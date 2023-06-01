Вдохновиться красотой величественного северного озера, его островов и скальных берегов
Путешествие по Ладоге — обязательный пункт для каждого, кто хочет ощутить её атмосферу.
Пейзажи здесь волшебные, заметили их и кинематографисты: я покажу место, где снимали одну из частей фильма «Последний богатырь». С воды вы увидите, как живописна ладожская береговая линия. Встретите удивительные деревья, растущие прямо на камнях. Подниметесь на природную смотровую. И услышите интересные факты о крупнейшем озере Европы.
Пейзажи здесь волшебные, заметили их и кинематографисты: я покажу место, где снимали одну из частей фильма «Последний богатырь». С воды вы увидите, как живописна ладожская береговая линия. Встретите удивительные деревья, растущие прямо на камнях. Подниметесь на природную смотровую. И услышите интересные факты о крупнейшем озере Европы.
Ближайшие даты:
1
июн
июн
2
июн
июн
3
июн
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4
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5
июн
июн
6
июн
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7
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Стартуем от причала в Сортавала — навстречу красотам Ладоги.
- Вы осмотрите залив Ляппяярви, увидите Никольскую церковь и городской мост. После направимся к старинной «Даче Винтера», где сейчас размещён парк-отель.
- Минуем мыс Таруниеми и попадём в шхерную часть озера. Проплывём мимо отвесных скал острова Хавус и достигнем той части Ладоги, где в полной мере ощущается её масштаб: впереди целых 100 км. открытой воды.
- На примере одной из живописных бухт острова Хонкасало вы узнаете несколько версий происхождения слова «шхеры».
- Я покажу место, где проходили съёмки второй части фильма «Последний богатырь».
- А в конечной точке маршрута высадимся на остров и поднимемся на интересную видовую скалу острова Хонкасало с великолепным видом на открытую южную часть Ладоги.
Организационные детали
- Прогулка проходит на катере закрытого типа, есть система отопления (переживать по поводу холода не стоит). Катер оборудован всеми средствами спасения, пройдено техническое освидетельствование, пассажиры застрахованы, имеется лицензия на перевозки.
- По условиям национального парка может взиматься доплата за посещение (100 руб. /человека).
в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00, 12:00, 15:00, 17:00 и 19:00, в среду в 12:00, 15:00, 17:00 и 19:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на причале в Сортавала
- Когда и сколько длится?
- Когда: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00, 12:00, 15:00, 17:00 и 19:00, в среду в 12:00, 15:00, 17:00 и 19:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.5 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Сортавале
Приветствую гостей Карелии! Меня зовут Александр, и я провожу водные прогулки по красавице-Ладоге. Со мной вы увидите бесподобную природу нашего края, услышите интересные факты о нём и раскроете в деталях особенности карельской земли.Задать вопрос
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