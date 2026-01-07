читать дальше уменьшить

же экскурсию дешевле, чем на Трипстере.

2. Возможных вариантов поездки всего два: на Валаам и шхеры на весь день или только шхеры на 2 часа. Если на Валаам вам не надо, то выбора вообще нет, только короткая 2-х часовая поездка. Спрос есть, а предложения нет.

3. 2 часа это очень мало. Все едут одним маршрутом на один остров. (Я понимаю, что это обусловлено разрешением от Национального парка и доступностью острова, но все же…) Хочется иметь выбор по разным маршрутам и разной продолжительности. Я имею ввиду, групповые поездки за вменяемые деньги. Понятно, что индивидуально доступно больше, но это очень дорого.

4. Экскурсией это назвать нельзя. Когда катер дет полным ходом, мотор шумит так, что ничего не слышно. Поэтому капитан рассказывает что-то только на остановках или пока катер идет от пристани самым малым ходом.

5. Даже в самую хорошую погоду при отсутствии волн и ветра катер ОЧЕНЬ трясет и сильно ударяет о воду. На корме меньше, на носу сильно больше. Это может быть опасно не только для беременных женщин и маленьких детей. При заболеваниях позвоночника, вам точно туда не надо. Мне кажется, что даже здоровый человек может получить травму. Как это выглядит в плохую погоду, даже представить страшно.