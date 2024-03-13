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Авторский тур
4 дня
Карельская коллекция: Кижи, «Рускеала», Валаам
Посетить острова-легенды, полюбоваться водопадами и погулять по мраморному каньону
Начало: Сортавала, 08:30
17 июня в 08:30
24 июня в 08:30
39 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Перезагрузка на Ладоге
Начало: Республика Карелия, Сортавала
13 июня в 10:00
27 июня в 10:00
69 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Релакс на Ладоге: на моторафтах по Ладожским шхерам
Начало: Республика Карелия, Сортавала
26 июня в 10:00
3 июля в 10:00
19 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Шторма Ладоги
Начало: Санкт-Петербург, Московский вокзал
12 окт в 10:00
3 ноя в 10:00
69 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Весенние ветры Ладоги
Начало: Россия, Республика Карелия, Сортавала
69 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ВВиктория13 марта 2024Отличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная еда, все трансферы были комфортными во время, гид очень приятная и помогала во всем.
- ЮЮлия12 сентября 2023Ноябрьские праздники в глэмпингеПодбирали индивидуальный тур на подарок. Супруг остался в полном восторге! Организация была хорошая, место потрясающее, тур запоминающийся)
- ЕЕлена12 сентября 2023Ноябрьские праздники в глэмпингеВсе прошло прекрасно. Инструкторы (особенно Марина) очень старались.
- ААлена5 сентября 2023Ноябрьские праздники в глэмпингеОрганизация на высшем уровне!
- ООльга31 августа 2023Замечательная поездка, все организовано четко! Не скучали ни минуты, везде были супер экскурсоводы, один другого лучше, больше всего понравилась Елена
- ЯЯна25 августа 2023Это были 4 незабываемых дня на Ладоге. Организация тура на твёрдую 4. Все было отлично: встреча гидами, Александром и Михаилом
- ИИрина8 августа 2023Очень признательна вам за организацию моего тура Релакс на Ладоге. Погода, природа, компания были отличные.
- ККристина9 июля 2023Менеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своего дела, было очень интересно слушать!
- ММельничук30 июня 2023Четыре шага к сердцу КарелииОрганизация на отлично.
- ЕЕлена11 июня 2023Четыре шага к сердцу КарелииПоездка прошла просто замечательно!
Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «4-дневные туры»
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