Мы предлагаем вам три варианта программ активного отдыха на целый день: треккинг по самым красивым тропам Южной Карелии и каякинг по озерам и шхерам. Вы получите незабываемые впечатления, откроете вдохновляющие виды с воды и с высоты птичьего полета. А также отведаете финской праздничной ухи.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Три маршрута на выбор

1. «В сердце Ладожских шхер»

Комбинированный маршрут по заливу Тойвилахти рядом с городом Сортавала. Вы пройдете вокруг самого известного острова Ладожских шхер — Хонкасало. Полюбуетесь его пейзажами с воды и подниметесь на его вершину, с которой открывается тот самый вид на шхеры. Каякинг 15 км, треккинг 2 км.

2. «В сердце Ладожских шхер Лайт»

Это облегченная версия популярного маршрута на каяках в шхеры Ладоги, для семей с детьми и групп, которым долгая гребля утомительна.

В этом маршруте мы не выходим в открытую Ладогу, что позволяет его проводить даже в ветреную погоду. Треккинг 4 км, каякинг 8 км.

3. «Озера, шхеры и водопады»

В этом маршруте по чуть-чуть соединились самые сочные виды. Поход на гору Хийденвуори с великолепным видом на Ладожские шхеры и каякинг на одном из заповедных озер Карелии, где всегда спокойная вода, а также посещение одного из спрятанных в лесу водопадов. Треккинг 3 км, каякинг 5 км.

Вы освоите базовую технику гребли, чтобы не уставать. В каждом походе мы приготовим и подкрепимся сытным обедом из финской праздничной ухи, также будет две остановки для чая и сандвичей. Все маршруты сопровождает опытный инструктор-проводник водных и пешеходных походов. В пути будет много остановок для фотографий и отдыха.

Выбирайте свое приключение в зависимости от того, сколько времени вы готовы провести в каяке и сколько пешком.

Организационные детали