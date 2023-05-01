На обзорной экскурсии вы проследите историю города от первых поселений племени корела до нынешнего центра Ладожской Карелии. На примере знаковых зданий я расскажу, как Сортавала стала площадкой для соревнования выдающихся архитекторов и стилей. А ещё вы узнаете, какие шедевры России сделаны из нашего сердобольского гранита. По национальности я карелка и встречу вас в костюме коренных народов.

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Описание

Что вас ожидает

Знакомство с историей города

Вы услышите о племени корела и торговом поселении, которое под властью шведской короны получило статус города Sordavalla. Узнаете, почему она снова стала обыкновенной деревушкой и как с началом промышленной добычи камня Сердоболи вернули прежний статус города. Каких только эпитетов не получил он за время своего существования: город банков и летающих лыжников, школьный и певческий город. О самом любопытном в сортавальской истории поговорим на экскурсии.

Неповторимый облик Сортавала

Небольшой городок в 19-20 веках коллекционировал архитектурные шедевры, становясь площадкой для творческого соревнования выдающихся архитекторов и стилей. На прогулке вы увидите, как каменное зодчество удачно соседствует здесь с деревянным.

История сердобольского гранита

С материка рассмотрим остров Риеккалансаари. Труднопроизносимое наименование скрывает в себе несколько интересных вариантов перевода — я расскажу о них. А также о сердобольском граните, который добывали на острове. Его использовали не только для нужд близлежащих населённых пунктов, но и в столицах нашей страны.

Кроме того, вы узнаете о современной жизни в центре Ладожской Карелии, деятельности местных жителей, их досуге. Чем же ещё привлекателен наш город? Конечно же, парком Ваккосалми с горой Кухавуори, также у нас есть музеи, проходят выставки и мастер-классы. Я буду рада порекомендовать вам места и мероприятия для самостоятельного посещения.

До встречи, дорогие гости!

Организационные детали

Удобная обувь и одежда по сезону позволит вам наслаждаться прогулкой.