Для многих путешественников Сортавала — лишь остановка на пути до Рускеалы или Валаама. Но карельский городок стоит внимания! Хотя его дороги с Финляндией разошлись больше 70 лет назад, здесь жив ее дух и слышны отголоски рун Калевалы — книги, сложившей финнов как нацию, а Финляндию как государство. Мы поговорим об этой грани Сортавалы — и вы увидите, как удивителен «перевалочный пункт» Приладожья.

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Описание

Что вас ожидает

Энциклопедия, к которой можно прикоснуться

В камне и дереве застыла эта необычная книга, которая расскажет о самых талантливых архитекторах со всей Финляндии. Вы узнаете, как и почему суперзвезды из мира финской архитектуры приложили руку к облику карельского города и как это совпало с развитием и подъемом Сортавалы. Как здесь оказался замешан финский феминизм и в какой момент чернила на страницах этой удивительной книги выцвели и побледнели.

Калевала и Сортавала

Я представитель малочисленного финского народа и популяризирую финскую культуру в России. Она очень молода, поэтому оставила не так уж много памятников на карте мира. Оттого ценнее каждый из них… И вот перед вами лежит город, с которым связана история Калевалы — книги, которая сложила финнов как нацию, а Финляндию как государство. И целый город-книга о финской культуре, гуляя по которому, мы вместе обновим выцветшие чернила его страниц.

Главные и тематические достопримечательности

Вы увидите основные визитные карточки Сортавалы: здание гостиницы Сеурахуоне на площади Вяйнямёйнена, дом купца Сийтонена и банк Северных стран, памятник Рунопевцу и Карельский мост — самый длинный в Финляндии на момент его открытия! А еще я покажу уникальные работы архитекторов — их построек больше нет нигде в России: например, береговые амбары Ранта-Аитта и дом Леандера. Произведения главных женщин-архитекторов довоенной Финляндии, а также единственную в России деревянную городскую ратушу.

Яркие изразцовые печи, витражи и скрытое в тени деревьев старинное финское кладбище. Это и многое другое раскроет в полной мере самобытность и красоту потрясающей Сортавалы.

Tervetuloa! Добро пожаловать!

Организационные детали

Добраться из Санкт-Петербурга до Сортавалы легче всего на электричке «Ласточка», которая отходит из Петербурга в 6:15 утра и приезжает в Карелию в 10:20.

Экскурсия продолжительная и пешеходная, поэтому я крайне рекомендую надевать максимально удобную обувь — лучше всего для этого подходят кроссовки. Также стоит обратить внимание на прогноз погоды и подобрать соответствующую одежду, чтобы ветер (который часто дует с Ладоги), дождь, снег или палящее солнце не омрачили нашу приятную прогулку.

В пути у нас предполагается обеденный перерыв, который не включён в стоимость экскурсии

Если у вас возникнут какие-то вопросы, я всегда рад на них ответить:)