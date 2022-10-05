Два дня в Карелии: Валаам, «Рускеала» и поездка на ретропоезде

Познакомиться с главными достопримечательностями, прокатиться на паровозе и погулять в экопарках

Всего за два дня вы прогуляетесь по заповедным местам северного края, побываете на крупнейшем острове Ладоги, узнаете богатую историю этих мест и насладитесь живописными пейзажами. Мы прокатимся на стилизованном поезде на паровой тяге и пройдём по экотропам в природных парках.

Вы познакомитесь со старинным городком Сортавала, осмотрите памятники архитектуры и духовные святыни и попробуете блюда карельской кухни. Интересно будет и детям, и взрослым!
Два дня в Карелии: Валаам, «Рускеала» и поездка на ретропоезде
Два дня в Карелии: Валаам, «Рускеала» и поездка на ретропоезде
Два дня в Карелии: Валаам, «Рускеала» и поездка на ретропоезде
Два дня в Карелии: Валаам, «Рускеала» и поездка на ретропоезде
Два дня в Карелии: Валаам, «Рускеала» и поездка на ретропоезде
Два дня в Карелии: Валаам, «Рускеала» и поездка на ретропоезде
Два дня в Карелии: Валаам, «Рускеала» и поездка на ретропоезде
Ближайшие даты:
8
окт
11
окт
13
окт
15
окт
18
окт
22
окт
25
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Для бронирования гостиницы и билетов на «Рускеальский экспресс» участникам необходимо предоставить организатору паспортные данные (копию паспорта).

При невозможности забронировать билеты / нежелании / опоздании участника на ретропоезд будет организован альтернативный трансфер в г. Сортавала на автомобиле. В случае невозможности приобретения билетов на дату тура будет произведён частичный возврат денежных средств (стоимость билета в указанную дату). При опоздании или отказе участника ехать на ретропоезде стоимость билета не возмещается.

Время и очередность посещения объектов в туре может меняться на усмотрение гида и по согласованию с участниками (в связи с дорожной, погодной ситуацией, логистическими условиями, наличием билетов и т. д.); при этом будет организовано посещение всех заявленных объектов.

При закрытии навигации на Ладожском озере в дни тура по погодным условиям будут предложены альтернативные варианты проведения досуга в г. Сортавала и произведён частичный возврат денежных средств в размере 5000 руб.

Возьмите с собой тёплые вещи, многослойную одежду, перчатки, шапки и шарфы, мелкие наличные деньги и хорошее настроение. Обязательно иметь при себе паспорт.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) , 07:45
Завершение: Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) , 23:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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