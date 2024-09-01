В историко-мифологическом путешествии вы представите, как Валдайский ледник рисовал местность и узнаете, где добывали камень для строительства петербургских дворцов и замков. Выясните, где жил и творил Николай Рерих. А ещё обсудим, смог ли викинг Сигвард подчинить себе духов Ладоги и заполучить несметные богатства. Мы покажем, как богата Карелия на мифы, легенды и сказания!
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Мыс Таруниеми с известной дачей Густава Винтера.
- Голова застывшего в скале великана Метелиляйнена.
- Разрушенный финский дом с лесом на втором этаже, остановка по желанию.
- Затонувший «гвардеец» в живописном проливе.
- Отвесная 90-метровая скала «Сторожевой горы» на острове Мякисало.
- Экотропа на острове Пеллотсари под названием «Один день из жизни таёжного острова». У вас будет около 40 минут на острове для прогулки от причала до каменоломни и обратно. Специальной физической подготовки не требуется.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном 5-местном катере «Волжанка Fish 46».
- За вашу безопасность на борту будет отвечать надёжный капитан с большим опытом плавания, используя современные средства навигации и безукоризненное знание техники безопасности.
- Всё необходимое для безопасного перемещения по акватории Ладожского озера обязательно есть на борту. Для вашего комфорта на катере будут пледы.
- Дополнительные расходы: посещение национального парка «Ладожские шхеры» — 200 руб. с человека.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У причала возле ресторана «Пийпун Пиха»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваша команда гидов в Сортавале
Вырос и живу в Карелии. В рамках собственных прогулок и экспедиций прошел сотни и сотни километров по Ладожским шхерам, а теперь вместе со своей командой хочу показать эти невероятные красоты вам!Задать вопрос
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