Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Для бронирования гостиницы и билетов на «Рускеальский экспресс» участникам необходимо предоставить организатору паспортные данные (копию паспорта).
При невозможности забронировать билеты / нежелании / опоздании участника на ретропоезд будет организован альтернативный трансфер в г. Сортавала на автомобиле. В случае невозможности приобретения билетов на дату тура будет произведён частичный возврат денежных средств (стоимость билета в указанную дату). При опоздании или отказе участника ехать на ретропоезде стоимость билета не возмещается.
Время и очередность посещения объектов в туре может меняться на усмотрение гида и по согласованию с участниками (в связи с дорожной, погодной ситуацией, логистическими условиями, наличием билетов и т. д.); при этом будет организовано посещение всех заявленных объектов.
При закрытии навигации на Ладожском озере в дни тура по погодным условиям будут предложены альтернативные варианты проведения досуга в г. Сортавала и произведён частичный возврат денежных средств в размере 5000 руб.
Возьмите с собой тёплые вещи, многослойную одежду, перчатки, шапки и шарфы, мелкие наличные деньги и хорошее настроение. Обязательно иметь при себе паспорт.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) , 07:45
Завершение: Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) , 23:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Сортавале
Меня зовут Елена, и я представляю нашу молодую туристическую компанию. С коллегами мы объединили многолетний опыт работы в лучших международных компаниях и создали бутик-агентство индивидуальных путешествий. Программы мы разрабатываем с душой и любовью — так, чтобы наши гости получили лучшие впечатления от знакомства с городом с максимальным комфортом и увидели больше, чем другие. Все наши сотрудники — гиды высшей категории, с опытом работы более 10 лет. Мы организуем экскурсии не только для частных путешественников, но и для крупных компаний, учебных заведений и значимых социальных проектов.