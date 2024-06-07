1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Cортавала и ее живописные окрестности
Познакомиться со столицей Северного Приладожья и проехать по одной из самых красивых дорог в Карелии
Начало: На ж/д вокзал Сортавалы
1 сен в 10:00
2 сен в 10:00
9 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Финский Харлу: путешествие в историческое сердце Карелии
Вас ждет захватывающее путешествие по историческому поселению Финский Харлу, где прошлое и настоящее сливаются в единое целое
Начало: По договоренности
1 сен в 10:00
2 сен в 10:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
5.5 часов
Фототур в секретных локациях - из Сортавалы
Пофотографироваться в сказочных природных декорациях Русского Севера
Завтра в 09:00
17 июня в 09:00
14 900₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей7 июня 2024Великолепная поездка с замечательным гидом Даном. Сложились все компоненты - комфортабельный автомобиль, насыщенный, гармоничный маршрут, много прекрасных видов и, конечно,
- ООльга19 мая 2024Классная экскурсия, рекомендую! Мы даже не заметили, как пролетели 6 часов. Спасибо, Дан!
- ККирилл19 мая 2024Рекомендую данную экскурсию! Все прошло отлично. Очень живописные локации, подробные рассказы о каждом месте, ответы на интересующие вопросы. Отдельное спасибо Дану! Все организовано чётко, с толком с чувством с расстановкой. Ничего лишнего или навязывающего.
- ААнгелина3 января 2024Просто отличная экскурсия, получили больше чем хотели. Интересно, красивые места, отличный гид. Категорически рекомендую Дана))
- ИИрина20 декабря 2023Шикарная экскурсия для любителей неизбитых маршрутов! Интересно, красиво, активно (ходить много, но нам это и надо было). Дан прекрасный водитель, очень любит свой край и хорошо его знает. Мы в восторге!
- ООля13 декабря 2023Карелия - это любовь. Чем больше узнаю этот край, тем уверенней заявляю! Экскурсия очень понравилась. Было 100% попадание для моей семьи, где
Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Река Янисйоки»
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