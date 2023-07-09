Подниметесь на обзорную точку с панорамным видом на бескрайние просторы шхер, пройдёте природной тропой по карельской тайге, примете участие в мастер-классе по приготовлению традиционной карельской выпечки и посетите много впечатляющих мест.
В нашем туре вы будете жить в купольном глэмпинге, который расположен в самом живописном месте Ладожских шхер и окружен сосновым лесом.
Именно благодаря такому разнообразию природных достопримечательностей, осень самое подходящее и насыщенное красками время, чтобы отправиться в наш тур, который останется теплым и ярким воспоминаем для каждого туриста!
ноя
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Крепость "Корела" и "Кирьяж", дорога к Ладоге
Путешествие начинается со встречи на Московском вокзале г. Санкт-Петербурга в 09:00, куда вам нужно добраться самостоятельно.
После встречи в г. Санкт-Петербурге, вы на микроавтобусе / большом автобусе (зависит от размера группы) отправитесь в Северное Приладожье, по пути посещая знаковые природные и исторические места Ленинградской области и Карелии.
*Завтрак не предусмотрен, рекомендуем перекусить в самолете или в поезде.
Первой остановкой на маршруте станет музей-крепость «Корела» в г. Приозерске. Крепость «Корела» XIV-XVIII веков (Кексгольмская крепость) - объект культурного наследия федерального значения. Древнерусская деревоземляная крепость XIV-XVI веков построена новгородцами в 1310 году на Замковом острове.
Корела известна как место заточения семьи Емельяна Пугачева, а в современной истории это место можно увидеть в начальных кадрах культового фильма Алексея Балабанова «Брат» и в клипе группы «Наутилус Помпилиус».
После обеда в кафе следующей остановкой будет музей «Кирьяж» в пос. Куркиеки. Здесь вы узнаете о средневековой истории Северо-Западного Приладожья. Вам расскажут кто такие кирьялы, как они связаны с летописным племенем корела. Музей «Кирьяж» интерактивный, вы сможете послушать как звучит карельская речь, попробовать поиграть на музыкальных инструментах, поискать спрятанные руны в голове тролля.
К вечеру вы прибудете на пристань, откуда на мотолодках отправитесь в глэмпинг, на остров, расположенный в самом центре Ладожских шхер (20 минут в пути).
Вы разместитесь в геокуполах и поужинаете блюдами карельской кухни. Ночь проведете в уютных шатрах-полусферах в окружении соснового леса.
Треккинг по природной тропе, дегустация карельских напитков
После завтрака в глэмпинге вас ждет пеший маршрут в сопровождении гида вглубь острова Хавус.
Вы пройдете природной тропой по карельской тайге. Увидите геологические породы, которые можно назвать «хребтом земли»: проходивший по территории Ладоги ледник обнажил очень древние каменные выходы, возраст которых достигает 2,5 миллиарда лет.
Кульминацией маршрута станет выход на скалу Хауккариутта («соколиный риф»). С высоты более 40 метров вам откроется прекрасный вид на Ладожские шхеры.
На маршруте вас ждет обед-пикник с копченой форелью. Карелия известна своей рыбной кухней и у вас будет шанс все попробовать. После пикника вы продолжите лесную прогулку и вернетесь в глэмпинг.
Вечером за ужином вас ожидает дегустация карельских настоек из местных ягод, бальзама, биттера, джина. Вы узнаете из чего сделаны напитки и чем они полезны, а также зарядитесь хорошим настроением. После ужина, при желании и за доп. плату вы можете заказать баню-фурако.
Шторма Ладоги и история великого озера
После завтрака в глэмпинге вы отправитесь на кольцевой водный маршрут на мотолодках по Ладожским шхерам — архипелагу, состоящему из множества небольших скалистых островов, разделённых проливами.
Вы увидите знаменитые скальные острова и рифовые горы. Рифовыми называют возвышенности, обрывающиеся в озеро отвесными скалами, высота которых может достигать 80 метров. Вы подниметесь на обзорные точки Ладожских шхер с панорамными видами на бескрайние просторы Ладоги и Валаамский архипелаг (при хорошей погоде).
После прохождения маршрута вас ждет обед в глэмпинге с блюдами традиционной карельской кухни.
Во второй половине дня у вас будет возможность попробовать экстремально-развлекательный актив: флоатинг в открытой воде Ладоге (для групп от 3 до 6 человек, за доп. плату, стоимость - 6.000 руб. / чел.).
Для участников предоставляются защитные костюмы, активность проходит в сопровождении профессионального дайвера и моторного судна. Всем остальным предлагаем пройти сеансы коллективного парения в нашей русской бане (сеанс 1,5 часа, группы до 5-6 человек).
Вечером для вас будет накрыт ужин. Наш гид проведет презентацию-рассказ о Ладоге - величайшем озере Европы. Вы узнаете интересные факты об озере и увидите каким оно бывает в разное время года. При желании вы сможете пройти карельский квиз и проверить свои знания о регионе.
Мастер-класс по калиткам и горный парк «Рускеала»
Утром, сразу после завтрака для всех желающих будет организован мастер-класс по приготовлению традиционной карельской выпечки — калиток. Профессиональный повар поделится секретами приготовления теста и правильной лепки, а также расскажет про главный ингредиент удачной калитки: различные варианты начинок.
Вы попробуете самостоятельно приготовить калитки и тут же сможете попробовать их (при желании калитки можно взять с собой, в дорогу).
После мастер-класса у вас будет свободное время, чтобы собраться, пообедать и далее вы отправитесь на мотолодке на причал, где вас будет ждать трансфер до горного парка «Рускеала» (1 час в пути).
«Рускеала» и «Рускеальский экспресс», где вас ждет наземная экскурсия с гидом. Рускеальский мраморный карьер. Карьер представляет собой огромную систему подземных штолен и штреков, соединенных вертикальными шахтами. Большая их часть после Великой Отечественной войны оказалась затоплена, и карьер превратился в удивительно красивое озеро с бирюзовым оттенком воды, прозрачность которой достигает 15-18 метров.
После экскурсии по горному парку вы отправитесь обратно в г. Сортавалу на уникальном «Рускеальском экспрессе». Это туристический ретро-поезд на паровозной тяге, курсирующий по маршруту сухопутной дороги, по которой раньше доставляли рускеальский мрамор до Ладожского озера.
После прибытия на вокзал у вас будет еще около часа свободного времени до вечернего поезда в Москву.
Проживание
Купольный глэмпинг Lago Ladoga. Находится в самом
живописном месте Ладожских шхер - на острове Хавус в окружении соснового леса.
Варианты проживания
Купольный глэмпинг Lago Ladoga
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Двухместное размещение на острове в глэмпинге (3 ночи)
- Трехразовое питание с блюдами традиционной карельской кухни (кроме завтрака в первый день и ужина в последний)
- Все трансферы по программе (микроавтобусы, аэролодки)
- Услуги гидов, экскурсоводов, шеф-повара и капитанов
- Развлекательная программа
- Входные билеты на экскурсионные объекты
- Что не входит
- Авиа или ж/д билеты из Москвы в Санкт-Петербург (при необходимости) и ж/д
- Билеты из Сортавалы в Москву / Санкт-Петербург
- Посещение бани-фурако (+ 5000 руб. / сеанс до 2-х часов, до 4-х чел.)
- Одноместное размещение в шатре: + 20.000 руб. /чел (по желанию)
- Сувениры и доп. услуги в глэмпинге
- Место начала и завершения?
- Санкт-Петербург, Московский вокзал
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Личные вещи и снаряжение:
- документы в герметичной упаковке: паспорт, медицинский полис;
- рюкзак или дорожную сумку;
- индивидуальную аптечку;
- средства личной гигиены;
- купальные принадлежности и сланцы (для посещения бани или фурако).
Одежда и обувь:
- тёплую зимнюю куртку и брюки;
- пуховую куртку или жилетку;
- 2 пары удобной и теплой обуви;
- теплую шапку, бафф перчатки или рукавицы;
- шерстяные носки;
- термобелье;
- удобную одежду для глэмпинга.
- Кто будет сопровождать меня в путешествии?
Во время этого тура с вами будет работать целая команда специалистов:
- профессиональные местные гиды, которые встретят вас на Московском вокзале Санкт-Петербурга и будут с группой на протяжении всей поездки
- опытные водители и капитаны будут управлять микроавтобусами и лодками на Ладоге
- повар в глэмпинге будет готовить для вас вкусные и питательные завтраки и ужины с блюдами карельской кухни
- Как будут кормить?
В стоимость программы входит:
- трехразовое питание, кроме завтрака в первый день программы и ужина в день отъезда.
- Завтракать и ужинать вы будете в глэмпинге. Обед в первый день будет организован в кафе, во второй день — на природе. В третий и четвертый дни тура вас ждет обед в глэмпинге.
- В меню будут разнообразные блюда карельской кухни: красная рыба разных способов приготовления, лохикейтто — уха на сливках, калитки — открытые пирожки с начинкой из пшена, рыбы и ягод, клюква в сахаре, настойки и варенье из северных ягод.
- Какой транспорт используется на маршруте?
- Автотрансферы по маршруту будут организованы на туристических микроавтобусах.
- Водные прогулки по Ладожскому озеру будут проходить на мотолодках.
- Будет ли мобильная связь?
Устойчивой сотовой связи в глэмпинге нет. Мобильный сигнал можно «ловить» только местами. Пожалуйста, предупредите об этом родных и близких накануне поездки.
- Какая будет погода?
В октябре дневная температура в среднем составляет +8-12°С, а ночью +6-8 °С. Погода в ноябре может быть переменчива и непредсказуема. Дневная температура в среднем +1°С, ночью может опуститься до -2°С. Могут быть сильные штормовые ветра и снег.
- Акции и скидки
Скидка 10% предоставляется детям до 12 лет, а также третьему человеку в шатре, при размещении на дополнительном спальном месте наверху. Скидки не суммируются.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору