Описание экскурсии
Три маршрута на выбор
1. «В сердце Ладожских шхер»
Комбинированный маршрут по заливу Тойвилахти рядом с городом Сортавала. Вы пройдете вокруг самого известного острова Ладожских шхер — Хонкасало. Полюбуетесь его пейзажами с воды и подниметесь на его вершину, с которой открывается тот самый вид на шхеры. Каякинг 15 км, треккинг 2 км.
2. «В сердце Ладожских шхер Лайт»
Это облегченная версия популярного маршрута на каяках в шхеры Ладоги, для семей с детьми и групп, которым долгая гребля утомительна.
В этом маршруте мы не выходим в открытую Ладогу, что позволяет его проводить даже в ветреную погоду. Треккинг 4 км, каякинг 8 км.
3. «Озера, шхеры и водопады»
В этом маршруте по чуть-чуть соединились самые сочные виды. Поход на гору Хийденвуори с великолепным видом на Ладожские шхеры и каякинг на одном из заповедных озер Карелии, где всегда спокойная вода, а также посещение одного из спрятанных в лесу водопадов. Треккинг 3 км, каякинг 5 км.
Вы освоите базовую технику гребли, чтобы не уставать. В каждом походе мы приготовим и подкрепимся сытным обедом из финской праздничной ухи, также будет две остановки для чая и сандвичей. Все маршруты сопровождает опытный инструктор-проводник водных и пешеходных походов. В пути будет много остановок для фотографий и отдыха.
Выбирайте свое приключение в зависимости от того, сколько времени вы готовы провести в каяке и сколько пешком.
Организационные детали
- Программа проходит на территории национального парка Ладожские шхеры, посещение парка стоит 350 ₽ за человека, его нужно приобрести самостоятельно на официальном сайте
- Продолжительность и стоимость всех маршрутов одинаковая. Дополнительных расходов не требуется.
- Каяки Merqury Point 65, на которых мы будем сплавляться, устойчивые, вместительные и комфортные, оснащены удобными надувными сиденьями, защитными юбками и упорами для ног. Всем участникам выдаются спасательные жилеты.
- Все маршруты начинаются в городе Сортавала
- Участие детей возможно с 12 лет в сопровождении родителей
- Программа проходит в комфортном для вас темпе, инструктор подстраивает маршрут и темп под гостей. Главное в программе: спокойное созерцание карельской природы с необычного ракурса.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
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Нужно оплачивать всё сразу?
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Отзывы и рейтинг
Первое, что стоит сказать об
Сначала на огромной машине Ивана мы поехали на остров Риеккалансаари, там сели в каяки и проплыли вдоль острова Хонкасало. На нем высадились и поднялись на гору, увидели
Каякинг по озеру - это что-то непередаваемое, а трекинг по карельским лесам позволил увидеть места, куда сам бы никогда не добрался. Иван