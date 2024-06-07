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интересная информация, которой было ровно столько, сколько нужно путешественникам. Дан не просто исключительно эрудированный гид, но и очень увлеченный человек, любящий и уважающий свой край. Посоветовал отличное кафе с рыбным ассортиментом на берегу озера, такой приятный бонус к поездке. Огромное спасибо вам!