В Сортавале, городе на берегу залива Ляппяярви, можно узнать о его развитии и уникальном облике. Трижды меняя своё название, он принадлежал Швеции, Финляндии и России.
Прогуливаясь по улочкам, можно увидеть изысканное деревянное здание ратуши, монументальное здание Финляндского банка и дома, похожие на средневековые замки. Узнайте о людях, которые внесли вклад в развитие города, и насладитесь музыкой кантеле Рунопевца
Прогуливаясь по улочкам, можно увидеть изысканное деревянное здание ратуши, монументальное здание Финляндского банка и дома, похожие на средневековые замки. Узнайте о людях, которые внесли вклад в развитие города, и насладитесь музыкой кантеле Рунопевца
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Уникальная архитектура
- 📸 Архивные фотографии
- 🎶 Музыка кантеле
- 🌍 Историческое прошлое
- 🚶♂️ Пешеходная прогулка
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для экскурсии по Сортавале - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а город оживает в зелени и цветах. Май и сентябрь также подходят для посещения, но стоит учитывать, что погода может быть более переменчивой, и иногда возможны дожди. Однако в эти месяцы туристов меньше, что позволяет насладиться атмосферой города в более спокойной обстановке.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Деревянное здание ратуши
- Здание Финляндского банка
- Дом Леандера
- Дом купца Сийтонени
Описание экскурсии
С конца 19 века Сортавала начала активно развиваться: именно в этот период она стала центром торговли, образования, промышленности. Для строительства новых зданий — банков, школ, жилых домов — приглашались лучшие архитекторы. Благодаря ним город и получился таким необычным. Неспешно прогуливаясь по улочкам, мы с вами изучим главные достопримечательности. Вы увидите:
- Изысканное деревянное здание ратуши
- Монументальное и поражающее своей красотой здание Финляндского банка
- Похожие на средневековые замки дом Леандера и дом купца Сийтонени
А также услышите чудесную музыку, что звучит в струнах кантеле Рунопевца.
По пути я расскажу вам об удивительных людях, которые проживали здесь и внесли огромный вклад в развитие и облик города: это и первый бургомистр, и меценаты, и простые жители. А дополню свой рассказ серией старинных фото.
Организационные детали
- Экскурсия полностью пешеходная
- Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Сортавале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провела экскурсии для 1045 туристов
Меня зовут Наталья. Я родилась и выросла в г. Сортавала. Люблю свой город и хочу поделиться этой любовью с вами. Немного о себе: высшее образование (естественно-географический факультет), пройдена профессиональная переподготовка по курсу «Экскурсовод/Гид», являюсь членом спортивно-туристического клуба. С удовольствием покажу свой родной город без скучных монологов и сухих фактов.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 81 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
Дата посещения: 19 июл 2026
Экскурсия была очень познавательная, экскурсовод хороший, очень интересно рассказывала
Вам был полезен этот отзыв?
нашим гидом была Наталия, сплетение архитектуры, истории, культуры в единую концепцию сделало наше путешествие увлекательным. Очень любим архитектуру и узнавать стили в фасадах, поэтому для нас было важным увидеть лицо города. Спасибо Наталье за дружелюбное отношение и неординарную подачу материала.
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Наталья в самом начале любезно предупредила нас смело ее остановить, и при необходимости попросить посидеть на скамейке если устанем 🥰 Неспешным шагом наш маршрут занял 1,45.
Материал подаётся легко, всё понятно, очень познавательно и увлекательно.
Наталья покажет вам фотографии зданий конца 19 - начала 20 в, сравните всё наглядно, как было и как стало сейчас, рекомендую
Материал подаётся легко, всё понятно, очень познавательно и увлекательно.
Наталья покажет вам фотографии зданий конца 19 - начала 20 в, сравните всё наглядно, как было и как стало сейчас, рекомендую
+12
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Наталья - замечательный рассказчик. Материал подан структурированно, объемно, с настроением. На вопросы гид давала развернутые ответы, что характеризует её как знающего специалиста. Наталья дала советы и контакты по нашим следующим задачам, и это нам пригодилось. Спасибо, рекомендуем эту экскурсию 👍
Вам был полезен этот отзыв?
А
Экскурсия просто отличная! Наталья очень начитанный, интересный собеседник и приятный человек. Очень располагает к себе и умеет увлечь рассказом, даже сын это отметил (обычно он часто отвлекается и залипает в
Наталья
Ответ организатора:
Благодарю за отзыв) приходите и на другие мои экскурсии. Город, хоть и маленький, но мне есть что еще показать и чем удивить.
Вам был полезен этот отзыв?
В
Были на обзорной экскурсии 29.07.26 в г. Сортавала. По Наталье сразу видно, что человек любит свое дело и свой город! Интересный маршрут, внимательность к деталям, погружение в историю! Все очень понравилось!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Сортавалы
Похожие экскурсии на «Sordawalla-Сердоболь-Сортавала: обзорная экскурсия»
Мини-группа
до 10 чел.
С любовью, Сортавала
Откройте для себя сердце Сортавалы в компании страстного гида. Исторические здания, уникальные традиции и живописные уголки ждут вас
Начало: На площади Кирова
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:30 и 13:30
19 авг в 13:30
21 авг в 10:30
1000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Сортавала через призму национального карельского костюма
Погрузитесь в историю Сортавалы от первых поселений до современности. Узнайте о значимых зданиях, сердобольском граните и жизни местных жителей
Начало: Здание Ратуши
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 3950 ₽ за всё до 3 чел.
Квест
до 7 чел.
Сортавала - финское наследие: квест-экскурсия без гида 6+
Совершить интерактивное путешествие по кварталу исторической застройки
Начало: На Карельской ул
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 1600 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Удивительная и живописная Сортавала
Погрузитесь в атмосферу Сортавала, исследуя финское наследие и эпос Калевала. Насладитесь видами с горы Кухавуори и откройте для себя историю города
Начало: Набережная Сортавала
21 авг в 10:00
22 авг в 10:00
от 3550 ₽ за всё до 5 чел.
от 4000 ₽ за экскурсию