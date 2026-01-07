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Ладожские шхеры: прогулка на быстроходном катере

Вдохновиться красотой величественного северного озера, его островов и скальных берегов
Путешествие по Ладоге — обязательный пункт для каждого, кто хочет ощутить её атмосферу.

Пейзажи здесь волшебные, заметили их и кинематографисты: я покажу место, где снимали одну из частей фильма «Последний богатырь». С воды вы увидите, как живописна ладожская береговая линия.

Встретите удивительные деревья, растущие прямо на камнях, увидите великолепные острова северной Ладоги- крупнейшего озера Европы.
4.9
119 отзывов
Ладожские шхеры: прогулка на быстроходном катере
Ладожские шхеры: прогулка на быстроходном катере
Ладожские шхеры: прогулка на быстроходном катере

Описание экскурсии

  • Стартуем от причала в Сортавала — навстречу красотам Ладоги.
  • Вы осмотрите залив Ляппяярви, увидите Никольскую церковь и городской мост. После направимся к старинной «Даче Винтера», где сейчас размещён парк-отель.
  • Минуем мыс Таруниеми и попадём в шхерную часть озера. Проплывём мимо отвесных скал острова Хавус и достигнем той части Ладоги, где в полной мере ощущается её масштаб: впереди целых 100 км. открытой воды.
  • В одной из живописных бухт северной Ладоги своими глазами увидите, что такое шхеры.
  • А в конечной точке маршрута высадка на один из многочисленных островков с великолепным видом на открытую южную часть Ладоги.

Организационные детали

  • Прогулка проходит на катере закрытого типа, есть система отопления (переживать по поводу холода не стоит). Катер оборудован всеми средствами спасения, пройдено техническое освидетельствование, пассажиры застрахованы, имеется лицензия на перевозки.
  • Посещение национального парка возможно только при наличии специального разрешения. Оформить его необходимо самостоятельно на сайте нац. парка (вам придёт QR-код) Стоимость — 350 ₽ с чел. в день, льготные категории — бесплатно.
  • С вами будет один из гидов нашей команды.

в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00, 12:00, 15:00, 17:00 и 19:00, в среду в 12:00, 15:00, 17:00 и 19:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет3000 ₽
Дети до 3 лет1400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На причале в Сортавала
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00, 12:00, 15:00, 17:00 и 19:00, в среду в 12:00, 15:00, 17:00 и 19:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваша команда гидов в Сортавале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 4 часа 50 минут
Провели экскурсии для 1438 туристов
Приветствую гостей Карелии! Меня зовут Александр, и я вместе со своей командой провожу водные прогулки по красавице-Ладоге. С нами вы увидите бесподобную природу нашего края, услышите интересные факты о нём и раскроете в деталях особенности карельской земли.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 119 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
110
4
5
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Это была отличная поездка. Но. Дальше будет много "но", которые, впрочем, относятся ко всем организаторам подобных поездок, не только к Александру.
1. На каждом углу в Сортавала вы купите точно такую
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же экскурсию дешевле, чем на Трипстере.
2. Возможных вариантов поездки всего два: на Валаам и шхеры на весь день или только шхеры на 2 часа. Если на Валаам вам не надо, то выбора вообще нет, только короткая 2-х часовая поездка. Спрос есть, а предложения нет.
3. 2 часа это очень мало. Все едут одним маршрутом на один остров. (Я понимаю, что это обусловлено разрешением от Национального парка и доступностью острова, но все же…) Хочется иметь выбор по разным маршрутам и разной продолжительности. Я имею ввиду, групповые поездки за вменяемые деньги. Понятно, что индивидуально доступно больше, но это очень дорого.
4. Экскурсией это назвать нельзя. Когда катер дет полным ходом, мотор шумит так, что ничего не слышно. Поэтому капитан рассказывает что-то только на остановках или пока катер идет от пристани самым малым ходом.
5. Даже в самую хорошую погоду при отсутствии волн и ветра катер ОЧЕНЬ трясет и сильно ударяет о воду. На корме меньше, на носу сильно больше. Это может быть опасно не только для беременных женщин и маленьких детей. При заболеваниях позвоночника, вам точно туда не надо. Мне кажется, что даже здоровый человек может получить травму. Как это выглядит в плохую погоду, даже представить страшно.

Это была отличная поездка. Но. Дальше будет много "но", которые, впрочем, относятся ко всем организаторам подобных поездок, не только к Александру.
Это была отличная поездка. Но. Дальше будет много "но", которые, впрочем, относятся ко всем организаторам подобных поездок, не только к Александру.
Это была отличная поездка. Но. Дальше будет много "но", которые, впрочем, относятся ко всем организаторам подобных поездок, не только к Александру.
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С
Отличная прогулка по Ладожскому озеру с несколькими остановками у интересных мест/достопримечательностей.
Капитан очень интересно все рассказывал.
Остров Хонкасало просто супер!
Советую подняться на гору - вид шикарнейший.
Нам повезло с погодой т к на
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следующие три дня было шторомовое предупреждение и выход в Ладогу был запрещен, а нам повезло, успели в хорошую, солнечную погоду.

Из минусов, только то что на остров идут все прогулочные катера - это один из основных маршрутов, там будут и другие люди, но это обусловлено тем, что Ладожские шхеры и Карелия сейчас переживают большой бум. Все хотят полюбоваться прекрасной природой Карелии Очень довольна и спасибо капитанам за такую прекрасную возможность! ❤️

Отличная прогулка по Ладожскому озеру с несколькими остановками у интересных мест/достопримечательностей.
Отличная прогулка по Ладожскому озеру с несколькими остановками у интересных мест/достопримечательностей.
Отличная прогулка по Ладожскому озеру с несколькими остановками у интересных мест/достопримечательностей.
Отличная прогулка по Ладожскому озеру с несколькими остановками у интересных мест/достопримечательностей.
Отличная прогулка по Ладожскому озеру с несколькими остановками у интересных мест/достопримечательностей.
Отличная прогулка по Ладожскому озеру с несколькими остановками у интересных мест/достопримечательностей.
Отличная прогулка по Ладожскому озеру с несколькими остановками у интересных мест/достопримечательностей.
Отличная прогулка по Ладожскому озеру с несколькими остановками у интересных мест/достопримечательностей.
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Лена
Шхеры - однозначный маст-си Карелии. Невероятно красивы! Ездила по ним не первый раз, есть с чем сравнить. С Александром очень понравилось! Идеальный тайминг, компактный катер, отличный гид-капитан, который рассказывает много
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интересного - и его слышно всем пассажирам, что не на каждом катере бывает. Прогулку совершенно не испортил дождь, который через полчаса уступил место солнцу и яркому небу с кучевыми облаками. Мы делали несколько остановок на воде возле самых живописных мест, выходили погулять на Хонкасало. Очень порадовало, что команда pet-friendly - на борту с нами ездила маленькая собачка. Чудесно проведённое время среди карельской красоты - спасибо всей команде, было здорово!

Шхеры - однозначный маст-си Карелии. Невероятно красивы! Ездила по ним не первый раз, есть с чем
Шхеры - однозначный маст-си Карелии. Невероятно красивы! Ездила по ним не первый раз, есть с чем
Шхеры - однозначный маст-си Карелии. Невероятно красивы! Ездила по ним не первый раз, есть с чем
Шхеры - однозначный маст-си Карелии. Невероятно красивы! Ездила по ним не первый раз, есть с чем
Шхеры - однозначный маст-си Карелии. Невероятно красивы! Ездила по ним не первый раз, есть с чем
Шхеры - однозначный маст-си Карелии. Невероятно красивы! Ездила по ним не первый раз, есть с чем
Шхеры - однозначный маст-си Карелии. Невероятно красивы! Ездила по ним не первый раз, есть с чем
Шхеры - однозначный маст-си Карелии. Невероятно красивы! Ездила по ним не первый раз, есть с чем+1
Шхеры - однозначный маст-си Карелии. Невероятно красивы! Ездила по ним не первый раз, есть с чем
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Виктория
Отличная прогулка! Красоту, которую мы видели, словами не передать, да и фотографии не вызовут того восторга, который испытываешь, когда видишь все своими глазами. Александру - огромное спасибо! Тактичный, приятный, внимательный,
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постоянно спрашивал - не укачало ли нас, все ли в порядке. Катер вел очень аккуратно и профессионально. Несмотря на то, что были волны, дискомфорта не было. И хотя это не экскурсия, а прогулка, Александр рассказал нам много интересного. Когда приедем в следующий раз, обязательно поедем с ним на другие острова, которые в этот раз не смогли посетить из-за сильного волнения!

Отличная прогулка! Красоту, которую мы видели, словами не передать, да и фотографии не вызовут того восторга,
Отличная прогулка! Красоту, которую мы видели, словами не передать, да и фотографии не вызовут того восторга,
Отличная прогулка! Красоту, которую мы видели, словами не передать, да и фотографии не вызовут того восторга,
Отличная прогулка! Красоту, которую мы видели, словами не передать, да и фотографии не вызовут того восторга,
Отличная прогулка! Красоту, которую мы видели, словами не передать, да и фотографии не вызовут того восторга,
Отличная прогулка! Красоту, которую мы видели, словами не передать, да и фотографии не вызовут того восторга,
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К
Были на экскурсии с Александром в августе 2023 (2 взрослых и 2 детей). Погода была на грани (как нам казалось:)) отмены: достаточно сильные волны и ветер. В итоге не пожалели,
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что именно в такие волны поехали: это придало нашему путешествию приключенческий характер! Александр отклонился от привычного туристического маршрута (поехал туда, где озеро было более спокойным) и отвез нас на практически дикий остров! Шикарные виды, нетронутая карельская природа: сосны, скалы, черника… Катер удобный, рассказ содержательный! Мы и дети очень довольны! Спасибо, Александру!

Были на экскурсии с Александром в августе 2023 (2 взрослых и 2 детей). Погода была на
Были на экскурсии с Александром в августе 2023 (2 взрослых и 2 детей). Погода была на
Были на экскурсии с Александром в августе 2023 (2 взрослых и 2 детей). Погода была на
Были на экскурсии с Александром в августе 2023 (2 взрослых и 2 детей). Погода была на
Были на экскурсии с Александром в августе 2023 (2 взрослых и 2 детей). Погода была на
Были на экскурсии с Александром в августе 2023 (2 взрослых и 2 детей). Погода была на
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Наталья
Отличная экскурсия, Александр очень внимательный к нам путешественникам, много и интересно рассказывает про Ладогу, шхеры- отвечает на вопросы, по нашим просьбам высадил на остров где была только наша группа, провел небольшую экскурсию на острове. Возвращаться с острова совсем не хотелось. Природа супер, спасибо. Всем рекомендую.
Отличная экскурсия, Александр очень внимательный к нам путешественникам, много и интересно рассказывает про Ладогу, шхеры- отвечает
Отличная экскурсия, Александр очень внимательный к нам путешественникам, много и интересно рассказывает про Ладогу, шхеры- отвечает
Отличная экскурсия, Александр очень внимательный к нам путешественникам, много и интересно рассказывает про Ладогу, шхеры- отвечает
Отличная экскурсия, Александр очень внимательный к нам путешественникам, много и интересно рассказывает про Ладогу, шхеры- отвечает
Отличная экскурсия, Александр очень внимательный к нам путешественникам, много и интересно рассказывает про Ладогу, шхеры- отвечает
Отличная экскурсия, Александр очень внимательный к нам путешественникам, много и интересно рассказывает про Ладогу, шхеры- отвечает
Отличная экскурсия, Александр очень внимательный к нам путешественникам, много и интересно рассказывает про Ладогу, шхеры- отвечает
Отличная экскурсия, Александр очень внимательный к нам путешественникам, много и интересно рассказывает про Ладогу, шхеры- отвечает+1
Отличная экскурсия, Александр очень внимательный к нам путешественникам, много и интересно рассказывает про Ладогу, шхеры- отвечает
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