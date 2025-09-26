Рассказать, что такое Карелия и показать её во всей красе могут лишь местные.
Мы, настоящие карелы, обещаем вам увлекательное путешествие в самые живописные места: в горный парк «Рускеала» и на водопады Ахинкоски. По дороге ваш ждут рассказы и удивительные легенды, а после — знакомство с карельской кухней.
Описание экскурсии
- Мраморный каньон парка «Рускеала». Вы посетите крупнейшее месторождение мрамора в Карелии, которое разрабатывалось с 16 века. Узнаете, как этот камень повлиял на облик Петербурга и какие исторические события связаны с его добычей.
- Дорога А-121 — маршрут, полный живописных видов и примечательных мест.
- Водопад Ахинкоски — небольшой, но впечатляющий. Мы обсудим, почему кинематографисты так любят снимать здесь фильмы.
- Карельское лукошко — традиционный обед из продуктов, собранных на территории республики.
На экскурсии вы:
- Сравните жизнь коренных народов Карелии в прошлом и настоящем.
- Разберётесь в борьбе за карельские земли.
- Узнаете подлинную историю Мраморного каньона.
- Попробуете блюда карельской кухни — считается, что тех, кто на ней вырос, невозможно обмануть.
- Если вы держите пост или придерживаетесь вегетарианства, для вас найдётся кантареликейто — наваристый суп из белых грибов и лисичек.
Организационные детали
- В стоимость включены услуги гида и трансфер от места вашего проживания в Сортавале и в радиусе 3 км. от города.
- Программа подойдёт для взрослых и детей с 4 лет.
- Возможно проведение экскурсии на минивэне для 7 человек, доплата за аренду — 6000 ₽. В праздничные дни — от 10 000 ₽. Сумма указана за 5 часов аренды (дополнительное время в неё не входит).
- Маршрут можно изменить по вашему желанию, обсудив это с гидом.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Дополнительные расходы
- Вход на Мраморный каньон — 600 ₽ за чел.
- Разрешение на экскурсию со своим гидом — 800 ₽ за чел.
- Рускеальский водопад Ахинкоски — 500 ₽ за чел.
- Обед — по желанию, в среднем 1000 —1400 ₽ за чел.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улица Ленина
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов в Сортавале
Провели экскурсии для 381 туриста
Здравствуйте! Меня зовут Сергей. Я — коренной житель республики Карелия, города Сортавала. Я и моя команда любим и хорошо знаем свой родной край. С радостью покажем вам самые интересные места и расскажем то, чего вы ещё, скорее всего, не знаете. Также мы проводим туристические походы и поездки на дикую природу и в места, куда на 100% не водят туристов.
Отзывы и рейтинг
0
Основано на 0 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
26 сен 2025
Прошло уже время, но все же отзыв оставлю. Было всё интересно, кроме водопадов и то, если там немного туристических автобусов, то можно посмотреть и это место. Сергей культурный и интересный рассказчик) Рекомендую гида однозначно!
Светлана
4 авг 2025
Сергей великолепный экскурсовод и рассказчик. Несмотря на то, что информации от него поступает очень много, всё доносится ясно, четко и понятно 👍 экскурсия очень понравилась, великолепный маршрут. Интересно было даже ребенку 8-ми лет. Спустя 5,5 часов экскурсии, нашли даже дополнительные силы на часовую экскурсию с Сергеем по Сортавале.
Л
Людмила
30 мая 2025
Сергей потрясающий интересный человек и знающий гид. Мы с подругой провели более 5 часов на экскурсии, получив истинное удовольствие от общение с Сергеем, узнали много нового о Сорталава и Карелии, увидели много необыкновенных сказочных мест, посетили мраморный каньон. Экскурсия была автомобильно- пешеходная, комфортная. Очень рекомендуем!
