Лучше всего отправляться на экскурсию в Сортавале в июне, июле и августе. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, природа радует зеленью, а виды на Ладожское озеро особенно живописны. В мае, сентябре и октябре также можно насладиться красотой города, но стоит учитывать возможные дожди и более прохладную погоду.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Улица Карельская
Типография «Рааматтутало»
Дом Леандера
Доходный дом купца Ивана Сийтонена
Дом Форда
Площадь Вяйнемёйнена
Церковь Николая Чудотворца
Церковь Иоанна Богослова
Камень желаний
Парк Ваккосалми
Гора Кухавуори
Описание экскурсии
Архитектурное богатство города
Экскурсия начнется с улицы Карельская. Перед вами предстанут чудесные здания: псевдоготическая типография «Рааматтутало», дом Леандера в стиле неоромантизм, доходный дом купца Ивана Сийтонена, а также Дом Форда — гид расскажет, откуда у него это название и почему он так значим для города. Вы услышите историю ансамбля площади Вяйнемёйнена, где сосредоточено множество исторических памятников. А кроме гражданских построек, полюбуетесь синими куполами церкви Николая Чудотворца и увидите церковь Иоанна Богослова.
Красота сортавальской природы
Затем мы отправимся к побережью Ладожского озера и пройдемся по набережной. По дороге нам встретится Камень желаний — положите правую руку на этот массивный валун и загадайте сокровенное. Завершится прогулка в парке Ваккосалми, на смотровой площадке на горе Кухавуори. С ее высоты вам откроются завораживающие панорамные виды на Ладогу, озеро Тухкалампи и городские кварталы, где мы недавно бродили.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — Организатор в Сортавале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провела экскурсии для 23835 туристов
Залог успеха нашей команды — всеобъемлющий контроль качества. Мы постоянно находимся в поиске уникальных достопримечательностей и занятий, которые потом с радостью показываем вам. Спланируем и проведём для вас индивидуальную программу любой сложности. Будет супер — гарантируем!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 24 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Анна
Утро 1 января нового года встретило нас -30 (по ощущениям как -35) и прекрасным гидом Натальей Александровной!!! Обзорная экскурсия несмотря на мороз, а наш экскурсовод был еще и без варежек… читать дальшеуменьшить
УДАЛАСЬ и БЫЛА ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЙ! Человек, влюбленный в свой город, в историю, рассказчик очень удивительный! Нет лишней информации, но самые главные моменты все собраны воедино: Сордавала, Сердоболь, Сортавала… вот он маленький сказочный город! Завершилась наша экскурсия в музее деревянного зодчества Кронида Гоголева. СПАСИБО БОЛЬШОЕ, Наталье Александровне! Теперь приедем летом, чтобы больше всего обойти и узнать еще больше об истории и людях Карелии!!!
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Вера
Экскурсию провела гид Людмила. Спасибо ей за интересный рассказ, за учёт всех наших пожеланий, за составление маршрута точно по интересам и имеющемуся времени.
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Л
Любовь
Экскурсия была очень насыщенной и интересной. Гид Людмила пришла в необычном костюме корелки, очень интересно было узнать об особенностях этого костюма. Чувствуется что она искренне любит край в котором живет и в своем рассказе о нем щедро делится этой любовью. Искренне благодарю за проведённую экскурсию.
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К
Ксения
Первого ноября для нас провела экскурсию замечательная экскурсовод Людмила. Экскурсия длилась около 3 часов, но у нас было много свободного времени, и мы не торопились. На экскурсии узнали много об читать дальшеуменьшить
истории Сортавалы, архитектуре, жизни людей. Исторический центр города приобрёл нынешний облик именно в то время, когда Сортавала была частью Финляндии. Поэтому рассказ об истории города акцентируется именно на финском довоенном периоде истории. Помимо исторического центра Сортавалы, прогулка захватывает также прекрасный парк Ваккосалми, где вас ожидает подъем по ступенькам в гору. Но природа этого парка и виды с горы на город и окрестности стоят того, чтобы их увидеть. В общем, экскурсия нам понравилась, и с погодой повезло!
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А
Анна
Экскурсия понравилась! Вся информация интересна. Нашим экскурсоводом была Ильгиза Адиевна, внимательна к туристам, учитывает во время экскурсии даже настроение туристов, в соответствии с пожеланиями легко меняет маршрут, отвечает на интересующие вопросы. Путешествовать по городу Сортавала в компании такого гида было интересно, легко и весело!
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М
Мария
Заранее предоставили информацию о месте встрече, несколько раз уточнили всё ли в силе🙂 Экскурсию для нас проводила Наталья. Очень интересно рассказывала, отвечала на все вопросы. Видно, что человек много знает и отлично ориентируется в материале. Экскурсия интересная, не затянутая. Побольше бы таких гидов😊