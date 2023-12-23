Sordawalla-Сердоболь-Сортавала: обзорная экскурсия
Индивидуальная экскурсия в Сортавале

Увидеть творения лучших архитекторов и взглянуть на город глазами его жителей

В глубине ладожских шхер, на берегу залива Ляппяярви, расположился город Сортавала. Три раза он менял своё название, так как в разное время принадлежал Швеции, Финляндии и России. С помощью архивных фотографий, которые я возьму с собой, мы с вами перенесёмся в его прошлое. Вы узнаете, когда город начал активно развиваться и кто подарил ему такой уникальный облик.
Sordawalla-Сердоболь-Сортавала: обзорная экскурсия
Sordawalla-Сердоболь-Сортавала: обзорная экскурсия
Sordawalla-Сердоболь-Сортавала: обзорная экскурсия
Sordawalla-Сердоболь-Сортавала: обзорная экскурсия
Sordawalla-Сердоболь-Сортавала: обзорная экскурсия
Sordawalla-Сердоболь-Сортавала: обзорная экскурсия
Sordawalla-Сердоболь-Сортавала: обзорная экскурсия
Ближайшие даты:
23
дек
25
дек
26
дек
27
дек
29
дек
30
дек
31
дек
Ещё
даты

Описание

Что вас ожидает

С конца 19 века Сортавала начала активно развиваться: именно в этот период она стала центром торговли, образования, промышленности. Для строительства новых зданий — банков, школ, жилых домов — приглашались лучшие архитекторы. Благодаря ним город и получился таким необычным. Неспешно прогуливаясь по улочкам, мы с вами изучим главные достопримечательности. Вы увидите:

  • Изысканное деревянное здание ратуши
  • Монументальное и поражающее своей красотой здание Финляндского банка
  • Похожие на средневековые замки дом Леандера и дом купца Сийтонени

А также услышите чудесную музыку, что звучит в струнах кантеле Рунопевца.

По пути я расскажу вам об удивительных людях, которые проживали здесь и внесли огромный вклад в развитие и облик города: это и первый бургомистр, и меценаты, и простые жители. А дополню свой рассказ серией старинных фото.

Организационные детали

  • Экскурсия полностью пешеходная
  • Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на улице Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сортавалы

ИндивидуальныеПешеходныеМожно с детьмиИстория и архитектураНеобычныеЛетниеОбзорныеСортавальская ратушаПопулярные местаСамое главноеФинский банк

Похожие туры из Сортавалы

Сортавала в мини-группе: открыть удивительный уголок Карелии
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
56 отзывов
Сортавала в мини-группе: открыть удивительный уголок Карелии
Узнать о необычном прошлом города и познакомиться с его неповторимой архитектурой
на пл. Кирова
Сегодня
Завтра
25 дек
26 дек
650 за человека
Сортавала - с карелкой
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
130 отзывов
Сортавала - с карелкой
Открыть яркую историю города, в которой переплелись русское, шведское, финское и карельское прошлое
на пристани Сортавала или в другом удобном вам мес...
25 дек
26 дек
27 дек
28 дек
от 2 600 за всё до 10 чел.
Зимние водопады, добыча граната, альпаки и тигр из Сортавала
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
45 отзывов
Зимние водопады, добыча граната, альпаки и тигр из Сортавала
Ваш отель / ул. Суворова 1 / от ж/д вокзала
Сегодня
Завтра
25 дек
28 дек
от 2 900 за человека
У нас ещё много экскурсий в Сортавале. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ