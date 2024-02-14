Екатерина — ваш гид в Сортавале

Провела экскурсии для 245 туристов

Коренная карелка, в моей семье говорили на карельском и соблюдали традиции. Знаю, какие должны быть настоящие калитки и как их есть правильно. Со школы изучала историю города. Мне известны самые потаённые места, о которых не знают даже местные. А ещё у меня есть доступ к некоторым местам, куда не попасть обычным путешественникам — а вас я проведу. Летом 2022 года прошла дополнительное обучение у лучшего специалиста по квестам. Буду рада встрече!

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