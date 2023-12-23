Увидеть творения лучших архитекторов и взглянуть на город глазами его жителей
В глубине ладожских шхер, на берегу залива Ляппяярви, расположился город Сортавала. Три раза он менял своё название, так как в разное время принадлежал Швеции, Финляндии и России. С помощью архивных фотографий, которые я возьму с собой, мы с вами перенесёмся в его прошлое. Вы узнаете, когда город начал активно развиваться и кто подарил ему такой уникальный облик.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
С конца 19 века Сортавала начала активно развиваться: именно в этот период она стала центром торговли, образования, промышленности. Для строительства новых зданий — банков, школ, жилых домов — приглашались лучшие архитекторы. Благодаря ним город и получился таким необычным. Неспешно прогуливаясь по улочкам, мы с вами изучим главные достопримечательности. Вы увидите:
- Изысканное деревянное здание ратуши
- Монументальное и поражающее своей красотой здание Финляндского банка
- Похожие на средневековые замки дом Леандера и дом купца Сийтонени
А также услышите чудесную музыку, что звучит в струнах кантеле Рунопевца.
По пути я расскажу вам об удивительных людях, которые проживали здесь и внесли огромный вклад в развитие и облик города: это и первый бургомистр, и меценаты, и простые жители. А дополню свой рассказ серией старинных фото.
Организационные детали
- Экскурсия полностью пешеходная
- Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на улице Ленина
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Сортавале
Меня зовут Наталья. Я родилась и выросла в г. Сортавала. Люблю свой город и хочу поделиться этой любовью с вами. Немного о себе: высшее образование (естественно-географический факультет), пройдена профессиональная переподготовка по курсу «Экскурсовод/Гид», являюсь членом спортивно-туристического клуба. С удовольствием покажу свой родной город без скучных монологов и сухих фактов.
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