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Авторский тур
2 дня
Семь чудес Карелии за два дня
Начало: Ж/д вокзал Сортавала
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 10:20
10 июня в 10:20
от 10 750₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Дорога к Ладоге. Сплав, восхождение и экскурсии
Начало: г. Сортавала
23 июня в 10:00
30 июня в 10:00
32 800₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Улётные выходные в Карелии
Начало: Россия, Республика Карелия, Сортавала
5 июля в 10:00
30 авг в 10:00
52 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Великая Ладога
Начало: Республика Карелия, Петрозаводск
Завтра в 10:00
23 июня в 10:00
84 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Перезагрузка на Ладоге
Начало: Республика Карелия, Сортавала
13 июня в 10:00
27 июня в 10:00
69 900₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Водный мир Приладожья
Начало: Республика Карелия, Сортавала
30 июня в 10:00
21 июля в 10:00
99 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Релакс на Ладоге: на моторафтах по Ладожским шхерам
Начало: Республика Карелия, Сортавала
26 июня в 10:00
3 июля в 10:00
19 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Улётные выходные в Карелии. Зима
Начало: Россия, Республика Карелия, Сортавала
20 дек в 10:00
17 янв в 10:00
от 54 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Шторма Ладоги
Начало: Санкт-Петербург, Московский вокзал
12 окт в 10:00
3 ноя в 10:00
69 900₽ за человека
скидка
5%
Авторский тур
3 дня
Вкусы Карелии. Осенний гастрономический тур
Начало: Россия, Республика Карелия, Сортавала
6 сен в 10:00
18 окт в 10:00
5900055 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Весенние ветры Ладоги
Начало: Россия, Республика Карелия, Сортавала
69 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ООксана25 мая 2024Интересный и познавательный подбор красивейших мест в Карелии. Комфортное размещение в отеле Серахуоне. Отдельное спасибо гидам Александру и Светлане за
- ССергеева7 мая 2024Очень понравилась поездка! Организовано все неплохо, хотя и не без некоторых накладок. Но в целом, все вопросы решались быстро, и негативного впечатления эти накладки не оставили. Экскурсионная программа достаточно насыщена и интересна. Могу смело рекомендовать этот тур.
- ООльга6 мая 2024Красота Карелии завораживает, экскурсии замечательные, гиды интересно рассказывают, НО какая то постоянная спешка, всё бегом, особенно в первый день. В
- ВВиктория13 марта 2024Отличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная еда, все трансферы были комфортными во время, гид очень приятная и помогала во всем.
- ССветлана23 января 2024Доброе утро, все прошло прекрасно, нам все очень понравилось, потрясающе💣🎉🔥 Гид, программа, питание, проживание, ну и конечно красивейшая природа Карелии покорили нас и влюбили ❤️❤️❤️
- ННадежда18 января 2024Ладожские шхеры - тур на байдаркахЗамечательный тур! Он пришелся на небывалый мороз, что лишь усилило впечатления. Были предоставлены прекрасные условия проживания и организованы незабываемые поездки
- ЮЮлия16 января 2024Ладожские шхеры - тур на байдаркахВовремя выслали все документы, все соответствовало тому, как бронировали. Менеджеры помогали решать возникающие вопросы.
- ЕЕлена16 января 2024Ладожские шхеры - тур на байдаркахСпасибо, организационные моменты без нареканий! Гид Марина прекрасный рассказчик!
- ЮЮлия12 сентября 2023Ноябрьские праздники в глэмпингеПодбирали индивидуальный тур на подарок. Супруг остался в полном восторге! Организация была хорошая, место потрясающее, тур запоминающийся)
- ЕЕлена12 сентября 2023Ноябрьские праздники в глэмпингеВсе прошло прекрасно. Инструкторы (особенно Марина) очень старались.
Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Пешеходные»
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