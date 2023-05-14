Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Поездка на катере — уже само по себе приключение!
Катером, вмещающим 6-8 человек, будет управлять капитан, прошедший обучение и имеющий права на вождение судном. Перед поездкой он проведет для вас инструктаж по технике безопасности и выдаст жилеты (есть все размеры, в том числе, детские). Прогулка принесет яркие впечатления и прекрасные пейзажи Ладоги.
Неизбитые виды
По пути вы посетите остров с ладожскими нерпами, заедете на пляж с белым песочком. А причалив к маяку (его высота в самой верхней точке 26 метров), подниметесь на него — и перед вами предстанут совершенно новые панорамы бескрайней Ладоги.
Погружение в историю (в формате поездки с экскурсией)
Если ваша компания пожелает отправиться в путешествие с гидом, по пути вы узнаете о финском наследии края. На одном из крупнейших островов Ладожского озера вам расскажут о временах, когда здесь кипела жизнь, стояли дома и возделывали поля его предыдущие обитатели. Покажут оставшиеся следы эпохи. Также вы услышите о периоде Зимней войны, когда остров Мантсинсаари служил оборонительной точкой. Увидите бункер, места расположения гаубиц и памятную табличку, установленную финнами в память о погибших в боях за оборону территории. Кроме того, вы познакомитесь с богатой фауной острова, где живут рыси и кабаны, лисы, зайцы, лоси и медведи.
Организационные детали
До места начала прогулки, в деревню Ууксу, вам нужно добраться из Сортавалы самостоятельно
Опциональная экскурсия будет стоить 5000 руб. /группу
На острове нет пирса, поэтому придется снять обувь, чтобы сойти с катера на остров, а потом снова ее надеть
В шторм катер не идет, поэтому надо учитывать погодные условия, из-за которых может отмениться поездка
По окончании поездки можно купить сувениры с символикой экскурсии
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
причал в деревне Ууксу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваша команда гидов в Сортавале
Наша команда организовывает отдых с размещением в гостевом доме и поездки по Северному Приладожью. У нас работают увлеченные гиды, знатоки края и сертифицированные капитаны. Мы сторонники концепции необычных путешествий. И будет рады показать самые интересные и нетуристические места.