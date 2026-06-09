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Сортавала через призму национального карельского костюма

Погрузитесь в историю Сортавалы от первых поселений до современности. Узнайте о значимых зданиях, сердобольском граните и жизни местных жителей
На обзорной экскурсии по Сортавале вы узнаете о племени корела и торговом поселении, которое под властью шведской короны стало городом Sordavalla. Выясните, как Сортавала превратилась в площадку для соревнования выдающихся
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архитекторов и стилей. Узнаете о сердобольском граните, который использовали в столицах России. Встреча с гидом в костюме коренных народов добавит колорита.

Прогулка по городу откроет вам его неповторимый облик и современные достопримечательности, такие как парк Ваккосалми и гора Кухавуори. Подготовьтесь к увлекательному путешествию по Ладожской Карелии

5
409 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ История города от первых поселений до современности
  • 🌟 Архитектурные шедевры 19-20 веков
  • 🪨 Сердобольский гранит и его использование
  • 🎭 Встреча с гидом в костюме коренных народов
  • 🌳 Прогулка по парку Ваккосалми и горе Кухавуори

Лучшее время для посещения

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Лучшие месяцы для экскурсии по Сортавале - с мая по сентябрь. В это время года можно насладиться прогулками на свежем воздухе, посетить парки и природные достопримечательности, а также узнать больше о культуре и истории города.
Сейчас август — это идеальное время.
Сортавала через призму национального карельского костюма
Сортавала через призму национального карельского костюма
Сортавала через призму национального карельского костюма

Что можно увидеть

  • Парк Ваккосалми
  • Гора Кухавуори
  • Остров Риеккалансаари

Описание экскурсии

Знакомство с древним корельским костюмом и его атрибутами

Узнаете, откуда пошло название племени «Корела» и как один из диалектов карельского языка связан с новгородцами. Вы услышите о торговом поселении, которое под властью шведской короны получило статус города Sordavalla. Каких только эпитетов не получил он за время своего существования: город банков и летающих лыжников, школьный и певческий город. О самом любопытном из них поговорим на экскурсии.

Неповторимый облик Сортавала

Город Сортавала называют «малой архитектурной энциклопедией». В XIX в. он был застроен деревянными зданиями в стиле ампир, а в XXв. стили каменной архитектуры чередуются от финского национального романтизма до функционализма. Познакомлю вас с творчеством мастера гранитных фасадов Уно Уллбергом.

История сердобольского гранита

Его добывали на острове Риеккалансаари и использовали не только для нужд близлежащих населённых пунктов, но и в столицах нашей страны.

Руны

Петри Шемейкка — охотник, рыболов и один из лучших рунопевцев нашего края. Услышите легенду о его предках.

Кроме того, вы узнаете о современной жизни в центре Ладожской Карелии, деятельности местных жителей, их досуге. Чем же ещё привлекателен наш город? Конечно же, парком Ваккосалми с горой Кухавуори, также у нас есть музеи, где проходят выставки и мастер-классы.
Я буду рада порекомендовать вам места и мероприятия для самостоятельного посещения.

До встречи, дорогие гости!

Организационные детали

Удобная обувь и одежда по сезону позволит вам наслаждаться прогулкой.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный920 ₽
Дети до 7 летБесплатно
Дети до 12 лет500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Здание Ратуши
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила
Людмила — ваш гид в Сортавале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 4174 туристов
Рада познакомиться! Я — местный экскурсовод, люблю свой край и хочу рассказать о нем всем желающим. Буду рада показать красоты северного края, познакомить с его богатой историей и национальными традициями. Стремлюсь к тому, чтобы гости получили яркие и позитивные эмоции во время наших путешествий. До встречи в Карелии!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 409 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
390
4
11
3
8
2
1
Е
Дата посещения: 7 июн 2026
Экскурсия замечательная. Так сложилось, что у других экскурсантов изменились планы, мы были вдвоём, и Людмила провела двухчасовую насыщенную экскурсию для нас двоих. Нам очень понравилась небанальная подача, много интересных фактов,
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загадок, внимание к деталям, приятная речь, обаяние и интеллигентность нашего замечательного экскурсовода. Чувствуется, что человек искренне любит свой край, его историю и культуру. Это не сухое изложение фактов из интернета, а авторская, творческая подача. Ну и костюм заслуживает отдельного внимания. В нём каждая деталь имеет значение. Костюм изготовлен вручную и является очень интересным дополнением к экскурсии, которая будет интересна и взрослым, и детям.

Экскурсия замечательная. Так сложилось, что у других экскурсантов изменились планы, мы были вдвоём, и Людмила провела
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Т
Дата посещения: 27 мая 2026
Несмотря на прохладную погоду и дождь экскурсия прошла замечательно! Было очень интересно. Спасибо, что Людмила подтвердила экскурсию, хотя я и была в единственном числе. По завершению Людмила посоветовала, что ещё интересного можно посмотреть в Сортавале.
Несмотря на прохладную погоду и дождь экскурсия прошла замечательно! Было очень интересно. Спасибо, что Людмила подтвердила
Несмотря на прохладную погоду и дождь экскурсия прошла замечательно! Было очень интересно. Спасибо, что Людмила подтвердила
Несмотря на прохладную погоду и дождь экскурсия прошла замечательно! Было очень интересно. Спасибо, что Людмила подтвердила
Несмотря на прохладную погоду и дождь экскурсия прошла замечательно! Было очень интересно. Спасибо, что Людмила подтвердила
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В
Дата посещения: 3 мая 2026
ВСЕ ПОНРАВИЛОСЬ
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Надежда
Отличная вечерняя прогулка по исторической части города!
Отдельная благодарность за наушник, можно отходить от гида и фотографировать объекты, всё слышно.
Лëгкая подача материала, всë понятно. Сейчас мне кажется, что о Сортавала я
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знаю больше, чем о своëм городе.
На все дополнительные вопросы я получила ответы.
Перед экскурсией я созвонились с Людмилой и проконсультировалась, что можно успеть посетить и посмотреть в городе до нашей встречи. Гид с удовольствием дала рекомендации и подсказала время работы и адреса.
Очень благодарна за экскурсию!

Отличная вечерняя прогулка по исторической части города!
Отличная вечерняя прогулка по исторической части города!
Отличная вечерняя прогулка по исторической части города!
Отличная вечерняя прогулка по исторической части города!
Отличная вечерняя прогулка по исторической части города!
Отличная вечерняя прогулка по исторической части города!
Отличная вечерняя прогулка по исторической части города!
Отличная вечерняя прогулка по исторической части города!+2
Отличная вечерняя прогулка по исторической части города!
Отличная вечерняя прогулка по исторической части города!
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Г
Дата посещения: 7 мар 2026
Сортавала маленький город с большим потенциалом, но к сожалению туристы могут быть разочарованы.
Разруха, ничего не восстанавливается и ТД. А цены московские.
Людмила -наш экскурсовод очень старалась, спасибо ей за рассказ.
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К
Очень понравилась экскурсия, Людмила познакомила с городом, рассказала интересные факты о знаменитых горожанах Сортавала. Костюм у Людмилы был национальный, очень красивый. Рекомендую эту экскурсию, для знакомства с городом очень интересно.
Очень понравилась экскурсия, Людмила познакомила с городом, рассказала интересные факты о знаменитых горожанах Сортавала. Костюм у
Очень понравилась экскурсия, Людмила познакомила с городом, рассказала интересные факты о знаменитых горожанах Сортавала. Костюм у
Очень понравилась экскурсия, Людмила познакомила с городом, рассказала интересные факты о знаменитых горожанах Сортавала. Костюм у
Очень понравилась экскурсия, Людмила познакомила с городом, рассказала интересные факты о знаменитых горожанах Сортавала. Костюм у
Очень понравилась экскурсия, Людмила познакомила с городом, рассказала интересные факты о знаменитых горожанах Сортавала. Костюм у
Очень понравилась экскурсия, Людмила познакомила с городом, рассказала интересные факты о знаменитых горожанах Сортавала. Костюм у
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