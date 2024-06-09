Путешествие к маякам Северного Приладожья на катере

Отправиться навстречу маякам советской эпохи и волшебным пейзажам Ладоги
Герои нашей экспедиции — 4 миниатюрных каменных маяка из советского прошлого, которые некогда служили морякам Северного Приладожья.

Готовы представить себя в роли дозорного, следящего за горизонтом Ладожского озера? Подняться на маяк на необитаемом острове? Тогда вперёд — к пейзажам, что покорили Рериха и Куинджи. А теперь покорят и вас.
Путешествие к маякам Северного Приладожья на катере
Путешествие к маякам Северного Приладожья на катере
Путешествие к маякам Северного Приладожья на катере
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 14:00, 18:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

На территории Северного Приладожья — десятки маяков, возведённых для навигации в сложных погодных и топографических условиях шхер. Мы исследуем некоторые из них:

  • Маяк на крошечном острове Оявойнен, который приютился между двумя крупнейшими островами Северного Приладожья
  • Маяк на мысе Уитониеми острова Тулолансари
  • Маяк на мысе Хийденниеми, или мысе Лешего Хийси — духа леса из карело-финской мифологии. Здесь мы сделаем остановку на небольшую прогулку

Вы прочувствуете, как тяжело было ориентироваться морякам без спутниковой навигации. И конечно, вас ждут изумительные рериховские и куиндживские пейзажи открытой Ладоги, бескрайние просторы водного горизонта, каменно-водные коридоры проливов и бухт.

Безопасность на воде

  • Поездка проходит на комфортабельном 5-местном катере «Волжанка Fish 46»
  • За вашу безопасность на борту будет отвечать надёжный капитан с большим опытом плавания, используя современные средства навигации и безукоризненное знание техники безопасности
  • Всё необходимое для безопасного перемещения по акватории Ладожского озера обязательно есть на борту

Организационные детали

  • Отдельно оплачивается посещение национального парка «Ладожские шхеры» — 200 руб. /чел.
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
  • С собой рекомендуем взять тёплую одежду и выбрать удобную обувь. На большой воде может быть прохладно
  • Также вы можете захватить лёгкий перекус и термос горячего чая
  • На катере дополнительно будут тёплые пледы для вашего комфорта

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Экскурсии у причала возле ресторана «Пийпун Пиха»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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