Когда: в понедельник в 10:00, 12:00, 15:00 и 17:00, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00, 12:00, 15:00, 17:00 и 19:00

Экскурсия длится около 2 часов

Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала