Шторма Ладоги

5
2 отзыва
Программа по дням
Фото
Отзывы
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Во время путешествия вы отправитесь в кольцевой маршрут на аэролодках по Ладожским шхерам.

Подниметесь на обзорную точку с панорамным видом на бескрайние просторы шхер, пройдёте природной тропой по карельской тайге, примете участие в мастер-классе по приготовлению традиционной карельской выпечки и посетите много впечатляющих мест.

В нашем туре вы будете жить в купольном глэмпинге, который расположен в самом живописном месте Ладожских шхер и окружен сосновым лесом.

Именно благодаря такому разнообразию природных достопримечательностей, осень самое подходящее и насыщенное красками время, чтобы отправиться в наш тур, который останется теплым и ярким воспоминаем для каждого туриста!
Шторма Ладоги
Шторма Ладоги
Шторма Ладоги
Шторма Ладоги
Шторма Ладоги
Шторма Ладоги
Шторма Ладоги
Шторма Ладоги
Шторма Ладоги
Шторма Ладоги
Шторма Ладоги
Шторма Ладоги
Шторма Ладоги
Шторма Ладоги
Шторма Ладоги
Шторма Ладоги
Ближайшие даты:
3
ноя

Что вас ожидает:

Отдых в окружении соснового леса
Отдых в окружении соснового леса
Разместившись в уютных шатрах-полусферах в окружении соснового леса, вы сможете максимально погрузиться в атмосферу природы Карелии.
Дегустация местной кухни
Дегустация местной кухни
Вас ждут обеды, ужины и пикники в глэмпинге, а также на самом маршруте с блюдами традиционной карельской кухни.
Квизы и мастер-классы
Квизы и мастер-классы
Вам представится возможность участвовать в квизе, узнать интересные факты об озере Ладога, а также мастер-класс по приготовлению традиционной карельской выпечки — калиток.
Захватывающие маршруты
Захватывающие маршруты
Вы пройдете тропами карельской тайги, а также подниметесь на обзорные точки с панорамными видами на бескрайние просторы Ладоги.
Поездка на ретро-поезде
Поездка на ретро-поезде
Вы станете пассажиром уникального «Рускеальского экспресса». Это туристический ретро-поезд на паровозной тяге.

Программа тура по дням

1 день

Крепость "Корела" и "Кирьяж", дорога к Ладоге

Путешествие начинается со встречи на Московском вокзале г. Санкт-Петербурга в 09:00, куда вам нужно добраться самостоятельно.

После встречи в г. Санкт-Петербурге, вы на микроавтобусе / большом автобусе (зависит от размера группы) отправитесь в Северное Приладожье, по пути посещая знаковые природные и исторические места Ленинградской области и Карелии.

*Завтрак не предусмотрен, рекомендуем перекусить в самолете или в поезде.

Первой остановкой на маршруте станет музей-крепость «Корела» в г. Приозерске. Крепость «Корела» XIV-XVIII веков (Кексгольмская крепость) - объект культурного наследия федерального значения. Древнерусская деревоземляная крепость XIV-XVI веков построена новгородцами в 1310 году на Замковом острове.

Корела известна как место заточения семьи Емельяна Пугачева, а в современной истории это место можно увидеть в начальных кадрах культового фильма Алексея Балабанова «Брат» и в клипе группы «Наутилус Помпилиус».

После обеда в кафе следующей остановкой будет музей «Кирьяж» в пос. Куркиеки. Здесь вы узнаете о средневековой истории Северо-Западного Приладожья. Вам расскажут кто такие кирьялы, как они связаны с летописным племенем корела. Музей «Кирьяж» интерактивный, вы сможете послушать как звучит карельская речь, попробовать поиграть на музыкальных инструментах, поискать спрятанные руны в голове тролля.

К вечеру вы прибудете на пристань, откуда на мотолодках отправитесь в глэмпинг, на остров, расположенный в самом центре Ладожских шхер (20 минут в пути).

Вы разместитесь в геокуполах и поужинаете блюдами карельской кухни. Ночь проведете в уютных шатрах-полусферах в окружении соснового леса.

Крепость "Корела" и "Кирьяж", дорога к ЛадогеКрепость "Корела" и "Кирьяж", дорога к Ладоге
2 день

Треккинг по природной тропе, дегустация карельских напитков

После завтрака в глэмпинге вас ждет пеший маршрут в сопровождении гида вглубь острова Хавус.

Вы пройдете природной тропой по карельской тайге. Увидите геологические породы, которые можно назвать «хребтом земли»: проходивший по территории Ладоги ледник обнажил очень древние каменные выходы, возраст которых достигает 2,5 миллиарда лет.

Кульминацией маршрута станет выход на скалу Хауккариутта («соколиный риф»). С высоты более 40 метров вам откроется прекрасный вид на Ладожские шхеры.

На маршруте вас ждет обед-пикник с копченой форелью. Карелия известна своей рыбной кухней и у вас будет шанс все попробовать. После пикника вы продолжите лесную прогулку и вернетесь в глэмпинг.

Вечером за ужином вас ожидает дегустация карельских настоек из местных ягод, бальзама, биттера, джина. Вы узнаете из чего сделаны напитки и чем они полезны, а также зарядитесь хорошим настроением. После ужина, при желании и за доп. плату вы можете заказать баню-фурако.

Треккинг по природной тропе, дегустация карельских напитковТреккинг по природной тропе, дегустация карельских напитков
3 день

Шторма Ладоги и история великого озера

После завтрака в глэмпинге вы отправитесь на кольцевой водный маршрут на мотолодках по Ладожским шхерам — архипелагу, состоящему из множества небольших скалистых островов, разделённых проливами.

Вы увидите знаменитые скальные острова и рифовые горы. Рифовыми называют возвышенности, обрывающиеся в озеро отвесными скалами, высота которых может достигать 80 метров. Вы подниметесь на обзорные точки Ладожских шхер с панорамными видами на бескрайние просторы Ладоги и Валаамский архипелаг (при хорошей погоде).

После прохождения маршрута вас ждет обед в глэмпинге с блюдами традиционной карельской кухни.

Во второй половине дня у вас будет возможность попробовать экстремально-развлекательный актив: флоатинг в открытой воде Ладоге (для групп от 3 до 6 человек, за доп. плату, стоимость - 6.000 руб. / чел.).

Для участников предоставляются защитные костюмы, активность проходит в сопровождении профессионального дайвера и моторного судна. Всем остальным предлагаем пройти сеансы коллективного парения в нашей русской бане (сеанс 1,5 часа, группы до 5-6 человек).

Вечером для вас будет накрыт ужин. Наш гид проведет презентацию-рассказ о Ладоге - величайшем озере Европы. Вы узнаете интересные факты об озере и увидите каким оно бывает в разное время года. При желании вы сможете пройти карельский квиз и проверить свои знания о регионе.

Шторма Ладоги и история великого озераШторма Ладоги и история великого озера
4 день

Мастер-класс по калиткам и горный парк «Рускеала»

Утром, сразу после завтрака для всех желающих будет организован мастер-класс по приготовлению традиционной карельской выпечки — калиток. Профессиональный повар поделится секретами приготовления теста и правильной лепки, а также расскажет про главный ингредиент удачной калитки: различные варианты начинок.

Вы попробуете самостоятельно приготовить калитки и тут же сможете попробовать их (при желании калитки можно взять с собой, в дорогу).

После мастер-класса у вас будет свободное время, чтобы собраться, пообедать и далее вы отправитесь на мотолодке на причал, где вас будет ждать трансфер до горного парка «Рускеала» (1 час в пути).

«Рускеала» и «Рускеальский экспресс», где вас ждет наземная экскурсия с гидом. Рускеальский мраморный карьер. Карьер представляет собой огромную систему подземных штолен и штреков, соединенных вертикальными шахтами. Большая их часть после Великой Отечественной войны оказалась затоплена, и карьер превратился в удивительно красивое озеро с бирюзовым оттенком воды, прозрачность которой достигает 15-18 метров.

После экскурсии по горному парку вы отправитесь обратно в г. Сортавалу на уникальном «Рускеальском экспрессе». Это туристический ретро-поезд на паровозной тяге, курсирующий по маршруту сухопутной дороги, по которой раньше доставляли рускеальский мрамор до Ладожского озера.

После прибытия на вокзал у вас будет еще около часа свободного времени до вечернего поезда в Москву.

Мастер-класс по калиткам и горный парк «Рускеала»Мастер-класс по калиткам и горный парк «Рускеала»Мастер-класс по калиткам и горный парк «Рускеала»

Проживание

Купольный глэмпинг Lago Ladoga. Находится в самом
живописном месте Ладожских шхер - на острове Хавус в окружении соснового леса.

Фото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживания

Варианты проживания

Купольный глэмпинг Lago Ladoga

3 ночи

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Двухместное размещение на острове в глэмпинге (3 ночи)
  • Трехразовое питание с блюдами традиционной карельской кухни (кроме завтрака в первый день и ужина в последний)
  • Все трансферы по программе (микроавтобусы, аэролодки)
  • Услуги гидов, экскурсоводов, шеф-повара и капитанов
  • Развлекательная программа
  • Входные билеты на экскурсионные объекты
Что не входит
  • Авиа или ж/д билеты из Москвы в Санкт-Петербург (при необходимости) и ж/д
  • Билеты из Сортавалы в Москву / Санкт-Петербург
  • Посещение бани-фурако (+ 5000 руб. / сеанс до 2-х часов, до 4-х чел.)
  • Одноместное размещение в шатре: + 20.000 руб. /чел (по желанию)
  • Сувениры и доп. услуги в глэмпинге
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург, Московский вокзал
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Личные вещи и снаряжение:

  • документы в герметичной упаковке: паспорт, медицинский полис;
  • рюкзак или дорожную сумку;
  • индивидуальную аптечку;
  • средства личной гигиены;
  • купальные принадлежности и сланцы (для посещения бани или фурако).

Одежда и обувь:

  • тёплую зимнюю куртку и брюки;
  • пуховую куртку или жилетку;
  • 2 пары удобной и теплой обуви;
  • теплую шапку, бафф перчатки или рукавицы;
  • шерстяные носки;
  • термобелье;
  • удобную одежду для глэмпинга.
Кто будет сопровождать меня в путешествии?

Во время этого тура с вами будет работать целая команда специалистов:

  • профессиональные местные гиды, которые встретят вас на Московском вокзале Санкт-Петербурга и будут с группой на протяжении всей поездки
  • опытные водители и капитаны будут управлять микроавтобусами и лодками на Ладоге
  • повар в глэмпинге будет готовить для вас вкусные и питательные завтраки и ужины с блюдами карельской кухни
Как будут кормить?

В стоимость программы входит:

  • трехразовое питание, кроме завтрака в первый день программы и ужина в день отъезда.
  • Завтракать и ужинать вы будете в глэмпинге. Обед в первый день будет организован в кафе, во второй день — на природе. В третий и четвертый дни тура вас ждет обед в глэмпинге.
  • В меню будут разнообразные блюда карельской кухни: красная рыба разных способов приготовления, лохикейтто — уха на сливках, калитки — открытые пирожки с начинкой из пшена, рыбы и ягод, клюква в сахаре, настойки и варенье из северных ягод.
Какой транспорт используется на маршруте?
  • Автотрансферы по маршруту будут организованы на туристических микроавтобусах.
  • Водные прогулки по Ладожскому озеру будут проходить на мотолодках.
Будет ли мобильная связь?

Устойчивой сотовой связи в глэмпинге нет. Мобильный сигнал можно «ловить» только местами. Пожалуйста, предупредите об этом родных и близких накануне поездки.

Какая будет погода?

В октябре дневная температура в среднем составляет +8-12°С, а ночью +6-8 °С. Погода в ноябре может быть переменчива и непредсказуема. Дневная температура в среднем +1°С, ночью может опуститься до -2°С. Могут быть сильные штормовые ветра и снег.

Акции и скидки

Скидка 10% предоставляется детям до 12 лет, а также третьему человеку в шатре, при размещении на дополнительном спальном месте наверху. Скидки не суммируются.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
К
9 июля 2023
Менеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своего дела, было очень интересно слушать!
Менеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своего
Е
28 фев 2023
Большая страна организатору спасибо. Помогли выбрать ржд билеты. Менеджеры всегда на связи.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сортавалы

Пешеходные
Многодневные туры
3-дневные туры
4-дневные туры

Похожие туры из Сортавалы

Карелия только для девушек
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
2 дня
Карелия только для девушек
Увидеть нетривиальные и эстетичные локации, прокатиться на катере по Ладоге и найти красные гранаты
Сортавала или ж. - д. станция Хелюля, 08:30
21 окт
18 000 за человека
У нас ещё много экскурсий в Сортавале. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Сортавале
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ