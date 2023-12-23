В глубине ладожских шхер, на берегу залива Ляппяярви, расположился город Сортавала. Три раза он менял своё название, так как в разное время принадлежал Швеции, Финляндии и России. С помощью архивных фотографий, которые я возьму с собой, мы с вами перенесёмся в его прошлое. Вы узнаете, когда город начал активно развиваться и кто подарил ему такой уникальный облик.

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Описание

Что вас ожидает

С конца 19 века Сортавала начала активно развиваться: именно в этот период она стала центром торговли, образования, промышленности. Для строительства новых зданий — банков, школ, жилых домов — приглашались лучшие архитекторы. Благодаря ним город и получился таким необычным. Неспешно прогуливаясь по улочкам, мы с вами изучим главные достопримечательности. Вы увидите:

Изысканное деревянное здание ратуши

Монументальное и поражающее своей красотой здание Финляндского банка

Похожие на средневековые замки дом Леандера и дом купца Сийтонени

А также услышите чудесную музыку, что звучит в струнах кантеле Рунопевца.

По пути я расскажу вам об удивительных людях, которые проживали здесь и внесли огромный вклад в развитие и облик города: это и первый бургомистр, и меценаты, и простые жители. А дополню свой рассказ серией старинных фото.

Организационные детали