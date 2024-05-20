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Авторский тур
3 дня
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Водопады, горный парк «Рускеала» и сакральные места
Послушать шум водопадов, добыть кусочек граната и погрузиться в мир саамских верований
Начало: Сортавала, 09:00
18 июня в 09:00
20 июня в 09:00
9 750₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Карельская коллекция: Кижи, «Рускеала», Валаам
Посетить острова-легенды, полюбоваться водопадами и погулять по мраморному каньону
Начало: Сортавала, 08:30
17 июня в 08:30
24 июня в 08:30
39 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Сплав на рафтах по реке Шуе
Начало: Республика Карелия, Сортавала
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 15 950₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Рускеала - карельская сага
Начало: Москва
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 15 400₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Улётные выходные в Карелии
Начало: Россия, Республика Карелия, Сортавала
5 июля в 10:00
30 авг в 10:00
52 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Перезагрузка на Ладоге
Начало: Республика Карелия, Сортавала
13 июня в 10:00
27 июня в 10:00
69 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Ладога под парусами
Начало: Республика Карелия, Сортавала
14 июня в 10:00
69 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Хиты Карелии
Начало: Республика Карелия, Сортавала
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 41 400₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Хиты Приладожья
Начало: Республика Карелия, Сортавала
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 38 100₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Релакс на Ладоге: на моторафтах по Ладожским шхерам
Начало: Республика Карелия, Сортавала
26 июня в 10:00
3 июля в 10:00
19 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Вкусы Карелии. Зимний гастрономический тур
Начало: Россия, Республика Карелия, Сортавала
13 дек в 10:00
24 янв в 10:00
от 52 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Улётные выходные в Карелии. Зима
Начало: Россия, Республика Карелия, Сортавала
20 дек в 10:00
17 янв в 10:00
от 54 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Ноябрьские каникулы в Сортавале
Начало: Республика Карелия, Сортавала
4 ноя в 10:00
от 25 300₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Зимняя сказка в Приладожье
Начало: Республика Карелия, Сортавала, железнодорожный вок...
3 янв в 10:00
от 69 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Шторма Ладоги
Начало: Санкт-Петербург, Московский вокзал
12 окт в 10:00
3 ноя в 10:00
69 900₽ за человека
скидка
5%
Авторский тур
3 дня
Вкусы Карелии. Осенний гастрономический тур
Начало: Россия, Республика Карелия, Сортавала
6 сен в 10:00
18 окт в 10:00
5900055 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Выходные в Приладожье
Начало: Россия, Республика Карелия, Сортавала
11 янв в 10:00
18 янв в 10:00
от 24 700₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Карелия: эксклюзив с комфортом
Начало: Санкт-Петербург, Московский вокзал
23 июня в 10:00
11 июля в 10:00
44 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Весенние ветры Ладоги
Начало: Россия, Республика Карелия, Сортавала
69 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Карельская перезагрузка в женской компании
Покататься на ретропоезде, увидеть Мраморный каньон и обнять хаски
Начало: Сортавала, до 08:30
32 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААнна20 мая 2024Благодарю за экскурсии. Очень насыщенная программа, исчерпывающее информационное сопровождение, необычные "живые" локации, не замыленные толпами туристов. При этом была возможность отойти
- ММарина19 мая 2024Брали трёхдневный тур. Содержание, маршруты и форма подачи каждого дня экскурсий очень понравились! Потрясающие виды с шикарной природой, содержательные и
- ААлександра15 мая 2024Организатор сопровождал нас на всех этапах тура. Было комфортно и спокойно с ними!
- ААнна3 мая 2024Спасибо экскурсоводу Людмиле)очень хорошая гостиница, вкусные обеды и завтраки.
- ЛЛариса27 марта 2024Отдельное спасибо организаторам тура: вся программа составлена интересно, разнообразные экскурсии очень познавательные и содержательные.
- ЮЮлия24 марта 2024Всё было замечательно.
- ВВиолетта20 марта 2024Музыкальный фестиваль «Ruskeala symphony»Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!
- ВВера19 марта 2024Организация прошла без каких-либо заминок, отлично.
- ААндрей,17 марта 2024Музыкальный фестиваль «Ruskeala symphony»Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур "В Сибирь в марте"! На всём протяжении ощущаешь на себе со стороны персонала
- ММарина14 марта 2024Музыкальный фестиваль «Ruskeala symphony»Организован тур таким образом, что даже за короткий период осмотрели, узнали, побывали в различных памятных, исторических и современных местах Казани, получили незабываемые впечатления. И очень важно, что сопровождали нас приятные люди и водители, и экскурсоводы.
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