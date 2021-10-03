Увидеть памятники, которыми гордится город, узнать о его прошлом и насладиться карельскими пейзажами

5
1 отзыв
От деревянной архитектуры до построек в стиле модерн — на экскурсии вы познакомитесь с ключевыми локациями Сортавалы и поймете, в чем их ценность.

«Прошагаете» по ключевым вехам в истории города услышите о тех, кто оставил след в его судьбе.

А красивым финалом станет прогулка по набережной и прекрасный вид с горы в парке Ваккосалми.
Пешком по Сортавале
Пешком по Сортавале
Пешком по Сортавале
Пешком по Сортавале
Пешком по Сортавале
Пешком по Сортавале
Пешком по Сортавале
Пешком по Сортавале
Пешком по Сортавале
Пешком по Сортавале
Пешком по Сортавале

Что вас ожидает

Архитектурное богатство города

Экскурсия начнется с улицы Карельская. Перед вами предстанут чудесные здания: псевдоготическая типография «Рааматтутало», дом Леандера в стиле неоромантизм, доходный дом купца Ивана Сийтонена, а также Дом Форда — гид расскажет, откуда у него это название и почему он так значим для города.
Вы услышите историю ансамбля площади Вяйнемёйнена, где сосредоточено множество исторических памятников. А кроме гражданских построек, полюбуетесь синими куполами церкви Николая Чудотворца и увидите церковь Иоанна Богослова.

Красота сортавальской природы

Затем мы отправимся к побережью Ладожского озера и пройдемся по набережной. По дороге нам встретится Камень желаний — положите правую руку на этот массивный валун и загадайте сокровенное.
Завершится прогулка в парке Ваккосалми, на смотровой площадке на горе Кухавуори. С ее высоты вам откроются завораживающие панорамные виды на Ладогу, озеро Тухкалампи и городские кварталы, где мы недавно бродили.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Оксана
Оксана
Залог успеха нашей команды — всеобъемлющий контроль качества. Мы постоянно находимся в поиске уникальных достопримечательностей и занятий, которые потом с радостью показываем вам. Спланируем и проведем для вас индивидуальную программу любой сложности. Будет супер — гарантируем!
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1 реальный отзыв

А
3 окт 2021
Интересный маршрут для людей которые впервые в Сортавала. Прошли пешком весь город. Немного завышена цена.

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