Ладожские шхеры: прогулка на быстроходном катере

Вдохновиться красотой величественного северного озера, его островов и скальных берегов

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Путешествие по Ладоге — обязательный пункт для каждого, кто хочет ощутить её атмосферу.

Пейзажи здесь волшебные, заметили их и кинематографисты: я покажу место, где снимали одну из частей фильма «Последний богатырь». С воды вы увидите, как живописна ладожская береговая линия. Встретите удивительные деревья, растущие прямо на камнях. Подниметесь на природную смотровую. И услышите интересные факты о крупнейшем озере Европы.
Ладожские шхеры: прогулка на быстроходном катере
Ладожские шхеры: прогулка на быстроходном катере
Ладожские шхеры: прогулка на быстроходном катере
Ладожские шхеры: прогулка на быстроходном катере
Ладожские шхеры: прогулка на быстроходном катере
Ладожские шхеры: прогулка на быстроходном катере
Ладожские шхеры: прогулка на быстроходном катере
Ладожские шхеры: прогулка на быстроходном катере
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

  • Стартуем от причала в Сортавала — навстречу красотам Ладоги.
  • Вы осмотрите залив Ляппяярви, увидите Никольскую церковь и городской мост. После направимся к старинной «Даче Винтера», где сейчас размещён парк-отель.
  • Минуем мыс Таруниеми и попадём в шхерную часть озера. Проплывём мимо отвесных скал острова Хавус и достигнем той части Ладоги, где в полной мере ощущается её масштаб: впереди целых 100 км. открытой воды.
  • На примере одной из живописных бухт острова Хонкасало вы узнаете несколько версий происхождения слова «шхеры».
  • Я покажу место, где проходили съёмки второй части фильма «Последний богатырь».
  • А в конечной точке маршрута высадимся на остров и поднимемся на интересную видовую скалу острова Хонкасало с великолепным видом на открытую южную часть Ладоги.

Организационные детали

  • Прогулка проходит на катере закрытого типа, есть система отопления (переживать по поводу холода не стоит). Катер оборудован всеми средствами спасения, пройдено техническое освидетельствование, пассажиры застрахованы, имеется лицензия на перевозки.
  • По условиям национального парка может взиматься доплата за посещение (100 руб. /человека).

в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00, 12:00, 15:00, 17:00 и 19:00, в среду в 12:00, 15:00, 17:00 и 19:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на причале в Сортавала
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00, 12:00, 15:00, 17:00 и 19:00, в среду в 12:00, 15:00, 17:00 и 19:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.5 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Групповые
Водные развлечения
Можно с детьми
Летние
Выездные
Ладожское озеро
Популярные места
Природа и пейзажи
Ладожские шхеры
Остров Хонкасало
На катере

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