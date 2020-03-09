23 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Три эпохи Сортавала

Трижды менявший свое имя Сортавала в разные века принадлежал древним карелам, шведам, финнам и России, поэтому здесь вас встретит удивительное переплетение культур и народностей. Вы услышите о сложных и противоречивых отношениях местных жителей, о главных событиях бурной истории Сортавала. Мы пройдем по старым улочкам, остановимся у памятника Рунопевцу, полюбуемся окрестными северными пейзажами с горы Кухавуори и осмотрим певческое поле парка Ваккосалми, куда в начале 20 века приезжали выступать хоры со всей Финляндии.

«Архитектурная энциклопедия Финляндии»

Сортавала вполне заслуженно называют самым финским городом России, музеем финской архитектуры и столицей Северного Приладожья. Вы рассмотрите сохранившуюся планировку и застройку европейского города, а в центре города встретите здания в стиле северного модерна, неоклассицизма и функционализма, которые спроектировали известнейшие финские архитекторы — Ульберг, Сааринен, Аренберг. Познакомитесь с деревянным зодчеством 19 века и узнаете об особенностях аутентичного финского дома.

Резное кружево Кронида Гоголева

При желании мы посетим выставочный зал народного художника Кронида Гоголева, который прославился редчайшей техникой резьбы по дереву. Вы увидите более 100 работ мастера — резные деревянные барельефы, на которых запечатлены душевные северные пейзажи и живые сцены быта карельских крестьян.