3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшее время для посещения Паасонвуори, Рускеала, Мраморного каньона и водопадов Ахинкоски - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а природа Карелии предстает во всей красе. Теплые дни позволяют насладиться пешими прогулками и живописными видами. Май и сентябрь также подходят для экскурсии, однако стоит быть готовым к возможным дождям и более прохладной погоде. Эти месяцы привлекают меньшим количеством туристов, что позволяет насладиться уединением и спокойствием.

Карелия - край потрясающих природных красот и исторических мест.На этой индивидуальной экскурсии вы посетите гору Паасо, где с высоты открывается вид на Сортавала и его окрестности. Прогуляетесь по подвесным мостикам

у водопадов Ахинкоски, узнаете их историю и интересные факты. По дороге к парку Рускеала услышите о местном горном деле и добыче мрамора. В парке Рускеала вас ждут подземные штольни, пещеры, заброшенный мраморный завод и Итальянский карьер. Впечатляющий Мраморный каньон с изумрудной водой станет кульминацией вашего путешествия

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание билета

Гора Паасо

Карелия богата потрясающими видами и местами силы. Гора Паасонвуори, сокращенно Паасо — одно из них. Городище Паасо — поселение древних корел, которые жили здесь примерно в 12-13 веках. А сейчас — это великолепное видовое место, одно из лучших, чтобы с высоты увидеть город Сортавала и его окрестности. Вы прогуляетесь по экотропе, пролегающей через лес, сможете насладиться видами и сделаете множество потрясающих фотографий.

Восхождение на Паасо можно «состыковать» с прохождением ретропоезда, который едет как раз мимо подножия скалы.

Водопады Ахинкоски

Вы пройдёте по живописным подвесным мостикам, подышите чистым воздухом и полюбуетесь водопадами Ахинкоски. Я раскрою, что означает их название в переводе с финского и эпизоды какого знаменитого фильма снял здесь Станислав Ростоцкий. А еще вы узнаете, почему река, куда устремляются потоки воды, бурого цвета и как прозвали ее финны за дурной и непредсказуемый нрав.

По дорогам Карелии

По дороге к Рускеала, пока вы любуетесь живописными пейзажами, я расскажу историю местного горного дела и добычи мрамора. Вы услышите о Екатерине Великой, Самуэле Алопеусе, горном мастере Андрее Пилюгине, капитане Кожине и, конечно же, об Анри Луи Огюсте Рикару де Монферане.

Парк Рускеала и Мраморный каньон

Я раскрою, какие знаменитые достопримечательности украшены рускеальским мрамором цвета белых ночей с зеленоватыми, похожими на северное сияние, всполохами. А самостоятельно гуляя по парку Рускеала, вы увидите подземные штольни и пещеры, заброшенный мраморный завод и чудесный Итальянский карьер. А также посетите все самые живописные смотровые площадки, спуститесь к подземному озеру и впечатлитесь грандиозным Мраморным каньоном с чистейшей изумрудной водой.

Организационные детали