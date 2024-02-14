С любовью, Сортавала
Групповая экскурсия в Сортавале

Увидеть город глазами коренной карелки в мини-группе

Я влюблена в свой город! И сумею передать частичку этой любви вам.

Мы с головой окунёмся в Сортавалу: проследим её жизнь в разных эпохах и найдём отпечатки каждой на главных зданиях. Или на старых финских фотографиях. Прикоснёмся к столетним печным изразцам, вспомним истории необычных домов. И непременно обсудим карельский быт и традиции — некоторые из них могут вас удивить!
С любовью, Сортавала
С любовью, Сортавала
С любовью, Сортавала
Ближайшие даты:
14
фев
15
фев
16
фев
17
фев
21
фев
22
фев
24
фев
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 000 ₽
Дети 10-18 лет700 ₽
Дети до 9 лет300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

  • Мы обойдём весь центр города и зайдём внутрь исторических зданий (в их рабочие часы). Рассмотрим:
    - дом купца Сийтонена
    - здание Финского национального банка
    - здание Объединённого банка Северных стран
    - дом Леандера, напоминающий замок
    - загадочный «Фордовский дом»
    - женскую и мужскую гимназии
    - ратушу и пожарное депо
  • Заглянем в потаённые места с финскими печами, изразцам которых более 100 лет
  • Вспомним романтичную историю Лизы, дочери купца Ивана Сийтонена, и включим детскую фантазию, глядя на их дом
  • Обсудим многокультурное наследие города: шведское, финское, карельское, советское. Посмотрим, что сохранилось от разных эпох в облике города, а остальное разглядим на старинных фотографиях.
  • Я расскажу, какой уклад жизни был характерен для города в разные времена и как сильно он изменился в советский период
  • Будучи коренной карелкой, раскрою нюансы карельских традиций и быта — в прошлом и настоящем. Вы узнаете, почему калитки с чаем — это странно, чем интересен карельский язык и многое другое.

Организационные детали

Погода в Сортавале непредсказуема, однако экскурсия проводится в любых погодных условиях.

в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00, 12:00 и 14:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Кирова
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00, 12:00 и 14:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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