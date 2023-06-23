Групповая прогулка на катере по Ладоге

40 км невероятной красоты, северных историй и удовольствия от путешествия по озёрной глади
Я с детства проводил свободное время на Ладоге, а как только научился управлять катером, принялся исследовать острова и дальние берега. Со мной вы откроете самые интересные и живописные уголки озера. Я расскажу захватывающую историю его появления и покажу следы ледника. Познакомлю со старинными памятниками на ладожских берегах. А во время остановки вы оцените панорамы окрестностей с высоты.
5
2 отзыва
Групповая прогулка на катере по Ладоге
Групповая прогулка на катере по Ладоге
Групповая прогулка на катере по Ладоге
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 12:00, 15:00, 17:00, 19:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Мы встретимся у причала и отправимся в путешествие по Ладожскому озеру.
  • Вы увидите особняк начала 20 века в стиле модерн на мысе Таруниеми, что в переводе с финского значит «сказочный». Узнаете об авторе проекта и владельце дома — выдающемся докторе, меценате, ботанике и дизайнере.
  • По пути нам встретится церковь на острове Риеккалансаари, чья история ведётся с 1500 года.
  • Вы познакомитесь с необыкновенной природой Ладоги. Я покажу, как двигался ледник в течение 20000 лет, расскажу о появлении озера и любопытные истории, с ним связанные.
  • На маршруте будут самые красивые острова с оригинальными названиями.
  • В одном из мест пришвартуемся и поднимемся на обзорную площадку — вы окинете взглядом открытую Ладогу с высоты птичьего полета.
  • Если позволит погода, можно будет искупаться в чистых ладожских водах и получить заряд энергии Севера.
  • Из поездки вы вернётесь с полным багажом впечатлений и переполненной памятью телефонов или фотоаппаратов.

Организационные детали

  • Прогулка проходит на быстроходном катере вместимостью до 6 пассажиров.
  • Общий километраж маршрута составит примерно 40 км.
  • Катер оборудован спасательными жилетами и всеми безопасными средствами для путешествия.
  • В стоимость включена страховка жизни и здоровья пассажиров.
  • Прогулка подходит для людей любых возрастов.
  • В редких случаях, из-за сильного ветра, прогулку придётся перенести или отменить. Это делается для вашей безопасности и комфорта.

в понедельник в 10:00, 12:00, 15:00 и 17:00, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00, 12:00, 15:00, 17:00 и 19:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2 400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На причале в Сортавале
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 10:00, 12:00, 15:00 и 17:00, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00, 12:00, 15:00, 17:00 и 19:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
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3
2
1
Ю
23 июня 2023
Огромное спасибо Евгению за экскурсию! Во время прогулки по Ладоге рассказал интересные истории и факты об этой местности, что было очень познавательно. Показал самые красивые острова, у одного из которых
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была остановка, и мы поднялись на самую вершину. Просто дух захватывает от открывающихся видов! Сделали миллион самых красивых фотографий, которые будут напоминать о чудесных выходных в Карелии. Обязательно буду рекомендовать эту экскурсию и гида Евгения всем друзьям и знакомым:)

Огромное спасибо Евгению за экскурсию! Во время прогулки по Ладоге рассказал интересные истории и факты обОгромное спасибо Евгению за экскурсию! Во время прогулки по Ладоге рассказал интересные истории и факты об
Надя
9 июня 2023
Спасибо огромное за впечатление! Кто едет в Карелию, рекомендую на 100%
Евгений интересно рассказывал об местных особенностях, провез по классным местам. Плюс дал время на самостоятельную прогулки, сделали фото.
Конечно, сейчас еще прохладно в озере. Но порадовало, что в катере печка. (Предложили пледы)
Спасибо огромное за впечатление! Кто едет в Карелию, рекомендую на 100%

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