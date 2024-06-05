🚤 На катере Групповая 6 часов 22 отзыва Популярное предложение Водное путешествие на Валаам и Ладожские шхеры Присоединяйтесь к увлекательной экскурсии на катере по Ладожским шхерам и острову Валаам. Увидите уникальные природные и исторические достопримечательности Начало: На причале в районе ул. Ленина Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00 4 740 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 207 отзывов Популярное предложение История Сортавалы: путешествие по следам трех стран Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Сортавале, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю Начало: На площади Кирова 2 500 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 92 отзыва История и архитектура Сортавалы: экскурсия в мини-группе Погрузитесь в историю Сортавалы от первых поселений до современности. Узнайте о значимых зданиях, сердобольском граните и жизни местных жителей Начало: Ул. Карельская д. 22 Сеурахуоне 800 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 149 отзывов В тренде Сортавала - с карелкой Открыть яркую историю города, в которой переплелись русское, шведское, финское и карельское прошлое Начало: На пристани Сортавала или в другом удобном вам мес... от 2 800 ₽ за всё до 10 чел.

Групповая 2.5 часа 596 отзывов Водная экскурсия по Ладожским шхерам: Пейзажи и легенды Карелии Отправляйтесь на Ладогу за вдохновением! Харизматичный гид-капитан покажет отвесные скалы, водопады и живописные бухты. Откройте историю и легенды края Начало: В деревне Кирконкюля недалеко от Импилахти Расписание: ежедневно в 09:00, 12:00, 15:00 и 18:00 1 800 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 44 отзыва Сортавала - город трех государств: индивидуальная экскурсия Откройте для себя Сортавалу, город с богатой историей и культурным наследием. Прогуляйтесь по его улицам и насладитесь видами с горы Кухавуори Начало: На площади Вяйнемяйнена 4 000 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Квест 2 часа 35 отзывов Популярное предложение Квест-экскурсия «Сортавала с коренной карелкой»: погружение в историю Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Сортавале, где история и культура оживают в каждом задании квеста Начало: На площади Кирова 2 000 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 198 отзывов Сортавала - путешествие сквозь время в самом финском городе России Погрузитесь в историю и культуру Сортавалы, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю Начало: В Сортавала, на Пристани от 3 300 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 18 отзывов Пешком по Сортавале: от деревянной архитектуры до видов с горы Ваккосалми Погрузитесь в уникальную атмосферу Сортавалы, пройдясь по историческим улицам и насладившись природными красотами 5 200 ₽ за всё до 5 чел.

🚤 На катере Индивидуальная 6 часов 3 отзыва Популярное предложение Ладожские шхеры и Валаам: на индивидуальном катере из Сортавалы Путешествуйте по Ладожским шхерам и Валааму на индивидуальном катере из Сортавалы. Живописные бухты, сосновые рощи и незабываемые виды ждут вас Начало: На ул. Промышленная 25 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 5 отзывов Sordawalla-Сердоболь-Сортавала: путешествие сквозь века Погрузитесь в историю Сортавалы, узнайте о её архитектуре и важных личностях, благодаря эксклюзивным архивным фотографиям Начало: На улице Ленина 3 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 1 отзыв Карельский Клондайк и водопад Белые мосты Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Карелии! Добыча гранатов, водопад Белые мосты и вкусные карельские угощения ждут вас Начало: Питкярантский район, Сортавальский район от 5 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 4 отзыва Погружение в историю и культуру Сортавалы: экскурсия с местным гидом Откройте для себя сердце Сортавалы в компании страстного гида. Исторические здания, уникальные традиции и живописные уголки ждут вас Начало: На площади Кирова Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00, 12:00 и 14:00 1 000 ₽ за человека

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 7 часов 5 отзывов Популярное предложение Лучшие места Карелии за один день: от Рускеалы до Паасо Погрузитесь в мир карельской природы и истории: от величественных водопадов до древних городищ и мраморных каньонов Начало: У фонтана в Сортавале 14000 12 600 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 6 часов 3 отзыва Сортавала - раскрытая книга финской культуры Поразиться наследию города на большой пешеходной экскурсии с этническим финном Начало: В районе станции Сортавала-Центр от 7 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 6 отзывов Карелия глазами карела Погулять по склонам горы Паасо, увидеть усадьбу аптекаря и любимое место кинематографистов от 9 300 ₽ за всё до 7 чел.

Индивидуальная 5 часов 1 отзыв Авторская экскурсия в Сортавале: путешествие сквозь века Вместе с автором экскурсии, исследователем края, отправьтесь в увлекательное путешествие по историческим местам Сортавалы Начало: На Парковой улице 10 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 38 отзывов Cортавала и ее живописные окрестности Познакомиться со столицей Северного Приладожья и проехать по одной из самых красивых дорог в Карелии Начало: на ж/д вокзал Сортавалы 9 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚤 На катере Мини-группа 5 часов На катере к острову Валаам - месту силы и духовности (в мини-группе) Погрузиться в созерцание карельской природы и помолиться в святых местах Начало: На набережной Сортавалы Расписание: в понедельник, среду и субботу в 08:00, 10:00 и 14:00 4 200 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа Сортавала и поющее дерево в картинах Кронида Гоголева Познакомиться с удивительным городом и его мастером Начало: В районе Памятника рунопевцу от 2 800 ₽ за всё до 10 чел.

🚤 На катере 15% скидка Индивидуальная 6 часов Символы Ладоги: Валаам и Ладожские шхеры Увидеть самые знаменитые достопримечательности озера и насладиться прогулкой на катере Начало: На набережной Ладожской Флотилии 26500 22 525 ₽ за всё до 5 чел.