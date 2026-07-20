В Сортавале, городе на берегу залива Ляппяярви, можно узнать о его развитии и уникальном облике. Трижды меняя своё название, он принадлежал Швеции, Финляндии и России.



Прогуливаясь по улочкам, можно увидеть изысканное деревянное здание ратуши, монументальное здание Финляндского банка и дома, похожие на средневековые замки. Узнайте о людях, которые внесли вклад в развитие города, и насладитесь музыкой кантеле Рунопевца

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для экскурсии по Сортавале - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а город оживает в зелени и цветах. Май и сентябрь также подходят для посещения, но стоит учитывать, что погода может быть более переменчивой, и иногда возможны дожди. Однако в эти месяцы туристов меньше, что позволяет насладиться атмосферой города в более спокойной обстановке.

Сейчас август — это идеальное время.