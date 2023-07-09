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Крепость "Корела" и "Кирьяж", дорога к Ладоге

Путешествие начинается со встречи на Московском вокзале г. Санкт-Петербурга в 09:00, куда вам нужно добраться самостоятельно.

После встречи в г. Санкт-Петербурге, вы на микроавтобусе / большом автобусе (зависит от размера группы) отправитесь в Северное Приладожье, по пути посещая знаковые природные и исторические места Ленинградской области и Карелии.

*Завтрак не предусмотрен, рекомендуем перекусить в самолете или в поезде.

Первой остановкой на маршруте станет музей-крепость «Корела» в г. Приозерске. Крепость «Корела» XIV-XVIII веков (Кексгольмская крепость) - объект культурного наследия федерального значения. Древнерусская деревоземляная крепость XIV-XVI веков построена новгородцами в 1310 году на Замковом острове.

Корела известна как место заточения семьи Емельяна Пугачева, а в современной истории это место можно увидеть в начальных кадрах культового фильма Алексея Балабанова «Брат» и в клипе группы «Наутилус Помпилиус».

После обеда в кафе следующей остановкой будет музей «Кирьяж» в пос. Куркиеки. Здесь вы узнаете о средневековой истории Северо-Западного Приладожья. Вам расскажут кто такие кирьялы, как они связаны с летописным племенем корела. Музей «Кирьяж» интерактивный, вы сможете послушать как звучит карельская речь, попробовать поиграть на музыкальных инструментах, поискать спрятанные руны в голове тролля.

К вечеру вы прибудете на пристань, откуда на мотолодках отправитесь в глэмпинг, на остров, расположенный в самом центре Ладожских шхер (20 минут в пути).

Вы разместитесь в геокуполах и поужинаете блюдами карельской кухни. Ночь проведете в уютных шатрах-полусферах в окружении соснового леса.