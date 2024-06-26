Мы с вами отправимся в путешествие по живописным местам Карелии, о которых мало кто знает. Расскажем по пути занимательные факты и захватывающие истории. А в самых красивых локациях профессиональный фотограф сделает для вас незабываемые кадры.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00
Описание фото-прогулки
Что вас ожидает
Встречаемся в Сортавале и отправляемся по насыщенному маршруту. Вас ждут:
- Живописные пороги реки Янисйоки в посёлке Харлу
- Смотровая площадка в заливе Кирьявалахти
- Секретный мраморный каньон и мраморная гора
Вы узнаете:
- Почему у города три названия
- Когда и кто инициировал добычу мрамора
- Как сложилась судьба мраморного карьера
- Чем богат этот край сейчас
Во время путешествия наш фотограф устроит для вас профессиональную фотосессию в самых живописных локациях, поможет с позированием и подберёт выгодные ракурсы.
Организационные детали
- Передвигаться будем на автомобиле Chevrolet Cruze
- Через 10 дней после поездки вы получите 100 фотографий в цветокоррекции
- Сопровождать вас будет гид-фотограф из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элиза — ваша команда гидов в Сортавале
Провели экскурсии для 3254 туристов
Наша команда круглый год организовывает экскурсии по Ладожском шхерам: летом и осенью — на катере, весной и зимой — на аэролодке. Уверены, что вы будете очарованы красотой наших гранитных «фьордов». Так путешественники называют шхеры, впервые увидев их. Ждём всех в гости!Задать вопрос
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