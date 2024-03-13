Экскурсионные туры на 4 дня в Сортавале

Найдено 5 туров в категории «4-дневные туры» в Сортавале, цены от 19 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Карельская коллекция: Кижи, «Рускеала», Валаам
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
2 отзыва
Карельская коллекция: Кижи, «Рускеала», Валаам
Посетить острова-легенды, полюбоваться водопадами и погулять по мраморному каньону
Начало: Сортавала, 08:30
17 июня в 08:30
24 июня в 08:30
39 900 за человека
Перезагрузка на Ладоге
🚶 Пешая
🏄 SUP-прогулки
Авторский тур
4 дня
2 отзыва
Перезагрузка на Ладоге
Начало: Республика Карелия, Сортавала
13 июня в 10:00
27 июня в 10:00
69 900 за человека
Релакс на Ладоге: на моторафтах по Ладожским шхерам
🚶 Пешая
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Релакс на Ладоге: на моторафтах по Ладожским шхерам
Начало: Республика Карелия, Сортавала
26 июня в 10:00
3 июля в 10:00
19 900 за человека
Шторма Ладоги
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
2 отзыва
Шторма Ладоги
Начало: Санкт-Петербург, Московский вокзал
12 окт в 10:00
3 ноя в 10:00
69 900 за человека
Весенние ветры Ладоги
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
2 отзыва
Весенние ветры Ладоги
Начало: Россия, Республика Карелия, Сортавала
69 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • В
    Виктория
    13 марта 2024
    Релакс на Ладоге: на моторафтах по Ладожским шхерам
    Отличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная еда, все трансферы были комфортными во время, гид очень приятная и помогала во всем.
    Отличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная едаОтличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная едаОтличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная едаОтличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная едаОтличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная едаОтличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная едаОтличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная едаОтличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная едаОтличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная едаОтличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная еда
  • Ю
    Юлия
    12 сентября 2023
    Ноябрьские праздники в глэмпинге
    Подбирали индивидуальный тур на подарок. Супруг остался в полном восторге! Организация была хорошая, место потрясающее, тур запоминающийся)
  • Е
    Елена
    12 сентября 2023
    Ноябрьские праздники в глэмпинге
    Все прошло прекрасно. Инструкторы (особенно Марина) очень старались.
  • А
    Алена
    5 сентября 2023
    Ноябрьские праздники в глэмпинге
    Организация на высшем уровне!
  • О
    Ольга
    31 августа 2023
    Карельская коллекция: Кижи, «Рускеала», Валаам
    Замечательная поездка, все организовано четко! Не скучали ни минуты, везде были супер экскурсоводы, один другого лучше, больше всего понравилась Елена
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    в Петрозаводске! Мне с группой повезло, было мало народа в конце августа, всего 7 в первые два дня, только в последний день в группе было 48 человек, но все было организовано просто супер, приехали в Петрозаводск четко в 17 (у меня был поезд в 18, успела, но лучше конечно не рисковать и брать билет позже, но в моем направлении не было)! Хорошие условия проживания, особенно в Петрозаводске. Не попали на Валаам из-за погоды, метеоры не ходили все дни, нам меняли программы по дням (сначала была Рускеала), в надежде попасть на Валаам. Вместо Валаама были Ладожские шхеры, тоже очень красиво, и ещё несколько локаций в Сортавале. С другой стороны нам повезло с погодой во все другие дни, в день Кижи было очень тепло и солнечно) в общем да, организаторы топ, все сделали на высоте, но на погоду и состав группы влиять понятно не могут) у нас была очень хорошая группа

    Замечательная поездка, все организовано четко! Не скучали ни минуты, везде были супер экскурсоводы, один другого лучшеЗамечательная поездка, все организовано четко! Не скучали ни минуты, везде были супер экскурсоводы, один другого лучшеЗамечательная поездка, все организовано четко! Не скучали ни минуты, везде были супер экскурсоводы, один другого лучшеЗамечательная поездка, все организовано четко! Не скучали ни минуты, везде были супер экскурсоводы, один другого лучше
  • Я
    Яна
    25 августа 2023
    Релакс на Ладоге: на моторафтах по Ладожским шхерам
    Это были 4 незабываемых дня на Ладоге. Организация тура на твёрдую 4. Все было отлично: встреча гидами, Александром и Михаилом
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    (очень гостеприимно и радушно, по дороге к пристани провели даже маленькую экскурсию), моторафт, локация лагеря, снаряжение, питание. Даже была походная баня! Единственный минус - старший инструктор Андрей. Странное отношение к участникам тура, атмосфера пионерлагеря на грани арамейских сборов:D. Возможно человек просто перегорел на работе. Но второй инструктор Андрей (Мельников) спасал ситуацию - спасибо за вечерние посиделки у костра и поход за грибами:)

    Это были 4 незабываемых дня на Ладоге. Организация тура на твёрдую 4. Все было отлично: встречаЭто были 4 незабываемых дня на Ладоге. Организация тура на твёрдую 4. Все было отлично: встречаЭто были 4 незабываемых дня на Ладоге. Организация тура на твёрдую 4. Все было отлично: встречаЭто были 4 незабываемых дня на Ладоге. Организация тура на твёрдую 4. Все было отлично: встреча
  • И
    Ирина
    8 августа 2023
    Релакс на Ладоге: на моторафтах по Ладожским шхерам
    Очень признательна вам за организацию моего тура Релакс на Ладоге. Погода, природа, компания были отличные.
  • К
    Кристина
    9 июля 2023
    Весенние ветры Ладоги
    Менеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своего дела, было очень интересно слушать!
    Менеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своего
  • М
    Мельничук
    30 июня 2023
    Четыре шага к сердцу Карелии
    Организация на отлично.
    Организация на отличноОрганизация на отличноОрганизация на отличноОрганизация на отличноОрганизация на отличноОрганизация на отличноОрганизация на отличноОрганизация на отличноОрганизация на отличноОрганизация на отлично
  • Е
    Елена
    11 июня 2023
    Четыре шага к сердцу Карелии
    Поездка прошла просто замечательно!
    Поездка прошла просто замечательно!Поездка прошла просто замечательно!Поездка прошла просто замечательно!

Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «4-дневные туры»

Самые популярные туры этой рубрики в Сортавале
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 5
  1. Карельская коллекция: Кижи, «Рускеала», Валаам
  2. Перезагрузка на Ладоге
  3. Релакс на Ладоге: на моторафтах по Ладожским шхерам
  4. Шторма Ладоги
  5. Весенние ветры Ладоги
Какие места ещё посмотреть в Сортавале
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Рускеала
  2. Ладожские шхеры
  3. Ладожское озеро
  4. Набережная
  5. Остров Валаам
  6. Водопад Кивач
Сколько стоит тур в Сортавале в июне 2024
Сейчас в Сортавале в категории "4-дневные туры" можно забронировать 5 авторских туров от 19 900 до 69 900. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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