поселение Карелии
Финский Харлу: историческое поселение Карелии
Финский Харлу: историческое поселение Карелии
Финский Харлу: историческое поселение Карелии
Финский Харлу: историческое поселение Карелии
Финский Харлу: историческое поселение Карелии
Финский Харлу: историческое поселение Карелии
Финский Харлу: историческое поселение Карелии
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Что вас ожидает

Невероятно красивая дорога

Путь к старому финскому поселению будет лежать по извилистой и зрелищной (особенно зимой) дороге, проходящей по берегу реки Янисйоки. Остановимся у реки и ГЭС, живописных старых мостов — каменных и бетонных, а также у фактурных заброшенных фабрик и заводов. Скучать в путешествии не придется — я расскажу не только о местах маршрута, но и о жизни в Карелии, ее истории и очень самобытной культуре. И конечно, буду рад ответить на ваши вопросы о северном крае озер, лесов и рек.

Харлу и следы ушедших эпох

Наконец вы доберетесь до поселка, расположенного в Питкярантском районе республики. Узнаете о целлюлозно-бумажном предприятии, от которого сейчас остались лишь развалины. Я расскажу, как жил Харлу, когда играл важную роль в производстве целлюлозы Карелии. Напомню о ГЭС, которую вы видели по дороге — на станции добывалась энергия для этого самого завода. А гуляя по улочкам, вы познакомитесь с памятниками конца 19 — начала 20 веков: осмотрите жилые дома, здание детского сада, вокзал, а также усадьбу священника, или «дом богатых невест».

🥘 На обратном пути я предложу остановиться в проверенном кафе с простой и вкусной кухней.

Организационные детали

  • Дополнительных расходов, кроме оплаты обеда, не предвидится.
  • Зимой позаботьтесь о теплой одежде, хорошей обуви и варежках. Также можно взять с собой термос с чаем. Не забудьте зарядить фотоаппарат и телефон.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
по договоренности
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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