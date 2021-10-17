во вторник, четверг и субботу в 10:45

Поездка в горный парк Рускеала

Увидеть знаменитый мраморный каньон, пройти над водопадами Ахвенкоски и познакомиться с Сортавалой

5
8 отзывов
Это путешествие откроет для вас главный природный символ Карелии.

За один день вы посетите горный парк Рускеала, увидите кинематографичные водопады Ахвенкоски и ключевые памятники Сортавалы.

В каждой локации у вас будет свободное время для неспешных прогулок, фотографий и любования карельской природой.
Поездка в горный парк Рускеала
Поездка в горный парк Рускеала
Поездка в горный парк Рускеала
Поездка в горный парк Рускеала
Поездка в горный парк Рускеала
Поездка в горный парк Рускеала
Поездка в горный парк Рускеала
Поездка в горный парк Рускеала
Поездка в горный парк Рускеала
Поездка в горный парк Рускеала
Поездка в горный парк Рускеала
Поездка в горный парк Рускеала

Что вас ожидает

  • Горный парк Рускеала, где за 3 часа вы пройдете вокруг мраморного каньона, полюбуетесь отвесными карельскими скалами, хвойным лесом и прозрачным изумрудным озером. А если захотите, сможете проплыть между живописных стен каньона на лодочке, посетить подземные гроты или прокатиться на зиплайне.
  • Водопады Ахвенкоски, или «Окуневые пороги», где снималось немало известных кинолент. За 40 минут вы сможете пройти по подвесным мостам прямо над бурными потоками водопадов: не забудьте по пути загадать желание — говорят, оно непременно исполнится. А желающие ступят на экотропу «Аллея сказок» с деревянными сказочными героями.
  • Экспресс-экскурсия по Сортавале. Вернувшись в город, мы отправимся на получасовую прогулку. Вы услышите краткую историю Сортавалы и её знаковых построек — Финского банка, дома купцов Сийтонен, дома со Шприцем, дома Леандера, почтамта и других зданий, над которыми трудились именитые финские архитекторы.

В пути скучать тоже не придется: гид расскажет об прошлом Карелии, ее геологии и природе, поделится интересными фактами о карелах и их традициях.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • На минивэне в группе до 19 человек
  • Горный парк Рускеала и водопады Ахвенкоски вы посещаете самостоятельно (свободное время — 3 часа и 40 минут соответственно)
  • В автобусе и на прогулке по Сортавале вас будет сопровождать гид из нашей команды
  • Экскурсия проводится в любую погоду

Дополнительные расходы

  • Отдельно оплачиваются билеты в парк Рускеала — 400 руб. /чел.
  • По желанию вы можете посетить экскурсию «Подземная Рускеала» (2000 руб. /взрослый), арендовать в каньоне лодку (1000 руб. /час на 4 человек), выйти на экотропу «Аллея сказок» (250 руб. /взрослый) и воспользоваться другими платными услугами в парке Рускеала. Посещение «Подземной Рускеалы» и катание на лодках по зависит от наличия свободных мест.
  • Почти везде действуют льготы (возьмите соответствующие документы, если вам положена скидка)
  • Возможна оплата банковскими картами

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в Сортавале, на ул. Кирова
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и субботу в 10:45
Экскурсия длится около 5 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 24 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

во вторник, четверг и субботу в 10:45

Ярослав
Ярослав
Я организовываю и вместе с моими коллегами (профессиональными гидами) провожу авторские экспедиционные туры. Идея моих туров — популяризация труднодоступных туристических объектов. Достигаю я этого за счет использования в своих экспедициях полноприводных автобусов, что позволяет мне выставлять невысокие, доступные для большинства цены.
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8 реальных отзывов от туристов

Мария
17 окт 2021
Нам очень понравилась поездка. Было увлекательно и интересно. Гид Ярослав, показал нам дополнительные красивые места. Рекомендую к посещению данную экскурсию!
Н
9 окт 2021
Побывала на экскурсии "Поездка в горный парк Рускеала", остались только положительные эмоции. Ярослав великолепный гид, знает не только историю края, но также великолепно это преподносит, с его помощью увидели за 3 часа практически все интересные места в парке, успели прокатиться на пароме и посмотреть то, что было рядом с ним. Рекомендую!
А
6 окт 2021
Получили массу положительных эмоций, порцию адреналина, восторг от нереальных красот, и все это, благодаря нашему обаятельному гиду Ярославу, который помимо стандартной экскурсии в Горный парк Рускеала предложил нам авторский маршрут посещения дополнительных мест близ Горного парка и, плюс, провёл увлекательную экскурсию по городу Сортавала. Не будем раскрывать всех секретов, но очень рекомендуем всем выбрать экскурсию от Tripster, не пожалеете. )
Е
25 сен 2021
Поездка прошла отлично, все понравилось, удивительные места завораживают своей красотой
О
2 сен 2021
Экскурсия очень понравилась, Ярослав - очень приятный и профессиональный экскурсовод, получили огромное удовольствие от общения с ним! Единственный момент - в самом парке Рускеала нам немного не хватило свободного времени, на встречу с гидом мы уже практически бежали бегом. Дополнительные 30 мин не помешали бы. Но в целом остались очень довольны! Спасибо!
Александра
26 авг 2021
Отличная экскурсия! Гид показал интересные места, не заявленные в маршруте. Без доли экстрима не обошлось.
Н
23 авг 2021
Очень не попосово и интересно. Машина буханка, но именно на ней можно заехать туда, куда просто так не заедешь. Не рекомендую людям особо ценящим комфорт и людям, которым ходить тяжко по колдобинам. Для людей готовых ходить по нехоженным тропам и лазить даже местами. Рекомендую людям, которые любят красивые виды, которые другие не видели и скорее всего не увидят
К
20 авг 2021
Экскурсия прошла просто замечательно! По дороге в парк мы послушали про Рускеалу, в самом парке свободное посещение не ставит ни в какие рамки, поэтому можно походить по тем местам, которым хочется самому (главное — вернуться на стоянку к определенному времени, установленному гидом), потом — остановка на водопадах, там тоже свободного времени достаточно много, и на водопады можно посмотреть, и в сувенирную лавку зайти, а после этого — небольшая обзорная экскурсия по Сортавале, в которой нам рассказали об интересных зданиях города и их истории. Несмотря на дождик в конце, экскурсия нас очень порадовала, было очень интересно и познавательно! Однозначно будем советовать друзьям, которые соберутся в Рускеалу!:)

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