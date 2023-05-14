На катере - к маяку Хейнялуото

Отправиться небанальным маршрутом и исследовать одно из красивейших мест открытой Ладоги

Мы предлагаем два варианта путешествия: с экскурсией или без нее.

Вы прокатитесь на комфортабельном катере к острову с ладожскими нерпами, белоснежному пляжу и симпатичному маяку, с которого откроете «нетуристические» панорамы Ладоги.

А в сопровождении гида познакомитесь с богатым финским наследием Мантсинсаари и животным миром одного из крупнейших островов Ладоги.
На катере - к маяку Хейнялуото
На катере - к маяку Хейнялуото
На катере - к маяку Хейнялуото
На катере - к маяку Хейнялуото
На катере - к маяку Хейнялуото
На катере - к маяку Хейнялуото
На катере - к маяку Хейнялуото
На катере - к маяку Хейнялуото
На катере - к маяку Хейнялуото
Ближайшие даты:
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Поездка на катере — уже само по себе приключение!

Катером, вмещающим 6-8 человек, будет управлять капитан, прошедший обучение и имеющий права на вождение судном. Перед поездкой он проведет для вас инструктаж по технике безопасности и выдаст жилеты (есть все размеры, в том числе, детские). Прогулка принесет яркие впечатления и прекрасные пейзажи Ладоги.

Неизбитые виды

По пути вы посетите остров с ладожскими нерпами, заедете на пляж с белым песочком. А причалив к маяку (его высота в самой верхней точке 26 метров), подниметесь на него — и перед вами предстанут совершенно новые панорамы бескрайней Ладоги.

Погружение в историю (в формате поездки с экскурсией)

Если ваша компания пожелает отправиться в путешествие с гидом, по пути вы узнаете о финском наследии края. На одном из крупнейших островов Ладожского озера вам расскажут о временах, когда здесь кипела жизнь, стояли дома и возделывали поля его предыдущие обитатели. Покажут оставшиеся следы эпохи. Также вы услышите о периоде Зимней войны, когда остров Мантсинсаари служил оборонительной точкой. Увидите бункер, места расположения гаубиц и памятную табличку, установленную финнами в память о погибших в боях за оборону территории. Кроме того, вы познакомитесь с богатой фауной острова, где живут рыси и кабаны, лисы, зайцы, лоси и медведи.

Организационные детали

  • До места начала прогулки, в деревню Ууксу, вам нужно добраться из Сортавалы самостоятельно
  • Опциональная экскурсия будет стоить 5000 руб. /группу
  • На острове нет пирса, поэтому придется снять обувь, чтобы сойти с катера на остров, а потом снова ее надеть
  • В шторм катер не идет, поэтому надо учитывать погодные условия, из-за которых может отмениться поездка
  • По окончании поездки можно купить сувениры с символикой экскурсии

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
причал в деревне Ууксу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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