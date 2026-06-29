3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшее время для посещения Паасонвуори, Рускеала, Мраморного каньона и водопадов Ахинкоски - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а природа Карелии предстает во всей красе. Теплые дни позволяют насладиться пешими прогулками и живописными видами. Май и сентябрь также подходят для экскурсии, однако стоит быть готовым к возможным дождям и более прохладной погоде. Эти месяцы привлекают меньшим количеством туристов, что позволяет насладиться уединением и спокойствием.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Гора Паасо
Водопады Ахинкоски
Парк Рускеала
Мраморный каньон
Описание билета
Гора Паасо
Карелия богата потрясающими видами и местами силы. Гора Паасонвуори, сокращенно Паасо — одно из них. Городище Паасо — поселение древних корел, которые жили здесь примерно в 12-13 веках. А сейчас — это великолепное видовое место, одно из лучших, чтобы с высоты увидеть город Сортавала и его окрестности. Вы прогуляетесь по экотропе, пролегающей через лес, сможете насладиться видами и сделаете множество потрясающих фотографий. Восхождение на Паасо можно «состыковать» с прохождением ретропоезда, который едет как раз мимо подножия скалы.
Водопады Ахинкоски
Вы пройдёте по живописным подвесным мостикам, подышите чистым воздухом и полюбуетесь водопадами Ахинкоски. Я раскрою, что означает их название в переводе с финского и эпизоды какого знаменитого фильма снял здесь Станислав Ростоцкий. А еще вы узнаете, почему река, куда устремляются потоки воды, бурого цвета и как прозвали ее финны за дурной и непредсказуемый нрав.
По дорогам Карелии
По дороге к Рускеала, пока вы любуетесь живописными пейзажами, я расскажу историю местного горного дела и добычи мрамора. Вы услышите о Екатерине Великой, Самуэле Алопеусе, горном мастере Андрее Пилюгине, капитане Кожине и, конечно же, об Анри Луи Огюсте Рикару де Монферане.
Парк Рускеала и Мраморный каньон
Я раскрою, какие знаменитые достопримечательности украшены рускеальским мрамором цвета белых ночей с зеленоватыми, похожими на северное сияние, всполохами. А самостоятельно гуляя по парку Рускеала, вы увидите подземные штольни и пещеры, заброшенный мраморный завод и чудесный Итальянский карьер. А также посетите все самые живописные смотровые площадки, спуститесь к подземному озеру и впечатлитесь грандиозным Мраморным каньоном с чистейшей изумрудной водой.
Организационные детали
Входные билеты на гору Паасо, водопады Ахинкоски, в горный парк Рускеала не включены в стоимость
Для покупки льготных билетов нужно показать документы
Экскурсия проходит на вашем транспорте. За дополнительную стоимость я могу помочь вам арендовать автомобиль.
Горный парк Рускеала вы осматриваете без меня
Экскурсия состоится, если будет 2 человека.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость билета
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
2180 ₽
Дети до 7 лет
Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре Сортавалы
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Сортавале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 3146 туристов
Всю жизнь проработала преподавателем, но не устаю учиться и интересоваться новым, считаю, что старость — это не для меня! Живу и работаю в Сортавала почти 40 лет и не могу читать дальшеуменьшить
налюбоваться его тихой, очаровательной красотой. Об этом всегда рассказывала ученикам, а после окончания курсов экскурсоводов делюсь знаниями с гостями нашего города. В настоящее время являюсь аккредитованным на 5 лет гидом-экскурсоводом. Внесена в Государственный реестр. Приезжайте в Сортавала за карельскими пейзажами, духом финского города и неожиданными ракурсами!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 161 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
158
4
3
3
–
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1
–
Чугунова
28.06.2026 мы очаровались видами Карелии. Посетили "Гора Паасо", виды открываются превосходный, затем водопады Ахинкоски, получили массу положительных эмоций, увидели места где снимали замечательный фильм "А зори здесь тихие. ." Следующей точкой был читать дальшеуменьшить
"Парк Рускеала". Здесь конечно поражает масштаб,и конечно же потрясающие виды. Татьяна, замечательный рассказчик, общение проходит легко, как с родным человеком, информация доступна и понятна,время пролетело незаметно, мы были с подростком 14 лет, ему очень понравилось. Огромное спасибо Вам Татьяна за экскурсию, отдельное спасибо нашему водителю Наталье. Похоже мы влюбились в Карелию 💓
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Алексей
Спасибо огромное гиду Татьяне и водителю Наталье за интересную и увлекательную экскурсию. Время пролетело незаметно и во аремя экскурсии мы узнали много нового и интересного - не только про места, которые посещали и их историю, но и про людей и разные события, которые с этими местами связаны. Татьяна - великолепный рассказчик, любящий свой край. Спасибо Вам огормное!
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Н
Наталья
Прекрасно провели день. Столько всего интересного и познавательного услышали от Татьяны! Теперь только осталось переварить и разложить по полочкам. Посетили и экотропу Паасо и водопады Ахинкоски и Рускеалу. Особая благодарность читать дальшеуменьшить
за полезные рекомендации и советы во время экскурсии, семейные фото и хорошее настроение. Желаем только хороших туристов и всего наилучшего! Кто еще выбирает гида- не сомневайтесь! P. S. фото не прикрепляются, слишком большого размера, а так хотелось поделиться(
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Калерия
Спасибо за прекрасную экскурсию! Татьяна - отличный рассказчик и приятный человек! Сразу же расположила к себе, было очень интересно слушать. Много нового узнали об истории Республики, побывали в интересных и живописных местах. Однозначно рекомендую!
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Ю
Юрий
Было настолько интересно, доходчиво и живо, что мы не заметили, как быстро пролетело время, отведенное на экскурсию. Татьяна Юрьевна достаточно подробно нам все рассказала и показала все эти замечательные, запоминающиеся места. читать дальшеуменьшить
Приятно быть с экскурсоводом, который своими рассказами мысленно переносит нас к тем самым историческим событиям. Татьяна Юрьевна - учитель с богатейшим опытом и знаниями о своем крае! Выражаем благодарность за проведенную экскурсию! Желаем больше заинтересованных туристов, новых открытий исторических фактов, о которых можно будет рассказывать на экскурсиях. Однозначно будем рекомендовать своим знакомым Татьяну Юрьевну!
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Н
Наталья
Экскурсия состоялась 12.06.2026. Провела ее для нашей компании из 4-х друзей Татьяна. Мы все в полном восторге от мероприятия: 1. Четкая организация, связь, все вовремя. 2. Подача материала полностью совпала с нашими читать дальшеуменьшить
ожиданиями. Татьяна почувствовала и учла все наши желания. 3. Хорошая дикция и грамотная речь позволили многое запомнить и сложить в голове картину событий, происходивших в этой местности. Мы даже помогали другим туристам, которых экскурсоводы отправили самостоятельно осматривать локации. 4. Темп экскурсии отвечал нашим физическим возможностям. Неожиданно для себя мы прошли весь длинный маршрут и еще остались силы на дорогу домой. Огромное спасибо Татьяне за то, что она ввела нас в удивительный мир Карелии! Наталья, Сергей, Вячеслав, Анна
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