Пешие туры-прогулки в Сортавале с экскурсоводом

Найдено 11 туров в категории «Пешеходные» в Сортавале, цены от 10 750 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Семь чудес Карелии за два дня
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
27 отзывов
Семь чудес Карелии за два дня
Начало: Ж/д вокзал Сортавала
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 10:20
10 июня в 10:20
от 10 750 за человека
Дорога к Ладоге. Сплав, восхождение и экскурсии
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Дорога к Ладоге. Сплав, восхождение и экскурсии
Начало: г. Сортавала
23 июня в 10:00
30 июня в 10:00
32 800 за человека
Улётные выходные в Карелии
🚶 Пешая
🏄 SUP-прогулки
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Улётные выходные в Карелии
Начало: Россия, Республика Карелия, Сортавала
5 июля в 10:00
30 авг в 10:00
52 900 за человека
Великая Ладога
🚶 Пешая
🏄 SUP-прогулки
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
2 отзыва
Великая Ладога
Начало: Республика Карелия, Петрозаводск
Завтра в 10:00
23 июня в 10:00
84 900 за человека
Перезагрузка на Ладоге
🚶 Пешая
🏄 SUP-прогулки
Авторский тур
4 дня
2 отзыва
Перезагрузка на Ладоге
Начало: Республика Карелия, Сортавала
13 июня в 10:00
27 июня в 10:00
69 900 за человека
Водный мир Приладожья
🚶 Пешая
🛥 На яхте
🏄 SUP-прогулки
Авторский тур
6 дней
2 отзыва
Водный мир Приладожья
Начало: Республика Карелия, Сортавала
30 июня в 10:00
21 июля в 10:00
99 900 за человека
Релакс на Ладоге: на моторафтах по Ладожским шхерам
🚶 Пешая
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Релакс на Ладоге: на моторафтах по Ладожским шхерам
Начало: Республика Карелия, Сортавала
26 июня в 10:00
3 июля в 10:00
19 900 за человека
Улётные выходные в Карелии. Зима
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
❄️ На снегоходах
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Улётные выходные в Карелии. Зима
Начало: Россия, Республика Карелия, Сортавала
20 дек в 10:00
17 янв в 10:00
от 54 500 за человека
Шторма Ладоги
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
2 отзыва
Шторма Ладоги
Начало: Санкт-Петербург, Московский вокзал
12 окт в 10:00
3 ноя в 10:00
69 900 за человека
Вкусы Карелии. Осенний гастрономический тур
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
скидка
5%
Авторский тур
3 дня
2 отзыва
Вкусы Карелии. Осенний гастрономический тур
Начало: Россия, Республика Карелия, Сортавала
6 сен в 10:00
18 окт в 10:00
5900055 900 за человека
Весенние ветры Ладоги
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
2 отзыва
Весенние ветры Ладоги
Начало: Россия, Республика Карелия, Сортавала
69 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • О
    Оксана
    25 мая 2024
    Семь чудес Карелии за два дня
    Интересный и познавательный подбор красивейших мест в Карелии. Комфортное размещение в отеле Серахуоне. Отдельное спасибо гидам Александру и Светлане за
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    полученные впечатления от экскурсий. Один недостаток - не продумано возвращение на ж/д вокзал Сортавалы, хотя было написано что место окончание экскурсии - ж/д вокзал Сортавала. И опять выручили гиды… Спасибо!!!!

  • С
    Сергеева
    7 мая 2024
    Семь чудес Карелии за два дня
    Очень понравилась поездка! Организовано все неплохо, хотя и не без некоторых накладок. Но в целом, все вопросы решались быстро, и негативного впечатления эти накладки не оставили. Экскурсионная программа достаточно насыщена и интересна. Могу смело рекомендовать этот тур.
  • О
    Ольга
    6 мая 2024
    Семь чудес Карелии за два дня
    Красота Карелии завораживает, экскурсии замечательные, гиды интересно рассказывают, НО какая то постоянная спешка, всё бегом, особенно в первый день. В
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    парке Рускеала очень мало времени, меньше 2 часов вместе с экскурсией и перекусом. На второй день всё закончилось в 17.15, вместо 18.30, при этом весь день куда то спешили, и даже пообедать спокойно не дали, а в итоге потом пришлось лишний час сидеть у вокзала. Приезжая на отдых, хочется отдохнуть от суеты и спешки, к сожалению, этот тур не про это. В следующий раз буду более тщательно выбирать тур: для меня лучше меньше локаций, но спокойный размеренный темп.

  • В
    Виктория
    13 марта 2024
    Релакс на Ладоге: на моторафтах по Ладожским шхерам
    Отличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная еда, все трансферы были комфортными во время, гид очень приятная и помогала во всем.
    Отличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная едаОтличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная едаОтличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная едаОтличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная едаОтличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная едаОтличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная едаОтличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная едаОтличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная едаОтличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная едаОтличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная еда
  • С
    Светлана
    23 января 2024
    Улётные выходные в Карелии. Зима
    Доброе утро, все прошло прекрасно, нам все очень понравилось, потрясающе💣🎉🔥 Гид, программа, питание, проживание, ну и конечно красивейшая природа Карелии покорили нас и влюбили ❤️❤️❤️
  • Н
    Надежда
    18 января 2024
    Ладожские шхеры - тур на байдарках
    Замечательный тур! Он пришелся на небывалый мороз, что лишь усилило впечатления. Были предоставлены прекрасные условия проживания и организованы незабываемые поездки
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    на снегоходах, хивусе, рускеальском экспрессе. Сыну понравилось в парке Бастион. Ну где еще можно получить мастер-классе по метанию топорика, копья, а ещё выковать однозубую вилку под руководством настоящего кузнеца? Прикладываю фото с ладожских шхер с "тремя солнцами".

    Замечательный тур! Он пришелся на небывалый мороз, что лишь усилило впечатления. Были предоставлены прекрасные условия проживания
  • Ю
    Юлия
    16 января 2024
    Ладожские шхеры - тур на байдарках
    Вовремя выслали все документы, все соответствовало тому, как бронировали. Менеджеры помогали решать возникающие вопросы.
    Вовремя выслали все документы, все соответствовало тому, как бронировали. Менеджеры помогали решать возникающие вопросыВовремя выслали все документы, все соответствовало тому, как бронировали. Менеджеры помогали решать возникающие вопросыВовремя выслали все документы, все соответствовало тому, как бронировали. Менеджеры помогали решать возникающие вопросы
  • Е
    Елена
    16 января 2024
    Ладожские шхеры - тур на байдарках
    Спасибо, организационные моменты без нареканий! Гид Марина прекрасный рассказчик!
  • Ю
    Юлия
    12 сентября 2023
    Ноябрьские праздники в глэмпинге
    Подбирали индивидуальный тур на подарок. Супруг остался в полном восторге! Организация была хорошая, место потрясающее, тур запоминающийся)
  • Е
    Елена
    12 сентября 2023
    Ноябрьские праздники в глэмпинге
    Все прошло прекрасно. Инструкторы (особенно Марина) очень старались.

Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Пешеходные»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 11
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  4. Великая Ладога
  5. Перезагрузка на Ладоге
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6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Рускеала
  2. Ладожские шхеры
  3. Ладожское озеро
  4. Набережная
  5. Остров Валаам
  6. Водопад Кивач
Сколько стоит тур в Сортавале в июне 2024
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