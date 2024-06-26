Фототур в секретных локациях - из Сортавалы

Пофотографироваться в сказочных природных декорациях Русского Севера
Мы с вами отправимся в путешествие по живописным местам Карелии, о которых мало кто знает. Расскажем по пути занимательные факты и захватывающие истории. А в самых красивых локациях профессиональный фотограф сделает для вас незабываемые кадры.
Фототур в секретных локациях - из Сортавалы
Фототур в секретных локациях - из Сортавалы
Фототур в секретных локациях - из Сортавалы
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00

Описание фото-прогулки

Что вас ожидает

Встречаемся в Сортавале и отправляемся по насыщенному маршруту. Вас ждут:

  • Живописные пороги реки Янисйоки в посёлке Харлу
  • Смотровая площадка в заливе Кирьявалахти
  • Секретный мраморный каньон и мраморная гора

Вы узнаете:

  • Почему у города три названия
  • Когда и кто инициировал добычу мрамора
  • Как сложилась судьба мраморного карьера
  • Чем богат этот край сейчас

Во время путешествия наш фотограф устроит для вас профессиональную фотосессию в самых живописных локациях, поможет с позированием и подберёт выгодные ракурсы.

Организационные детали

  • Передвигаться будем на автомобиле Chevrolet Cruze
  • Через 10 дней после поездки вы получите 100 фотографий в цветокоррекции
  • Сопровождать вас будет гид-фотограф из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сортавалы

ИндивидуальныеНа машинеМожно с детьмиДля школьниковЛетниеПрирода и пейзажиВыездныеКарелияРека ЯнисйокиПопулярные местаАктивности

Похожие экскурсии из Сортавалы

История Сортавалы: факты и легенды
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
212 отзывов
В тренде
История Сортавалы: путешествие по следам трех стран
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Сортавале, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На площади Кирова
Сегодня в 21:00
22 июня в 08:00
3 000 за всё до 7 чел.
Поездка в горный парк Рускеала
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
75 отзывов
В тренде
Поездка в Рускеала: мраморный каньон, водопады и история Сортавалы
Погрузитесь в атмосферу Карелии: мраморные каньоны Рускеалы, живописные водопады и исторические уголки Сортавалы
Начало: В центре Сортавалы
Расписание: во вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00
22 июня в 09:00
25 июня в 09:00
3 250 за человека
Места силы
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
78 отзывов
Экскурсия по местам силы Сортавалы: лабиринты, идолы, духи
Погрузитесь в магический мир Карелии: протосаамский лабиринт, остров Койонсаари, скала Хийси и неоязыческий идол ждут вас на этой экскурсии
Начало: Ул. Кирова, 8
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу и субботу в 09:00
22 июня в 09:00
25 июня в 09:00
3 250 за человека
У нас ещё много экскурсий в Сортавале. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Сортавале
ХорошоТам