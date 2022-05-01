Три маршрута на выбор

1. «В сердце Ладожских шхер»

Комбинированный маршрут по заливу Тойвилахти рядом с городом Сортавала. Вы пройдете вокруг самого известного острова Ладожских шхер — Хонкасало. Полюбуетесь его пейзажами с воды и подниметесь на его вершину, с которой открывается тот самый вид на шхеры. Каякинг 15 км, треккинг 2 км.

2. «Тропы полуострова Терву»

Экологический маршрут по полуострову открыт в 2020 году и привлекает разнообразием своих пейзажей, а местный залив поражает своей длиной, узкими шхерами и красотой диких островов. В этом маршруте мы не выходим в открытую Ладогу, что позволяет его проводить даже в ветреную погоду. Треккинг 8 км, каякинг 8 км.

3. «Озера, шхеры и водопады»

В этом маршруте по чуть-чуть соединились самые сочные виды. Поход на гору Хийденвуори с великолепным видом на Ладожские шхеры и каякинг на озере Ристиярви, где всегда спокойная вода и есть водопады. Треккинг 1,5 км, каякинг 5 км.

Вы освоите базовую технику гребли, чтобы не уставать. В каждом походе мы приготовим и подкрепимся сытным обедом из финской праздничной ухи, также будет две остановки для чая и сандвичей. Все маршруты сопровождаются рассказами о Ладоге и ее обитателях, а также истории этих мест. В пути будет много остановок для фотографий и отдыха.

🛶 🏞 Выбирайте свое приключение в зависимости от того, сколько времени вы готовы провести в каяке и сколько пешком.

Организационные детали