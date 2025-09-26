Мои заказы

Мраморный каньон и водопады Ахинкоски (из Сортавалы)

Увидеть знаковые природные локации Карелии и услышать истории региона от местных жителей
Рассказать, что такое Карелия и показать её во всей красе могут лишь местные.

Мы, настоящие карелы, обещаем вам увлекательное путешествие в самые живописные места: в горный парк «Рускеала» и на водопады Ахинкоски. По дороге ваш ждут рассказы и удивительные легенды, а после — знакомство с карельской кухней.
Описание экскурсии

  • Мраморный каньон парка «Рускеала». Вы посетите крупнейшее месторождение мрамора в Карелии, которое разрабатывалось с 16 века. Узнаете, как этот камень повлиял на облик Петербурга и какие исторические события связаны с его добычей.
  • Дорога А-121 — маршрут, полный живописных видов и примечательных мест.
  • Водопад Ахинкоски — небольшой, но впечатляющий. Мы обсудим, почему кинематографисты так любят снимать здесь фильмы.
  • Карельское лукошко — традиционный обед из продуктов, собранных на территории республики.

На экскурсии вы:

  • Сравните жизнь коренных народов Карелии в прошлом и настоящем.
  • Разберётесь в борьбе за карельские земли.
  • Узнаете подлинную историю Мраморного каньона.
  • Попробуете блюда карельской кухни — считается, что тех, кто на ней вырос, невозможно обмануть.
  • Если вы держите пост или придерживаетесь вегетарианства, для вас найдётся кантареликейто — наваристый суп из белых грибов и лисичек.

Организационные детали

  • В стоимость включены услуги гида и трансфер от места вашего проживания в Сортавале и в радиусе 3 км. от города.
  • Программа подойдёт для взрослых и детей с 4 лет.
  • Возможно проведение экскурсии на минивэне для 7 человек, доплата за аренду — 6000 ₽. В праздничные дни — от 10 000 ₽. Сумма указана за 5 часов аренды (дополнительное время в неё не входит).
  • Маршрут можно изменить по вашему желанию, обсудив это с гидом.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Дополнительные расходы

  • Вход на Мраморный каньон — 600 ₽ за чел.
  • Разрешение на экскурсию со своим гидом — 800 ₽ за чел.
  • Рускеальский водопад Ахинкоски — 500 ₽ за чел.
  • Обед — по желанию, в среднем 1000 —1400 ₽ за чел.

Сергей
Сергей — ваша команда гидов в Сортавале
Провели экскурсии для 381 туриста
Здравствуйте! Меня зовут Сергей. Я — коренной житель республики Карелия, города Сортавала. Я и моя команда любим и хорошо знаем свой родной край. С радостью покажем вам самые интересные места и расскажем то, чего вы ещё, скорее всего, не знаете. Также мы проводим туристические походы и поездки на дикую природу и в места, куда на 100% не водят туристов.

Отзывы и рейтинг

Е
Елена
26 сен 2025
Прошло уже время, но все же отзыв оставлю. Было всё интересно, кроме водопадов и то, если там немного туристических автобусов, то можно посмотреть и это место. Сергей культурный и интересный рассказчик) Рекомендую гида однозначно!
Светлана
Светлана
4 авг 2025
Сергей великолепный экскурсовод и рассказчик. Несмотря на то, что информации от него поступает очень много, всё доносится ясно, четко и понятно 👍 экскурсия очень понравилась, великолепный маршрут. Интересно было даже ребенку 8-ми лет. Спустя 5,5 часов экскурсии, нашли даже дополнительные силы на часовую экскурсию с Сергеем по Сортавале.
Л
Людмила
30 мая 2025
Сергей потрясающий интересный человек и знающий гид. Мы с подругой провели более 5 часов на экскурсии, получив истинное удовольствие от общение с Сергеем, узнали много нового о Сорталава и Карелии, увидели много необыкновенных сказочных мест, посетили мраморный каньон. Экскурсия была автомобильно- пешеходная, комфортная. Очень рекомендуем!
