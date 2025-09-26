Сергей — ваша команда гидов в Сортавале

Провели экскурсии для 381 туриста

Здравствуйте! Меня зовут Сергей. Я — коренной житель республики Карелия, города Сортавала. Я и моя команда любим и хорошо знаем свой родной край. С радостью покажем вам самые интересные места и расскажем то, чего вы ещё, скорее всего, не знаете. Также мы проводим туристические походы и поездки на дикую природу и в места, куда на 100% не водят туристов.