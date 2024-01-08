Лучше всего отправляться на экскурсию в Сортавале в июне, июле и августе. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, природа радует зеленью, а виды на Ладожское озеро особенно живописны. В мае, сентябре и октябре также можно насладиться красотой города, но стоит учитывать возможные дожди и более прохладную погоду.

На экскурсии «Пешком по Сортавале» вас ждет увлекательное путешествие по городу, где каждый уголок хранит свои тайны и истории.Вы увидите знаменитые здания в стиле модерн, почувствуете дух истории на улице

Карельская, а также насладитесь захватывающими видами с горы Ваккосалми. Эта экскурсия откроет вам Сортавалу с новой стороны, показав не только архитектурные шедевры, но и великолепие ладожской природы. Под звуки шагов по историческим мостовым вы узнаете о важных событиях и людях, оставивших свой след в истории города

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Архитектурное богатство города

Экскурсия начнется с улицы Карельская. Перед вами предстанут чудесные здания: псевдоготическая типография «Рааматтутало», дом Леандера в стиле неоромантизм, доходный дом купца Ивана Сийтонена, а также Дом Форда — гид расскажет, откуда у него это название и почему он так значим для города.

Вы услышите историю ансамбля площади Вяйнемёйнена, где сосредоточено множество исторических памятников. А кроме гражданских построек, полюбуетесь синими куполами церкви Николая Чудотворца и увидите церковь Иоанна Богослова.

Красота сортавальской природы

Затем мы отправимся к побережью Ладожского озера и пройдемся по набережной. По дороге нам встретится Камень желаний — положите правую руку на этот массивный валун и загадайте сокровенное.

Завершится прогулка в парке Ваккосалми, на смотровой площадке на горе Кухавуори. С ее высоты вам откроются завораживающие панорамные виды на Ладогу, озеро Тухкалампи и городские кварталы, где мы недавно бродили.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды.