Сортавала в мини-группе: открыть удивительный уголок Карелии

Узнать о необычном прошлом города и познакомиться с его неповторимой архитектурой

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На обзорной экскурсии вы проследите историю города от первых поселений племени корела до нынешнего центра Ладожской Карелии.

На примере знаковых зданий я расскажу, как Сортавала стала площадкой для соревнования выдающихся архитекторов и стилей. А ещё вы узнаете, какие шедевры России сделаны из нашего сердобольского гранита. По национальности я карелка и встречу вас в костюме коренных народов.
Сортавала в мини-группе: открыть удивительный уголок Карелии
Сортавала в мини-группе: открыть удивительный уголок Карелии
Сортавала в мини-группе: открыть удивительный уголок Карелии
Сортавала в мини-группе: открыть удивительный уголок Карелии
Сортавала в мини-группе: открыть удивительный уголок Карелии
Сортавала в мини-группе: открыть удивительный уголок Карелии
Сортавала в мини-группе: открыть удивительный уголок Карелии
Сортавала в мини-группе: открыть удивительный уголок Карелии
Сортавала в мини-группе: открыть удивительный уголок Карелии
Сортавала в мини-группе: открыть удивительный уголок Карелии
Сортавала в мини-группе: открыть удивительный уголок Карелии
Сортавала в мини-группе: открыть удивительный уголок Карелии
Сортавала в мини-группе: открыть удивительный уголок Карелии
Сортавала в мини-группе: открыть удивительный уголок Карелии
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Знакомство с историей города

Вы услышите о племени корела и торговом поселении, которое под властью шведской короны получило статус города Sordavalla. Узнаете, почему она снова стала обыкновенной деревушкой и как с началом промышленной добычи камня Сердоболи вернули прежний статус города. Каких только эпитетов не получил он за время своего существования: город банков и летающих лыжников, школьный и певческий город. О самом любопытном в сортавальской истории поговорим на экскурсии.

Неповторимый облик Сортавала

Небольшой городок в 19-20 веках коллекционировал архитектурные шедевры, становясь площадкой для творческого соревнования выдающихся архитекторов и стилей. На прогулке вы увидите, как каменное зодчество удачно соседствует здесь с деревянным.

История сердобольского гранита

С материка рассмотрим остров Риеккалансаари. Труднопроизносимое наименование скрывает в себе несколько интересных вариантов перевода — я расскажу о них. А также о сердобольском граните, который добывали на острове. Его использовали не только для нужд близлежащих населённых пунктов, но и в столицах нашей страны.

Кроме того, вы узнаете о современной жизни в центре Ладожской Карелии, деятельности местных жителей, их досуге. Чем же ещё привлекателен наш город? Конечно же, парком Ваккосалми с горой Кухавуори, также у нас есть музеи, проходят выставки и мастер-классы. Я буду рада порекомендовать вам места и мероприятия для самостоятельного посещения.

До встречи, дорогие гости!

Организационные детали

Удобная обувь и одежда по сезону позволит вам наслаждаться прогулкой.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на пл. Кирова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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