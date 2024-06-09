Герои нашей экспедиции — 4 миниатюрных каменных маяка из советского прошлого, которые некогда служили морякам Северного Приладожья. Готовы представить себя в роли дозорного, следящего за горизонтом Ладожского озера? Подняться на маяк на необитаемом острове? Тогда вперёд — к пейзажам, что покорили Рериха и Куинджи. А теперь покорят и вас.

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Что вас ожидает

На территории Северного Приладожья — десятки маяков, возведённых для навигации в сложных погодных и топографических условиях шхер. Мы исследуем некоторые из них:

Маяк на крошечном острове Оявойнен, который приютился между двумя крупнейшими островами Северного Приладожья

Маяк на мысе Уитониеми острова Тулолансари

Маяк на мысе Хийденниеми, или мысе Лешего Хийси — духа леса из карело-финской мифологии. Здесь мы сделаем остановку на небольшую прогулку

Вы прочувствуете, как тяжело было ориентироваться морякам без спутниковой навигации. И конечно, вас ждут изумительные рериховские и куиндживские пейзажи открытой Ладоги, бескрайние просторы водного горизонта, каменно-водные коридоры проливов и бухт.

Безопасность на воде

Поездка проходит на комфортабельном 5-местном катере «Волжанка Fish 46»

За вашу безопасность на борту будет отвечать надёжный капитан с большим опытом плавания, используя современные средства навигации и безукоризненное знание техники безопасности

Всё необходимое для безопасного перемещения по акватории Ладожского озера обязательно есть на борту

Организационные детали