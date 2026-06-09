Сортавала через призму национального карельского костюма
Погрузитесь в историю Сортавалы от первых поселений до современности. Узнайте о значимых зданиях, сердобольском граните и жизни местных жителей
На обзорной экскурсии по Сортавале вы узнаете о племени корела и торговом поселении, которое под властью шведской короны стало городом Sordavalla. Выясните, как Сортавала превратилась в площадку для соревнования выдающихся читать дальшеуменьшить
архитекторов и стилей. Узнаете о сердобольском граните, который использовали в столицах России. Встреча с гидом в костюме коренных народов добавит колорита.
Прогулка по городу откроет вам его неповторимый облик и современные достопримечательности, такие как парк Ваккосалми и гора Кухавуори. Подготовьтесь к увлекательному путешествию по Ладожской Карелии
🏛️ История города от первых поселений до современности
🌟 Архитектурные шедевры 19-20 веков
🪨 Сердобольский гранит и его использование
🎭 Встреча с гидом в костюме коренных народов
🌳 Прогулка по парку Ваккосалми и горе Кухавуори
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии по Сортавале - с мая по сентябрь. В это время года можно насладиться прогулками на свежем воздухе, посетить парки и природные достопримечательности, а также узнать больше о культуре и истории города.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Парк Ваккосалми
Гора Кухавуори
Остров Риеккалансаари
Описание экскурсии
Знакомство с древним корельским костюмом и его атрибутами
Узнаете, откуда пошло название племени «Корела» и как один из диалектов карельского языка связан с новгородцами. Вы услышите о торговом поселении, которое под властью шведской короны получило статус города Sordavalla. Каких только эпитетов не получил он за время своего существования: город банков и летающих лыжников, школьный и певческий город. О самом любопытном из них поговорим на экскурсии.
Неповторимый облик Сортавала
Город Сортавала называют «малой архитектурной энциклопедией». В XIX в. он был застроен деревянными зданиями в стиле ампир, а в XXв. стили каменной архитектуры чередуются от финского национального романтизма до функционализма. Познакомлю вас с творчеством мастера гранитных фасадов Уно Уллбергом.
История сердобольского гранита
Его добывали на острове Риеккалансаари и использовали не только для нужд близлежащих населённых пунктов, но и в столицах нашей страны.
Руны
Петри Шемейкка — охотник, рыболов и один из лучших рунопевцев нашего края. Услышите легенду о его предках.
Кроме того, вы узнаете о современной жизни в центре Ладожской Карелии, деятельности местных жителей, их досуге. Чем же ещё привлекателен наш город? Конечно же, парком Ваккосалми с горой Кухавуори, также у нас есть музеи, где проходят выставки и мастер-классы. Я буду рада порекомендовать вам места и мероприятия для самостоятельного посещения.
До встречи, дорогие гости!
Организационные детали
Удобная обувь и одежда по сезону позволит вам наслаждаться прогулкой.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный
920 ₽
Дети до 7 лет
Бесплатно
Дети до 12 лет
500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Здание Ратуши
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила — ваш гид в Сортавале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 4174 туристов
Рада познакомиться! Я — местный экскурсовод, люблю свой край и хочу рассказать о нем всем желающим. Буду рада показать красоты северного края, познакомить с его богатой историей и национальными традициями. Стремлюсь к тому, чтобы гости получили яркие и позитивные эмоции во время наших путешествий. До встречи в Карелии!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 409 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
11
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Е
Елена
Дата посещения: 7 июн 2026
Экскурсия замечательная. Так сложилось, что у других экскурсантов изменились планы, мы были вдвоём, и Людмила провела двухчасовую насыщенную экскурсию для нас двоих. Нам очень понравилась небанальная подача, много интересных фактов, читать дальшеуменьшить
загадок, внимание к деталям, приятная речь, обаяние и интеллигентность нашего замечательного экскурсовода. Чувствуется, что человек искренне любит свой край, его историю и культуру. Это не сухое изложение фактов из интернета, а авторская, творческая подача. Ну и костюм заслуживает отдельного внимания. В нём каждая деталь имеет значение. Костюм изготовлен вручную и является очень интересным дополнением к экскурсии, которая будет интересна и взрослым, и детям.
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Т
Татьяна
Дата посещения: 27 мая 2026
Несмотря на прохладную погоду и дождь экскурсия прошла замечательно! Было очень интересно. Спасибо, что Людмила подтвердила экскурсию, хотя я и была в единственном числе. По завершению Людмила посоветовала, что ещё интересного можно посмотреть в Сортавале.
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В
Волк
Дата посещения: 3 мая 2026
ВСЕ ПОНРАВИЛОСЬ
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Надежда
Отличная вечерняя прогулка по исторической части города! Отдельная благодарность за наушник, можно отходить от гида и фотографировать объекты, всё слышно. Лëгкая подача материала, всë понятно. Сейчас мне кажется, что о Сортавала я читать дальшеуменьшить
знаю больше, чем о своëм городе. На все дополнительные вопросы я получила ответы. Перед экскурсией я созвонились с Людмилой и проконсультировалась, что можно успеть посетить и посмотреть в городе до нашей встречи. Гид с удовольствием дала рекомендации и подсказала время работы и адреса. Очень благодарна за экскурсию!
+2
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Г
Гор
Дата посещения: 7 мар 2026
Сортавала маленький город с большим потенциалом, но к сожалению туристы могут быть разочарованы. Разруха, ничего не восстанавливается и ТД. А цены московские. Людмила -наш экскурсовод очень старалась, спасибо ей за рассказ.
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К
Крылова
Очень понравилась экскурсия, Людмила познакомила с городом, рассказала интересные факты о знаменитых горожанах Сортавала. Костюм у Людмилы был национальный, очень красивый. Рекомендую эту экскурсию, для знакомства с городом очень интересно.
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