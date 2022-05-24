Посетить острова-легенды, полюбоваться водопадами и погулять по мраморному каньону
Карелия славится красивой северной природой, лесами и озёрами, сказаниями и песнями.
В путешествии мы не только расскажем вам истории про знаменитые острова, но и познакомим с ними «лично». Вы побываете у Приладожских водопадов, посмотрите на живописные скалистые берега мраморного каньона. Погуляете по знаковым местам Петрозаводска и осмотрите достопримечательности города Сортавала.
В путешествии мы не только расскажем вам истории про знаменитые острова, но и познакомим с ними «лично». Вы побываете у Приладожских водопадов, посмотрите на живописные скалистые берега мраморного каньона. Погуляете по знаковым местам Петрозаводска и осмотрите достопримечательности города Сортавала.
Ближайшие даты:
5
июн
июн
12
июн
июн
19
июн
июн
26
июн
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 4 лет.
Вы можете выбрать конкретную гостиницу для проживания, мы постараемся обеспечить заселение именно в неё, если на момент бронирования будут свободные номера.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Сортавала, 08:30Завершение: Петрозаводск, 17:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 днейБронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор — Организатор в Сортавале
Провёл экскурсии для 1122 туристов
Наша команда начала заниматься экскурсиями в 2011 году. С тех пор мы организовали достойный отдых для тысяч путешественников. Основная специализация нашей компании — туры по Карелии: как в абсолютно всем известные места, так и в уникальные и малоизвестные объекты.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
24 мая 2022
Плюсы:
- Анна - настоящий профессионал и знаток своего края. Добрая, ответственная, очень грамотная.
- Хорошо составлен план поездок - объездили все ключевые точки Карелии.
- Время встречи и окончания рассчитано прямо под московский поезд.
- Повезло с погодой вопреки прогнозам (важно знать, что выход на воду (Кижи, Валаам) может вообще не состояться).
Минусы:
- Набрали слишком большую группу (как ни странно, в поездку по святым местам собрались такие неприятные личности, ведущие себя как быдло и устраивающие скандалы. Все время испытывала раздражение).
- По о. Валаам все прошло бегом и в толпе людей. Не успели сполна насладиться местом.
- В день приезда неочевидно, что сразу с поезда начнется экскурсия без заселения в отель (не успели утеплиться, времени не хватило).
- Анна - настоящий профессионал и знаток своего края. Добрая, ответственная, очень грамотная.
- Хорошо составлен план поездок - объездили все ключевые точки Карелии.
- Время встречи и окончания рассчитано прямо под московский поезд.
- Повезло с погодой вопреки прогнозам (важно знать, что выход на воду (Кижи, Валаам) может вообще не состояться).
Минусы:
- Набрали слишком большую группу (как ни странно, в поездку по святым местам собрались такие неприятные личности, ведущие себя как быдло и устраивающие скандалы. Все время испытывала раздражение).
- По о. Валаам все прошло бегом и в толпе людей. Не успели сполна насладиться местом.
- В день приезда неочевидно, что сразу с поезда начнется экскурсия без заселения в отель (не успели утеплиться, времени не хватило).
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