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Описание
Что вас ожидает
Энциклопедия, к которой можно прикоснуться
В камне и дереве застыла эта необычная книга, которая расскажет о самых талантливых архитекторах со всей Финляндии. Вы узнаете, как и почему суперзвезды из мира финской архитектуры приложили руку к облику карельского города и как это совпало с развитием и подъемом Сортавалы. Как здесь оказался замешан финский феминизм и в какой момент чернила на страницах этой удивительной книги выцвели и побледнели.
Калевала и Сортавала
Я представитель малочисленного финского народа и популяризирую финскую культуру в России. Она очень молода, поэтому оставила не так уж много памятников на карте мира. Оттого ценнее каждый из них… И вот перед вами лежит город, с которым связана история Калевалы — книги, которая сложила финнов как нацию, а Финляндию как государство. И целый город-книга о финской культуре, гуляя по которому, мы вместе обновим выцветшие чернила его страниц.
Главные и тематические достопримечательности
Вы увидите основные визитные карточки Сортавалы: здание гостиницы Сеурахуоне на площади Вяйнямёйнена, дом купца Сийтонена и банк Северных стран, памятник Рунопевцу и Карельский мост — самый длинный в Финляндии на момент его открытия! А еще я покажу уникальные работы архитекторов — их построек больше нет нигде в России: например, береговые амбары Ранта-Аитта и дом Леандера. Произведения главных женщин-архитекторов довоенной Финляндии, а также единственную в России деревянную городскую ратушу.
Яркие изразцовые печи, витражи и скрытое в тени деревьев старинное финское кладбище. Это и многое другое раскроет в полной мере самобытность и красоту потрясающей Сортавалы.
Tervetuloa! Добро пожаловать!
Организационные детали
Добраться из Санкт-Петербурга до Сортавалы легче всего на электричке «Ласточка», которая отходит из Петербурга в 6:15 утра и приезжает в Карелию в 10:20.
Экскурсия продолжительная и пешеходная, поэтому я крайне рекомендую надевать максимально удобную обувь — лучше всего для этого подходят кроссовки. Также стоит обратить внимание на прогноз погоды и подобрать соответствующую одежду, чтобы ветер (который часто дует с Ладоги), дождь, снег или палящее солнце не омрачили нашу приятную прогулку.
В пути у нас предполагается обеденный перерыв, который не включён в стоимость экскурсии
Если у вас возникнут какие-то вопросы, я всегда рад на них ответить:)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в районе станции Сортавала-Центр
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Даниил — ваш гид в Сортавале
Провёл 25 экскурсий для 29 туристов
Я — этнический финн, поэтому больше всего мне нравится знакомить людей с историей и культурой моего народа через нечто осязаемое: улицы, дома, памятники. Люблю неформатный подход к экскурсионному делу. Мои экскурсии — это искренние, эмоциональные и лёгкие разговоры, где мы вместе создаём ощущение дружеской беседы. Потому что главное — это приятное времяпрепровождение для вас и для меня. Могу часами разговаривать о модерне, а образование факультета свободных искусств и наук СПбГУ в этом мне помогает. Конечно же, одним модерном всё не ограничится: история, архитектура и лёгкие нотки декаданса будут сопровождать нас в этом увлекательном путешествии.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Галина
13 сен 2022
Великолепная, интересная, познавательная экскурсия. Увидели город совсем другими глазами. Непринуждённая манера рассказа, огромные знания и безграничная любовь к истории и архитектуре. Если вас интересует архитектура, обязательно идите.
Алексей
31 авг 2022
Даниил - крутой рассказчик, знаток финской и карельской историй и очень приятный собеседник. Вся экскурсия прошла непринужденно, мы прошлись как по центру, так и по не туристическим местам Сортавала. Видно, что Даниилу самому интересна история этих мест, ее прошлое, настоящее и будущее. Однозначно рекомендую данную программу - близкое знакомство с городом обеспечено!
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