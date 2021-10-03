Что вас ожидает

Архитектурное богатство города

Экскурсия начнется с улицы Карельская. Перед вами предстанут чудесные здания: псевдоготическая типография «Рааматтутало», дом Леандера в стиле неоромантизм, доходный дом купца Ивана Сийтонена, а также Дом Форда — гид расскажет, откуда у него это название и почему он так значим для города.

Вы услышите историю ансамбля площади Вяйнемёйнена, где сосредоточено множество исторических памятников. А кроме гражданских построек, полюбуетесь синими куполами церкви Николая Чудотворца и увидите церковь Иоанна Богослова.

Красота сортавальской природы

Затем мы отправимся к побережью Ладожского озера и пройдемся по набережной. По дороге нам встретится Камень желаний — положите правую руку на этот массивный валун и загадайте сокровенное.

Завершится прогулка в парке Ваккосалми, на смотровой площадке на горе Кухавуори. С ее высоты вам откроются завораживающие панорамные виды на Ладогу, озеро Тухкалампи и городские кварталы, где мы недавно бродили.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды.