Мы предлагаем два варианта путешествия: с экскурсией или без нее. Вы прокатитесь на комфортабельном катере к острову с ладожскими нерпами, белоснежному пляжу и симпатичному маяку, с которого откроете «нетуристические» панорамы Ладоги. А в сопровождении гида познакомитесь с богатым финским наследием Мантсинсаари и животным миром одного из крупнейших островов Ладоги.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Поездка на катере — уже само по себе приключение!

Катером, вмещающим 6-8 человек, будет управлять капитан, прошедший обучение и имеющий права на вождение судном. Перед поездкой он проведет для вас инструктаж по технике безопасности и выдаст жилеты (есть все размеры, в том числе, детские). Прогулка принесет яркие впечатления и прекрасные пейзажи Ладоги.

Неизбитые виды

По пути вы посетите остров с ладожскими нерпами, заедете на пляж с белым песочком. А причалив к маяку (его высота в самой верхней точке 26 метров), подниметесь на него — и перед вами предстанут совершенно новые панорамы бескрайней Ладоги.

Погружение в историю (в формате поездки с экскурсией)

Если ваша компания пожелает отправиться в путешествие с гидом, по пути вы узнаете о финском наследии края. На одном из крупнейших островов Ладожского озера вам расскажут о временах, когда здесь кипела жизнь, стояли дома и возделывали поля его предыдущие обитатели. Покажут оставшиеся следы эпохи. Также вы услышите о периоде Зимней войны, когда остров Мантсинсаари служил оборонительной точкой. Увидите бункер, места расположения гаубиц и памятную табличку, установленную финнами в память о погибших в боях за оборону территории. Кроме того, вы познакомитесь с богатой фауной острова, где живут рыси и кабаны, лисы, зайцы, лоси и медведи.

Организационные детали