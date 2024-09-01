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В историко-мифологическом путешествии вы представите, как Валдайский ледник рисовал местность и узнаете, где добывали камень для строительства петербургских дворцов и замков. Выясните, где жил и творил Николай Рерих. А ещё обсудим, смог ли викинг Сигвард подчинить себе духов Ладоги и заполучить несметные богатства. Мы покажем, как богата Карелия на мифы, легенды и сказания!