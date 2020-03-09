23 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Сортавала — самый финский город России

Прикоснуться к истории города, сменившего три имени, и насладиться природой Северного Приладожья

Татьяна
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Татьяна – ваш гид
Сордавала, Сердоболь, Сортавала — вы прогуляетесь сквозь три эпохи сказочного карельского города.

Перед вами предстанут деревянные финские домики, наследие скандинавского модерна и пейзажи, словно сошедшие со страниц эпоса Калевала.

А резные картины народного мастера Кронида Гоголева дополнят образ колоритного северного быта.
1555 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча в Сортавала, на Пристани
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У этой экскурсии23 отзыва
4.96
Сортавала — самый финский город России
Сортавала — самый финский город России

Что вас ожидает

Три эпохи Сортавала
Трижды менявший свое имя Сортавала в разные века принадлежал древним карелам, шведам, финнам и России, поэтому здесь вас встретит удивительное переплетение культур и народностей. Вы услышите о сложных и противоречивых отношениях местных жителей, о главных событиях бурной истории Сортавала. Мы пройдем по старым улочкам, остановимся у памятника Рунопевцу, полюбуемся окрестными северными пейзажами с горы Кухавуори и осмотрим певческое поле парка Ваккосалми, куда в начале 20 века приезжали выступать хоры со всей Финляндии.

«Архитектурная энциклопедия Финляндии»
Сортавала вполне заслуженно называют самым финским городом России, музеем финской архитектуры и столицей Северного Приладожья. Вы рассмотрите сохранившуюся планировку и застройку европейского города, а в центре города встретите здания в стиле северного модерна, неоклассицизма и функционализма, которые спроектировали известнейшие финские архитекторы — Ульберг, Сааринен, Аренберг. Познакомитесь с деревянным зодчеством 19 века и узнаете об особенностях аутентичного финского дома.

Резное кружево Кронида Гоголева
При желании мы посетим выставочный зал народного художника Кронида Гоголева, который прославился редчайшей техникой резьбы по дереву. Вы увидите более 100 работ мастера — резные деревянные барельефы, на которых запечатлены душевные северные пейзажи и живые сцены быта карельских крестьян.

Организационные детали

  • Добраться до Сортавала можно на автомобиле или ежедневном поезде «Ласточка» Санкт-Петербург — Сортавала
  • Дополнительные расходы: посещение галереи Кронида Гоголева — 200 рублей с человека
  • В центре Сортавала располагается пристань, откуда можно отправиться к острову Валаам и Ладожским шхерам. Также недалеко от города находятся мраморные каньон Рускеала и водопады Ахвенкоски.
Сортавала — самый финский город России
Сортавала — самый финский город России
Сортавала — самый финский город России
Сортавала — самый финский город России
Сортавала — самый финский город России
Сортавала — самый финский город России
Сортавала — самый финский город России
Сортавала — самый финский город России
Сортавала — самый финский город России
Сортавала — самый финский город России
Сортавала — самый финский город России

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в Сортавала, на Пристани.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Татьяна
Татьяна
Всю жизнь проработала преподавателем, но не устаю учиться и интересоваться новым, считаю, что старость — это не для меня! Живу и работаю в Сортавала почти 35 лет и не могу налюбоваться его тихой, очаровательной красотой. Об этом всегда рассказывала ученикам, а после окончания курсов экскурсоводов 2 года назад делюсь знаниями с гостями нашего города. Приезжайте в Сортавала за карельскими пейзажами, духом финского города и неожиданными ракурсами!
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23 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

9 марта 2020
Мы с семьёй проезжали через Сортавалу на рускеальском экспрессе. Стоянка/пересадка в этом городе около 4-х часов. Татьяна согласилась провести нам экскурсию в 7 утра! И поверьте, мы не пожалели! Буквально о каждом доме у экскурсовода есть отдельная история или интересный факт. Экскурсия длилась 3 часа и закончилась только потому, что мы боялись опоздать на поезд)
7 марта 2020
Большое спасибо Татьяне за превосходную экскурсию по городу. Вся семья в восторге от рассказов гида, было много показано арт обьектов архитектуры города, были даны советы что посмотреть и куда сьездить. Особенно большое спасибо за совет, где купить "Калитки".
15 февраля 2020
Татьяна Юрьевна- Профессионал с большой буквы! Запланированные на экскурсию 2.5 часа промчались незаметно! Несмотря на неприветливый ладожский ветер, эмоции полученные от экскурсовода не дали нам замерзнуть. В составе нашей группы были те, кто посетил Сортавалу уже несколько раз, но таким Город представился впервые! Не хотелось расставаться! Жаль, что мы не смогли побывать с Татьяной Юрьевной на экскурсии в Рускеале! Обязательно будем рекомендовать её экскурсии своим знакомым.
11 февраля 2020
Были на экскурсии в феврале, всей семьёй. Даже наша двухлетняя туристка внимательно слушала Татьяну :). Очень интересно, живо подан рассказ о городе и его истории, маршрут проходит через все главные достопримечательности, гид прекрасный и город чудесный :) Рекомендуем.
21 января 2020
Остались очень довольны прекрасной экскурсией в г.Сортавала, проведенной Татьяной. Стали действительно смотреть совсем другими глазами на этот маленький город. Глубокие знания, интересный рассказ, личная вовлеченность со стороны гида. Всем рекомендуем!
10 января 2020
Добрый день. Экскурсия очень понравилась. Правда, в этот день не повезло с погодой, шел дождь, но не смотря на это Татьяна честно и стойко провела экскурсию. Очень интересно, содержательно познавательно! Спасибо!
9 января 2020
Очень. Очень понравилось! Довольны собой, что решились на экскурсию 😜 и Татьяной, как экскурсоводом.
Была в Сортавала не один раз - симпатичный центр города... Можно "покрутить головой" на интересные здания... Можно почитать предварительно и понять в общих чертах, Но и только.
А вот когда тебе в течение трёх!!! часов с любовью рассказывают о Любимом Городе - это уже совсем другая история.
Татьяне спасибо! Все три поколения остались очень довольны! Рекомендуем всем!
9 января 2020
Огромное спасибо Татьяне за чудесную экскурсию! Узнали очень много интересных деталей о жителях города, его истории, архитектуре. Время пролетело незаметно. Татьяна с большой любовью рассказывает про город, замечательный гид.
9 января 2020
Замечательная гид Татьяна за три часа экскурсии заставила нас посмотреть на маленькую Сортавала совершенно другими глазами. Очень достойная экскурсия. Татьяна вежлива, корректна, с чувством юмора. Рекомендую.
7 января 2020
Огромное спасибо Татьяне за великолепную экскурсию! Замечательный и увлеченный историей расказчик. Вынесли очень много информации и были удивлены некоторыми фактами в истории этого небольшого,но такого значимого в прошлом ,города.
Татьяна смогла донести до нвнешнего поколения ,,компьютерных,,подромтков много информации и хоть на аремч экскурсии вернуть их из ,,виртуального мира,,.
Хотелось бы пожелать городу использовать туризм по максимуму и развиваться.
Спасибо огрмное!
Ещё 13 отзывов

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