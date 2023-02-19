06:15 Отправление на поезде «Ласточка».
Место посадки: СПб., Финляндский вокзал.
10:20 Пересадка в городе Сортавала на ретропоезд.
В выходные и праздничные дни билеты на ретропоезд желательно приобретать заблаговременно, так как их быстро раскупают.
Если на ваши даты уже нет билетов или вы не хотите ехать на ретропоезде, на станции Сортавала вас встретит наш гид с табличкой с номером автобуса из смс, которое будет отправлено Вам вечером накануне выезда, и довезет до горного парка «Рускеала» на автобусе.
10:40 Отправление из Сортавала на ретропоезде.
11:55 Прибытие на станцию «Рускеала».
12:00 Горный парк «Рускеала». Экскурсия и свободное время.
Входные билеты и экскурсионное обслуживание в парке уже включены в стоимость.
Горный парк «Рускеала» – главная круглогодичная достопримечательность Карелии.
Центром интереса является Мраморный каньон – большое, вытянутое с юга на север озеро с кристально чистой водой и отвесными берегами, состоящими из настоящего мрамора.
Именно здесь когда-то добывали этот декоративный камень для отделки архитектурных шедевров Санкт-Петербурга.
Вам не только расскажут историю этого места, но и предоставят полную информацию о том, чем можно заняться в парке в свободное время после экскурсии:
14:30 Встреча с гидом. Отправление к Рускеальским водопадам.
14:50 Рускеальские водопады Ахвенкоски и места съемок знаменитых фильмов.
Водопады Ахвенкоски – каскад из нескольких водопадов с гранитными уступами, образующих красивый ландшафт в окружении хвойного леса.
Здесь открыт экологический маршрут «Аллея сказок» и оборудованы подвесные веревочные мосты над водопадом.
16:00 Посещение музея живой истории и деревни викингов.
Комплекс «Бастiонъ» – это музей живой истории, посвященный эпохе викингов.
Для вас проведут интерактивную экскурсию по реконструированному поселению древних мореходов.
Вы увидите походный лагерь мореходов, кузницу, гончарную мастерскую, жилые дома и небольшой монетный двор.
На территории музея вы сможете попробовать сорта «Хмельного меда» – напитка, который варят здесь же по старинным рецептам или сбитень – старинный медовый безалкогольный напиток.
Город Сортавала.
Заселение в отель.
Свободное время.
08:00 Завтрак в отеле.
09:00 Сбор группы в автобусе.
09:30 Подъем на гору Паасо. Лучшие виды Карелии».
Гора Паасо, или Паасонвуори, – живописная возвышенность вблизи города Сортавала.
Но помимо красоты это и памятник истории, хранящий воспоминания о древних карелах.
10:30 Отправление на автобусе. Авторская экскурсия «Скалистый берег Кирьявалахти».
Недалеко от Сортавала начинаются красивые пейзажи Ладожского озера с разбросанными по его глади скалистыми островами – это и есть Ладожские шхеры.
По дороге вы увидите залив Кирьявалахти, похожий на норвежский фьорд.
12:00 «Северная Фиваида» и музей «У Мастера».
«Северная Фиваида» – скалистый мыс, на склонах которого построены деревянные храмы, копии старинных церквей и традиционных карельских часовен.
Это место считается музеем под открытым небом, где вы не только полюбуетесь очарованием карельской природы, но и узнаете, как распространялось православие на Русском Севере.
На территории «Северной Фиваиды» находится музей ремесел «У Мастера», где представлены образцы минералов и горных пород Северного Приладожья и других районов Карелии, старинные предметы быта и ремесел, собранные в Заонежье и районе Сортавала.
Здесь можно купить сувениры из бересты и дерева, изготовленные умелыми руками мастера-краснодеревщика Сергея Волова.
14:00 Отправление в Сортавала.
Обед (за доп. плату 450 – 500руб.).
Свободное время.
Посещение фирменного магазина форелевого хозяйства.
16:00 Обзорная экскурсия по городу Сортавала. Авторская экскурсия «Загадки парка «Ваккосалми».
Город Сортавала расположен на берегу Ладоги, в самом центре Ладожских шхер, поэтому отсюда можно увидеть живописный ландшафт.
Вы проедете рядом с памятником рунопевцу, который олицетворяет собирательный образ древних карельских сказителей.
Сортавала долгое время был населен финнами, что отразилось на облике города.
Влияние Финляндии, до которой отсюда всего час езды, чувствуется прежде всего в архитектуре.
Например, к финским постройкам относится здание Национального акционерного банка – дом Леандера.
Историческая часть Сортавала связана с религиозной жизнью населения.
Здесь располагается один из старейших православных храмов города – храм Николая Чудотворца.
17:00 Окончание экскурсионной программы.
На третий день вашего приключения вы можете провести свободное время, неспешно прогуляться по городу, вдоль озера, посетить Музей Северного Приладожья, Музей деревянных картин Кронида Гоголева или другие объекты.
Или же вы можете отправиться на захватывающую экскурсию к комплексу лесных водопадов Карелии с посещением Карельского зоопарка.
Экскурсия к лесным водопадам не включена в стоимость тура и оплачивается дополнительно. Эту экскурсию вы можете приобрести у менеджеров во время бронирования тура.
08:00 Завтрак в отеле. Освобождение номеров.
Если вы выбираете свободный день в Сортавала, просим вас обратить внимание на то, что освобождение номеров в отелях региона Сортавала осуществляется по мировым стандартам – в 12:00.
10:00 Сбор группы в автобусе. Отправление из Сортавала.
По пути к первому объекту вы узнаете о Сортавала и Карелии в целом.
11:30 Посещение месторождения полудрагоценного камня граната.
Автобус привезет вас прямо к руднику, в отвалах которого можно найти красивые гранатовые бусины.
Специальный инвентарь для исследований и добычи сокровищ мы выдадим вам на месте!
12:00 Экскурсия к древним водопадам Карелии.
INFO! В рамках экспедиции к древним водопадам, в случае дождливой погоды, часть пути (общей протяженностью около 3 км в обе стороны) необходимо пройти пешком по грунтованной лесной дороге.
При высокой влажности и после дождя на дороге может быть скользко и грязно. Для вашего комфорта настоятельно рекомендуем иметь непромокаемую или сменную одежду и обувь.
Посещение водопада Койриноя-1 (Нижний).
Водопад Койриноя-1 достигает высоты около пяти метров и известен своей живописностью.
Внизу у водопада можно увидеть фрагменты Митрофановского олово-медеплавильного завода: в XIX веке это было единственное в своем роде предприятие в европейской части России.
Посещение водопадов Белые Мосты (Юканкоски).
14:30 Обед в ресторане с панорамным видом на Ладожское озеро (за доп. плату).
16:30 Посещение Карельского зоопарка.
Мы посетим крупнейший зоопарк на Северо-Западе.
Это с любовью обустроенный дом для 500 разнообразных животных и 150 птиц.
Здесь можно познакомиться и с проворным хорьком, и с гигантским зубром, а дети будут пищать от восторга в контактном зоопарке.
Лощеные тигры, дружелюбные верблюды, забавные козочки и многие другие, даже занесенные в Красную книгу животные будут рады видеть гостей, и вы это непременно почувствуете.
18:30 Возвращение в г. Сортавала.
INFO! По вашему желанию мы привезем вас или в центр Сортавала, или сразу на ж/д вокзал Сортавала, чтобы вы могли отдохнуть и не спеша совершить посадку на поезд до нужного вам города.
В случае если вы остаетесь в центре Сортавала, до ж/д вокзала вы добираетесь самостоятельно – пешком или на такси (1,7 км).
18:45 Отправление в Санкт-Петербург с ж/д вокзала Сортавала.
22:43 Прибытие на Финляндский вокзал, Санкт-Петербург.
Тур предполагает размещение в гостинице в регионе города Сортавала (2 ночи).
Стоимость на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Варианты размещения в Сортавала
|Двухместное
|Одноместное
|Трёхместное (доп. место)
|Стандарт отели: Уют, Импульс
|8 550
|12 850
|7 950
|Комфорт отели: Сортавала, Сеурахуоне, Ладога
|10 950
|16 650
|10 350
|Премиум отели: Пийпун Пиха, Каунис, Ласточкино Гнездо
|12 650
|19 930
|11 990
|Премиум +: Рантала
|21 450
|36 850
|20 850
Также тур предусматривает следующие скидки и льготы:
|Категория лиц
|Скидка, руб.
|Дети до 7 лет
|850
|Школьники
|600
|Студенты
|450
|Люди старше 60 лет
|450
Завтраки в отеле (кроме отелей категории «стандарт»).
Отели категории «Стандарт» в г. Сортавала (без завтрака). Во всех номерах есть телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, а также собственная ванная комната.
Отели категории «Комфорт» в г. Сортавала. Во всех номерах отеля установлены шкафы или тумбы для хранения одежды, есть телевизор с плоским экраном. Каждое утро в отелях сервируют завтрак.
Отели категории «Премиум» в г. Сортавала. Комфортные меблированные номера, тв с плоским экраном, собственная ванная комната, письменный стол. По утрам сервируются завтраки.
Премиум-отель в г. Сортавала с номерами повышенной комфортности. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и общий лаундж.
В номерах предоставляются тапочки, а также установлен кондиционер, холодильник, шкаф для одежды и телевизор с плоским экраном и кабельными каналами. В распоряжении гостей чайник и душ.
В числе удобств — сейф. Из некоторых номеров открывается вид на озеро. Предоставляются полотенца и постельное белье.
Документы:
Вещи в дорогу для основной программы:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Да, в нашем туре действуют скидки и льготы:
|Категория лиц
|Скидка, руб.
|Дети до 7 лет
|850
|Школьники
|600
|Студенты
|450
|Люди старше 60 лет
|450
Условия предоставления: наличие подтверждающих документов.
Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.