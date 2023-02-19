3 день

Свободный день в Сортавала или «Северное сафари к древним водопадам»: Кительское месторождение граната - водопад Койриноя-1 - водопады Белые Мосты (Юканкоски-1 и Юканкоски-2) - Карельский зоопарк

На третий день вашего приключения вы можете провести свободное время, неспешно прогуляться по городу, вдоль озера, посетить Музей Северного Приладожья, Музей деревянных картин Кронида Гоголева или другие объекты.

Или же вы можете отправиться на захватывающую экскурсию к комплексу лесных водопадов Карелии с посещением Карельского зоопарка.

Экскурсия к лесным водопадам не включена в стоимость тура и оплачивается дополнительно. Эту экскурсию вы можете приобрести у менеджеров во время бронирования тура.

08:00 Завтрак в отеле. Освобождение номеров.

Если вы выбираете свободный день в Сортавала, просим вас обратить внимание на то, что освобождение номеров в отелях региона Сортавала осуществляется по мировым стандартам – в 12:00.

10:00 Сбор группы в автобусе. Отправление из Сортавала.

По пути к первому объекту вы узнаете о Сортавала и Карелии в целом.

11:30 Посещение месторождения полудрагоценного камня граната.

Автобус привезет вас прямо к руднику, в отвалах которого можно найти красивые гранатовые бусины.

Специальный инвентарь для исследований и добычи сокровищ мы выдадим вам на месте!

12:00 Экскурсия к древним водопадам Карелии.

INFO! В рамках экспедиции к древним водопадам, в случае дождливой погоды, часть пути (общей протяженностью около 3 км в обе стороны) необходимо пройти пешком по грунтованной лесной дороге.

При высокой влажности и после дождя на дороге может быть скользко и грязно. Для вашего комфорта настоятельно рекомендуем иметь непромокаемую или сменную одежду и обувь.

Посещение водопада Койриноя-1 (Нижний).

Водопад Койриноя-1 достигает высоты около пяти метров и известен своей живописностью.

Внизу у водопада можно увидеть фрагменты Митрофановского олово-медеплавильного завода: в XIX веке это было единственное в своем роде предприятие в европейской части России.

Посещение водопадов Белые Мосты (Юканкоски).

14:30 Обед в ресторане с панорамным видом на Ладожское озеро (за доп. плату).

16:30 Посещение Карельского зоопарка.

Мы посетим крупнейший зоопарк на Северо-Западе.

Это с любовью обустроенный дом для 500 разнообразных животных и 150 птиц.

Здесь можно познакомиться и с проворным хорьком, и с гигантским зубром, а дети будут пищать от восторга в контактном зоопарке.

Лощеные тигры, дружелюбные верблюды, забавные козочки и многие другие, даже занесенные в Красную книгу животные будут рады видеть гостей, и вы это непременно почувствуете.

18:30 Возвращение в г. Сортавала.

INFO! По вашему желанию мы привезем вас или в центр Сортавала, или сразу на ж/д вокзал Сортавала, чтобы вы могли отдохнуть и не спеша совершить посадку на поезд до нужного вам города.

В случае если вы остаетесь в центре Сортавала, до ж/д вокзала вы добираетесь самостоятельно – пешком или на такси (1,7 км).

18:45 Отправление в Санкт-Петербург с ж/д вокзала Сортавала.

22:43 Прибытие на Финляндский вокзал, Санкт-Петербург.