3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Водопады Ахинкоски

Вы пройдете по живописным подвесным мостикам, подышите чистым воздухом и полюбуетесь водопадами Ахинкоски. Я раскрою, что означает их название в переводе с финского и эпизоды какого знаменитого фильма снял здесь Станислав Ростоцкий. А еще вы узнаете, почему река, куда устремляются потоки воды, бурого цвета и как прозвали ее финны за дурной и непредсказуемый нрав.

Парк Рускеала и Мраморный каньон

Гуляя по парку Рускеала, вы услышите историю местного горного дела и добычи мрамора, увидите подземные штольни и пещеры, заброшенный мраморный завод и чудесный Итальянский карьер. А также посетите все самые живописные смотровые площадки, спуститесь к подземному озеру и впечатлитесь грандиозным Мраморным каньоном с чистейшей изумрудной водой. Кроме того, я расскажу, какие знаменитые достопримечательности украшены рускеальским мрамором цвета белых ночей с зеленоватыми, похожими на северное сияние, всполохами.