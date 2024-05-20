Туры на 3 дня в Сортавале

Найдено 20 туров в категории «3-дневные туры» в Сортавале, цены от 9 750 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Водопады, горный парк «Рускеала» и сакральные места
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Популярное предложение
Водопады, горный парк «Рускеала» и сакральные места
Послушать шум водопадов, добыть кусочек граната и погрузиться в мир саамских верований
Начало: Сортавала, 09:00
18 июня в 09:00
20 июня в 09:00
9 750 за человека
Карельская коллекция: Кижи, «Рускеала», Валаам
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
2 отзыва
Карельская коллекция: Кижи, «Рускеала», Валаам
Посетить острова-легенды, полюбоваться водопадами и погулять по мраморному каньону
Начало: Сортавала, 08:30
17 июня в 08:30
24 июня в 08:30
39 900 за человека
Сплав на рафтах по реке Шуе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Сплав на рафтах по реке Шуе
Начало: Республика Карелия, Сортавала
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 15 950 за человека
Рускеала - карельская сага
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Рускеала - карельская сага
Начало: Москва
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 15 400 за человека
Улётные выходные в Карелии
🚶 Пешая
🏄 SUP-прогулки
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Улётные выходные в Карелии
Начало: Россия, Республика Карелия, Сортавала
5 июля в 10:00
30 авг в 10:00
52 900 за человека
Перезагрузка на Ладоге
🚶 Пешая
🏄 SUP-прогулки
Авторский тур
4 дня
2 отзыва
Перезагрузка на Ладоге
Начало: Республика Карелия, Сортавала
13 июня в 10:00
27 июня в 10:00
69 900 за человека
Ладога под парусами
🛥 На яхте
Авторский тур
3 дня
2 отзыва
Ладога под парусами
Начало: Республика Карелия, Сортавала
14 июня в 10:00
69 500 за человека
Хиты Карелии
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Хиты Карелии
Начало: Республика Карелия, Сортавала
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 41 400 за человека
Хиты Приладожья
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Хиты Приладожья
Начало: Республика Карелия, Сортавала
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 38 100 за человека
Релакс на Ладоге: на моторафтах по Ладожским шхерам
🚶 Пешая
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Релакс на Ладоге: на моторафтах по Ладожским шхерам
Начало: Республика Карелия, Сортавала
26 июня в 10:00
3 июля в 10:00
19 900 за человека
Вкусы Карелии. Зимний гастрономический тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Вкусы Карелии. Зимний гастрономический тур
Начало: Россия, Республика Карелия, Сортавала
13 дек в 10:00
24 янв в 10:00
от 52 500 за человека
Улётные выходные в Карелии. Зима
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
❄️ На снегоходах
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Улётные выходные в Карелии. Зима
Начало: Россия, Республика Карелия, Сортавала
20 дек в 10:00
17 янв в 10:00
от 54 500 за человека
Ноябрьские каникулы в Сортавале
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Ноябрьские каникулы в Сортавале
Начало: Республика Карелия, Сортавала
4 ноя в 10:00
от 25 300 за человека
Зимняя сказка в Приладожье
❄️ На снегоходах
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Зимняя сказка в Приладожье
Начало: Республика Карелия, Сортавала, железнодорожный вок...
3 янв в 10:00
от 69 500 за человека
Шторма Ладоги
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
2 отзыва
Шторма Ладоги
Начало: Санкт-Петербург, Московский вокзал
12 окт в 10:00
3 ноя в 10:00
69 900 за человека
Вкусы Карелии. Осенний гастрономический тур
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
скидка
5%
Авторский тур
3 дня
2 отзыва
Вкусы Карелии. Осенний гастрономический тур
Начало: Россия, Республика Карелия, Сортавала
6 сен в 10:00
18 окт в 10:00
5900055 900 за человека
Выходные в Приладожье
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Выходные в Приладожье
Начало: Россия, Республика Карелия, Сортавала
11 янв в 10:00
18 янв в 10:00
от 24 700 за человека
Карелия: эксклюзив с комфортом
🏄 SUP-прогулки
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Карелия: эксклюзив с комфортом
Начало: Санкт-Петербург, Московский вокзал
23 июня в 10:00
11 июля в 10:00
44 900 за человека
Весенние ветры Ладоги
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
2 отзыва
Весенние ветры Ладоги
Начало: Россия, Республика Карелия, Сортавала
69 900 за человека
Карельская перезагрузка в женской компании
Авторский тур
3 дня
Карельская перезагрузка в женской компании
Покататься на ретропоезде, увидеть Мраморный каньон и обнять хаски
Начало: Сортавала, до 08:30
32 500 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Анна
    20 мая 2024
    Водопады, горный парк «Рускеала» и сакральные места
    Благодарю за экскурсии. Очень насыщенная программа, исчерпывающее информационное сопровождение, необычные "живые" локации, не замыленные толпами туристов. При этом была возможность отойти
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    от группы и самостоятельно погулять понастраиваться. Спокойное адекватное отношение, без давления и осуждения. 3 дня пролетели незаметно. Буду рекомендовать и при возможности приеду снова =)

    Благодарю за экскурсииБлагодарю за экскурсииБлагодарю за экскурсииБлагодарю за экскурсииБлагодарю за экскурсииБлагодарю за экскурсииБлагодарю за экскурсииБлагодарю за экскурсииБлагодарю за экскурсииБлагодарю за экскурсии
  • М
    Марина
    19 мая 2024
    Водопады, горный парк «Рускеала» и сакральные места
    Брали трёхдневный тур. Содержание, маршруты и форма подачи каждого дня экскурсий очень понравились! Потрясающие виды с шикарной природой, содержательные и
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    детальные повествования об историческом прошлом Карелии и Сортавалы в частности, а так же почти индивидуальный подход к каждому туристу. Благодаря Ярославу, посмотрели столько красивых мест, что хочется вернуться и лицезреть красоту природы Карелии снова и снова. Однозначно всем рекомендую воспользоваться услугами Ярослава, чтобы получить массу впечатлений и красивые фото.

  • А
    Александра
    15 мая 2024
    Выходные в Приладожье
    Организатор сопровождал нас на всех этапах тура. Было комфортно и спокойно с ними!
    Организатор сопровождал нас на всех этапах тура. Было комфортно и спокойно с ними!Организатор сопровождал нас на всех этапах тура. Было комфортно и спокойно с ними!Организатор сопровождал нас на всех этапах тура. Было комфортно и спокойно с ними!
  • А
    Анна
    3 мая 2024
    Выходные в Приладожье
    Спасибо экскурсоводу Людмиле)очень хорошая гостиница, вкусные обеды и завтраки.
  • Л
    Лариса
    27 марта 2024
    Хиты Приладожья
    Отдельное спасибо организаторам тура: вся программа составлена интересно, разнообразные экскурсии очень познавательные и содержательные.
  • Ю
    Юлия
    24 марта 2024
    Ноябрьские каникулы в Сортавале
    Всё было замечательно.
  • В
    Виолетта
    20 марта 2024
    Музыкальный фестиваль «Ruskeala symphony»
    Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!
    Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!
  • В
    Вера
    19 марта 2024
    Ноябрьские каникулы в Сортавале
    Организация прошла без каких-либо заминок, отлично.
    Организация прошла без каких-либо заминок, отличноОрганизация прошла без каких-либо заминок, отличноОрганизация прошла без каких-либо заминок, отличноОрганизация прошла без каких-либо заминок, отличноОрганизация прошла без каких-либо заминок, отлично
  • А
    Андрей,
    17 марта 2024
    Музыкальный фестиваль «Ruskeala symphony»
    Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур "В Сибирь в марте"! На всём протяжении ощущаешь на себе со стороны персонала
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    постоянное внимание и искреннее желание сделать так, чтобы этот отдых получился незабываемым и наполненным восторженными эмоциями. Не сидите дома! Есть возможность - путешествуйте! Нам по 60. И говорим себе: "в 60 жизнь только начинается", и надеемся, что скажем так же и в следующий юбилей…

    Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь на
  • М
    Марина
    14 марта 2024
    Музыкальный фестиваль «Ruskeala symphony»
    Организован тур таким образом, что даже за короткий период осмотрели, узнали, побывали в различных памятных, исторических и современных местах Казани, получили незабываемые впечатления. И очень важно, что сопровождали нас приятные люди и водители, и экскурсоводы.

Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «3-дневные туры»

Самые популярные туры этой рубрики в Сортавале
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 20
  1. Водопады, горный парк «Рускеала» и сакральные места
  2. Карельская коллекция: Кижи, «Рускеала», Валаам
  3. Сплав на рафтах по реке Шуе
  4. Рускеала - карельская сага
  5. Улётные выходные в Карелии
Какие места ещё посмотреть в Сортавале
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Рускеала
  2. Ладожские шхеры
  3. Ладожское озеро
  4. Набережная
  5. Остров Валаам
  6. Водопад Кивач
Сколько стоит тур в Сортавале в июне 2024
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