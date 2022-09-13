Сортавала - раскрытая книга финской культуры

Поразиться наследию города на большой пешеходной экскурсии с этническим финном

5
2 отзыва
Для многих путешественников Сортавала — лишь остановка на пути до Рускеалы или Валаама.

Но карельский городок стоит внимания! Хотя его дороги с Финляндией разошлись больше 70 лет назад, здесь жив ее дух и слышны отголоски рун Калевалы — книги, сложившей финнов как нацию, а Финляндию как государство.

Мы поговорим об этой грани Сортавалы — и вы увидите, как удивителен «перевалочный пункт» Приладожья.
Сортавала - раскрытая книга финской культуры
Сортавала - раскрытая книга финской культуры
Сортавала - раскрытая книга финской культуры
Сортавала - раскрытая книга финской культуры
Сортавала - раскрытая книга финской культуры
Сортавала - раскрытая книга финской культуры
Сортавала - раскрытая книга финской культуры
Сортавала - раскрытая книга финской культуры
Сортавала - раскрытая книга финской культуры
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Описание

Что вас ожидает

Энциклопедия, к которой можно прикоснуться

В камне и дереве застыла эта необычная книга, которая расскажет о самых талантливых архитекторах со всей Финляндии. Вы узнаете, как и почему суперзвезды из мира финской архитектуры приложили руку к облику карельского города и как это совпало с развитием и подъемом Сортавалы. Как здесь оказался замешан финский феминизм и в какой момент чернила на страницах этой удивительной книги выцвели и побледнели.

Калевала и Сортавала

Я представитель малочисленного финского народа и популяризирую финскую культуру в России. Она очень молода, поэтому оставила не так уж много памятников на карте мира. Оттого ценнее каждый из них… И вот перед вами лежит город, с которым связана история Калевалы — книги, которая сложила финнов как нацию, а Финляндию как государство. И целый город-книга о финской культуре, гуляя по которому, мы вместе обновим выцветшие чернила его страниц.

Главные и тематические достопримечательности

Вы увидите основные визитные карточки Сортавалы: здание гостиницы Сеурахуоне на площади Вяйнямёйнена, дом купца Сийтонена и банк Северных стран, памятник Рунопевцу и Карельский мост — самый длинный в Финляндии на момент его открытия! А еще я покажу уникальные работы архитекторов — их построек больше нет нигде в России: например, береговые амбары Ранта-Аитта и дом Леандера. Произведения главных женщин-архитекторов довоенной Финляндии, а также единственную в России деревянную городскую ратушу.

Яркие изразцовые печи, витражи и скрытое в тени деревьев старинное финское кладбище. Это и многое другое раскроет в полной мере самобытность и красоту потрясающей Сортавалы.

Tervetuloa! Добро пожаловать!

Организационные детали

  • Добраться из Санкт-Петербурга до Сортавалы легче всего на электричке «Ласточка», которая отходит из Петербурга в 6:15 утра и приезжает в Карелию в 10:20.
  • Экскурсия продолжительная и пешеходная, поэтому я крайне рекомендую надевать максимально удобную обувь — лучше всего для этого подходят кроссовки. Также стоит обратить внимание на прогноз погоды и подобрать соответствующую одежду, чтобы ветер (который часто дует с Ладоги), дождь, снег или палящее солнце не омрачили нашу приятную прогулку.
  • В пути у нас предполагается обеденный перерыв, который не включён в стоимость экскурсии

Если у вас возникнут какие-то вопросы, я всегда рад на них ответить:)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе станции Сортавала-Центр
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Г
13 сен 2022
Великолепная, интересная, познавательная экскурсия. Увидели город совсем другими глазами. Непринуждённая манера рассказа, огромные знания и безграничная любовь к истории и архитектуре. Если вас интересует архитектура, обязательно идите.
Алексей
31 авг 2022
Даниил - крутой рассказчик, знаток финской и карельской историй и очень приятный собеседник. Вся экскурсия прошла непринужденно, мы прошлись как по центру, так и по не туристическим местам Сортавала. Видно, что Даниилу самому интересна история этих мест, ее прошлое, настоящее и будущее. Однозначно рекомендую данную программу - близкое знакомство с городом обеспечено!

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