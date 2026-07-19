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День наедине с природой Карелии: треккинг + каякинг

Лучшее сочетание красоты северной природы и умеренной физической нагрузки
Мы предлагаем вам три варианта программ активного отдыха на целый день: треккинг по самым красивым тропам Южной Карелии и каякинг по озерам и шхерам. Вы получите незабываемые впечатления, откроете вдохновляющие виды с воды и с высоты птичьего полета. А также отведаете финской праздничной ухи.
5
22 отзыва
День наедине с природой Карелии: треккинг + каякинг
День наедине с природой Карелии: треккинг + каякинг
День наедине с природой Карелии: треккинг + каякинг

Описание экскурсии

Три маршрута на выбор

1. «В сердце Ладожских шхер»

Комбинированный маршрут по заливу Тойвилахти рядом с городом Сортавала. Вы пройдете вокруг самого известного острова Ладожских шхер — Хонкасало. Полюбуетесь его пейзажами с воды и подниметесь на его вершину, с которой открывается тот самый вид на шхеры. Каякинг 15 км, треккинг 2 км.

2. «В сердце Ладожских шхер Лайт»

Это облегченная версия популярного маршрута на каяках в шхеры Ладоги, для семей с детьми и групп, которым долгая гребля утомительна.
В этом маршруте мы не выходим в открытую Ладогу, что позволяет его проводить даже в ветреную погоду. Треккинг 4 км, каякинг 8 км.

3. «Озера, шхеры и водопады»

В этом маршруте по чуть-чуть соединились самые сочные виды. Поход на гору Хийденвуори с великолепным видом на Ладожские шхеры и каякинг на одном из заповедных озер Карелии, где всегда спокойная вода, а также посещение одного из спрятанных в лесу водопадов. Треккинг 3 км, каякинг 5 км.

Вы освоите базовую технику гребли, чтобы не уставать. В каждом походе мы приготовим и подкрепимся сытным обедом из финской праздничной ухи, также будет две остановки для чая и сандвичей. Все маршруты сопровождает опытный инструктор-проводник водных и пешеходных походов. В пути будет много остановок для фотографий и отдыха.

Выбирайте свое приключение в зависимости от того, сколько времени вы готовы провести в каяке и сколько пешком.

Организационные детали

  • Программа проходит на территории национального парка Ладожские шхеры, посещение парка стоит 350 ₽ за человека, его нужно приобрести самостоятельно на официальном сайте
  • Продолжительность и стоимость всех маршрутов одинаковая. Дополнительных расходов не требуется.
  • Каяки Merqury Point 65, на которых мы будем сплавляться, устойчивые, вместительные и комфортные, оснащены удобными надувными сиденьями, защитными юбками и упорами для ног. Всем участникам выдаются спасательные жилеты.
  • Все маршруты начинаются в городе Сортавала
  • Участие детей возможно с 12 лет в сопровождении родителей
  • Программа проходит в комфортном для вас темпе, инструктор подстраивает маршрут и темп под гостей. Главное в программе: спокойное созерцание карельской природы с необычного ракурса.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван
Иван — ваш гид в Сортавале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 968 туристов
Я гид-сопровождающий и местный житель. С 2010 года я открываю и показываю гостям своего края его самые красивые места. Разрабатываю программы активного отдыха с пешеходными и водными маршрутами. Выбрал каяки за их бесшумность и неспешность.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 22 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
22
4
3
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1
Панчелюга
Карелия — это всегда про перезагрузку, но эта поездка стала чем-то большим. Если вы ищете настоящую медитацию на воде и хотите выключить голову — вам сюда.

Первое, что стоит сказать об
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этой экскурсии: она невероятно размеренная. Здесь нет суеты, гонки за километрами или попыток поставить олимпийский рекорд по гребле. Мы двигались ровно в том темпе, который диктовало само озеро. Оглушительная тишина, которую нарушает только плеск весла о воду, гладкое скольжение каяка сквозь зеркальную гладь — всё это складывается в идеальную картину абсолютного покоя.

Отдельный восторг — безумно красивая природа. Фотографии из интернета не передают и десятой доли этого масштаба. Каменные развалы, поросшие мхом вековых сосен, вода такого глубокого изумрудного цвета, что поначалу глазам не веришь. В какой-то момент мы остановились посреди озера, положили весла на борта и просто слушали звенящую тишину природы. Казалось, можно протянуть руку и коснуться облаков.

Но главным открытием стал наш гид. Это тот случай, когда человек делает 80% успеха поездки. Абсолютно спокойный, надежный и выдержанный профессионал. С ним было чувство полной безопасности с первой до последней минуты, даже с учетом того, что это был наш первый опыт каякинга. Он не сыпал заученными байками каждую минуту, не пытался развлекать нас искусственно. Его уверенность передавалась физически: ты понимаешь, что этот человек знает озеро как свои пять пальцев, чувствует любую перемену ветра и погоды. Все организационные моменты были продуманы до мелочей: исправное снаряжение, полный инструктаж, горячий обед из блюд местной кухни.

Это идеальный формат для тех, кто устал от людей, дедлайнов и информационного шума, для маленькой группы друзей, которым не нужны шумные тусовки. Если ваша цель — сбавить обороты внутреннего двигателя, выдохнуть и напитаться настоящей северной красотой под присмотром человека, которому доверяешь безгранично, то лучше варианта в Карелии не найти.

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Евгения
Это был незабываемый день! Мы поднимались на гору с классными видами, ходили по лесу, по шхерам, там умопомрачительная природа, хочется фотографировать абсолютно всë. На каяках с непривычки поначалу было сложно,
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но мы втянулись и успешно гребли) Наш гид Иван - местный житель, очень много знает о Карелии и её истории. Он полностью взял на себя всю организацию, а нам оставалось только наслаждаться природой! Всё было на высоте, отдельное спасибо за финский суп прямо в лесу!

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И
Это было прекрасное путешествие!
Сначала на огромной машине Ивана мы поехали на остров Риеккалансаари, там сели в каяки и проплыли вдоль острова Хонкасало. На нем высадились и поднялись на гору, увидели
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озеро на горной вершине и, конечно, невероятные виды на Ладогу.
Иван накормил нас вкуснейшей финской ухой и напоил иван-чаем собственного производства.
Красоты, которые сопровождают вас все путешествие, словами не передать. Да и фото не передают… Конечно, мы устали, на веслах прошли наверно около 6 км. Но это то, чего мы и хотели)
Иван замечательный человек, рассказчик, путешественник, очень любит свой край, уважает туристов и готов им посвящать свои время и силы. Это вторая наша экскурсия с ним. И думаю, не последняя… Спасибо ему, что он есть и дает возможность насладиться красотами Карелии, прикоснуться к ее природе!!!

Это было прекрасное путешествие!
Это было прекрасное путешествие!
Это было прекрасное путешествие!
Это было прекрасное путешествие!
Это было прекрасное путешествие!
Это было прекрасное путешествие!
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Оксана
Огромное спасибо нашему гиду Ивану за такие яркие впечатления!
Каякинг по озеру - это что-то непередаваемое, а трекинг по карельским лесам позволил увидеть места, куда сам бы никогда не добрался. Иван
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- настоящий энтузиаст своего дела, и я очень рекомендую его всем, кто хочет узнать больше об истории и природе этого края, но что меня больше всего тронуло, так это его искренняя любовь к природе. Он не просто рассказывает о ней, он заражает этой любовью!
Отдельное спасибо за незабываемый обед на природе! Лохикейтто с калитками – это было нечто особенное, настоящий вкус Карелии, приготовленный с душой. Этот день останется в нашей памяти надолго!

Огромное спасибо нашему гиду Ивану за такие яркие впечатления!
Огромное спасибо нашему гиду Ивану за такие яркие впечатления!
Огромное спасибо нашему гиду Ивану за такие яркие впечатления!
Огромное спасибо нашему гиду Ивану за такие яркие впечатления!
Огромное спасибо нашему гиду Ивану за такие яркие впечатления!
Огромное спасибо нашему гиду Ивану за такие яркие впечатления!
Огромное спасибо нашему гиду Ивану за такие яркие впечатления!
Огромное спасибо нашему гиду Ивану за такие яркие впечатления!+2
Огромное спасибо нашему гиду Ивану за такие яркие впечатления!
Огромное спасибо нашему гиду Ивану за такие яркие впечатления!
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А
Иван - настоящий профессионал своего дела с богатым багажом знаний о родной земле. Его экскурсия - это увлекательное путешествие не только по живописным местам, но и в глубины истории и
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культуры. Он не просто отвечал на наши вопросы, а щедро делился интересными фактами и захватывающими историями.
Особое внимание Иван уделял нашему комфорту - во время экскурсии он позаботился о питании, попробовали суп, калитки и чай. Невероятно вкусно))
Места, которые мы увидели, действительно впечатляют - плыть на каяке по озеру, которое когда-то давно было кратером вулкана ПРОСТО ВАУ. Здесь, вдали от городской суеты, можно по-настоящему насладиться красотой природы и тишиной.
Данная экскурсия - это возможность не только увидеть потрясающие виды, но и узнать их историю, проникнуться духом места и получить незабываемые впечатления, которые останутся с вами надолго.
Спасибо огромное Ивану за такое путешествие. Когда снова будем посещать Карелию, обязательно повторим.

Иван - настоящий профессионал своего дела с богатым багажом знаний о родной земле. Его экскурсия -
Иван - настоящий профессионал своего дела с богатым багажом знаний о родной земле. Его экскурсия -
Иван - настоящий профессионал своего дела с богатым багажом знаний о родной земле. Его экскурсия -
Иван - настоящий профессионал своего дела с богатым багажом знаний о родной земле. Его экскурсия -
Иван - настоящий профессионал своего дела с богатым багажом знаний о родной земле. Его экскурсия -
Иван - настоящий профессионал своего дела с богатым багажом знаний о родной земле. Его экскурсия -
Иван - настоящий профессионал своего дела с богатым багажом знаний о родной земле. Его экскурсия -
Иван - настоящий профессионал своего дела с богатым багажом знаний о родной земле. Его экскурсия -+1
Иван - настоящий профессионал своего дела с богатым багажом знаний о родной земле. Его экскурсия -
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Ирина
В субботу проплыли полный маршрут вокруг острова Хонкасало, хотя познакомились с каяком впервые. Для физически подготовленных вполне реально. Так же поднялись на вершину острова и приготовили наивкуснейшую уху по фински
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и пожарили колбаски.
Мы с супругом просто в восторге от красоты Ладожских шхер! Природа завораживающая! С погодой очень повезло, комфортная температура была - 18-21•С. Иван - очень приятный, опытный и подготовленный гид! Настоящий фанат своего дела! Все рассказал, показал, учел все нюансы. Все этапы экскурсии отточены до мелочей. На каждом отрезке пути рассказывал интересные исторические и географические факты, больше и не нужно. Прогулка все же не образовательная) Так держать!
Обязательно повторим этот опыт!

В субботу проплыли полный маршрут вокруг острова Хонкасало, хотя познакомились с каяком впервые. Для физически подготовленных
В субботу проплыли полный маршрут вокруг острова Хонкасало, хотя познакомились с каяком впервые. Для физически подготовленных
В субботу проплыли полный маршрут вокруг острова Хонкасало, хотя познакомились с каяком впервые. Для физически подготовленных
В субботу проплыли полный маршрут вокруг острова Хонкасало, хотя познакомились с каяком впервые. Для физически подготовленных
В субботу проплыли полный маршрут вокруг острова Хонкасало, хотя познакомились с каяком впервые. Для физически подготовленных
В субботу проплыли полный маршрут вокруг острова Хонкасало, хотя познакомились с каяком впервые. Для физически подготовленных
В субботу проплыли полный маршрут вокруг острова Хонкасало, хотя познакомились с каяком впервые. Для физически подготовленных
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