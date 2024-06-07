Река Янисйоки – экскурсии в Сортавале

Найдено 3 экскурсии в категории «Река Янисйоки» в Сортавале, цены от 9 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Cортавала и ее живописные окрестности
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
39 отзывов
Cортавала и ее живописные окрестности
Познакомиться со столицей Северного Приладожья и проехать по одной из самых красивых дорог в Карелии
Начало: На ж/д вокзал Сортавалы
1 сен в 10:00
2 сен в 10:00
9 000 за всё до 4 чел.
Финский Харлу: историческое поселение Карелии
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
Финский Харлу: путешествие в историческое сердце Карелии
Вас ждет захватывающее путешествие по историческому поселению Финский Харлу, где прошлое и настоящее сливаются в единое целое
Начало: По договоренности
1 сен в 10:00
2 сен в 10:00
10 000 за всё до 4 чел.
Фототур в секретных локациях - из Сортавалы
🚗 На машине
Фотопрогулка
5.5 часов
Фототур в секретных локациях - из Сортавалы
Пофотографироваться в сказочных природных декорациях Русского Севера
Завтра в 09:00
17 июня в 09:00
14 900 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    7 июня 2024
    Cортавала и ее живописные окрестности
    Великолепная поездка с замечательным гидом Даном. Сложились все компоненты - комфортабельный автомобиль, насыщенный, гармоничный маршрут, много прекрасных видов и, конечно,
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    интересная информация, которой было ровно столько, сколько нужно путешественникам. Дан не просто исключительно эрудированный гид, но и очень увлеченный человек, любящий и уважающий свой край. Посоветовал отличное кафе с рыбным ассортиментом на берегу озера, такой приятный бонус к поездке. Огромное спасибо вам!

    Великолепная поездка с замечательным гидом Даном. Сложились все компоненты - комфортабельный автомобиль, насыщенный, гармоничный маршрут, многоВеликолепная поездка с замечательным гидом Даном. Сложились все компоненты - комфортабельный автомобиль, насыщенный, гармоничный маршрут, многоВеликолепная поездка с замечательным гидом Даном. Сложились все компоненты - комфортабельный автомобиль, насыщенный, гармоничный маршрут, многоВеликолепная поездка с замечательным гидом Даном. Сложились все компоненты - комфортабельный автомобиль, насыщенный, гармоничный маршрут, многоВеликолепная поездка с замечательным гидом Даном. Сложились все компоненты - комфортабельный автомобиль, насыщенный, гармоничный маршрут, многоВеликолепная поездка с замечательным гидом Даном. Сложились все компоненты - комфортабельный автомобиль, насыщенный, гармоничный маршрут, много
  • О
    Ольга
    19 мая 2024
    Cортавала и ее живописные окрестности
    Классная экскурсия, рекомендую! Мы даже не заметили, как пролетели 6 часов. Спасибо, Дан!
    Классная экскурсия, рекомендую! Мы даже не заметили, как пролетели 6 часов. Спасибо, Дан!Классная экскурсия, рекомендую! Мы даже не заметили, как пролетели 6 часов. Спасибо, Дан!Классная экскурсия, рекомендую! Мы даже не заметили, как пролетели 6 часов. Спасибо, Дан!Классная экскурсия, рекомендую! Мы даже не заметили, как пролетели 6 часов. Спасибо, Дан!Классная экскурсия, рекомендую! Мы даже не заметили, как пролетели 6 часов. Спасибо, Дан!Классная экскурсия, рекомендую! Мы даже не заметили, как пролетели 6 часов. Спасибо, Дан!Классная экскурсия, рекомендую! Мы даже не заметили, как пролетели 6 часов. Спасибо, Дан!
  • К
    Кирилл
    19 мая 2024
    Cортавала и ее живописные окрестности
    Рекомендую данную экскурсию! Все прошло отлично. Очень живописные локации, подробные рассказы о каждом месте, ответы на интересующие вопросы. Отдельное спасибо Дану! Все организовано чётко, с толком с чувством с расстановкой. Ничего лишнего или навязывающего.
  • А
    Ангелина
    3 января 2024
    Финский Харлу: историческое поселение Карелии
    Просто отличная экскурсия, получили больше чем хотели. Интересно, красивые места, отличный гид. Категорически рекомендую Дана))
  • И
    Ирина
    20 декабря 2023
    Финский Харлу: историческое поселение Карелии
    Шикарная экскурсия для любителей неизбитых маршрутов! Интересно, красиво, активно (ходить много, но нам это и надо было). Дан прекрасный водитель, очень любит свой край и хорошо его знает. Мы в восторге!
    Шикарная экскурсия для любителей неизбитых маршрутов! Интересно, красиво, активно (ходить много, но нам это и надоШикарная экскурсия для любителей неизбитых маршрутов! Интересно, красиво, активно (ходить много, но нам это и надо
  • О
    Оля
    13 декабря 2023
    Финский Харлу: историческое поселение Карелии
    Карелия - это любовь. Чем больше узнаю этот край, тем уверенней заявляю! Экскурсия очень понравилась. Было 100% попадание для моей семьи, где
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    я люблю природу/красоту/историю и техническая составляющая для мужчин (6 и 35 лет)) Несмотря на бодрящий мороз - не замерзли и не устали. Маршрут сбалансирован. А какой рыбный ресторанчик по пути…. Ох. Хотим ещё!

    Карелия - это любовьКарелия - это любовьКарелия - это любовьКарелия - это любовьКарелия - это любовьКарелия - это любовь

Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Река Янисйоки»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Cортавала и ее живописные окрестности
  2. Финский Харлу: историческое поселение Карелии
  3. Фототур в секретных локациях - из Сортавалы
Какие места ещё посмотреть в Сортавале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ладожское озеро
  2. Ладожские шхеры
  3. Самое главное
  4. Остров Хонкасало
  5. Остров Валаам
  6. Дача Винтера
  7. Рускеала
  8. Городище Паасо
  9. Мраморный каньон
  10. Гора Хийденвуори
Сколько стоит экскурсия по Сортавале в июне 2024
Сейчас в Сортавале в категории "Река Янисйоки" можно забронировать 3 экскурсии от 9 000 до 14 900. Туристы уже оставили гидам 42 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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