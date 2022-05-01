День наедине с природой Карелии: треккинг + каякинг

Лучшее сочетание красоты северной природы и умеренной физической нагрузки

Индивидуальная
Мы предлагаем вам три варианта программ активного отдыха на целый день: треккинг по самым красивым тропам Южной Карелии и каякинг по озерам и шхерам.

Вы получите незабываемые впечатления, откроете вдохновляющие виды с воды и с высоты птичьего полета.

А также познакомитесь с историй края и отведаете в походе финской праздничной ухи.
День наедине с природой Карелии: треккинг + каякинг
День наедине с природой Карелии: треккинг + каякинг
День наедине с природой Карелии: треккинг + каякинг
День наедине с природой Карелии: треккинг + каякинг
День наедине с природой Карелии: треккинг + каякинг
День наедине с природой Карелии: треккинг + каякинг
День наедине с природой Карелии: треккинг + каякинг
День наедине с природой Карелии: треккинг + каякинг
День наедине с природой Карелии: треккинг + каякинг
День наедине с природой Карелии: треккинг + каякинг
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Три маршрута на выбор

1. «В сердце Ладожских шхер»

Комбинированный маршрут по заливу Тойвилахти рядом с городом Сортавала. Вы пройдете вокруг самого известного острова Ладожских шхер — Хонкасало. Полюбуетесь его пейзажами с воды и подниметесь на его вершину, с которой открывается тот самый вид на шхеры. Каякинг 15 км, треккинг 2 км.

2. «Тропы полуострова Терву»

Экологический маршрут по полуострову открыт в 2020 году и привлекает разнообразием своих пейзажей, а местный залив поражает своей длиной, узкими шхерами и красотой диких островов. В этом маршруте мы не выходим в открытую Ладогу, что позволяет его проводить даже в ветреную погоду. Треккинг 8 км, каякинг 8 км.

3. «Озера, шхеры и водопады»

В этом маршруте по чуть-чуть соединились самые сочные виды. Поход на гору Хийденвуори с великолепным видом на Ладожские шхеры и каякинг на озере Ристиярви, где всегда спокойная вода и есть водопады. Треккинг 1,5 км, каякинг 5 км.

Вы освоите базовую технику гребли, чтобы не уставать. В каждом походе мы приготовим и подкрепимся сытным обедом из финской праздничной ухи, также будет две остановки для чая и сандвичей. Все маршруты сопровождаются рассказами о Ладоге и ее обитателях, а также истории этих мест. В пути будет много остановок для фотографий и отдыха.

🛶 🏞 Выбирайте свое приключение в зависимости от того, сколько времени вы готовы провести в каяке и сколько пешком.

Организационные детали

  • Продолжительность и стоимость всех маршрутов одинаковая. Дополнительных расходов не требуется.
  • Каяки Merqury Point 65, на которых мы будем сплавляться, устойчивые, вместительные и комфортные, оснащены удобными надувными сиденьями, защитными юбками и упорами для ног. Всем участникам выдаются спасательные жилеты.
  • Все маршруты начинаются в городе Сортавала
  • Участие детей возможно с 12 лет в сопровождении родителей

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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