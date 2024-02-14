Увидеть город глазами коренной карелки в мини-группе
Я влюблена в свой город! И сумею передать частичку этой любви вам.
Мы с головой окунёмся в Сортавалу: проследим её жизнь в разных эпохах и найдём отпечатки каждой на главных зданиях. Или на старых финских фотографиях. Прикоснёмся к столетним печным изразцам, вспомним истории необычных домов. И непременно обсудим карельский быт и традиции — некоторые из них могут вас удивить!
Мы с головой окунёмся в Сортавалу: проследим её жизнь в разных эпохах и найдём отпечатки каждой на главных зданиях. Или на старых финских фотографиях. Прикоснёмся к столетним печным изразцам, вспомним истории необычных домов. И непременно обсудим карельский быт и традиции — некоторые из них могут вас удивить!
Ближайшие даты:
14
фев
фев
15
фев
фев
16
фев
фев
17
фев
фев
21
фев
фев
22
фев
фев
24
фев
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даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 000 ₽
|Дети 10-18 лет
|700 ₽
|Дети до 9 лет
|300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
- Мы обойдём весь центр города и зайдём внутрь исторических зданий (в их рабочие часы). Рассмотрим:
- дом купца Сийтонена
- здание Финского национального банка
- здание Объединённого банка Северных стран
- дом Леандера, напоминающий замок
- загадочный «Фордовский дом»
- женскую и мужскую гимназии
- ратушу и пожарное депо
- Заглянем в потаённые места с финскими печами, изразцам которых более 100 лет
- Вспомним романтичную историю Лизы, дочери купца Ивана Сийтонена, и включим детскую фантазию, глядя на их дом
- Обсудим многокультурное наследие города: шведское, финское, карельское, советское. Посмотрим, что сохранилось от разных эпох в облике города, а остальное разглядим на старинных фотографиях.
- Я расскажу, какой уклад жизни был характерен для города в разные времена и как сильно он изменился в советский период
- Будучи коренной карелкой, раскрою нюансы карельских традиций и быта — в прошлом и настоящем. Вы узнаете, почему калитки с чаем — это странно, чем интересен карельский язык и многое другое.
Организационные детали
Погода в Сортавале непредсказуема, однако экскурсия проводится в любых погодных условиях.
в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00, 12:00 и 14:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Кирова
- Когда и сколько длится?
- Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00, 12:00 и 14:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Сортавале
Провела экскурсии для 245 туристов
Коренная карелка, в моей семье говорили на карельском и соблюдали традиции. Знаю, какие должны быть настоящие калитки и как их есть правильно. Со школы изучала историю города. Мне известны самые потаённые места, о которых не знают даже местные. А ещё у меня есть доступ к некоторым местам, куда не попасть обычным путешественникам — а вас я проведу. Летом 2022 года прошла дополнительное обучение у лучшего специалиста по квестам. Буду рада встрече!
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