Велотур, сплав и восхождение на гору: тур «Дорога к Ладоге» из Петрозаводска
У вас будут экскурсии в исторический парк Бастион и горный парк Рускеала, вы сплавитесь на байдарках по самой динамичной реке Приладожья, а легкие надувные катера позволят пройти по самым заповедным проливам и бухтам удивительного мира Ладожских шхер. При групповой заявке от 6 человек возможна организация тура в индивидуальные сроки.
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Исторический парк "Бастион". Горный парк "Рускеала"
Сбор группы в 08:19 на вокзале г. Сортавала со стороны перрона.
Рекомендуем для прибытия поезд № 160B.
Едем завтракать в уютном кафе.
Знакомимся с гидом и другими участниками тура.
Рассаживаемся по автобусам и отправляемся навстречу приключениям!
Первая остановка — исторический парк «Бастион».
Парк «Бастiонъ»— современная площадка с тематическими экскурсиями с полным погружением в различные исторические эпохи.
Не просто проходимся по локациям, но и примеряем на себя роль местного жителя, задаем вопросы другим актерам, чтобы по максимуму узнать все аспекты разных исторических эпох.
В конце путешествия обязательно фотографируемся в исторических костюмах и участвуем в мастер-классах.
Делаем паузу на обед в кафе и продолжаем наше путешествие. Следующая остановка — знаменитый за пределами Карелии горный парк «Рускеала».
Рускеальский мраморный карьер является памятником культурного наследия России. Разработка здесь началась в 1765 году.
Рускеальским мрамором отделаны стены знаменитого Исаакиевского собора, станции метро Ладожская и Приморская в Санкт-Петербурге.
Карьер представляет собой огромную систему подземных штолен и штреков, соединенных вертикальными шахтами.
Большая их часть после Великой Отечественной войны оказалась затоплена, и карьер превратился в удивительно красивое озеро с бирюзовым оттенком воды, прозрачность которой достигает 15–18 метров.
Возвращаемся в автобус и едем в п. Харлу.
Расселяемся по палаткам, участвуем в приготовлении ужина и под треск поленьев в костре настраиваемся на предстоящий отдых в Карелии, знакомимся ближе с инструкторами и участниками группы.
Сплав на байдарках: оз. Янисъярви - шиверы - каньон Хямекоски (осмотр) - п. Харлу
Завтракаем и уже с утра начинаем готовиться к выходу на реку: проверяем байдарки, инструкторы проводят обязательный инструктаж по технике безопасности на воде и технике гребли.
Получаем каски, спасательные жилеты и весла.
Ненужные вещи оставляем в нашем палаточном лагере, мы сюда вернемся вечером.
Сплав на байдарках по р. Янисйоки: оз. Янисъярви — шиверы — каньон Хямекоски (осмотр) — п. Харлу, 10 км.
В пути обязательно останавливаемся, чтобы перекусить или сделать полноценный обед.
Река Янисйоки берет свое начало в оз. Янисъярви.
Названия реки и озера имеют одно происхождение и в переводе с финского «янис» означает «заяц».
Реку особенно любят туристы за пороги с высоким перепадом высот.
Категорийная сложность реки — третья.
Озеро Янисъярви расположено на юго-западе Карелии. Озеро уникально в своём роде.
Некоторые исследователи считают, что Янисъярви — это разрушенный метеоритный кратер.
Но какая бы то ни была древняя история озера Янисъярви, сейчас оно поражает своей красотой и живописностью окрестных островов, коих насчитывается до сорока.
Преодолеваем шиверы на нашем пути и приближаемся к каньону Хямекоски.
Перед прохождением каньона обязательно делаем осмотр, потому что высота его перепадов около 5–6 метров. Это одно из самых ярких впечатлений за сегодня!
К вечеру возвращаемся в лагерь.
Приводим в порядок нашу экипировку и снаряжение, готовим ужин и отдыхаем у костра: кто-то поет любимые песни под гитару, кто-то читает давно отложенную книгу, а кто-то просто наслаждается природой.
Сплав на байдарках: п. Харлу - п. Ляскеля
Завтракаем.
Сегодня продолжаем покорять реку Янисъярви на байдарках по маршруту: п. Харлу — п. Ляскеля.
В пути останавливаемся перекусить.
Преодолеваем несколько простых шивер и порогов 1–2 категории сложности.
Шум порога Петракоски слышим издалека. Это порог 3 категории сложности, можем пройти его без осмотра.
Дальше идет плес, на берегах застройка становится плотнее, река упирается в плотину.
Последнее препятствие на нашем маршруте — плотина Ляскеля. Пятая категория сложности и есть свои нюансы, поэтому решение об обносе или прохождении принимает инструктор, в зависимости от подготовки группы.
Сплав заканчивается в п. Ляскеля, откуда мы возвращаемся в наш палаточный лагерь.
День заканчивается уже привычно — у костра, с вкусной походной едой, гитарными аккордами и веселыми играми.
Мы уже третий день не вспоминаем про соцсети.
Треккинг по горе Хийденвуори. Обустройство лагеря на острове
Завтракаем.
Вчера сплавная часть нашего путешествия подошла к концу. Время менять местоположение.
Собираем снаряжение, лагерь и личные вещи и на автобусе отправляемся к берегу Ладожского озера.
Здесь отправляемся в треккинг по «спине лешего», то есть по горе Хийденвуори.
Иногда эту гору еще называют Лысой, потому что на вершине горы нет ни одного дерева.
Путь к вершине короткий, но достаточно крутой — особая физическая подготовка не нужна.
С вершины горы любуемся потрясающими видами на Ладожское озеро, острова, шхеры и реку Янисйоки.
Живописные леса вокруг поражают своей красотой.
В ясный солнечный день мы можем увидеть даже купола легендарного Валаамского монастыря.
На вершине есть рукотворная пещера, которую во время русско-финской войны соорудили финны, — грот с вертикальной шахтой. Там же сохранилась надпись 1940 года. Прикасаемся к важным событиям истории Родины.
Спускаемся, внизу нас уже ждут мотолодки — отправляемся на один из островов Ладожских шхер, где сегодня вечером мы поставим лагерь.
Ладожское озеро — это самое крупное озеро Европы. Оно богато островами — до 500 островов площадью до 300 кв. км.
Ожерелье островов разделено между собой лабиринтом проливов (шхер).
Тридцать две реки несут свои воды в Ладогу.
Ладожское озеро без преувеличения можно назвать кладовой энергии солнца.
Сходим на берег, обустраиваем лагерь и готовим ужин — наслаждаемся каждым моментом этого путешествия.
Ладожские шхеры. "Рифовые горы". "Пальцы великана". Скала Айно
Завтракаем.
Сегодня мы отправляемся на прогулку на мотолодках по Ладожским шхерам, живописному архипелагу на севере Ладожского озера, состоящему из множества небольших скалистых островов, разделенных проливами.
Одна из поразительных особенностей Ладожских шхер — это так называемые «рифовые горы». Рифовыми называют горы, обрывающиеся в озеро отвесными скалами, высота которых может достигать 80 метров.
Наш маршрут начинается с осмотра «пальцев великана» — живописных мысов острова Хонкасало, где можно воочию убедиться, что в России есть свои фьорды — узкие заливы с отвесными каменными стенами.
Дорога приводит нас к знаменитой скале Айно.
Поднимаетесь на одну из красивейших смотровых площадок с великолепным видом на шхеры.
На маршруте нас ждет плотный перекус на природе.
Если останется время, поднимемся и на «крышу Ладоги» — гору Вахтимяки, вид с которой захватывает дух. Отсюда открывается великолепный вид на бескрайние просторы шхер и Валаамский архипелаг.
К вечеру возвращаемся в палаточный лагерь.
Прогулка на мотолодках по Ладожским шхерам. Остров Пеллотсари
Завтракаем.
Сегодня весь день катаемся на мотолодках по Ладожским шхерам, останавливаемся на островах, которые нам нравятся.
Обязательная остановка сегодня — остров Пеллотсари, где до Зимней войны (1939–1940 гг) находились финские хутора.
На ныне нежилом острове сохранились фундаменты домов шведских, финских и русских семей, которые жили здесь до 20-х годов прошлого века, а также небольшие карьеры-ломки — местное население занималось добычей кварца.
Сохранились фундаменты, скорее напоминающие ДОТы с бункерами. В 30-е годы XX в. выдавались ссуды на строительство хуторов при условии, что первый этаж будет двойного назначения.
Хутора использовались как Долговременные Огневые Точки и как опорные пункты входили в линию обороны.
Ужин на берегу Ладожского озераю Возвращение в г. Сортавала
Не спеша завтракаем и на моторафтах выходим в Ладожское озеро до п. Ляскеля (12 км в пути).
Путешествия всегда заканчиваются слишком быстро, наше будет отличным — ужинаем на берегу Ладожского озера.
Наслаждаемся вечерней прохладой и расслабляемся в классной компании с видом на прекрасные карельские пейзажи.
Лучшее завершение поездки, забираем с собой новые истории, контакты и фотографии.
Можно покинуть Карелию, но Карелия не покинет нас никогда.
К 19:30 приезжаем на ж/д вокзал г. Сортавала, чтобы вечерними поездами разъехаться по разным уголкам страны.
Рекомендуем поезд № 160А.
Проживание
Тур предусматривает ночевки в 3-местных туристических палатках, заселение в палатки — по 3 человека.
Каждому участнику предоставляется индивидуальный теплоизоляционный коврик.
Возможно размещение в двухместной палатке за доп. плату (оплата при бронировании тура) — 1 500 руб. /тур.
Скидка детям до 12 лет— 15%.
Варианты проживания
Палаточный лагерь
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание
- Питание, указанное в программе
- Работа инструкторов
- Прокат снаряжения для сплава: байдарок, вёсел, касок, спасжилетов, герметичных упаковок, лодок, лодочного мотора
- Прокат снаряжения для лагеря: кострового снаряжения, палаток, теплоизоляционных ковриков
Что не входит в цену
- Ж/д билеты до г. Сортавала и обратно
- Спальный мешок (температура комфорт +6°, экстрим 0° оплачивается при бронировании тура) - 700 руб. /тур
- Неопреновый костюм (оплачивается при бронировании тура) - 3 300 руб. /тур
- Размещение в двухместной палатке (оплачивается при бронировании тура) - 1 500 руб. /тур
- Страхование медицинских и иных непредвиденных расходов - от 100 руб. /чел. /сутки
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
1. Рюкзак без станка или дорожную сумку.
2. Спальный мешок (если нет личного, можно взять его в фирме в аренду, оплата при бронировании путёвки).
3. Одежда во время активного дня:
- плотные штаны – 2 пары (не джинсы);
- тонкая флисовая кофта или футболка (в зависимости от прогноза погоды);
- легкая ветровка (одежда должна "дышать");
- дождевик или мембранная куртка (на случай непогоды);
- 2-3 пары обычных носков;
- головной убор (кепка или бандана). Помните, что во время ходового дня у вас на голове ещё будет каска.
4. Комплект одежды для переодевания после сплава:
- комплект сухой удобной верхней одежды;
- сухая удобная обувь и носки;
- шапочка/бандана/баф;
- комплект запасного нижнего белья.
5. Одежда для ночлега в палатке:
- теплая свободная одежда (если есть, термобелье);
- теплые носки (можно шерстяные) и тонкая шапочка (ночи бывают прохладными);
- на вечер флисовая кофта/толстовка/куртка.
6. Удобная обувь без каблуков, 4 пары:
- одна для сплава по реке;
- вторая для активной части (обувь должна полностью закрывать ступню, сандалии – запрещены);
- третья для лагеря (можно взять резиновые сапоги, если по прогнозу дождь),
- четвертая –"городская".
7. Личные вещи:
- репелленты (комары, мошка);
- фонарик с комплектом запасных батареек;
- солнцезащитные очки и крем от загара и после загара, если по прогнозу солнечно;
- средства личной гигиены (в том числе туалетную бумагу);
- индивидуальная аптечка;
- небольшой полиуретановый коврик для сидения;
- портативное зарядное устройство;
- личная посуда (кружку, глубокую миску, ложку).
8. Документы – паспорт, страховой медицинский полис (можно ксерокопию) в герметичной упаковке.
9. Деньги.
Рекомендуем всегда иметь при себе небольшую сумму наличных, чтобы при желании можно было быстро купить необходимые вещи на остановках по маршруту.
10. Можно взять фотоаппарат, будут герметичные упаковки, в которые его можно будет спрятать в момент прохождения порога.
Помните, что у вас всегда должен оставаться 1 комплект сухой одежды. Обязательно посмотрите прогноз погоды перед поездкой. Более практична синтетическая, быстросохнущая одежда. Дождевик должен быть плотным и надежным. Одежда, в которой вы будете передвигаться в течение дня, должна закрывать локти и колени, а также быть достаточно плотной, чтобы ее не могли прокусить комары/мошки.
Какие есть рекомендации по выбору одежды и обуви для сплава?
На ногах должны быть носки (не тонкие х/б, поплотнее). Обувь, которую не жалко намочить (кеды – идеально). Если есть неопреновые носки или неопреновые ботинки – это приветствуется.
Резиновые сапоги запрещены, т. к. при попадании в воду они тянут участника вниз.
В качестве верхней одежды: удобная спортивная по погоде либо неопреновый костюм (при наличии). Желательно, чтобы одежда была быстросохнущей. Рекомендуем не брать джинсы, вместо них подойдут любые спортивные штаны.
Рекомендовано: надеть на одежду легкий болоневый костюм (защита от ветра и влаги). Можно использовать дождевики из плотных материалов.
На руки можно взять тонкие х/б перчатки или неопреновые перчатки (не обязательно).
На голове будет каска, под нее можно надеть бандану.
Если Вы носите очки, постарайтесь придумать для них цепочку (чтобы не утерять) или надеть на время сплава линзы.
Как организовано питание на маршруте?
Питание трехразовое. Иногда, исходя из условий прохождения маршрута, обед может быть заменен перекусом. Готовит пищу инструктор, помощь туристов не возбраняется. В меню включены свежие овощи, супы.
Если вы вегетарианец, просим при бронировании указать это в заявке. При приготовлении пищи на маршруте инструктор сначала будет давать пищу Вам, а затем добавлять в нее тушенку и готовить для всех остальных членов группы.
Если у Вас есть аллергия на какие-то продукты, также просим проинформировать нас заранее. Если мы не сможем предложить аналоги, то, возможно, какие-то специфичные продукты питания мы попросим Вас привезти самостоятельно.
Как обеспечивается безопасность на маршруте?
Маршрут заявлен в МЧС.
Руководство группой осуществляет инструктор. Туристы обязаны выполнять распоряжения инструктора.
Инструктор имеет право корректировать маршрут движения в зависимости от физической подготовки группы и погодных условий.
В зависимости от уровня воды опасность порогов меняется. Инструктор имеет право принимать решение об обносе опасных участков, не пускать в порог неподготовленных или нетрезвых участников.
На воде участники всегда находятся в спасжилетах, при прохождении опасных порогов – в касках.
При любом недомогании, дискомфорте или другой возможной проблеме незамедлительно обращайтесь к инструктору.
Каковы требования к физической подготовке?
На данном туре не требуется специальная физическая подготовка.
Данное предложение не рекомендовано для людей с хроническими заболеваниями/травмами колен, суставов и т. п.
На сплаве на байдарках нужно быть готовым грести на реке и в пороге – это главное условие управляемости байдарки.
Какое предоставляется снаряжение?
Снаряжение для сплава:
- Байдарки «Ватерфлай-3» — трехместные, надувные байдарки для сплава. Обладают высокой устойчивостью и хорошей управляемостью в порогах, то есть подходят для новичков. Изготовлены из прочных ПВХ материалов.
- Весла, спасжилеты, спасконцы, каски — проверенное, удобное в использовании снаряжение.
Снаряжение для водного путешествия:
- Лодки «Мнев»-550 (мотолодки) — специальные надувные лодки для передвижения по озерам. Мотолодки специально предназначены для коммерческого использования, имеют крепления для подвесного мотора.
- Лодочные моторы: «Yamaha», «Tohatsu», 15 л. с.
- Весла, спасжилеты — проверенное, удобное в использовании снаряжение.
Снаряжение для лагеря:
- Палатки — трехместные. Размещение в палатках по 3 человека. Каждому участнику предоставляется индивидуальный теплоизоляционный коврик.
- Посуда — личную посуду нужно иметь каждому. Предоставляются котлы, подносы и другая утварь для приготовления пищи.
Будет ли мобильная связь на маршруте?
Устойчивый мобильный сигнал есть на протяжении всего маршрута у операторов «Мегафон» и «МТС».
Связь может пропадать местами. Просьба предупредить родных.
Можно ли где-то подзарядить телефон на протяжении тура?
На турах с размещением в палатках нет источников электричества, поэтому если Вам необходимо постоянно пользоваться телефоном, рекомендуем брать запасной аккумулятор или портативное зарядное устройство.
Аналогично с фотоаппаратами, фонариками и любой иной техникой.
Если у меня есть своя палатка и спальник, полагается ли мне скидка?
Нет, так как в случае необходимости мы всегда готовы предоставить Вам данное снаряжение.
Однако просим Вас сообщить о наличии личного спальника/коврика/палатки при бронировании путевки, чтобы на Вашем туре не оказалось лишнего ненужного снаряжения.
Каковы правила поведения на воде?
Несоблюдение правил техники безопасности (личной безопасности) при нахождении на воде вызывает повышенные риски для жизни и здоровья. Поэтому соблюдайте данную инструкцию.
Перед выходом на воду:
- прослушайте инструктаж по технике безопасности от инструктора, распишитесь в его получении;
- подберите по размеру спасательный жилет и каску, подгоните все застежки;
- займите место в судне так, чтобы это было удобно и безопасно.
Общие правила на воде:
- не курите в судне;
- не распивайте спиртные напитки на воде;
- всегда собирайте свободные веревки;
- следите за герметичностью упаковки вещей, и их надежном закреплении на судне;
- тщательно упаковывайте колюще-режущие предметы;
- не перемещайтесь по судну без предупреждения инструктора;
- всегда зачаливайте (привязывайте) судно при выходе на берег;
- закрепляйте весла, каски, спасжилеты при выходе на берег;
- на берег сходите осторожно, избегая падения в воду, а также на берегу на мокрых камнях, при необходимости просите о помощи инструктора или других участников группы;
- запрещается купаться и нырять с судна;
- соблюдайте интервал и очередность движения судов, установленные инструктором;
- можно расстегивать и снимать спасжилет и каску только с разрешения инструктора;
- выполняйте команды и распоряжения инструктора;
- не превышать нормативное количество человек в судне;
- при нахождении на воде в солнечную погоду используйте солнцезащитные очки, крем от загара и прикрывайте открытые участки тела и голову;
- не находитесь на воде во время грозы.
При прохождении порогов:
- каждый может отказаться от прохождения порога;
- перед порогом проверьте надежность закрепления вещей, собранность веревок, степень накачки судна, если что-то не так сообщите инструктору;
- обязательно застегните спасжилет и каску;
- проверьте соответствие своей одежды рекомендациям (неопрен, закрытые локти и колени, обувь, закрепленная на ноге);
- закрепите ноги так, чтобы Вы надежно держались, но могли легко освободиться при перевороте судна;
- не привязывайте себя к судну, не привязывайте к себе весло и т. п.;
- выполняйте команды инструктора, при этом не совершая самовольных действий;
- не перемещайтесь по судну;
- не отталкивайтесь веслом от камней без команды инструктора;
- не выскакивайте на камни, и в воду без команды инструктора.
При попадании в воду: Перед сложными порогами еще раз подробно расспросите инструктора о Ваших действиях. Если есть возможность, заранее потренируйтесь вылезать на судно с воды самостоятельно, поплавайте в спасжилете и т. п.
- оцените обстановку, не поддавайтесь панике (помните, что Вы находитесь в спасательном жилете);
- если Ваше или страховочное судно рядом — подплывите к нему так, чтобы Вы оказались выше по течению, возьмитесь за обвязку (леер);
- если судно далеко, но Вам метнули спасконец — возьмите спасконец и крепко удерживайте, не закрепляя его на себе и не наматывая на руку;
- если Вы плывете по струе, и порог не заканчивается — развернитесь на спину, ногами вниз по течению, немного согнув их в коленях, и плывите, управляя веслом;
- если Вас не отпускает «бочка» — задержите дыхание и пытайтесь поднырнуть вниз, где есть струя;
- не отпускайте весло, оно пригодится для управления на струе, для выхода на берег;
- не пытайтесь вставать на дно на сильной струе, избегайте заклинивания ног в камнях;
- если Вы ловите спасконец, избегайте его наматывания вокруг Вашего тела, шеи и т. п.
Как я могу подготовиться к туру?
Туры активного отдыха связаны с физической нагрузкой и воздействием неблагоприятных климатических факторов. Поэтому для безопасного прохождения маршрута рекомендуем:
- оценить свои физические возможности при выборе тура;
- пройти медицинское обследование, выполнить рекомендации врачей;
- взять с собой личное снаряжение в соответствии с рекомендациями турфирмы;
- взять с собой личную аптечку;
- пройти профилактику клещевого энцефалита.
Как обезопасить себя от укуса клеща?
Пик активности клещей весной и в начале лета, ареал распространения Южная и Средняя Карелия.
Для профилактики клещевого энцефалита необходимо находиться на берегу в одежде, плотно обхватывающей запястья, поясницу, лодыжки, надевать капюшон.
Избегайте хождения по лиственным участкам леса, сухой траве.
Необходимо осматривать одежду каждые два часа.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Входят ли билеты на поезд в стоимость тура?
Ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Возможны ли изменения в программе?
Нитка маршрута может быть изменена с сохранением основных элементов, составляющих программу