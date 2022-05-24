Плюсы:

- Анна - настоящий профессионал и знаток своего края. Добрая, ответственная, очень грамотная.

- Хорошо составлен план поездок - объездили все ключевые точки Карелии.

- Время встречи и окончания рассчитано прямо под московский поезд.

- Повезло с погодой вопреки прогнозам (важно знать, что выход на воду (Кижи, Валаам) может вообще не состояться).



Минусы:

- Набрали слишком большую группу (как ни странно, в поездку по святым местам собрались такие неприятные личности, ведущие себя как быдло и устраивающие скандалы. Все время испытывала раздражение).

- По о. Валаам все прошло бегом и в толпе людей. Не успели сполна насладиться местом.

- В день приезда неочевидно, что сразу с поезда начнется экскурсия без заселения в отель (не успели утеплиться, времени не хватило).