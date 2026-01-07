Путешествие по Ладоге — обязательный пункт для каждого, кто хочет ощутить её атмосферу.
Пейзажи здесь волшебные, заметили их и кинематографисты: я покажу место, где снимали одну из частей фильма «Последний богатырь». С воды вы увидите, как живописна ладожская береговая линия.
Встретите удивительные деревья, растущие прямо на камнях, увидите великолепные острова северной Ладоги- крупнейшего озера Европы.
Пейзажи здесь волшебные, заметили их и кинематографисты: я покажу место, где снимали одну из частей фильма «Последний богатырь». С воды вы увидите, как живописна ладожская береговая линия.
Встретите удивительные деревья, растущие прямо на камнях, увидите великолепные острова северной Ладоги- крупнейшего озера Европы.
Описание экскурсии
- Стартуем от причала в Сортавала — навстречу красотам Ладоги.
- Вы осмотрите залив Ляппяярви, увидите Никольскую церковь и городской мост. После направимся к старинной «Даче Винтера», где сейчас размещён парк-отель.
- Минуем мыс Таруниеми и попадём в шхерную часть озера. Проплывём мимо отвесных скал острова Хавус и достигнем той части Ладоги, где в полной мере ощущается её масштаб: впереди целых 100 км. открытой воды.
- В одной из живописных бухт северной Ладоги своими глазами увидите, что такое шхеры.
- А в конечной точке маршрута высадка на один из многочисленных островков с великолепным видом на открытую южную часть Ладоги.
Организационные детали
- Прогулка проходит на катере закрытого типа, есть система отопления (переживать по поводу холода не стоит). Катер оборудован всеми средствами спасения, пройдено техническое освидетельствование, пассажиры застрахованы, имеется лицензия на перевозки.
- Посещение национального парка возможно только при наличии специального разрешения. Оформить его необходимо самостоятельно на сайте нац. парка (вам придёт QR-код) Стоимость — 350 ₽ с чел. в день, льготные категории — бесплатно.
- С вами будет один из гидов нашей команды.
в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00, 12:00, 15:00, 17:00 и 19:00, в среду в 12:00, 15:00, 17:00 и 19:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|3000 ₽
|Дети до 3 лет
|1400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На причале в Сортавала
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00, 12:00, 15:00, 17:00 и 19:00, в среду в 12:00, 15:00, 17:00 и 19:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Сортавале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 4 часа 50 минут
Провели экскурсии для 1438 туристов
Приветствую гостей Карелии! Меня зовут Александр, и я вместе со своей командой провожу водные прогулки по красавице-Ладоге. С нами вы увидите бесподобную природу нашего края, услышите интересные факты о нём и раскроете в деталях особенности карельской земли.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 119 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Это была отличная поездка. Но. Дальше будет много "но", которые, впрочем, относятся ко всем организаторам подобных поездок, не только к Александру.
1. На каждом углу в Сортавала вы купите точно такую
1. На каждом углу в Сортавала вы купите точно такую
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С
Отличная прогулка по Ладожскому озеру с несколькими остановками у интересных мест/достопримечательностей.
Капитан очень интересно все рассказывал.
Остров Хонкасало просто супер!
Советую подняться на гору - вид шикарнейший.
Нам повезло с погодой т к на
Капитан очень интересно все рассказывал.
Остров Хонкасало просто супер!
Советую подняться на гору - вид шикарнейший.
Нам повезло с погодой т к на
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Шхеры - однозначный маст-си Карелии. Невероятно красивы! Ездила по ним не первый раз, есть с чем сравнить. С Александром очень понравилось! Идеальный тайминг, компактный катер, отличный гид-капитан, который рассказывает много
+1
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Отличная прогулка! Красоту, которую мы видели, словами не передать, да и фотографии не вызовут того восторга, который испытываешь, когда видишь все своими глазами. Александру - огромное спасибо! Тактичный, приятный, внимательный,
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К
Были на экскурсии с Александром в августе 2023 (2 взрослых и 2 детей). Погода была на грани (как нам казалось:)) отмены: достаточно сильные волны и ветер. В итоге не пожалели,
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Отличная экскурсия, Александр очень внимательный к нам путешественникам, много и интересно рассказывает про Ладогу, шхеры- отвечает на вопросы, по нашим просьбам высадил на остров где была только наша группа, провел небольшую экскурсию на острове. Возвращаться с острова совсем не хотелось. Природа супер, спасибо. Всем рекомендую.
+1
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Входит в следующие категории Сортавалы
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