Что вас ожидает

Невероятно красивая дорога

Путь к старому финскому поселению будет лежать по извилистой и зрелищной (особенно зимой) дороге, проходящей по берегу реки Янисйоки. Остановимся у реки и ГЭС, живописных старых мостов — каменных и бетонных, а также у фактурных заброшенных фабрик и заводов. Скучать в путешествии не придется — я расскажу не только о местах маршрута, но и о жизни в Карелии, ее истории и очень самобытной культуре. И конечно, буду рад ответить на ваши вопросы о северном крае озер, лесов и рек.

Харлу и следы ушедших эпох

Наконец вы доберетесь до поселка, расположенного в Питкярантском районе республики. Узнаете о целлюлозно-бумажном предприятии, от которого сейчас остались лишь развалины. Я расскажу, как жил Харлу, когда играл важную роль в производстве целлюлозы Карелии. Напомню о ГЭС, которую вы видели по дороге — на станции добывалась энергия для этого самого завода. А гуляя по улочкам, вы познакомитесь с памятниками конца 19 — начала 20 веков: осмотрите жилые дома, здание детского сада, вокзал, а также усадьбу священника, или «дом богатых невест».

🥘 На обратном пути я предложу остановиться в проверенном кафе с простой и вкусной кухней.

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