Карельские пейзажи на Ретро-поезде

Тур для людей, которые любят природные объекты и интерактивные экскурсии

5
3 отзыва
Программа по дням
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Ответы на вопросы
Тур для людей, которые любят природные объекты и интерактивные экскурсии, но не любит длинные автобусные переезды. Три дня в окружении живописной карельской природы, среди водопадов, озер и мраморных скал. помогут вам забыть о суете будней и расслабиться.

Путешествие уникально в своем роде благодаря дороге до парка «Рускеала» на отреставрированном паровозе XIX века.

Сначала вас познакомят с тем, без чего невозможно представить Карелию, а потом вы можете отправиться навстречу приключениям или оставить свободное время для отдыха.
Карельские пейзажи на Ретро-поезде
Карельские пейзажи на Ретро-поезде
Карельские пейзажи на Ретро-поезде
Карельские пейзажи на Ретро-поезде
Карельские пейзажи на Ретро-поезде
Карельские пейзажи на Ретро-поезде
Карельские пейзажи на Ретро-поезде
Карельские пейзажи на Ретро-поезде
Карельские пейзажи на Ретро-поезде
Карельские пейзажи на Ретро-поезде
Карельские пейзажи на Ретро-поезде
Карельские пейзажи на Ретро-поезде
Карельские пейзажи на Ретро-поезде
Карельские пейзажи на Ретро-поезде
Карельские пейзажи на Ретро-поезде
Карельские пейзажи на Ретро-поезде
Карельские пейзажи на Ретро-поезде
Карельские пейзажи на Ретро-поезде
Карельские пейзажи на Ретро-поезде
Карельские пейзажи на Ретро-поезде
Карельские пейзажи на Ретро-поезде
Карельские пейзажи на Ретро-поезде
Карельские пейзажи на Ретро-поезде
Карельские пейзажи на Ретро-поезде
Карельские пейзажи на Ретро-поезде
Карельские пейзажи на Ретро-поезде
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Добудем полудграгоценный камень гранат
Добудем полудграгоценный камень гранат
Побываем на старом руднике и добудем кусочек граната в память о щедрой Карелии!
Водопады Ахвенкоски
Водопады Ахвенкоски
Увидим каскад красивейших карельских водопадов
Хмельной мед и сбитень
Хмельной мед и сбитень
Посетим музей живой истории «Бастионъ» и попробуем напитки, сваренные по старинным рецептам

Программа тура по дням

1 день

Поездка на ретропоезде - горный парк "Рускеала" - водопады Ахвенкоски - музей живой истории "Бастiонъ" - Сортавала

06:15 Отправление на поезде «Ласточка».

Место посадки: СПб., Финляндский вокзал.

10:20 Пересадка в городе Сортавала на ретропоезд.

В выходные и праздничные дни билеты на ретропоезд желательно приобретать заблаговременно, так как их быстро раскупают.
Если на ваши даты уже нет билетов или вы не хотите ехать на ретропоезде, на станции Сортавала вас встретит наш гид с табличкой с номером автобуса из смс, которое будет отправлено Вам вечером накануне выезда, и довезет до горного парка «Рускеала» на автобусе.

10:40 Отправление из Сортавала на ретропоезде.

11:55 Прибытие на станцию «Рускеала».

12:00 Горный парк «Рускеала». Экскурсия и свободное время.

Входные билеты и экскурсионное обслуживание в парке уже включены в стоимость.

Горный парк «Рускеала» – главная круглогодичная достопримечательность Карелии.

Центром интереса является Мраморный каньон – большое, вытянутое с юга на север озеро с кристально чистой водой и отвесными берегами, состоящими из настоящего мрамора.

Именно здесь когда-то добывали этот декоративный камень для отделки архитектурных шедевров Санкт-Петербурга.

Вам не только расскажут историю этого места, но и предоставят полную информацию о том, чем можно заняться в парке в свободное время после экскурсии:

  • Прогуляться по дорожкам вокруг Мраморного каньона. Если отойти от экскурсионного маршрута, можно наткнуться на всякие интересные и красивые места:
    • Монферраново озеро,
    • Итальянский карьер и сад камней,
    • Светлое озеро с «дикими» тропинками,
    • заброшенный мраморный завод,
    • мраморные утесы,
    • обзорные площадки,
    • гроты и штольни.
  • Тайные тропы земли Калевала. Вы познакомитесь со светлыми и темными сказочными героями, попробуете поймать коня Хийси с помощью веревки и увидите еще много чего не менее интересного.
  • Активные развлечения в горном парке. Круглый год работает троллейная трасса над Мраморным каньоном, почти 400 метров адреналинового полета на высоте 30 метров.
  • Сувенирные ряды и уютные кафе.

14:30 Встреча с гидом. Отправление к Рускеальским водопадам.

14:50 Рускеальские водопады Ахвенкоски и места съемок знаменитых фильмов.

Водопады Ахвенкоски – каскад из нескольких водопадов с гранитными уступами, образующих красивый ландшафт в окружении хвойного леса.

Здесь открыт экологический маршрут «Аллея сказок» и оборудованы подвесные веревочные мосты над водопадом.

16:00 Посещение музея живой истории и деревни викингов.

Комплекс «Бастiонъ» – это музей живой истории, посвященный эпохе викингов.

Для вас проведут интерактивную экскурсию по реконструированному поселению древних мореходов.

Вы увидите походный лагерь мореходов, кузницу, гончарную мастерскую, жилые дома и небольшой монетный двор.

На территории музея вы сможете попробовать сорта «Хмельного меда» – напитка, который варят здесь же по старинным рецептам или сбитень – старинный медовый безалкогольный напиток.

Город Сортавала.

Заселение в отель.

Свободное время.

Поездка на ретропоезде - горный парк "Рускеала" - водопады Ахвенкоски - музей живой истории "Бастiонъ" - СортавалаПоездка на ретропоезде - горный парк "Рускеала" - водопады Ахвенкоски - музей живой истории "Бастiонъ" - СортавалаПоездка на ретропоезде - горный парк "Рускеала" - водопады Ахвенкоски - музей живой истории "Бастiонъ" - СортавалаПоездка на ретропоезде - горный парк "Рускеала" - водопады Ахвенкоски - музей живой истории "Бастiонъ" - Сортавала
2 день

Подъем на гору Паасо - залив Кирьявалахти - "Северная Фиваида" - музей "У Мастера" - обзорная экскурсия по Сортавала - авторская экскурсия "Загадки парка "Ваккосалми"

08:00 Завтрак в отеле.

09:00 Сбор группы в автобусе.

09:30 Подъем на гору Паасо. Лучшие виды Карелии».

Гора Паасо, или Паасонвуори, – живописная возвышенность вблизи города Сортавала.

Но помимо красоты это и памятник истории, хранящий воспоминания о древних карелах.

10:30 Отправление на автобусе. Авторская экскурсия «Скалистый берег Кирьявалахти».

Недалеко от Сортавала начинаются красивые пейзажи Ладожского озера с разбросанными по его глади скалистыми островами – это и есть Ладожские шхеры.

По дороге вы увидите залив Кирьявалахти, похожий на норвежский фьорд.

12:00 «Северная Фиваида» и музей «У Мастера».

«Северная Фиваида» – скалистый мыс, на склонах которого построены деревянные храмы, копии старинных церквей и традиционных карельских часовен.

Это место считается музеем под открытым небом, где вы не только полюбуетесь очарованием карельской природы, но и узнаете, как распространялось православие на Русском Севере.

На территории «Северной Фиваиды» находится музей ремесел «У Мастера», где представлены образцы минералов и горных пород Северного Приладожья и других районов Карелии, старинные предметы быта и ремесел, собранные в Заонежье и районе Сортавала.

Здесь можно купить сувениры из бересты и дерева, изготовленные умелыми руками мастера-краснодеревщика Сергея Волова.

14:00 Отправление в Сортавала.

Обед (за доп. плату 450 – 500руб.).

Свободное время.

Посещение фирменного магазина форелевого хозяйства.

16:00 Обзорная экскурсия по городу Сортавала. Авторская экскурсия «Загадки парка «Ваккосалми».

Город Сортавала расположен на берегу Ладоги, в самом центре Ладожских шхер, поэтому отсюда можно увидеть живописный ландшафт.

Вы проедете рядом с памятником рунопевцу, который олицетворяет собирательный образ древних карельских сказителей.

Сортавала долгое время был населен финнами, что отразилось на облике города.

Влияние Финляндии, до которой отсюда всего час езды, чувствуется прежде всего в архитектуре.

Например, к финским постройкам относится здание Национального акционерного банка – дом Леандера.

Историческая часть Сортавала связана с религиозной жизнью населения.

Здесь располагается один из старейших православных храмов города – храм Николая Чудотворца.

17:00 Окончание экскурсионной программы.

Подъем на гору Паасо - залив Кирьявалахти - "Северная Фиваида" - музей "У Мастера" - обзорная экскурсия по Сортавала - авторская экскурсия "Загадки парка "Ваккосалми"Подъем на гору Паасо - залив Кирьявалахти - "Северная Фиваида" - музей "У Мастера" - обзорная экскурсия по Сортавала - авторская экскурсия "Загадки парка "Ваккосалми"Подъем на гору Паасо - залив Кирьявалахти - "Северная Фиваида" - музей "У Мастера" - обзорная экскурсия по Сортавала - авторская экскурсия "Загадки парка "Ваккосалми"
3 день

Свободный день в Сортавала или «Северное сафари к древним водопадам»: Кительское месторождение граната - водопад Койриноя-1 - водопады Белые Мосты (Юканкоски-1 и Юканкоски-2) - Карельский зоопарк

На третий день вашего приключения вы можете провести свободное время, неспешно прогуляться по городу, вдоль озера, посетить Музей Северного Приладожья, Музей деревянных картин Кронида Гоголева или другие объекты.

Или же вы можете отправиться на захватывающую экскурсию к комплексу лесных водопадов Карелии с посещением Карельского зоопарка.

Экскурсия к лесным водопадам не включена в стоимость тура и оплачивается дополнительно. Эту экскурсию вы можете приобрести у менеджеров во время бронирования тура.

08:00 Завтрак в отеле. Освобождение номеров.

Если вы выбираете свободный день в Сортавала, просим вас обратить внимание на то, что освобождение номеров в отелях региона Сортавала осуществляется по мировым стандартам – в 12:00.

10:00 Сбор группы в автобусе. Отправление из Сортавала.

По пути к первому объекту вы узнаете о Сортавала и Карелии в целом.

11:30 Посещение месторождения полудрагоценного камня граната.

Автобус привезет вас прямо к руднику, в отвалах которого можно найти красивые гранатовые бусины.

Специальный инвентарь для исследований и добычи сокровищ мы выдадим вам на месте!

12:00 Экскурсия к древним водопадам Карелии.

INFO! В рамках экспедиции к древним водопадам, в случае дождливой погоды, часть пути (общей протяженностью около 3 км в обе стороны) необходимо пройти пешком по грунтованной лесной дороге.
При высокой влажности и после дождя на дороге может быть скользко и грязно. Для вашего комфорта настоятельно рекомендуем иметь непромокаемую или сменную одежду и обувь.

Посещение водопада Койриноя-1 (Нижний).

Водопад Койриноя-1 достигает высоты около пяти метров и известен своей живописностью.

Внизу у водопада можно увидеть фрагменты Митрофановского олово-медеплавильного завода: в XIX веке это было единственное в своем роде предприятие в европейской части России.

Посещение водопадов Белые Мосты (Юканкоски).

14:30 Обед в ресторане с панорамным видом на Ладожское озеро (за доп. плату).

16:30 Посещение Карельского зоопарка.

Мы посетим крупнейший зоопарк на Северо-Западе.

Это с любовью обустроенный дом для 500 разнообразных животных и 150 птиц.

Здесь можно познакомиться и с проворным хорьком, и с гигантским зубром, а дети будут пищать от восторга в контактном зоопарке.

Лощеные тигры, дружелюбные верблюды, забавные козочки и многие другие, даже занесенные в Красную книгу животные будут рады видеть гостей, и вы это непременно почувствуете.

18:30 Возвращение в г. Сортавала.

INFO! По вашему желанию мы привезем вас или в центр Сортавала, или сразу на ж/д вокзал Сортавала, чтобы вы могли отдохнуть и не спеша совершить посадку на поезд до нужного вам города.
В случае если вы остаетесь в центре Сортавала, до ж/д вокзала вы добираетесь самостоятельно – пешком или на такси (1,7 км).

18:45 Отправление в Санкт-Петербург с ж/д вокзала Сортавала.

22:43 Прибытие на Финляндский вокзал, Санкт-Петербург.

Свободный день в Сортавала или «Северное сафари к древним водопадам»: Кительское месторождение граната - водопад Койриноя-1 - водопады Белые Мосты (Юканкоски-1 и Юканкоски-2) - Карельский зоопаркСвободный день в Сортавала или «Северное сафари к древним водопадам»: Кительское месторождение граната - водопад Койриноя-1 - водопады Белые Мосты (Юканкоски-1 и Юканкоски-2) - Карельский зоопаркСвободный день в Сортавала или «Северное сафари к древним водопадам»: Кительское месторождение граната - водопад Койриноя-1 - водопады Белые Мосты (Юканкоски-1 и Юканкоски-2) - Карельский зоопаркСвободный день в Сортавала или «Северное сафари к древним водопадам»: Кительское месторождение граната - водопад Койриноя-1 - водопады Белые Мосты (Юканкоски-1 и Юканкоски-2) - Карельский зоопарк

Проживание

Тур предполагает размещение в гостинице в регионе города Сортавала (2 ночи).

Стоимость на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Варианты размещения в Сортавала ДвухместноеОдноместноеТрёхместное (доп. место)
Стандарт отели: Уют, Импульс8 55012 8507 950
Комфорт отели: Сортавала, Сеурахуоне, Ладога10 95016 65010 350
Премиум отели: Пийпун Пиха, Каунис, Ласточкино Гнездо12 65019 93011 990
Премиум +: Рантала21 45036 85020 850

Также тур предусматривает следующие скидки и льготы:

Категория лицСкидка, руб.
Дети до 7 лет850
Школьники600
Студенты450
Люди старше 60 лет450

Завтраки в отеле (кроме отелей категории «стандарт»).

Варианты проживания

Мини-отель "Уют", Отель "Импульс"

2 ночи

Отели категории «Стандарт» в г. Сортавала (без завтрака). Во всех номерах есть телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, а также собственная ванная комната.

Мини-отель "Уют", Отель "Импульс"Мини-отель "Уют", Отель "Импульс"

Отели "Сортавала", "Сеурахуоне", "Ладога"

2 ночи

Отели категории «Комфорт» в г. Сортавала. Во всех номерах отеля установлены шкафы или тумбы для хранения одежды, есть телевизор с плоским экраном. Каждое утро в отелях сервируют завтрак.

Отели "Сортавала", "Сеурахуоне", "Ладога"Отели "Сортавала", "Сеурахуоне", "Ладога"Отели "Сортавала", "Сеурахуоне", "Ладога"

Отели "Пийпун Пиха", "Каунис"

2 ночи

Отели категории «Премиум» в г. Сортавала. Комфортные меблированные номера, тв с плоским экраном, собственная ванная комната, письменный стол. По утрам сервируются завтраки.

Отели "Пийпун Пиха", "Каунис"Отели "Пийпун Пиха", "Каунис"

Отель «Рантала»

2 ночи

Премиум-отель в г. Сортавала с номерами повышенной комфортности. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и общий лаундж.

В номерах предоставляются тапочки, а также установлен кондиционер, холодильник, шкаф для одежды и телевизор с плоским экраном и кабельными каналами. В распоряжении гостей чайник и душ.

В числе удобств — сейф. Из некоторых номеров открывается вид на озеро. Предоставляются полотенца и постельное белье.

Отель «Рантала»Отель «Рантала»Отель «Рантала»Отель «Рантала»Отель «Рантала»Отель «Рантала»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги
  • Включенные в тур:трансфер на комфортном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)сопровождение профессионального гида на протяжении двух дней турапосещение Мраморного каньона
  • Итальянского карьера
  • Озера Светлое
  • Заброшенного мраморного заводаостановка у рускеальских водопадов Ахвенкоскипосещение фирменного магазина форелевого хозяйства и магазина карельских бальзамов и настоекпосещение рускеальских водопадов Ахвенкоски и мест съемок знаменитых фильмовпроживание в отеле выбранной категории в регионе Сортавала (2 ночи)завтраки в отеле (кроме отелей категории «стандарт»)остановка у фирменного магазина форелевого хозяйства. Билеты и экскурсии
  • Включенные в тур:входные билеты в горный парк «Рускеала»экскурсия «Мраморный каньон» по горному парку «Рускеала» с аттестованным местным гидомвходные билеты в парк истории «Бастiонъ»экскурсия по парку истории «Бастiонъ»
  • В программе которой вы увидите походный лагерь мореходов
  • Кузницу
  • Гончарную мастерскую
  • Жилые дома и небольшой монетный двор
  • Капище
  • Первую в России реконструкцию настоящего длинного дома викингов с крышей в виде перевернутого драккарадегустация «Хмельного меда» или сбитня (старинный медовый безалкогольный напиток)автобусная обзорная экскурсия по старинному городу Сортавалаувлекательные трассовые экскурсии о Карелиивходные билеты в экопарк «Долина водопадов»авторская экскурсия «Подъем на гору Паасо. Лучшие виды Карелии»экскурсия по музею под открытым небом «Северная Фиваида»экскурсия по музею «У Мастера»авторская экскурсия «Загадки парка «Ваккосалми»
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты к началу маршрута и обратно
  • Билет на ретро поезд
  • Ж/д билеты СПБ – Сортавала – СПб.
  • «Северное сафари к древним водопадам»: 2700 руб. /взр. 2200 руб. – дети до 10 лет (включительно)
  • Обед в ресторане с панорамным видом на Ладожское озеро: 700 руб. /чел. (при покупке экскурсии к водопадам).
  • Комплексные обеды в туре: диапазон цен 450-500 руб. /чел.
  • Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: полный билет — 400 руб. /чел. дети до 7 лет — бесплатно дети от 7 до 14 лет — 300 руб. /чел. студенты (очн.) — 300 руб. /чел. пенсионеры — 300 руб. /чел
  • Активные развлечения в горном парке «Рускеала»: по ценам парка
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург, Финляндский вокзал
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Документы:

  • Оригинал российского паспорта;
  • для граждан других стран: иностранный паспорт, миграционная карта;
  • свидетельство о рождении для детей до 14 лет;
  • медицинский полис.

Вещи в дорогу для основной программы:

  • Наличные деньги, так как на объектах маршрута могут отсутствовать терминалы оплаты или интернет;
  • удобная обувь на плоской нескользящей подошве; рекомендуем взять запасную сменную обувь;
  • так как погода в Карелии переменчива, желательно иметь при себе дождевик или зонт;
  • к вечеру и во время поездки по воде может быть прохладно, рекомендуем взять теплую одежду по сезону;
  • репелленты (средства от насекомых);
  • солнцезащитные средства;
  • необходимые медикаменты;
  • страховка от невыезда — на случай, если у вас не получится поехать в тур.
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Есть ли какие-то скидки на тур?

Да, в нашем туре действуют скидки и льготы:

Категория лицСкидка, руб.
Дети до 7 лет850
Школьники600
Студенты450
Люди старше 60 лет450

Условия предоставления: наличие подтверждающих документов.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
О
19 фев 2023
Тур прекрасный!)
За 3 дня посмотрели почти все красоты зимней Карелии
Я обычно скептически отношусь ко всяким поездкам, томным экскурсиям и тому подобным увеселениям, Но тут было прям по кайфу, Карелия богата своим эпосом, и нам это все показали, рассказали, дали потрогать, продали, обмазали, накормили, на собаках прокатили, оленями на нас посмотрели, шунгитовой водой напоили и дали насладиться природой
В Рускеале, конечно, экскурсовод был грузный и скучный, но благо оттуда можно уйти:)
Наш экскурсовод Марина была просто на высоте, казалось бы обыденные факты про понятную местность заворачиваясь в исторические события прошлых эпох, превращались во что-то интересное и переплетающееся с нашим временем. Эти виртуозные параллели, которые, Я уверен, не каждый уловил, были прекрасны:) Спасибо большое за поездку:-)
П
12 фев 2023
За три дня мы объехали всё Ладожское озеро. По пути было много остановок. Тур продуман до минут. Программа очень интересная. Впечатлений море! Ездила зимой, захотелось приехать ещё в другое время года
Р
9 фев 2023
Всё прошло очень достойно. Встретили около вокзала, автобус большой с кондиционером. Рассадили по местам и с шикарным водителем (это не просто форма речи, это я как водитель говорю) поехали за обещанными впечатлениями. Экскурсии составлены грамотно, везде достаточно времени для самостоятельной прогулки и фотографий. Экскурсовод всегда с пониманием к тому что мы могли чуть задержаться (муж ездил на костылях), очень интересно рассказывает (видно что не заученный теме говорит, а рассказывает с интересом и любовью к своему делу и месту экскурсии), всегда учтива и готова придти на помощь, посоветовать с выбором памятных вещей. Тур очень впечатлил. Первый раз в Карелии и осталось желание вернуться ещё раз. Можно даже в другой сезон.

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Можно с детьми
Многодневные туры
3-дневные туры
Природа и пейзажи
На поезде

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