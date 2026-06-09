Лучшие месяцы для экскурсии по Сортавале - с мая по сентябрь. В это время года можно насладиться прогулками на свежем воздухе, посетить парки и природные достопримечательности, а также узнать больше о культуре и истории города.

На обзорной экскурсии по Сортавале вы узнаете о племени корела и торговом поселении, которое под властью шведской короны стало городом Sordavalla. Выясните, как Сортавала превратилась в площадку для соревнования выдающихся

архитекторов и стилей. Узнаете о сердобольском граните, который использовали в столицах России. Встреча с гидом в костюме коренных народов добавит колорита. Прогулка по городу откроет вам его неповторимый облик и современные достопримечательности, такие как парк Ваккосалми и гора Кухавуори. Подготовьтесь к увлекательному путешествию по Ладожской Карелии

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Описание экскурсии

Знакомство с древним корельским костюмом и его атрибутами

Узнаете, откуда пошло название племени «Корела» и как один из диалектов карельского языка связан с новгородцами. Вы услышите о торговом поселении, которое под властью шведской короны получило статус города Sordavalla. Каких только эпитетов не получил он за время своего существования: город банков и летающих лыжников, школьный и певческий город. О самом любопытном из них поговорим на экскурсии.

Неповторимый облик Сортавала

Город Сортавала называют «малой архитектурной энциклопедией». В XIX в. он был застроен деревянными зданиями в стиле ампир, а в XXв. стили каменной архитектуры чередуются от финского национального романтизма до функционализма. Познакомлю вас с творчеством мастера гранитных фасадов Уно Уллбергом.

История сердобольского гранита

Его добывали на острове Риеккалансаари и использовали не только для нужд близлежащих населённых пунктов, но и в столицах нашей страны.

Руны

Петри Шемейкка — охотник, рыболов и один из лучших рунопевцев нашего края. Услышите легенду о его предках.

Кроме того, вы узнаете о современной жизни в центре Ладожской Карелии, деятельности местных жителей, их досуге. Чем же ещё привлекателен наш город? Конечно же, парком Ваккосалми с горой Кухавуори, также у нас есть музеи, где проходят выставки и мастер-классы.

Я буду рада порекомендовать вам места и мероприятия для самостоятельного посещения.

До встречи, дорогие гости!

Организационные детали

Удобная обувь и одежда по сезону позволит вам наслаждаться прогулкой.