3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Горный парк Рускеала, Мраморный каньон и водопады Ахинкоски за один день

Живописное озеро, гроты, шахты, мраморные горы и потрясающие виды на авто-пешеходной экскурсии

Татьяна
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Татьяна – ваш гид
Карелия — удивительный край.

Стремительные бурные реки соседствуют здесь с первозданным лесом, а суровые гранитные скалы — с большими и малыми озерами.

Вы насладитесь разнообразием местной сказочной природы, ощутите поэзию камня и воды и погуляете по знаменитому на всю страну горному парку Рускеала.
650 за человека
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
На автомобиле
Продолжительность 5 часов
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча в центре Сортавалы
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У этой экскурсии3 отзыва
5
Горный парк Рускеала, Мраморный каньон и водопады Ахинкоски за один день
Горный парк Рускеала, Мраморный каньон и водопады Ахинкоски за один день

Что вас ожидает

Водопады Ахинкоски
Вы пройдете по живописным подвесным мостикам, подышите чистым воздухом и полюбуетесь водопадами Ахинкоски. Я раскрою, что означает их название в переводе с финского и эпизоды какого знаменитого фильма снял здесь Станислав Ростоцкий. А еще вы узнаете, почему река, куда устремляются потоки воды, бурого цвета и как прозвали ее финны за дурной и непредсказуемый нрав.

Парк Рускеала и Мраморный каньон
Гуляя по парку Рускеала, вы услышите историю местного горного дела и добычи мрамора, увидите подземные штольни и пещеры, заброшенный мраморный завод и чудесный Итальянский карьер. А также посетите все самые живописные смотровые площадки, спуститесь к подземному озеру и впечатлитесь грандиозным Мраморным каньоном с чистейшей изумрудной водой. Кроме того, я расскажу, какие знаменитые достопримечательности украшены рускеальским мрамором цвета белых ночей с зеленоватыми, похожими на северное сияние, всполохами.

Организационные детали

  • Входные билеты не включены в стоимость: водопад Ахинкоски — 200 рублей взрослые, 100 рублей пенсионеры, дети и студенты; горный парк Рускеала — 300 рублей взрослые, 150 рублей студенты, 100 рублей школьники, дети до 7 лет бесплатно
  • Экскурсия проходит на вашем транспорте. За дополнительную стоимость я могу провести ее на своем автомобиле. Детали уточняйте в личном сообщении.
  • Экскурсия состоится, если будет 2 человека.
Горный парк Рускеала, Мраморный каньон и водопады Ахинкоски за один день
Горный парк Рускеала, Мраморный каньон и водопады Ахинкоски за один день
Горный парк Рускеала, Мраморный каньон и водопады Ахинкоски за один день
Горный парк Рускеала, Мраморный каньон и водопады Ахинкоски за один день
Горный парк Рускеала, Мраморный каньон и водопады Ахинкоски за один день
Горный парк Рускеала, Мраморный каньон и водопады Ахинкоски за один день
Горный парк Рускеала, Мраморный каньон и водопады Ахинкоски за один день
Горный парк Рускеала, Мраморный каньон и водопады Ахинкоски за один день
Горный парк Рускеала, Мраморный каньон и водопады Ахинкоски за один день
Горный парк Рускеала, Мраморный каньон и водопады Ахинкоски за один день
Горный парк Рускеала, Мраморный каньон и водопады Ахинкоски за один день

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в центре Сортавалы.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Татьяна
Татьяна
Всю жизнь проработала преподавателем, но не устаю учиться и интересоваться новым, считаю, что старость — это не для меня! Живу и работаю в Сортавала почти 35 лет и не могу налюбоваться его тихой, очаровательной красотой. Об этом всегда рассказывала ученикам, а после окончания курсов экскурсоводов 2 года назад делюсь знаниями с гостями нашего города. Приезжайте в Сортавала за карельскими пейзажами, духом финского города и неожиданными ракурсами!
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

16 марта 2020
Сегодня, 15 марта мы с супругом познакомились с красотами Карелии. Давно мечтали увидеть своими глазами природу этого края. Много слышали о красотах Карелии. А сегодня, благодаря экскурсоводу Татьяне, мы познакомились со сказочными местами: водопадами Ахинкоски, смогли прогуляться по навесным мостам, пофографироваться. Были приятно удивлены живописными пейзажами реки Техмайоки, узнали об исторических фактах, касающихся города Сортавала. И в завершении посетили Горный парк Рускеала, яМраморный каньон. И хотя с 9 марта отменили художественную подсветку, увиденное зрелище необыкновенное! Восторг! И все это мы смогли увидеть и познакомиться благодаря нашему гиду- экскурсоводу Татьяне.
28 февраля 2020
Замечательная экскурсия! Получили массу удовольствий и впечатлений. Красота необыкновенная, никакая заграница не сравнится. Особая благодарность экскурсоводу Татьяне за интересный рассказ о парке, водопадах, Сортавале, Карелии в целом и ее народе и обычаях. Человек много знает и очень интересно рассказывает. Готова рекомендовать всем и каждому.
4 февраля 2020
Большое спасибо за проведенную экскурсию 2 февраля по городу и горному парку Рускеала. Очень интересный подбор материала. Чувствуется хорошая подготовка, грамотная речь и любовь к своему краю. Быстро нашли общий язык.

Татьяна проводит ещё 1 экскурсию

Сортавала — самый финский город РоссииСортавала — самый финский город РоссииСортавала — самый финский город России
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Прикоснуться к истории города, сменившего три имени, и насладиться природой Северного Приладожья
Сордавала, Сердоболь, Сортавала — вы прогуляетесь сквозь три эпохи сказочного карельского города. Перед вами предстанут деревянные финские домики, наследие скандинавского модерна и пейзажи, словно сошедшие со страниц эпоса Калевала. А резные картины народного мастера Кронида Гоголева дополнят образ колоритного северного быта.

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