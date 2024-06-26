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Мы с вами отправимся в путешествие по живописным местам Карелии, о которых мало кто знает. Расскажем по пути занимательные факты и захватывающие истории. А в самых красивых локациях профессиональный фотограф сделает для вас незабываемые кадры.