во вторник, четверг и субботу в 10:45

Экскурсия прошла просто замечательно! По дороге в парк мы послушали про Рускеалу, в самом парке свободное посещение не ставит ни в какие рамки, поэтому можно походить по тем местам, которым хочется самому (главное — вернуться на стоянку к определенному времени, установленному гидом), потом — остановка на водопадах, там тоже свободного времени достаточно много, и на водопады можно посмотреть, и в сувенирную лавку зайти, а после этого — небольшая обзорная экскурсия по Сортавале, в которой нам рассказали об интересных зданиях города и их истории. Несмотря на дождик в конце, экскурсия нас очень порадовала, было очень интересно и познавательно! Однозначно будем советовать друзьям, которые соберутся в Рускеалу!:)