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Ладожские шхеры: на катере из центра Сортавалы

Ладожские шхеры - уникальные скалистые острова Карелии. Прогулка на катере с профессиональным капитаном подарит незабываемые впечатления и великолепные виды
Ладожские шхеры - это удивительные скалистые острова, которые можно увидеть только в Карелии.

Групповая экскурсия на катере из центра Сортавалы позволит вам насладиться красотой этих природных фьордов. Профессиональный капитан расскажет интересные
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истории и обеспечит комфортное путешествие.

В программе экскурсии: отправление из центра города, проход через национальный парк «Ладожские шхеры», остановка для фото у отвесных скал острова Хавус и высадка на острове Хонкасало.

Обратный путь также пройдет через национальный парк, где можно будет полюбоваться Карельскими фьордами.

Экскурсия проводится с конца апреля по конец октября, а её продолжительность зависит от погодных условий. Билеты на посещение национального парка оплачиваются отдельно. Прогулка отменяется только в случае плохой погоды. Забронируйте своё место и отправляйтесь в увлекательное путешествие по Ладожским шхерам

4.9
162 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚤 Уникальная возможность увидеть Ладожские шхеры
  • 📸 Фотосессия у отвесных скал острова Хавус
  • 🏞 Прогулка по острову Хонкасало
  • 🌊 Путешествие по национальному парку «Ладожские шхеры»
  • 👨‍✈️ Сопровождение профессионального капитана

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
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Лучшее время для водной прогулки по Ладожским шхерам - с мая по октябрь. В эти месяцы погода наиболее благоприятна, а виды Карельских «фьордов» впечатляют своей красотой. Май и июнь радуют свежестью и цветением природы, июль и август - теплом и возможностью насладиться солнечными днями. Сентябрь и октябрь привносят в пейзажи яркие осенние краски. В апреле и ноябре также можно отправиться в путешествие, но стоит учитывать возможные капризы погоды и прохладу.
Сейчас август — это идеальное время.
Ладожские шхеры: на катере из центра Сортавалы
Ладожские шхеры: на катере из центра Сортавалы
Ладожские шхеры: на катере из центра Сортавалы

Что можно увидеть

  • Дача Винтера
  • Отвесные скалы острова Хавус
  • Остров Хонкасало

Описание экскурсии

  • Отправимся из центра города Сортавала на катере.
  • Пройдем через национальный парк «Ладожским шхеры».
  • Сделаем остановку для фото у отвесных скал острова Хавус.
  • Высадимся на одной из шхер Ладожского озера — на острове Хонкасало. Здесь у вас будет 30 минут свободного времени для самостоятельной прогулки.
  • Обратно в город будем возвращаться через национальный парк «Ладожские шхеры» и полюбуемся с воды Карельскими «фьордами».

Организационные детали

  • Экскурсия начинается и заканчивается в центре города Сортавалы.
  • Время прогулки указано ориентировочное и зависит от погодных условий.
  • Билет на посещение национального парка: «Ладожские шхеры» — 350 руб. /чел.
  • Экскурсия проводится с конца апреля по начало ноября.
  • Отмена прогулки возможна только по причине плохих погодных условий.

ежедневно в 10:00, 12:00, 15:00 и 17:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет3000 ₽
Дети до 10 лет1500 ₽
Дети до 3 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центре города Сортавала
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 12:00, 15:00 и 17:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элиза
Элиза — ваша команда гидов в Сортавале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провели экскурсии для 5353 туристов
Наша команда круглый год организовывает прогулки по Ладожском шхерам: летом и осенью — на катере, весной и зимой — на аэролодке. Уверены, что вы будете очарованы красотой наших гранитных «фьордов». Так путешественники называют шхеры, впервые увидев их. Ждём всех в гости!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 162 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
137
4
20
3
3
2
1
2
Роман
Поездка 03.07.2026 в 15:00 - просто потрясающий капитан и супер-классное путешествие! Много необыкновенных локаций для фото, комфортное вождение, емкая экскурсия! спасибо большое за впечатления и проведенное время 😊
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Н
Виды завораживают,экскурсия понравилась,2 часа-это то что нужно,успели посмотреть острова,шхеры,увидеть бесконечную даль Ладоги. Капитан нашего судна-супер!
Виды завораживают,экскурсия понравилась,2 часа-это то что нужно,успели посмотреть острова,шхеры,увидеть бесконечную даль Ладоги. Капитан нашего судна-супер!
Виды завораживают,экскурсия понравилась,2 часа-это то что нужно,успели посмотреть острова,шхеры,увидеть бесконечную даль Ладоги. Капитан нашего судна-супер!
Виды завораживают,экскурсия понравилась,2 часа-это то что нужно,успели посмотреть острова,шхеры,увидеть бесконечную даль Ладоги. Капитан нашего судна-супер!
Виды завораживают,экскурсия понравилась,2 часа-это то что нужно,успели посмотреть острова,шхеры,увидеть бесконечную даль Ладоги. Капитан нашего судна-супер!
Виды завораживают,экскурсия понравилась,2 часа-это то что нужно,успели посмотреть острова,шхеры,увидеть бесконечную даль Ладоги. Капитан нашего судна-супер!
Виды завораживают,экскурсия понравилась,2 часа-это то что нужно,успели посмотреть острова,шхеры,увидеть бесконечную даль Ладоги. Капитан нашего судна-супер!
Виды завораживают,экскурсия понравилась,2 часа-это то что нужно,успели посмотреть острова,шхеры,увидеть бесконечную даль Ладоги. Капитан нашего судна-супер!
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мария
очень все понравилось, катер новый или очень хорошо обслуживается, были с 11 месячным ребенком, и все прошло очень хорошо и интересно
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Н
Посетили на катере ладожские шхеры из центра Сортавалы. Экскурсия замечательная! Капитан Влад очень интересно рассказывал о шхерах, даче Винтера, природе Карелии. Посмотрели на острова с воды, высаживались и гуляли по
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берегу, при чем наш капитан выбрал для высадки остров, где кроме нашей группы не было никого, никаких толп туристов, как некоторые пишут. Природа потрясающая! Было интересно, познавательно, очень красиво. В следующий раз с удовольствием проедем еще.

Посетили на катере ладожские шхеры из центра Сортавалы. Экскурсия замечательная! Капитан Влад очень интересно рассказывал о
Посетили на катере ладожские шхеры из центра Сортавалы. Экскурсия замечательная! Капитан Влад очень интересно рассказывал о
Посетили на катере ладожские шхеры из центра Сортавалы. Экскурсия замечательная! Капитан Влад очень интересно рассказывал о
Посетили на катере ладожские шхеры из центра Сортавалы. Экскурсия замечательная! Капитан Влад очень интересно рассказывал о
Посетили на катере ладожские шхеры из центра Сортавалы. Экскурсия замечательная! Капитан Влад очень интересно рассказывал о
Посетили на катере ладожские шхеры из центра Сортавалы. Экскурсия замечательная! Капитан Влад очень интересно рассказывал о
Посетили на катере ладожские шхеры из центра Сортавалы. Экскурсия замечательная! Капитан Влад очень интересно рассказывал о
Посетили на катере ладожские шхеры из центра Сортавалы. Экскурсия замечательная! Капитан Влад очень интересно рассказывал о
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Н
Роман, прекрасный капитан, очень аккуратно нас провёз по волнам. Видно, что любит свою работу! Но местами действительно страшновато, Ладога не Москва-река, надо быть к этому готовым, к тому что трясет
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и лучше за час ничего не есть. Но это не отменяет потрясающей красоты Ладожских шхер и северной природы). Главное, следить за чистотой и беречь острова от грязи и мусора. Ничего не оставлять и не рвать.

Роман, прекрасный капитан, очень аккуратно нас провёз по волнам. Видно, что любит свою работу! Но местами
Роман, прекрасный капитан, очень аккуратно нас провёз по волнам. Видно, что любит свою работу! Но местами
Роман, прекрасный капитан, очень аккуратно нас провёз по волнам. Видно, что любит свою работу! Но местами
Роман, прекрасный капитан, очень аккуратно нас провёз по волнам. Видно, что любит свою работу! Но местами
Роман, прекрасный капитан, очень аккуратно нас провёз по волнам. Видно, что любит свою работу! Но местами
Роман, прекрасный капитан, очень аккуратно нас провёз по волнам. Видно, что любит свою работу! Но местами
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Ольга
Все замечательно организовано, очень подробная инструкция как добраться до места встречи. Капитан он же экскурсовод очень интересно рассказывает и отвечает на любые вопросы! Есть остановка с высадкой на берег заповедника,
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по ходу движения достаточно остановок у знаковых объектах для фотосъёмок. А также очень продуманная безопасность ест жилеты и капитан всегда предупреждает где и когда безопасно выйти на открытую палубу. Вообщем красота и 2 часа пролетели незаметно!

Все замечательно организовано, очень подробная инструкция как добраться до места встречи. Капитан он же экскурсовод очень
Все замечательно организовано, очень подробная инструкция как добраться до места встречи. Капитан он же экскурсовод очень
Все замечательно организовано, очень подробная инструкция как добраться до места встречи. Капитан он же экскурсовод очень
Все замечательно организовано, очень подробная инструкция как добраться до места встречи. Капитан он же экскурсовод очень
Все замечательно организовано, очень подробная инструкция как добраться до места встречи. Капитан он же экскурсовод очень
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