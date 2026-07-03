Ладожские шхеры - это удивительные скалистые острова, которые можно увидеть только в Карелии.Групповая экскурсия на катере из центра Сортавалы позволит вам насладиться красотой этих природных фьордов. Профессиональный капитан расскажет интересные

истории и обеспечит комфортное путешествие. В программе экскурсии: отправление из центра города, проход через национальный парк «Ладожские шхеры», остановка для фото у отвесных скал острова Хавус и высадка на острове Хонкасало. Обратный путь также пройдет через национальный парк, где можно будет полюбоваться Карельскими фьордами. Экскурсия проводится с конца апреля по конец октября, а её продолжительность зависит от погодных условий. Билеты на посещение национального парка оплачиваются отдельно. Прогулка отменяется только в случае плохой погоды. Забронируйте своё место и отправляйтесь в увлекательное путешествие по Ладожским шхерам

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для водной прогулки по Ладожским шхерам - с мая по октябрь. В эти месяцы погода наиболее благоприятна, а виды Карельских «фьордов» впечатляют своей красотой. Май и июнь радуют свежестью и цветением природы, июль и август - теплом и возможностью насладиться солнечными днями. Сентябрь и октябрь привносят в пейзажи яркие осенние краски. В апреле и ноябре также можно отправиться в путешествие, но стоит учитывать возможные капризы погоды и прохладу.

Сейчас август — это идеальное время.